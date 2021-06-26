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Модернизация и апгрейд SFF ПК из солянки часть 2: Красный зверь возвращается

Продолжение продолжения, о модернизации. Переход от условностей к реальным фактам, о биткоине, дефиците видеокарт, играх, а так же много интересного и неоднозначного в ещё незаконченной эпопее по самой долгой модернизации пк мини формата.
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-80 000р на RTX 3070 Gigabyte
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
RTX 3060 - цена снижена на порядок в Ситилинке
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И так, за окном конец июня, предстоящая поездка в Сочи требует колоссальных, материальных вложений, а значит наступила пора настрочить пару статей на оверклокерс.

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С февраля произошло много событий, плохих и очень плохих. Как пример: это ждуны в очередной раз бомбанули от дефицита карт. Те, кто решил зайти в майнинг в мае, бомбанули от упавшего в 2 раза биткоина, а те, кто фонтанировал от приблизительной доходности в чиа так же бомбанули от роста сети и ценника на сегодня в 294,54 вечнозелёного президента юса.
Но, обо всём по порядку.


Сразу, чтобы не забыл про Ryzen 7 PRO 1700х, камень производительный, холодный, для всех задач подходит идеально, смысла в разгоне нет, от слова совсем. Минус, в том, что на материнки 500 серии не встаёт. Возможно есть китайское решение прошивать биос через программатор и стучать лбом об стену, но я поступил проще, заказал другой проц… Но, об этом далее. А так, проц идеален как «квадрат Малевича», как «улыбка Моны Лизы», как «Пер Гюнт в пещере горного короля» Эдварда Грига. И конкретно, в подытоживании я поясню и обрисую почему.

анонсы и реклама
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
<b>3070 Ti в Compeo за 110 000р</b>
Горы 3080 Ti в XPERT.RU намного дешевле чем везде
RTX 3080 по самой низкой цене в XPERT.RU
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Продолжаю там где закончил предыдущий текст про разницу между видеокартами

Сравнение 5700хт с 5600хт и разных версий биоса на видяхе.(OC/Тихий/5600хт)

А так же несколько фотографий в корпусе.
Для тех, кому непонятно как крепится видеокарта

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Видна допустимая толщина видеокарты в корпусе

В самом корпусе, она так же смотрелась идеально, как модель на подиуме. Как Геральт и Йеннифер, как Бони и Клайд, как стабильность в нашей стране и правительство

Так же температуры и доходность без прошивки биоса.

 

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Видеокарта rx 5700xt, радовала меня лишь первое время. Пока я испытывал зрительный оргазм, нежно водил пальцем по её выштамповкам… Она как самый опытный сукуб, соблазняла меня и шептала на ушко разные непристойности: обещала много красивых фапс в играх, разубеждала в искренности и честности ртх ко мне, что зелёные все они как «змеи подколодные», обещала не зависать и не пропадать из списка устройств, и конечно, быть всегда горячей со мной, но без зависаний и синих экранов…

Всё это было ложью! Все болячки 5600хт оказались и на 5700хт, те самые фризы, необъяснимые просадки. Да, можно было обвинить процессор, но с рх 480 такого не было, и как показало время не было в дальнейшем. Не зная, кого винить, то ли кривые дрова, то ли чип, по итогу вновь решился на продажу… Продал за 46к на авито, в тот же день и купили. 



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С 5000 серий, пришёл и новый стандарт PCIe 4.0, было принято решение, что в новый год иду с новой материнкой. Не асус и не жижабит, а именно асрок с их адекватной ценой и наличием элементарного Type-c. Представляю вашему вниманию  ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3.

 

Производительная миниатюрность в мини формате

 

 

 

 

Мне понравился внешний вид платы, сочетание серебристого, красного и чёрных цветов. Расположение разъёмом сата, точнее их разворот. Активное охлаждение северного моста, усиленный разъём PCie, блютуз 5.0 и вай фай 2,4.
Не понравилось лишь крепление кулера на процессор и отсутствие кнопки биоса, а так же тут разъём под кулеры интел 1151. Увы, но AMD Wraith Prism сюда не ткнуть, а так хотелось. И хотелось бы видеть экранчик пост кодов, но все недостатки компенсируются наличием тандерболт 3 и если кто не знал, это топовая вещь, которой компания асрок перекрыла все недостатки! Поюзав плату уже 3 месяца, заявляю, что свои 18к она стоит, и даже 21к она вытягивает. Да, она не оверклокерская, но проц р9 5950 потянет, питальника на 4х2+2 ей хватит с головой.
И вот как раз тут самое интересное, мой райзен 1700х не поддерживался этой платой, точнее не было официального биоса, но за то, в списке поддерживаемых значился р3 1200… Казус.
Вновь я оказался в немецком оазисе адекватных цен, и заказал себе за 35к процессор AMD Ryzen 7 5800X… 

 

Жаль без боксового кулера

 


Там же увидел, набор Corsair Vengeance RGB Pro 32GB DDR4 за 13к…


Даже специально сертифицирована

 

И решил, что слишком уж много места в корпусе занимает мой ссд под игры, почему бы не заменить это на одно единое пространство с виндой… И взял WD Black SN750 1TB вместо предыдущего нвме м2.


