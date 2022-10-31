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В это воскресенье произошло очень странное событие для всего цивилизованного общества. В Риме собрались сторонники фашизма, которые были одеты в черную одежду и пели песни в честь Бенито Муссолини. Если вдруг кто-то не знает, это итальянский диктатор, который 100 лет назад совершил государственный переворот в Италии и захватил власть. После этих событий в Италии два десятилетия правили фашисты, которые впоследствии участвовали во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии. Для справки: итальянский диктатор Бенито Муссолини был близким другом Гитлера и поддерживал все его безумные идеи.

А теперь вернемся к событиям в Риме. В столице Италии собралась толпа в которой насчитывалось от 2000 до 4000 поклонников покойного диктатора, большинство из них носили фашистскую символику и пели песни итальянской колониальной эпохи. Такие мероприятия проводились и раньше в современной Италии, но людей было намного меньше.

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Черные рубашки были надеты не просто так, для сторонников фашизма это символично, потому что 28 октября 1922 года итальянцы были одеты именно в рубашки этого цвета. Именно они вторглись на улицы Рима и начали бессрочные акции протеста, целью которых было свержение власти и создание нового правительства под руководством Бенито Муссолини. После двух дней забастовок, фашисты добились своей цели и страной начал править диктатор.

Ещё одной причиной для "праздника" у сторонников фашизма была в том, что политическая партия с неофашистскими корнями возглавила правительство в Италии. А такого не случалось со времен Второй мировой войны. Неужели итальянцы забыли к чему это привело и каким горем стало для всего мира?!

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Руководство столицы заранее предупредило участников шествия, чтобы они не использовали известное римское приветствие, которое впоследствии "скопировали" фашисты. Организаторы мероприятия рассказали, что люди приехали из многих стран Европы, а также из США. Сторонникам фашизма также сообщили, что нарушители будут наказаны и будут применяться судебные наказания по итальянским законам. Но как и ожидалось, это не остановило особо одаренных и когда они подошли к месту захоронения Муссолини, где выступала внучка диктатора, то начали "зиговать" и петь фашистский гимн.

«Прошло сто лет, но мы не забыли великого человека в истории Италии и собрались здесь, чтобы почтить память моего деда», — сообщила Орсола Муссолини для всех собравшихся.

Правнучка диктатора начала перечислять все достижения своего знаменитого прадеда. Рассказала, что благодаря ему были построены больницы, школы и общественные здания. Также была разработана пенсионная система для негосударственных работников, ведь до этого они не получали ничего от государства на старости лет. Позже к Орсоле присоединилась ее сестра, которая возглавила толпу возле кладбища.

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Толпа в последний раз выкрикнула: «Дуче, дуче, дуче!» Так называли фашисты своего диктатора в Италии.

Как сообщает итальянская пресса, в пятницу антифашистские активисты провели свой марш в столице Италии, целью которого было отпраздновать годовщину освобождения Рима от фашизма и предотвратить шествие сторонников Муссолини в этого году, но это не помогло и даже ещё сильнее раззадорило неофашистов.

В воскресенье поклонники диктатора пришли на кладбище и выстроились в огромную очередь к склепу, где похоронен Муссолини. Всем желающим раздавали фотографию улыбающегося Муссолини с его "фирменным" римским приветствием и надписью: «История докажет, что я был прав».

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Всё это показывает, что правительство Италии не может отказаться от своего фашистского прошлого и разрешает подобные мероприятия. Известно, что премьер-министр Италии и её политическая партия «Братья Италии» отказываются от неофашистских идей, но такие мероприятия показывают, что на самом деле происходит в стране.

В этом месяце Джорджия Мелони (премьер-министр Италии) заявляла, что фашизм это плохо и партия осуждает его, потому что в нацистских лагерях погибли тысячи итальянских евреев и скорбим вместе с семьями, которые подверглись гонениям во времена Второй мировой войны. По её словам, Муссолини и Гитлер принесли много горя всему миру и правительство Италии не собирается повторять этот путь.

Но вернемся к шествию фашистов. Поклонники диктатора не были такими скромными и наговорили такого, что не должно остаться незамеченным во всем мире. «Я бы проголосовал за Люцифера, если бы он смог победить левых», — сказал организатор мероприятия Мирко Сантарелли, который по также возглавляет организацию, которая появилась как группа ветеранов Первой мировой войны и превратилась в фанатов Муссолини. Потом он ещё добавил: «Я счастлив, что есть правительство Мелони, потому что нет ничего хуже итальянских левых. Это правительство не отражает мои идеи, но это лучше, чем ничего».

Он сказал, что хотел бы, чтобы новое итальянское правительство отменило законы, которые преследуют подстрекательство к ненависти и насилию по мотивам расы, этнической принадлежности, религии и национальности. Это включает в себя использование эмблем и символов, многие из которых присутствовали на воскресном марше.

Сантарелли сказал, что закон наказывает за «фашистские мнения» и это не устраивает его организацию.

«Левые используют закон как касторовое масло, чтобы заставить нас молчать. Когда меня спрашивают мое мнение о Муссолини, всем становится ясно, что я хорошо отзываюсь о нем, но я рискую быть осужденным”, - сказал Сантарелли.

Адвокат Франческо Минутилло, ультраправый активист, представляющий организаторов, заявил, что Верховный суд Италии установил, что манифестации допустимы, если они носят памятный характер и «не соответствуют критериям, которые ставят под угрозу воссоздание фашистской партии».

Тем не менее, по его словам, в последние годы магистраты начали расследование подобных проявлений в Предаппио и других местах, чтобы убедиться, что они не нарушают закон. На прошлой неделе одно такое дело было закрыто без предъявления обвинений.

Чтобы избежать искажения их мероприятия, Сантарелли попросил присутствующих неофашистов не разговаривать с журналистами.

Молодой американец в футболке с нарисованной от руки свастикой внутри сердца и надписью «Совершенно новая мечта» и фашистской феске сказал, что приурочил свои европейские каникулы к 100-летию Марша на Рим, поэтому он смог участвовать в марше в честь диктатора. Он отказался назвать себя, за исключением того, что он из Нью-Джерси и посетовал, что дома нет фашистской группы, к которой можно было бы присоединиться.

Рашель Массими приехала с единомышленниками в четыре часа из Рима в воскресенье, чтобы принять участие в мероприятии и даже взяла с собой 3-летнюю дочь, которая наблюдала за происходящим из коляски.

«Это историческое событие, — сказал Массими. «Это дань уважения великому человеку».