Причиной изменения производственной стратегии выступает дефицит и рост цен на модули стандарта DDR5.

Компания Intel планирует увеличить выпуск процессоров Raptor Lake — линеек Core 13-го и 14-го поколений, поддерживающих память DDR4, — чтобы предложить покупателям более дешёвую альтернативу системам на DDR5. Об этом сообщил тайваньский портал ITHome со ссылкой на известного инсайдера в социальной сети X с ником harukaze5719.

Источник изображения: Intel

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По данным нескольких источников на рынке ПК-комплектующих, дефицит и подорожание модулей DDR5 связаны с переориентацией производителей микросхем памяти — Samsung, SK Hynix и Micron — на выпуск продукции для дата-центров искусственного интеллекта, в первую очередь HBM-памяти. Аналитики предупреждают, что возврат к ценовому уровню 2024 года может не произойти вообще из-за постоянного перераспределения производственных мощностей в пользу ИИ, а IDC прогнозирует рост цен на ПК, планшеты и смартфоны на 10-20% к концу 2026 года.

В сложившихся условиях Intel делает ставку на сохранение платформы LGA1700. Процессоры Intel Raptor Lake еще долго будут актуальны и не исчезнут с прилавков. Об этом в интервью порталу Club386 рассказал топ-менеджер Intel Роберт Хэллок, отвечающий за потребительский сегмент. Он заверил, что компания продолжит активно делать ставку на это поколение чипов, поэтому пользователи смогут без проблем купить их в любом количестве. На рынок также поступают гибридные материнские платы с разъёмами под DDR4 и DDR5 одновременно, что даёт покупателям возможность выбора между дешёвой памятью старого стандарта и постепенным переходом на новую.

Источник изображения: TechRadar

Признаки расширения производства подтверждаются и со стороны партнёров компании: по меньшей мере два производителя материнских плат сообщили изданию Tom's Hardware о планах увеличить выпуск плат с поддержкой DDR4 как для платформы AM4, так и для LGA1700, ссылаясь на возросший спрос на память устаревающего стандарта. По имеющимся данным, речь идёт не только о поддержании текущего ассортимента: Intel готовит очередное обновление линейки под условным названием Raptor Lake Next, выпуск которого ожидается в первой половине 2027 года и которое, по предварительным данным, также сохранит совместимость с DDR4.

Отдельно на майской конференции Computex 2026 старший директор по управлению продуктами клиентского вычислительного подразделения Intel Ниш Нилалоджанан признал остроту проблемы с памятью, отметив, что текущие цены на оперативную память полностью перевешивают значение стоимости процессора при формировании стоимости системы, и подчеркнул, что компания продолжит поддерживать продукты, ориентированные на память устаревающих стандартов.

Официального комментария Intel по объёмам производства процессоров 13-го и 14-го поколений компания не предоставила.