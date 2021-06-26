И так, за окном конец июня, предстоящая поездка в Сочи требует колоссальных, материальных вложений, а значит наступила пора настрочить пару статей на оверклокерс.



С февраля произошло много событий, плохих и очень плохих. Как пример: это ждуны в очередной раз бомбанули от дефицита карт. Те, кто решил зайти в майнинг в мае, бомбанули от упавшего в 2 раза биткоина, а те, кто фонтанировал от приблизительной доходности в чиа так же бомбанули от роста сети и ценника на сегодня в 294,54 вечнозелёного президента юса.

Но, обо всём по порядку.



Сразу, чтобы не забыл про Ryzen 7 PRO 1700х, камень производительный, холодный, для всех задач подходит идеально, смысла в разгоне нет, от слова совсем. Минус, в том, что на материнки 500 серии не встаёт. Возможно есть китайское решение прошивать биос через программатор и стучать лбом об стену, но я поступил проще, заказал другой проц… Но, об этом далее. А так, проц идеален как «квадрат Малевича», как «улыбка Моны Лизы», как «Пер Гюнт в пещере горного короля» Эдварда Грига. И конкретно, в подытоживании я поясню и обрисую почему.

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Продолжаю там где закончил предыдущий текст про разницу между видеокартами

Сравнение 5700хт с 5600хт и разных версий биоса на видяхе.(OC/Тихий/5600хт)





Для тех, кому непонятно как крепится видеокарта реклама

А так же несколько фотографий в корпусе.

Видна допустимая толщина видеокарты в корпусе В самом корпусе, она так же смотрелась идеально, как модель на подиуме. Как Геральт и Йеннифер, как Бони и Клайд, как стабильность в нашей стране и правительство Так же температуры и доходность без прошивки биоса.



реклама Видеокарта rx 5700xt, радовала меня лишь первое время. Пока я испытывал зрительный оргазм, нежно водил пальцем по её выштамповкам… Она как самый опытный сукуб, соблазняла меня и шептала на ушко разные непристойности: обещала много красивых фапс в играх, разубеждала в искренности и честности ртх ко мне, что зелёные все они как «змеи подколодные», обещала не зависать и не пропадать из списка устройств, и конечно, быть всегда горячей со мной, но без зависаний и синих экранов…

Всё это было ложью! Все болячки 5600хт оказались и на 5700хт, те самые фризы, необъяснимые просадки. Да, можно было обвинить процессор, но с рх 480 такого не было, и как показало время не было в дальнейшем. Не зная, кого винить, то ли кривые дрова, то ли чип, по итогу вновь решился на продажу… Продал за 46к на авито, в тот же день и купили.





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С 5000 серий, пришёл и новый стандарт PCIe 4.0, было принято решение, что в новый год иду с новой материнкой. Не асус и не жижабит, а именно асрок с их адекватной ценой и наличием элементарного Type-c. Представляю вашему вниманию ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3.

Производительная миниатюрность в мини формате Мне понравился внешний вид платы, сочетание серебристого, красного и чёрных цветов. Расположение разъёмом сата, точнее их разворот. Активное охлаждение северного моста, усиленный разъём PCie, блютуз 5.0 и вай фай 2,4.

Не понравилось лишь крепление кулера на процессор и отсутствие кнопки биоса, а так же тут разъём под кулеры интел 1151. Увы, но AMD Wraith Prism сюда не ткнуть, а так хотелось. И хотелось бы видеть экранчик пост кодов, но все недостатки компенсируются наличием тандерболт 3 и если кто не знал, это топовая вещь, которой компания асрок перекрыла все недостатки! Поюзав плату уже 3 месяца, заявляю, что свои 18к она стоит, и даже 21к она вытягивает. Да, она не оверклокерская, но проц р9 5950 потянет, питальника на 4х2+2 ей хватит с головой.

И вот как раз тут самое интересное, мой райзен 1700х не поддерживался этой платой, точнее не было официального биоса, но за то, в списке поддерживаемых значился р3 1200… Казус.

Вновь я оказался в немецком оазисе адекватных цен, и заказал себе за 35к процессор AMD Ryzen 7 5800X… Мне понравился внешний вид платы, сочетание серебристого, красного и чёрных цветов. Расположение разъёмом сата, точнее их разворот. Активное охлаждение северного моста, усиленный разъём PCie, блютуз 5.0 и вай фай 2,4.Не понравилось лишь крепление кулера на процессор и отсутствие кнопки биоса, а так же тут разъём под кулеры интел 1151. Увы, носюда не ткнуть, а так хотелось. И хотелось бы видеть экранчик пост кодов, но все недостатки компенсируются наличием тандерболт 3 и если кто не знал, это топовая вещь, которой компания асрок перекрыла все недостатки! Поюзав плату уже 3 месяца, заявляю, что свои 18к она стоит, и даже 21к она вытягивает. Да, она не оверклокерская, но проц р9 5950 потянет, питальника на 4х2+2 ей хватит с головой.И вот как раз тут самое интересное, мой райзен 1700х не поддерживался этой платой, точнее не было официального биоса, но за то, в списке поддерживаемых значился р3 1200… Казус.Вновь я оказался в немецком оазисе адекватных цен, и заказал себе за 35к процессор

