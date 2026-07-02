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Fantoci
В тестах Intel Arc G3 Extreme опередил AMD Ryzen Z2 Extreme более чем на 50% при мощности 35 Вт
Архитектура Intel Arc G3 Extreme базируется на техпроцессе Intel 18A (семейство Panther Lake) и графическом ядре Arc B390, включающем 12 блоков Xe3 и 96 тензорных ядер.
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Опубликованы результаты сравнительного тестирования процессоров для портативных игровых систем. Данные аппаратных бенчмарков фиксируют преимущество специализированного чипа Intel Arc G3 Extreme над AMD Ryzen Z2 Extreme. При идентичном лимите энергопотребления (TDP) в 35 Вт графическая подсистема Intel опережает чип AMD в среднем на 42%, а в более чем 25% протестированных игр разрыв превышает 50%.

MSI Claw 8 EX AI+ на базе Intel Arc G3 Extreme. Источник: Notebookcheck

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Замеры производительности осуществлялись на предсерийных образцах консолей MSI Claw 8 EX AI+ (Intel) и ASUS ROG Xbox Ally X (AMD). По информации изданий Wccftech и Notebookcheck, при разрешении 1080p, высоких настройках графики и использовании масштабирования изображения, Arc G3 Extreme показал прирост частоты кадров на 41-43% в таких играх, как Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Shadows, Diablo IV и Call of Duty: Modern Warfare II. В проекте Death Stranding 2 производительность процессора Intel оказалась выше более чем в два раза за счет оптимизации драйверов. В синтетическом тесте 3DMark Time Spy (при 35 Вт) Arc G3 Extreme набрал 6945 баллов против 4127 баллов у Ryzen Z2 Extreme, зафиксировав разницу в 68,3%.

Архитектура Intel Arc G3 Extreme (поколение Panther Lake) включает 14 вычислительных ядер с тактовой частотой до 4,7 ГГц. За обработку графики отвечает интегрированный ускоритель Arc B390 с 12 ядрами Xe3 и поддержкой технологии генерации кадров XeSS 3. Процессор AMD Ryzen Z2 Extreme базируется на вычислительной архитектуре Zen 5 и графической подсистеме RDNA 3.5.

Тестирование на сниженных лимитах мощности выявило различия в энергоэффективности устройств. При ограничении TDP до 17 Вт чип Arc G3 Extreme демонстрирует частоту кадров, аналогичную показателям Ryzen Z2 Extreme при 35 Вт. В режиме 12 Вт среднее преимущество платформы Intel составляет 37%. При использовании энергосберегающих режимов консоли на базе Arc G3 Extreme с аккумулятором емкостью 80 Вт·ч обеспечивают до 11 часов автономной работы.

Чип Arc G3 Extreme является первым решением Intel, спроектированным специально для портативных ПК под управлением Windows, без прямого заимствования архитектуры стандартных процессоров для ноутбуков. Коммерческие устройства на базе данной платформы, включая MSI Claw 8 EX AI+, Acer Predator Atlas 8 и OneXPlayer 3, выходят на рынок летом 2026 года.

#amd #intel #asus rog xbox ally x #amd ryzen z2 extreme #intel arc g3 extreme #msi claw 8 ex ai+
Источник: notebookcheck.net
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