С охлаждение от EKWB

 


Наконец я подхожу к финалу всей моей эпипопеечной сборки пк. Дальше установка водянки на проц и видяху, тогда наконец смогу поставить стекло с 2х сторон, а не держать корпус на продуве.
Чуть не забыл, про комплект Corsair iCUE QL120 RGB за 8к. Три 120мм тихих и мощных вентилятора в комплекте с контроллером на 6 разъёмов. Это часть системы Корсар, когда не нужно настраивать каждый элемент, а нужно лишь иметь устройства с поддержкой iCUE. Установить программу и спокойно без заморочек, настроить в дружелюбном интерфейсе скорость подсветки, направление, цвет.


Про мышку потом, если будет интересно

 


Таким образом отойдя от бу комплектующих, перейдя в мидл и потом прыгнув в лухури сегмент, я отбил все атаки жлобных троллей, что оверкловерс не платит за статьи много кэша. Те желчные нубы и унылые маргиналы, с овсом на губах стёрли пальцы в кровь, рассчитывая доход от статей в дошиках.


Увы, не желая оставаться в стане ждунов, я решился на покупку видяхи. Рассчитывал на rx 6800xt асрок или поверколор, но ку меня динамил. Неделю спустя, я увидел Powercolor Radeon RX 6700XT Red Devil OC 12 GB за 80к. Да много, но нужно понимать, что на тот момент курс битка держался у отметки в 59-60к. Даже с учётом падения, я бы отбил видяху за 10-12 месяцев, что вполне устроило меня.


 

В сравнении со старшими собратьями, а именно 6800 и 6900, система охлаждения тоньше, нет 3го разъёма питания на 8 пин, и естественно хар-ки самого процессора и памяти. По майнингу это около 47мх. Что касаемо производительности, это на 20-30% больше фпс в сравнении с 5700хт... Если между нами, то СО на 5700хт мне нравится больше, но охлаждает проц и память на уровне, топ-топ-топ.
И да, пропали эти мерзкие фризы, видеокарта работает плавно и шустро, вытягивая мой монитор со странным разрешением 3840х1200. В сайберпанке на ультрах-средних не 60, но плавные 45+ меня вполне устраивают, правда без ртх.


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Ну что же, подытоживая. Свой компьютер я почти подвёл к идеалу, не хватает водяного охлаждения и четкого понимания какую видяху хочу, либо оставить 6700хт, либо смотреть в сторону 6900 но в референсном исполнении тк проще найти отличный водоблок. Ну и монитор недавно приобрёл я не совсем для фулл хд...
По процу, имея 5800х я столкнулся с жаркими температурами, избыточной производительностью, высокой ценой и потерей звания "лучшая цена/качество". Если оглянуться назад и спросить, стал бы я менять 1700 на 5800... Я отвечу, что не стал бы, тк и старичка хватает для подгрузки текстур для 6900хт, работе в фш или видеоредакторе. А с учётом цен на видяхи, отсутствия классных игр на пс и скорый переход на ддр 5... Ну, точно бы не стал! Увы, деньги потрачены, комплектующие приобретены, остаётся финалить сборку до конца, а после, года примерно 4 не смотреть на новое железо.
Кстати, именно при покупке хайн энд видяхи, можно 4-5 по 365 не думать про апгрейд видеокарты, на всё той же 1080/1080ти, которая вышла в 2016 можно до сих пор играть на высоких настройках в проекты ААА.

Позже, когда будет желание, я пофоткаю свой пк, расскажу про отдельные апгрейды, сделаю тест температур и таким образом завершу тут свой сказ про мой маленький ПСюн :D

Немного напоследок - это моё новое, рабочее место. Хочу повесить неон, серебряную кнопку ютуба, пару картин из третяковки и начать уже пилить годный контент на ютуб.


Всё так же в процессе

 


Берегите себя и своих близких. Тролли, маргиналы, унтерменши, качки-дурачки, прочие имбицилы мне неинтересны, если и поддержу диалог, то от скуки и чтобы надавать отцовских лещей)

Адекватные комменты я перечитываю и отвечаю, это прям обожаю. Всё субъективно в этом мире.


это на главную

 

 

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sff djonidg 6700xt amd ryzen 7 5800x asrock x570 phantom gaming-itx/tb3 corsair icue ql120 rgb wd black sn750
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