Жаль без боксового кулера





Там же увидел, набор Corsair Vengeance RGB Pro 32GB DDR4 за 13к…





Даже специально сертифицирована И решил, что слишком уж много места в корпусе занимает мой ссд под игры, почему бы не заменить это на одно единое пространство с виндой… И взял WD Black SN750 1TB вместо предыдущего нвме м2.

С охлаждение от EKWB

Наконец я подхожу к финалу всей моей эпипопеечной сборки пк. Дальше установка водянки на проц и видяху, тогда наконец смогу поставить стекло с 2х сторон, а не держать корпус на продуве.

Чуть не забыл, про комплект Corsair iCUE QL120 RGB за 8к. Три 120мм тихих и мощных вентилятора в комплекте с контроллером на 6 разъёмов. Это часть системы Корсар, когда не нужно настраивать каждый элемент, а нужно лишь иметь устройства с поддержкой iCUE. Установить программу и спокойно без заморочек, настроить в дружелюбном интерфейсе скорость подсветки, направление, цвет.

Про мышку потом, если будет интересно



Таким образом отойдя от бу комплектующих, перейдя в мидл и потом прыгнув в лухури сегмент, я отбил все атаки жлобных троллей, что оверкловерс не платит за статьи много кэша. Те желчные нубы и унылые маргиналы, с овсом на губах стёрли пальцы в кровь, рассчитывая доход от статей в дошиках.



Увы, не желая оставаться в стане ждунов, я решился на покупку видяхи. Рассчитывал на rx 6800xt асрок или поверколор, но ку меня динамил. Неделю спустя, я увидел Powercolor Radeon RX 6700XT Red Devil OC 12 GB за 80к. Да много, но нужно понимать, что на тот момент курс битка держался у отметки в 59-60к. Даже с учётом падения, я бы отбил видяху за 10-12 месяцев, что вполне устроило меня.





В сравнении со старшими собратьями, а именно 6800 и 6900, система охлаждения тоньше, нет 3го разъёма питания на 8 пин, и естественно хар-ки самого процессора и памяти. По майнингу это около 47мх. Что касаемо производительности, это на 20-30% больше фпс в сравнении с 5700хт... Если между нами, то СО на 5700хт мне нравится больше, но охлаждает проц и память на уровне, топ-топ-топ.

И да, пропали эти мерзкие фризы, видеокарта работает плавно и шустро, вытягивая мой монитор со странным разрешением 3840х1200. В сайберпанке на ультрах-средних не 60, но плавные 45+ меня вполне устраивают, правда без ртх.

$ Ну что же, подытоживая. Свой компьютер я почти подвёл к идеалу, не хватает водяного охлаждения и четкого понимания какую видяху хочу, либо оставить 6700хт, либо смотреть в сторону 6900 но в референсном исполнении тк проще найти отличный водоблок. Ну и монитор недавно приобрёл я не совсем для фулл хд...

По процу, имея 5800х я столкнулся с жаркими температурами, избыточной производительностью, высокой ценой и потерей звания "лучшая цена/качество". Если оглянуться назад и спросить, стал бы я менять 1700 на 5800... Я отвечу, что не стал бы, тк и старичка хватает для подгрузки текстур для 6900хт, работе в фш или видеоредакторе. А с учётом цен на видяхи, отсутствия классных игр на пс и скорый переход на ддр 5... Ну, точно бы не стал! Увы, деньги потрачены, комплектующие приобретены, остаётся финалить сборку до конца, а после, года примерно 4 не смотреть на новое железо.

Кстати, именно при покупке хайн энд видяхи, можно 4-5 по 365 не думать про апгрейд видеокарты, на всё той же 1080/1080ти, которая вышла в 2016 можно до сих пор играть на высоких настройках в проекты ААА. Позже, когда будет желание, я пофоткаю свой пк, расскажу про отдельные апгрейды, сделаю тест температур и таким образом завершу тут свой сказ про мой маленький ПСюн :D



Немного напоследок - это моё новое, рабочее место. Хочу повесить неон, серебряную кнопку ютуба, пару картин из третяковки и начать уже пилить годный контент на ютуб.

Всё так же в процессе



Берегите себя и своих близких. Тролли, маргиналы, унтерменши, качки-дурачки, прочие имбицилы мне неинтересны, если и поддержу диалог, то от скуки и чтобы надавать отцовских лещей)



Адекватные комменты я перечитываю и отвечаю, это прям обожаю. Всё субъективно в этом мире.



