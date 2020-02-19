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Сравнительно молодая американская компания NZXT Corp в 2004 году ярко стартовала, затем взяла разгон по нарастающей, стала узнаваемой и уважаемой, а теперь – решила уйти на пенсию?

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Компания бралась и берется за создание разных продуктов – воздушное и жидкостное охлаждение, блоки питания, материнские платы, программное обеспечение, контроллеры, реобасы, многочисленные геймерские и около-геймерские аксессуары, девайсы и девайсики. Однако наибольшего успеха и признания NZXT достигла за счет своих корпусов, выделяющихся передовым дизайном и высоким качеством изготовления. Глядя на официальный сайт, сразу видно, что и сам производитель считает «главным» своим продуктом именно корпуса.

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Вспомним историю их корпусного производства:

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2004 – Guardian с последующей модификацией 921 и Nemesis с последующей модификацией Elite.

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2005 – Trinity, а также Lexa с последующей модификацией S.

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2006 – Adamas, Apollo и Zero.

2007 – Hush HS001.

2008 – Khaos, а также Tempest с последующими модификациями Evo, 410, Elite.

2009 – Panzerbox, M59, Gamma и Beta EVO.

2010 – Vulcan, а также Phantom с последующими модификациями 240, 410, 530, 630, 820.

2011 – H2, а также Switch 810.

2012 – Source 210, с модификациями 220, 530.

2013 – H230 и H630.

2014 – H440 в огромном ассортименте расцветок.

2015 – Noctis 450, а также S340 с модификациями Razer, Elite.

2016 – Manta, mini-ITX с модификацией Windowless.

2017 – Новая H-серия – H200, H400, H500, H700.

2018 и 2019 годы ушли на поверхностные псевдо-модификации этой последней H-серии.

2020 год NZXT встретила на практически «домашней» выставке с чем? А вот с чем:

Ура, раскраска! Варкрафт уважаемая классика, конечно, но где тут лицо фирмы?

А фирма спрятала лицо, потому что уже два с половиной года пинает груши.

NZXT – это больше не корпуса. Это водянка Kraken, это неплохие корпусные вентиляторы, это блоки питания за счет дружбы с Seasonic, это разовый проект с материнскими платами, красивыми, но функционально неудачными. А еще это бесконечное допиливание недопиливаемого ПО CAM. Ну и целый ларёк мелочёвки: проводки, ргб-ленточки, магнитики, хабы, наушники, всякие hue-контроллеры подсветки, а теперь еще и новейшая брендовая настольная лампочка! Wow.

Хотя, может быть это не глупость, а великий тайный замысел? И гениальный полководец Джонни Хоу (владелец и основатель NZXT Corp.) отвлекает внимание конкурентов-корпусостроителей? Пускай Phanteks и LianLi выкладывают свои козыри на выставках, а мы как бомбанём в середине лета новой гениальной серией корпусов!

Джонни, верим!