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AMD Ryzen Pro 7000 - новые процессоры для ноутбуков и офиса с AI-ускорителем и графикой RDNA 3

Процессоры, ориентированные на бизнес, нацелены на безопасность и производительность на ватт, с акцентом на Ryzen AI для мобильных устройств.
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AMD представила новое семейство процессоров, предназначенных непосредственно для офисных работников и фанатов ноутбуков. Если вы IТ-администратор, вы можете рассмотреть возможность установки этих чипов для своих пользователей, поскольку AMD обещает лучшую на рынке производительность, эффективность и безопасность. Компания также делает ставку на интеграцию AI-ускорителя, надеясь извлечь выгоду из нынешнего технологического тренда, хотя он направлен только на функции, улучшающие видеоконференции. Единственная плохая новость в анонсе AMD - вам понадобится специальная электронная таблица, чтобы разобраться во всех названиях моделей и в том, что они предлагают.

Сегодня компания выпускает процессоры серии Ryzen Pro 7040, предназначенные для мобильных рабочих станций и ноутбуков, а также на пользователей настольных компьютеров, которым понравятся модели мощностью 65 Вт. В знак подтверждения важности мобильного рынка по сравнению с настольным, AMD наделила свои мобильные чипы большим количеством ядер и лучшей графикой по сравнению с настольными чипами, несмотря на то, что последние требуют вдвое больше энергии.

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Начнем с верхней части линейки. Здесь представлены шесть новых мобильных чипов Ryzen Pro для мобильных устройств, разделенных на высокопроизводительные в диапазоне от 35 Вт до 45 Вт и ультрапортативные в диапазоне от 15 Вт до 28 Вт. Все эти чипы изготовлены по 4-нм техпроцессу TSMC, усовершенствованной версии 5-нм техпроцесса, используемого в нынешних процессорах Zen 4. Они также получили графику RDNA 3, которая в настоящее время недоступна ни на одном из процессоров AMD для настольных ПК. Наконец, некоторые модели также получили ускорители Ryzen AI, что является одним из главных преимуществ AMD.

Мобильная линейка Ryzen Pro обладает отличными характеристиками для чипов с низким энергопотреблением.

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Высокопроизводительные мобильные чипы Ryzen 7x40HS доступны в классах 9/5/7. Модели Ryzen 9 и 7 могут похвастаться восьмиядерными процессорами с 16 потоками, отличающимися только тактовой частотой. Ryzen 5 Pro — это шестиядерный 12-поточный процессор с немного более низкими тактовыми частотами и кэшем L2 на 2 МБ меньше, чем у его старших братьев. Также есть три U-варианта: две модели Ryzen 7 и одна Ryzen 5. Топовый Ryzen 7 получил восемь ядер и 16 потоков, а остальные 7 чипов предлагают шесть ядер и 12 потоков. Поэтому производитель и упомянул электронную таблицу.

В целом, AMD утверждает, что ее флагманские мобильные процессоры Ryzen Pro обеспечивают более высокую производительность по сравнению с Intel Core i7-1370P, процессором vPro с шестью P-ядрами и восемью E-ядрами для 20 потоков. Компания утверждает, что при сравнении процессора Ryzen 7 Pro 7840U с процессором Core i7-1370P он на 12% быстрее работает в приложениях Microsoft Office, таких как Teams, при этом потребляя на 15% меньше энергии. Компания также утверждает, что у нее лучшее время автономной работы в Teams, чем у Intel и нового M2 Pro от Apple. По данным AMD, система Ryzen Pro может обеспечить 6 часов 48 минут времени Teams по сравнению с 6 часами 10 минутами для компьютера Apple. Ноутбук с процессором Core i7 показал только 4 часа в тестах AMD.

Тесты AMD показывают, что Ryzen 7 Pro 7840U идет ноздря в ноздрю с M2 Pro в Cinebench.

Компания также рекламирует внедрение Ryzen AI в некоторые мобильные процессоры, которые будут предлагать три функции для совместной работы с видео через Windows Studio Effects. К ним относятся улучшенное размытие фона, зрительный контакт с помощью искусственного интеллекта и возможность камеры следовать за вами, когда вы перемещаетесь по рабочему пространству. Компания заявляет, что в будущем ее интегрированная функциональность искусственного интеллекта будет предлагать еще больше функций, включая аналитику данных, персонального цифрового помощника и многое другое.

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Что касается настольных ПК, AMD здесь выпустила три модели: Ryzen 9 Pro 7945, Ryzen 7 Pro 7745 и Ryzen 5 Pro 7645. Стек включает в себя 12/24, 8/16 и 6/12 комбинаций ядер/потоков. на частотах 5,4 / 5,3 / 5,1 ГГц соответственно. Все они имеют мощность 65 Вт, и основным отличительным фактором, помимо тактовой частоты, является объем L2/L3. Первый процессор имеет 76 МБ, а два следующих предлагают 40 МБ и 38 МБ. Однако, в отличие от мобильных чипов, эти процессоры производятся по 5-нм техпроцессу TSMC и имеют «графику Radeon», но только RDNA 2.

AMD заявляет, что поскольку сокет AM5 является новым, вы можете рассчитывать на его актуальность в течение нескольких лет, по крайней мере, до 2025 года. К его долговечности добавляется способность выдерживать мощность до 230 Вт и использование памяти DDR5, которая будет стандартом в течение многих лет. Это, конечно, не относится к Intel Raptor Lake, который, вероятно, является последним процессором для сокета LGA 1700. Тем не менее, Meteor Lake представит новый сокет, и, как сообщается, он предназначен для мобильных устройств, так что это будет область, где две компании столкнутся в ближайшее время.

Процессоры серии 7000 заменяют чипы Ryzen Pro серии 6000, выпущенные год назад. В них использовалась архитектура Zen 3+ и графические процессоры RDNA 2, и они были изготовлены по 6-нм техпроцессу TSMC. Таким образом, это обновление до Zen 4, RDNA 3 и улучшенный производственный процесс с TSMC N4. Процессоры для настольных ПК заменяют серию 5000, в которой использовался 7-нм техпроцесс TSMC и архитектура Zen 3.

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