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Выбор видеокарты для белой/серой/серебряной сборки – никаких тестов, только ФенШуй

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Мы собираем систему в белом, или сером, или серебряном цвете и не желаем компромиссов. Мы выучили наизусть всю необходимую техническую часть, позади множество тестов, обзоров и разочарований относительно технического потенциала. А теперь, глядя с высоты высокого звания покупателя, мы изволим, чтобы было не только мощно, быстро, тихо, но и красиво. Мы этого достойны.

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Давайте посмотрим, насколько готовы производители видеокарт к потребительским запросам. Поделим наш продукт сразу на два направления – вертикальная установка и стандартная, горизонтальная. Будем выделять видеокарты, подходящие под вертикал и под горизонтал, а также экземпляры под оба способа. Тут будут фото и они будут не просто так – для раскрытия эстетического потенциала видеокарты, ее необходимо устанавливать именно так, как на фото. Кстати, правильную вертикальную установку сегодня позволяет только один брекет, массово продающийся в РФ - MCA-U000R-KFVK00. Если не он – то что-то аналогичное из-за бугра (Phanteks, LianLi, etc.)

Важнейшее для нашей выборки – не должно быть доминанты черного цвета. Видеокарта должна служить общей дизайнерской концепции – белой, серой или серебряной. Т.е. один из этих цветов должен быть Главным в выбранном ракурсе горизонтальной либо вертикальной установки. Кроме того, категорично отметаем не-монохром в виде золотых, голубых, красных преобладающих цветов на кожухе видеокарты – всё это не наш формат, пусть это собирают другие.

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Насчет подсветки – так уж сложилось, что ее используют в этой отрасли народного хозяйства, поэтому будем терпеливы и находчивы в методах ее отключения или включения в чисто белом цвете без голубого оттенка.

Короче, ближе к делу, уже не терпится взять «карты в руки», идем по алфавитному списку производителей. Это не рейтинг, ребята! Нет сортировки по цене, по дате выпуска, по производительности. Более того, тут будут сгруппированы разные видеокарты с одинаковым дизайном. Итак:

