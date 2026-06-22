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Fantoci
Энтузиаст переделал настольный льдогенератор в систему охлаждения для GeForce RTX 3060
Температура графического процессора в Cyberpunk 2077 снизилась до 22 °C.
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Автор YouTube-канала TrashBench собрал уникальную систему жидкостного охлаждения для видеокарты Nvidia GeForce RTX 3060, используя компоненты бытового льдогенератора. Интеграция холодильного оборудования в контур охлаждения привела к снижению рабочих температур графического процессора на 62% по сравнению с заводскими показателями.

Автор: TrashBench. Источник: youtube.com

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Данный эксперимент вдохновлён работой другого ютубера, MrYeester, который ранее собрал контур охлаждения процессора на базе модифицированного льдогенератора с постоянной подачей льда. Однако, в отличие от схемы с периодическим добавлением кубиков льда в резервуар, в данном тестировании холодильный контур генератора напрямую и непрерывно охлаждал циркулирующую воду. В стандартных системах жидкостного охлаждения применяются радиаторы с вентиляторами, способные снизить температуру хладагента только до уровня комнатной. Задействование компрессора позволило обойти это физическое ограничение.

Базовые замеры видеокарты со штатным воздушным кулером фиксировали температуру ядра на уровне 60°C при максимальной нагрузке, показатель самой горячей точки (hotspot) достигал 75°C. После демонтажа воздушной системы на графический чип установили крепления для шлангов, а погружную помпу поместили в резервуар льдогенератора с водой. Первоначальная пассивная циркуляция снизила температуру чипа до 44°C, однако жидкость постепенно нагревалась из-за отсутствия активного теплоотвода.


Включение генератора в штатном режиме показало несоответствие заводских алгоритмов устройства поставленной задаче. Аппарат производил порцию льда, отключал компрессор, доливал воду и затем возобновлял цикл. Во время аппаратных пауз видеокарта успевала нагреть теплоноситель. Для поддержания стабильной температуры жидкости автор применил внешний термостат от пивного холодильника, подключив его в обход встроенной электроники льдогенератора. Это обеспечило непрерывную работу компрессора. Дополнительно внутри аппарата была установлена вспомогательная пластиковая емкость для полного погружения испарителя в воду.

Итоговое тестирование модификации проходило в игре Cyberpunk 2077 в течение 20 минут. На протяжении сессии температура графического чипа составляла 22–23°C, показатель hotspot зафиксирован на отметке 34°C. Совокупное снижение температуры достигло 38°C.

Профильные технические издания сообщили про аппаратные риски данного метода. Функционирование компьютерных систем при температурах ниже уровня окружающей среды приводит к обильному образованию конденсата на текстолите. Контакт влаги с токоведущими элементами работающего ПК увеличивает риск короткого замыкания электроники, что делает невозможным применение данной схемы в качестве постоянного решения.

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#cyberpunk 2077 #rtx 3060 #nvidia geforce rtx 3060 #trashbench #mryeester
Источник: tomshardware.com
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