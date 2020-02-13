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Топ трендовая игровая сборка 2020 на Computeruniverse, фен-шуй и победа над пошлинами

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Знаменитая 2060 EVGA KO на базе GPU RTX 2080 в продаже
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Что такое немецкий магазин Computeruniverse? Это широкий ассортимент товаров, которых не умеют закупить российские магазины. Это низкие цены, которые даже таможенная пошлина не перекроет, при тщательном выборе. Это сервис, который даже не снился нашим угрюмым арбайтерам. Берем там? Конечно!

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Мы сторонники компьютерного Фен-Шуя и при прочих равных условиях всегда предпочитаем фешенебельный внешний вид, нежели мрачный мрак и пыль на черном фоне. Поэтому, прямо сейчас мы будем покупать в CU самую красивую игровую сборку ПК, выбирая по принципу "красивейшее из сильнейшего".

  1. Берем офигенский новый монитор Alienware 2720HF – 240гц при IPS-панели, белый корпус, это наш формат!
  2. Металлический белый корпус SilverStone SST-PM02W-G Primera с продуваемой передней решеткой всего за 7т – небывалое чудо по сравнению с РФ!
  3. Карточка Gigabyte 2080super в белом цвете, разумеется. На сегодня в CU это самое подходящее.
  4. Процессор Ryzen5 3600 – безальтернативный маст-хэв на февраль 2020, плюс хорошая цена.
  5. Arctic Freezer 34 Esports DUO в белом цвете – далеко не единственный подходящий вариант охлаждения ЦПУ, но именно сейчас в CU это самая удачка по цене и по стилю.
  6. Матушка. Однозначно по такой цене брать Asus Prime X470-Pro, пока не раскупили. 
  7. Модули памяти – 2 по 8gb белые Corsair Vengeance 3200mhz – вполне, можно брать.
  8. Накопитель – сделаем консервативный выбор, 860 EVO  на 1tb  – и достаточно.
  9. Берем вентиляторов на замену штатному барахлу. Может, не сильно лучше, но хотя бы pwm, да и недорого, да и по цвету подойдет. А лишние сильверстоуны украсят собой ассортимент авито, на счастье будущих обладателей.
  10. И блок питания "на сдачу", для остроты сюжета!) Вот тут выгодность CU во всей красе. Возьмем 700вт EVGA бронзу за смешные 3800 рублей.

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Готово!

Вот она, какая вышла – идеальная сборка с Computeruniverse. Итого на чуть менее, чем 150 тысяч рублей с учетом доставки и таможни. Разве российская розница способна предложить это хотя бы за 150 ровно? Если только без монитора!) Тем более, что он тут ни в одном магазине не продается.

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И еще – вы можете попробовать частично насобирать в РФ часть этого комплекта по сравнительно близким ценам, ведь ситуация всегда меняется и торгаши иногда имеют зависон. Но это не точно и не стабильно.

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В общем, если вы хотите собрать почётный игровой комп, то лучше оставить в покое отсталых местных торгашей и взять в CU. Особенно, если вам предстоит такое счастливое мероприятие, как сборка с нуля, а не апгрейд. Всем удачи и фен-шуя!

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Теги

amd samsung asus gigabyte evga corsair arctic silverstone alienware computeruniverse
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Топ трендовая игровая сборка 2020 на Computeruniverse, фен-шуй и победа над пошлинами
Ты нищий амудодятел
00:39
Ты кому пишешь? Какой я тебе шланг? Ник читай. Я всё успеваю.
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Топ трендовая игровая сборка 2020 на Computeruniverse, фен-шуй и победа над пошлинами
Ты нищий амудодятел
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8-ядерный процессор Intel Core i7-10700K с частотой 5.3 ГГц не оставит шансов производительному AMD Ryzen 7 3800Х
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