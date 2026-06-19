Согласно новой схеме наименований Anbernic, индекс «55» в названии модели указывает на диагональ дисплея 5,5 дюйма, а обозначение «G1» предположительно ссылается на платформу Qualcomm Snapdragon серии G1.

Китайский производитель электроники Anbernic официально представил новую портативную игровую консоль RG 55G1. Форм-фактор устройства визуально копирует консоль Nintendo Switch Lite, а технической особенностью модели станет переход на процессоры архитектуры Snapdragon.

Презентация RG 55G1 состоялась 18 июня на официальном YouTube-канале Anbernic в формате короткого тизера. Вывод продукта на рынок сопровождается слоганом «A New Core, A New Frontier» («Новое ядро, новый рубеж»).

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По данным изданий Notebookcheck и Android Authority, устройство получило горизонтальную компоновку элементов управления и 5,5-дюймовый LCD-дисплей, закрытый 2,5D-стеклом. В отличие от Nintendo Switch Lite, использующей потенциометрические джойстики, RG 55G1 оснащена симметричными 3D-стиками на базе датчиков Холла. Данная магнитная технология снижает физический износ деталей и исключает проблему «дрифта». Аналоговые стики обрамлены настраиваемой светодиодной RGB-подсветкой.

В перечень подтвержденных аппаратных характеристик входят аналоговые триггеры, два фронтальных динамика, порт USB-C, 3,5-мм аудиоразъем и единственный слот для карт памяти формата microSD. Система отвода тепла включает активный вентилятор. Опубликованные визуальные материалы указывают на отсутствие выделенного порта HDMI, что ограничивает вывод видеосигнала на внешние мониторы без сторонних адаптеров и подчеркивает портативную направленность модели.

Ключевым обновлением аппаратной части стала смена вычислительной платформы. Индекс «G1» в названии и акцент на «новом ядре» фиксируют отказ от процессоров Unisoc и Rockchip, которые Anbernic применяла в большинстве предыдущих устройств. По информации VideoCardz, в основу RG 55G1 интегрирован мобильный чипсет серии Snapdragon G от Qualcomm. Инсайдеры технического издания предполагают использование чипа Snapdragon G1 Gen 2, однако спецификации центрального процессора, точный объем оперативной памяти и емкость аккумулятора производителем пока не раскрыты.

Работая под управлением операционной системы Android, консоль предназначена для запуска мобильных приложений и программ-эмуляторов ретро-платформ. Использование чипов Qualcomm позиционирует новинку как прямого конкурента моделям серии Retroid Pocket, обеспечивая производительность для эмуляции систем шестого поколения (PlayStation 2, GameCube).





На старте продаж Anbernic RG 55G1 будет выпускаться в трех цветовых вариантах: Indigo (индиго), Black (черный) и Retro Gray (светло-серый). Дата выхода устройства в розничную сеть и рекомендованная цена не объявлены.