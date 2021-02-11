Модернизация и апгрейд SFF ПК из солянки
С предысторий можно ознакомиться тут Как я собирал нормальный SFF ПК из солянки Поехали!
реклама
Вот наступил 2021, год начался очень горячо, и я готов подкинуть лопату (блинов) интересностей на этот вентилятор новостей. Предупрежу заранее: слишком впечатлительных, буйных, ватных и бомбящих дальше не читать, иначе возможно подгорания, облысение, чревоугодие, факты не совмещённые с прежней жизнью, эректильная дисфункция и тд и тп.
И так, после моих статей, минуло мноооого времени. Мне успела приехать рх5600хт в исполнении асрок. Видеокарта получилась очень тихой, довольно таки компактной, с избыточным охлаждением и послевкусием наобманывания… Обо всём по порядку:
Я ждал, когда придет она
И все во мне перевернет…
Она пришла… и не одна… –
До сей поры мне душу рвет…
(с) Александр Брестер "Она пришла" .
реклама
реклама
В сравнении с рх 480 видно, что карта компактная, и не стоит бояться, что она куда-то может не поместиться (в те места она точно не поместится).
На сайте асрок, производитель гордо заявил о частотах памяти в 14ггц, против 12. По сути, когда все накупили памяти для рх5600 именно 12ггц... Асрок и ещё пару компаний изначально оснастили свои видеокарты более качественной памятью, поэтому и появилась такая возможно как официальный буст до 14ггц. Таким образом, разница с рх5700 лишь в объёме памяти 6 против 8, и шине 192 против 256. Поэтому обновлять биос обязательно!
Немного печального опыта и детских страхов: первый раз прошивая вегу 56 я экстерминировал один из биосов (их было 3 на той версии)не знаю почему но он крякнул, может жертву не принёс, может был слишком груб, старался всё сделать быстро без молитвы Омниссии… По итогу биос перестал пахать, и появился страх перед великим биосом, но один мисье таки восстановил мозги видеокарты под линукс, дай ему великий биткоин много мегахэш…
Моё почтение, компания асрок позаботилась о таких криворуких как я, нужно было лишь запустить команду из папочки с прошивкой и биос сам прошился, а я перезагрузил пк. В итоге частоты выросли как и пропускная способность. Проще только яищницу жарить и удовлетворять себя.
реклама
По температурам: с открытой стенкой, там была полная тишина и вентили не крутились. Как раз начался бум майнинга и я как человек следящий за модой, решил так же окунуться с головой во все эти блокчейны...
Вынырнул я очень скоро, долго отплёвывался и снимал с ушей макароны. Тк нужно шить биос видяхи, нужно всё настраивать, нужно ещё пару таких видях и спать с одним открытым глазом чтобы не взломали кошель... Мой майнинг длился пару дней. Игровую видяху, заставил копать, из манипуляций лишь понижение энергопотребления на 20%(вроде).
На своих 30% видеокарта как шелест волос у мышки на загривке. В играх температура графического ядра вырастала на 10 градусов. Шум при этом не менялся. В совокупности это как эстетические мини оргазмы, когда одна вещь идеально подходит под размер другой… В реале ведь тоже так)
А вот, в играх, я отметил для себя, что фпс сильно прыгал. Редкие фризы становились частыми, играть становилось некомфортно, а удовольствие от процесса я терял так же быстро как рейтинг царя после нашумевшего видео. Необъяснимость меня пугала, а мысли путались… Проведя пару бессонных ночей, я таки решился на покупку с КУ чего-то более мощного, куда более эксцентричного, менее сдерживаемого...рх5700хт Аццкий Сотона!!! … Топчее лишь версия Нитро от сапфир.
5600хт я продал на следующий день как выложил объявление. Купил за 23к, продал за 25к. Жалею ли я, что не подождал немного и продал бы уже за 35к… Не жалею, не люблю ждать. Добавил недостающую сумму из (выпрошенных у мамы на завтрак) денег вырученных с написания постов для оверклокерс...
Не верьте мёду ласковых речей,
Что в сердце отдаётся тихой дрожью.