  1. Asrock rx5500xt/5600xt Phantom Gaming – стартовый уровень от AMD, основной цвет серый металлик, но многовато красного цвета. Либо поддержи это подсветкой, либо закрась серым фломастером.)
  2. Asrock rx5700/5700xt Phantom Gaming – то же, что и в предыдущем случае, но помощнее.
  3. Asus Rog Strix 2080ti White Edition - все преимущества карт Rog Strix, но в белом цвете. Одинаково классно выглядит как вертикально, так и горизонтально. Стоит кучу денег, эстетам придется раскошелиться. и
  4. Colorful Advanced 2060/2070/2070s/2080/2080ti – красивая серебристая карта, зачем-то подпорченная красным цветовым акцентом.
  5. Colorful Vulcan 2060s/2070/2070s/2080/2080ti – классный дизайн, немного давит темным фоновым цветом, но серый преобладает.
  6. Evga SC 1660/1660s/1660ti/2060ko – почти полностью черный бэкплейт, но серый торец и металлический радиатор. Маловато, конечно, серого по сравнению с черным, но все равно очень  четко выглядит. Евга – моя слабость, ничего не могу с этим поделать. Вертикально поставить тоже можно, но огромная площадь черных вентиляторов портит весь вид, а если они еще и запылятся (а они точно запылятся) - то вообще будет грусть.
  7. Gigabyte Gaming OC White 2060/2060s/2070s/2080 – классный белый кирпич, жаль вентиляторы черные, можно ставить любым способом, всегда будет красота.
    и
  8. Inno3d Gaming 1660/1660s/1660s/1660ti/2060/2060s – на самом деле это целая куча артикулов с запутанной нумерацией, есть с rgb, есть без. Интересно то, что на картинке. Интересно именно бэкплейтом, ну и металлом радиатора. Всё это успешно забивает черный цвет кожуха. Хотя медная труба может немного портить цветовую гармонию.
  9. Inno3d TwinX 1660ti/2060/2060s – укороченная версия предыдущей карты. Без медной трубы – это только лишь 2060 без супер. Разумеется, так красивее, но отзывы говорят, что так горячее и громче.
  10. Kfa2/Galax Ex White 1660/1660s/1660ti/2060/2070 – массовый сегмент хэдлайнера белых карт. Ставь как хочешь – всегда красота. Подсветка "GALAX" оптимальна в белом цвете, без всяких морганий. Из минусов - торчат голубые термопрокладки, но у нас же есть фломастер.) и
  11. Kfa2/Galax Mini(Elite) White 1660/1660s/1660ti/2060/2060s/2070 – непродающееся в РФ мини-чудо, горяченькое, само собой. Вертикально вообще топ-фэшн!) и
  12. Kfa2/Galax HOF 2080/2080ti – культ, просто так зайти в магазин и купить невозможно. Зато есть мажорные майнеры, у которых такие штуки работают на износ. Огромный размер и красота при любом способе установки.
  13. Kfa2/Galax HOF Anniversary Edition 2070s/2080s/2080ti – супер-культ, вот какими должны быть юбилейные карты! Всем брать пример. Шикарно во всех ракурсах. и
  14. Kfa2/Galax 28IULBUCT4FK rtx2080ti white 1-click os – новенькая и самая аккуратная из белых KFA, нет ничего стильнее, чем иметь такое чудо у себя за стеклом. Любой способ установки - красота. и
  15. MSI Lighting Anniversary Edition 2080ti – нет в прямой продаже в РФ, хотя такой серебристый (не золотой) аргумент хотели бы видеть многие, я знаю точно.
  16. MSI Duke 2070/2070s/2080/2080ti – периодически всплывает в разных магазинчиках РФ, классная серебряная деталь для мощной сборки, и внимание – там почти 3 слота ширины, не ставьте под стекло!
  17. MSI Ventus 1650/1650s/1660/1660s/1660ti/2060/2060s/2070/2070s/2080/2080ti – это целая семья карт под таким именем – деды, папы, сыны и внуки, мелкие, крупные и очень крупные. И у всех одна мелкая досада – зелененькие кружочки на вентилях, вместо белых/серых. Где мой фломастер? и иии
  18. Nvidia Founders Edition 1660/1660s/1660ti/2060/2060s/2070/2070s/2080/2080ti – элегантные серебристые кирпичики от Невидии, ставь как хочешь, и вертикал и горизонтал. Но конечно придется терпеть зеленые буковки.)
  19. Palit Jetstream 2070/2070s/2080/2080s – вертикально будет красота, пусть и в меньшей степени, чем предыдущее поколение Джетстримов, которые были просто красавцы в металле.
  20. Palit Gamerock White 2080s – дорогая штучка и "носатый" дизайн на любителя, но сам факт что белые, не могу отрицать. и
  21. Radeon rx5700 (разные исполнители) – именно 5700 без XT заслужили место в серой сборке, т.к. XT уж больно тёмные. А эти кирпичики, даже с красными буковками, имеют место быть гармоничными в серой сборке, да.
  22. Radeon VII (разные исполнители) – не-народный видеоускоритель, очень серебристый и стильный кирпич. Кто его покупает, непонятно, но красив конечно)
  23. Sapphire Pulse 570/580/590 – начальная кухня от AMD, зато без глючных прошивок)) Многовато красного цвета на бэкплейте, или поддерживай подсветкой или покупай Нитро.
  24. Sapphire Nitro+ 570/580/590 – почти как предыдущий пункт, но субъективно тише и готов исполнить любые желания по цвету подсветки.
  25. Sapphire Nitro+ rx5500xt – новое бюджетное творение AMD,  серебро серебристое, для малого бюджета в самый раз. Из неприятного - в щели на торце торчат нужные и важные "кишки", которые смотрятся весьма неряшливо.
  26. Sapphire Nitro+ rx5700xt – есть с подсветкой вентилей, а есть без. Толку от этого мало, т.к. изделие красиво только торцом (горизонтальная установка). И не забудьте что-то для поддержки «anti-sag», потому что это здоровенная глыба! И при этом достаточно красивая.
  27. Zotac Amp/Twin Fan/Super Mini 2060/2060s – удивительная карточка без фанстопа, вроде бы грубятина, но какой-то милитари-стиль в ней все-таки есть.

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В заключение, хотелось бы обратиться к решающим лицам от российской компрозницы с целью оптимизации закупок, а значит и ассортимента в магазинах:

Господа, поймите, у населения России есть способность воспринимать эстетику!

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Мы не то, что готово жрать черный корм из черных корыт в темноте!

Мы можем и хотим ценить красоту!

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Кто первый из вас нам это даст, тот будет в шоколаде!

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nvidia asus msi видеокарты gigabyte asrock evga sapphire radeon zotac palit galax inno3d kfa2 colorful
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