Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Intel увеличивает производство процессоров 13-го и 14-го поколений на фоне дефицита DDR5
Причиной изменения производственной стратегии выступает дефицит и рост цен на модули стандарта DDR5.
реклама

Компания Intel планирует увеличить выпуск процессоров Raptor Lake — линеек Core 13-го и 14-го поколений, поддерживающих память DDR4, — чтобы предложить покупателям более дешёвую альтернативу системам на DDR5. Об этом сообщил тайваньский портал ITHome со ссылкой на известного инсайдера в социальной сети X с ником harukaze5719.

Источник изображения: Intel

реклама

По данным нескольких источников на рынке ПК-комплектующих, дефицит и подорожание модулей DDR5 связаны с переориентацией производителей микросхем памяти — Samsung, SK Hynix и Micron — на выпуск продукции для дата-центров искусственного интеллекта, в первую очередь HBM-памяти. Аналитики предупреждают, что возврат к ценовому уровню 2024 года может не произойти вообще из-за постоянного перераспределения производственных мощностей в пользу ИИ, а IDC прогнозирует рост цен на ПК, планшеты и смартфоны на 10-20% к концу 2026 года.

В сложившихся условиях Intel делает ставку на сохранение платформы LGA1700. Процессоры Intel Raptor Lake еще долго будут актуальны и не исчезнут с прилавков. Об этом в интервью порталу Club386 рассказал топ-менеджер Intel Роберт Хэллок, отвечающий за потребительский сегмент. Он заверил, что компания продолжит активно делать ставку на это поколение чипов, поэтому пользователи смогут без проблем купить их в любом количестве. На рынок также поступают гибридные материнские платы с разъёмами под DDR4 и DDR5 одновременно, что даёт покупателям возможность выбора между дешёвой памятью старого стандарта и постепенным переходом на новую.

Источник изображения: TechRadar

Признаки расширения производства подтверждаются и со стороны партнёров компании: по меньшей мере два производителя материнских плат сообщили изданию Tom's Hardware о планах увеличить выпуск плат с поддержкой DDR4 как для платформы AM4, так и для LGA1700, ссылаясь на возросший спрос на память устаревающего стандарта. По имеющимся данным, речь идёт не только о поддержании текущего ассортимента: Intel готовит очередное обновление линейки под условным названием Raptor Lake Next, выпуск которого ожидается в первой половине 2027 года и которое, по предварительным данным, также сохранит совместимость с DDR4.

Отдельно на майской конференции Computex 2026 старший директор по управлению продуктами клиентского вычислительного подразделения Intel Ниш Нилалоджанан признал остроту проблемы с памятью, отметив, что текущие цены на оперативную память полностью перевешивают значение стоимости процессора при формировании стоимости системы, и подчеркнул, что компания продолжит поддерживать продукты, ориентированные на память устаревающих стандартов.

Официального комментария Intel по объёмам производства процессоров 13-го и 14-го поколений компания не предоставила.

#intel #ddr5 #ddr4 #raptor lake #lga1700
Источник: notebookcheck.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Замена двигателей на самолёте-амфибии Бе-200 оказалась сложнее ремоторизации SJ-100
Британский водитель попытался переплыть лужу на Aston Martin Vantage и заглох посередине
ПАО «Яковлев» после 2030 года сохранит в эксплуатации 85% ранее выпущенных самолётов SSJ-100
Производственную программу МС-21 могут ограничить выпуском 32 единиц
Руководители компаний в США всё чаще доверяют ChatGPT важнейшие решения
В Красноярске специалисты из Китая завершили проходку первого тоннеля метротрама длиной 2,5 км
Casio представила механические часы Edifice EFK-200 за пределами Китая
Intel выпустила драйверы для Windows 11 по новым стандартам качества Microsoft
GALAX GeForce RTX 5090D HOF OC Lab на частоте 4 ГГц устанавливает рекорд GPUPI
Астрономы предположили для Земли возможность пережить гибель Солнца
Xiaomi тестирует двухдверное купе мощностью более 2000 л.с. для конкуренции с Porsche
Эксперт сравнил производительность Steam Machine с одним и двумя модулями оперативной памяти
Samsung может анонсировать Galaxy Tab S12+ и Tab S12 Ultra с улучшенными экранами в сентябре
В сети появились снимки нового BMW X5 - дизайн кроссовера стал известен за день до премьеры
Газовый гигант WD1856b пережил гибель своей звезды и спустя миллиарды лет изменил орбиту
Инсайдер KhaDm предрёк скорое закрытие проекта электромобиля «Атом»
Эксперт рассказал о наиболее надёжных в России автомобилях с пробегом не дороже миллиона рублей
Российский клиент-клон Telegram прекратил работу
Учёные выяснили как болезнь Альцгеймера распространяется по мозгу
Три модели автомобилей Volga показали на Дне открытых дверей в новом дилерском центре

Популярные статьи

5 захватывающих фантастических фильмов боевиков, которые я пересматривал по три и более раза
Ген Икс и Рубин Ситторака — скрытая иерархия сил в Людях Икс
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook Duo (UX8407A)
Что такое 1С и её разновидности
PlayStation отказывается от физических изданий игр – уходит целая эпоха
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter