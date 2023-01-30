Новые наночастицы перемещают лекарства непосредственно к раковым клеткам.

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По статистике, при лечении рака, группы синергетических препаратов наиболее эффективны, чем отдельные препараты. Для этого требуется, чтобы два отдельных препарата "добрались" до раковых клеток одновременно. Вот здесь и возникает проблема, потому что молекулярные свойства лекарств, как правило, различаются, что затрудняет доставку фармацевтических препаратов к месту назначения без потери эффективности. Решением может стать совершенно новая мультилекарственная наночастица. Команда ученых из Массачусетского технологического института создала «молекулярную щетку», которая способна доставлять любое количество лекарств одновременно.

Наночастицы, переносящие на себе лекарственное средство и ультрадисперсные частицы диаметром от одного до 100 нанометров, предотвращают преждевременное высвобождение лекарства, что гарантирует, что лекарство достигнет места назначения до того и не начнет преждевременно всасываться организмом. Это означает, что наночастицы, несущие лекарства к раку, могут собираться в месте опухоли, способствуя максимально эффективному лечению. Есть, конечно, одно предостережение: только несколько наночастиц для лечения рака были одобрены FDA, и только одна из них способна содержать более одного лекарства.

Молекулярная щетка Массачусетского технологического института, подробно описанная в журнале Nature Nanotechnology, значительно улучшит лечение больных раком. Химики начали эксперименты с инактивации молекул лекарств, связывая и смешивая их с полимерами. В результате получился центральный «костяк» с несколькими спицами. Именно этот уникальный дизайн позволил новой наночастице переносить (и, таким образом, доставлять) несколько лекарств одновременно к раковым клеткам.

Команда протестировала молекулярную щетку на мышах с множественной миеломой, типом рака, который нацелен на плазматические клетки организма. Они нагрузили наночастицу только одним лекарством: бортезомибом. Сам по себе бортезомиб обычно застревает в эритроцитах организма; однако, прицепившись к щетке, бортезомиб смог добраться к целевым плазматическим клеткам.

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Затем ученые экспериментировали с комбинациями нескольких препаратов. Они протестировали трехкомпонентную щетку на двух моделях множественной миеломы у больных мышей и обнаружили, что препараты замедляют или останавливают рост опухоли гораздо эффективнее, чем те же препараты, доставляемые без щетки. Команда даже обнаружила, что одиночный бортезомиб, который в настоящее время одобрен только для лечения рака крови, а не огромных опухолей, был очень эффективен в подавлении роста опухоли.