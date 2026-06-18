Акции Intel в предторговой сессии выросли более чем на 9%, бумаги Apple прибавили 0,3%.

Президент США Дональд Трамп сообщил о заключении соглашения между компаниями Apple и Intel, которое предполагает совместное проектирование и производство полупроводниковых компонентов на территории Соединенных Штатов. Заявление было опубликовано в социальной сети Truth Social. На фоне этого сообщения котировки акций Intel на премаркете выросли на 8,9%, акции Apple прибавили 0,6%. Сами компании пока не опубликовали официальных подтверждений информации о сделке.

Источник: republicworld.com

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В своем посте Дональд Трамп назвал партнерство компаний частью стратегии администрации по возвращению полупроводниковой промышленности в США. Он указал, что американские компании должны разрабатывать технологии только внутри страны, и процесс их физического производства должен происходить здесь. «Я решил помочь Intel, потому что нам нужно проектировать и производить наши чипы прямо здесь, в Америке», — написал Трамп.

Президент привел детали финансовой поддержки корпорации со стороны государства. В августе 2025 года правительство США инвестировало 8,9 миллиарда долларов в обыкновенные акции Intel, получив долю в размере около 10%. По утверждению Трампа, на момент сделки капитализация компании составляла 100 миллиардов долларов, а за прошедшие девять месяцев превысила 600 миллиардов долларов, увеличив стоимость государственного пакета акций до 60 миллиардов долларов. Трамп также сообщил о привлечении других технологических компаний к производству на заводах Intel, упомянув договоренности с Nvidia и проект строительства крупной фабрики TerraFab при участии Илона Маска.

В настоящее время основным контрактным производителем микросхем для устройств Apple выступает тайваньская компания TSMC. До 2020 года Intel поставляла процессоры для компьютеров Mac, после чего Apple перешла на чипы собственной разработки (Apple Silicon) на архитектуре Arm, передав их выпуск TSMC. В рамках нового партнерства Intel будет выполнять функции контрактного завода для чипов, спроектированных инженерами Apple.

Источник: applesfera.com

Решение о расширении списка поставщиков принято на фоне высокой нагрузки на производственные линии TSMC, занятые заказами на ускорители вычислений для искусственного интеллекта от Nvidia и AMD. Ранее генеральный директор Apple Тим Кук в интервью The Wall Street Journal заявил о предстоящем повышении цен на устройства компании из-за удорожания компонентов памяти, вызванного ростом спроса на технологии ИИ.

Согласно информации The Wall Street Journal, предварительные договоренности между Apple и Intel обсуждались более года и были достигнуты в мае 2026 года. Отраслевой аналитик Мин-Чи Куо ранее сообщал, что Apple начала тестирование систем-на-кристалле (SoC) с использованием нового техпроцесса Intel 18A-P. Тестовое производство продлится в течение 2026 года, а начало поставок ожидается в 2027 году. Предполагается, что на первом этапе Intel будет выпускать процессоры для базовых моделей устройств Apple, в то время как производство наиболее сложных компонентов останется у TSMC.