Чем слаще обещанья, красивей,
Тем чаще обладают скользкой ложью!
(с) Автор неизвестен
В конце декабря пришла мне рх 5700хт Красный Дьявол, эта массивная махина, одним своим видом уже заставила бабок на почте креститься, от надписи дэвил мадам на почте начертила пентаграмму и испытующе посмотрела мне в глаза… Но, я сделал лишь знак рукой и сказал довод, и немного погодя добавил: Валар моргулис и уж совсем тихо закончил Валар дохаэрис.
В общем, уже дома, когда я её распаковал, и установил в корпус, я познал дзен… Сама вселенная поцеловала меня в щеку и похлопала по плечу, я это сделал, собрал пк на много лет. Это как закончить учёбу в универе, это как выплатить ипотеку, как услышать через много лет «прости, что тогда не пошла с тобой на свидание, теперь ты такой красавчик, а я страдаю и каждый день думаю о тебе»… Примерно так.
И оп, самые внимательные скажут: парень, но у тебя же бп на 450 ват и там один 6/8 пин коннектор, а этому сотоне надо 2 по 8… Верно, и я ничего не паял, я всего лишь купил новый бп… От корсар, на 600 вт, мини итх, за 10к… За деньги от статей написанные тут…Затем последует вопрос, но ты же хотел оплести бп… И да, я его оплёл… Правда я не учёл одного мааааленького нюанса, что после оплётки кабели стали мега толстыми и тупо не влезли в старое отверстие, при попытке расширить отверстие, я погнул крышку и разозлившись ещё больше выбросил её, предварительно смяв. Термоусадка как вредная бабка так же пыталась меня вывести из себя. Никакого прижима не было, из-за чего оплётка выходила из пазов и… В курсе да, что оплётка она сама плетённая и как только её ничего не держит, она распускается как бутон лили поутру. То есть мой косяк, что я не взял нормальную термоусадку и не подготовил болгарку.
И это вот таким предстал передо мной окончательный результат:
Из-за подобных манипуляций, температуры за стеклом выросли, тк нагретый воздух выбрасывался не строго вверх, а гонялся по корпусу нагревая другие элементы. Температура проца в простое скаканула с 36 до 42, а материнки с 42 до 48. Так же заметил течь прокладок радиатора южного моста
В общем, не было времени на раскачку и нужны были решительные меры! Поэтому, как мужчина зашёл на ку, зашёл в категорию бп формата SFX, увидел ценник корсар SF600… Сдерживая рвущийся из глотки вопль истерики одной рукой, второй рукой выполнил заказ! Потом ещё неделю ел доширак без сосисок, прокручивая в голове будущий сценарий текста на овер дабы восполнить финансовую пропасть, разделяющую меня и мой долларовый миллион в сейфе швейцарского банка.
Немного о самом бп. Это платиновый сертификат. Это топовая начинка от именитых брендов, это кабеля в оплётке, это бесшумный вентилятор(выключается) без нагрузки, в конце то концов это мощь в формате SFX! И возможность дальнейшего апргрейда)
И чуть не забыл, есть разные версии этого БП, платиновая и голдовая. Разница ещё в размере вентилятора и оплётке проводов. Различить версии можно по наклейке на корпусе с маркировкой. Ну и на том же ку, можно легко приобрести модинговые провода разной длины и расцветки. Для тех, кто не хочет возиться с оплёткой, термоусадкой и тд и тп.
Ниже будут фото во включённом состоянии.
Да, я заменил стандартные вертушки от ид кулинг, на от ид кулинг но с красной подсветкой. На мой взгляд весьма гармонично и с ноткой агрессивного гейминга. Это ведь так, типа если хочешь всем показать, что у тебя игровой пк, то тыкай подсветку и лучше красную. +10 фпс везде и +1000 респекта от школоты.
На данном сообщении я прервусь на пару дней. И так получилось слишком много букв и картинок. Постараюсь сублимировать мои мысли, и возможно отвечу на какие-то важные вопросы в продолжении этого поста.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила