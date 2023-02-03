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В 2023 году вдоль белорусско-украинской границы идет война нервов и беспилотников

Опасения по поводу возобновления военного наступления возникли в январе после того, как Россия и Беларусь провели совместные учения ВВС, через месяц после визита президента России Владимира Путина в Минск.
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Граница Белоруссии и Украины в 2023 году: разведывательные дроны несколько раз в день вылетают с украинских позиций в глубину густого леса, пересекающего границу с Белоруссией, близким союзником России, прочесывая небо и землю в поисках признаков неприятностей на другой стороне.

Украинские подразделения наблюдают за 1000-километровой границей болот и лесов на предмет возможного внезапного наступления с севера, который называют решающим ударом по киевскому режиму.

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На этот раз украинцы не рискуют. С лета они усиливали оборону, строили и расширяли траншеи, устанавливали мины в лесу в преддверии весеннего наступления, ожидаемого военными. Жители близлежащих деревень в ужасе от того, что все начнется сначала.

«Мы прислушиваемся к каждому небольшому звуку и шуму. Так жить нельзя», — говорит 64-летняя Валентина Матвеева из села Рипке. «Когда ты в постоянном страхе, это не жизнь».

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Опасения по поводу возобновления военного наступления возникли в январе после того, как Россия и Беларусь провели совместные учения ВВС, через месяц после визита президента России Владимира Путина в Минск.

Военные эксперты и западная разведка преуменьшают вероятность возобновления северного наступления. Министерство обороны Великобритании написало в Твиттере 11 января, что российская авиация и существующие российские войска в Беларуси, хотя и многочисленны, «вряд ли составят реальную наступательную силу».

Согласно местным сообщениям, белорусские официальные лица объясняют размещение войск вдоль границы «стратегическим сдерживанием». Несменный президент страны Александр Лукашенко заявил, что не будет вводить войска в Украину.

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Но украинские командиры насторожены, помня, как Россия использовала Беларусь в качестве стартовой площадки в начале 2022 года.

«Мы постоянно наблюдаем за противником с земли и наблюдаем за передвижением войск, если они передвигаются, сколько войск и куда они передвигаются», — сказал начальник разведывательного подразделения района во время пресс-тура на этой неделе в нескольких километрах от границы. Офицер представился только по имени Александр, сославшись на соображения безопасности.

В отличие от востока с его разрушительными артиллерийскими дуэлями, здесь, на севере, в основном идет война квадрокоптеров.

Александр сказал, что белорусы и россияне «постоянно следят за нашей сменой караула, пытаясь найти позиции наших военных».

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Время от времени отряд Александра обнаруживает вражеские разведывательные дроны и пытается сбить их из винтовок против дронов. Иногда белорусский дрон обнаруживает украинский и преследует его, после чего украинцы пытаются захватить его и добавить в свой арсенал.

«Мы недавно получили таким образом четыре их дрона, а они забрали два наших», — сказал Александр.


Он говорит, что разведывательные миссии не выявили никаких признаков тревожной активности — пока. «У них есть участок усиления, усилен патруль, но мы не наблюдаем значительного скопления войск со стороны нашего участка», — сказал он.

Украинский генерал-лейтенант Алексей Павлюк, отвечающий за Киевскую область, по сообщениям местных СМИ, заявил, что его страна готовится к возможному новому нападению через Беларусь. «Мы создали на границе с Беларусью группировку, которая готова достойно встретить врага», — сказал он.

Украинские официальные лица утверждают, что никто не может знать, как Москва будет двигаться в ближайшие месяцы, и что вдоль границы необходимо соблюдать режим повышенной готовности.

«(Укрепления) были сделаны для предотвращения повторного проникновения, — сказал Александр, — произойдет это или нет, мы всегда должны быть готовы».

Украинские солдаты, вооруженные автоматами, стоят в полутораметровых окопах, вырытых в лесной подстилке и укрепленных досками.

Местный житель быстро проезжает мимо. Здесь еще свежи воспоминания о боевых действиях, когда русские войска находились возле Чернигова. Они ушли 3 апреля, когда Москва переключила свое внимание на восточные области Украины.

Но, несмотря на российско-белорусские учения, надежда тоже есть.

«В первый раз, когда они приехали, у нас не было оружия и армии (на границе)», — говорит 66-летняя Анна Похеелко из села Колючивка. — Но на этот раз мы приготовились.

Нападение или не нападение, Елена из села Новые Яриловичи опасается, что из-за ситуации на границе она может никогда не увидеть свою мать, брата и двух сестер, живущих всего в 3 километрах от нее в деревне в Беларуси.

«Я не могу поверить, что они так близко, и я не могу их видеть», — сказала 63-летняя белоруска по происхождению, но вышедшая замуж за украинца и не назвавшая своего полного имени из-за беспокойства за свою семью.

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