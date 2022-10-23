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Новехонькая видеокарта RTX4090 получилась у компании Nvidia что называется самая-самая. Самая производительная, особенно с новой технологией DLSS 3.0, теперь вполне реально играть в разрешении 4K с максимальными настройками, с частотой кадров не ниже 60-ти. Самая прожорливая - в пике нагрузки RTX4090 способна потребить до 600 ватт электроэнергии. Самая огромная - в ширину видеокарта занимает три с лишним слота, во многих корпусах упирается в корзину HDD и не дает закрыть боковую стенку. Помимо этого у флагманского детища Хуанга полно и технических проблем, которые могут привести со временем к выходу из строя дорогого изделия. Огромные размеры и вес RTX4090 способны выломать слот PCI-e на материнской плате, особенно при перевозке системного блока, ведь весит карта более двух килограммов. Считайте, что у вас в компьютере находится небольшая гантелька для фитнеса.

Какой же огромный, этот ваш новый RTX!

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При перевозке системника, данную видеокарту нужно извлекать из матплаты и перевозить ее отдельно, делать это нужно в обязательном порядке. Многие вендоры кладут в набор к видеокарте своеобразную подпорку-костыль, которая позволяет избежать провисания изделия. В любом случае на слот материнской платы и сам текстолит видеокарты прикладывается чрезмерная нагрузка. Если выдержит металлизированный слот PCI-e, то в текстолите видеокарты могут образоваться микротрещины, что приведет к обрыву дорожек на плате. Могут треснуть или оторваться от пайки конденсаторы рядом с гребенкой PCI-e на видеокарте, ибо в этом месте будет самая нагруженная область. А с механическими повреждениями вас в обязательном порядке снимут с гарантии (если она была), и не важно, что видюха покалечила саму себя.

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Костыль уже идет в комплекте c флагманской RTX4090

Некоторые мусорные бренды, вроде 51Risc, встраивают в свою продукцию пузырьковые уровни, чтобы контролировать прогиб видеокарты. Вот только они не учитывают, что сам системный блок может стоять далеко не по уровню.

Можно использовать на стройке, при кладке кирпичей!

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Почти все вендоры используют испарительную камеру для охлаждения этого монстра. А ведь испарительная камера - это бомба замедленного действия. Наверное многие помнят как вздувались камеры на Radeon Rx Vega56 и Rx Vega64. Причем как-то предугадать вздутие не представлялось возможным, оно просто происходило в один прекрасный момент, и ставило владельца девайса перед фактом. После вздутия испарительной камеры начинается перегрев GPU, троттлинг в нагрузке, вплоть до выхода видеочипа из строя. В этом плане тепловые трубки гораздо надежнее. В RTX4090 тепловые трубки снимают тепло с испарительной камеры, что еще больше усложняет конструкцию и делает ее менее надежной. Совсем не обязательно, что данная проблема окажется и у RTX4090, но нужно быть готовыми к такому развитию событий.

Вздутие испарительной камеры на Radeon Rx Vega56

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Новый коннектор питания тоже вызывает много вопросов. Всего у него 16 pin, на питание отводится 12 pin, и 4 pin для сигнальных целей. 6 pin идет на +12 вольт и 6 pin на землю. Физически этот коннектор размером с один старый 8 pin разъем. Сами пины стали значительно меньше и напоминают иголки. И по этим иголкам планируется передавать до 600w электроэнергии. Очень сомневаюсь, что материал пинов имеет благородное происхождение, на золото он совсем не похож. А значит площадь контакта уменьшилась, возросло переходное сопротивление, что не сулит ничего хорошего. Пока коннектор новый, все будет относительно хорошо, но со временем он разболтается и начнутся всякие веселые вещи. Начнется нагрев, оправление пинов, задымление, пожар в конце концов.

Новый коннектор питания на 16 pin

К тому же блоки питания с новым стандартом коннекторов только стали появляться и стоят весьма дорого. Производители предлагают воспользоваться переходником с четырех старых PCI-e 8 pin на один новый 16 pin. Таким образом мы получим дополнительное переходное сопротивление в еще одной точке, а в случае с модульным блоком питания уже в трех точках! Да и сам переходник выглядит потешно, очень напоминая воронку.

"Иголки" по которым предлагается передавать 600W

Новый коннектор питания в сравнении со старым на 8 pin

Теперь о недостатках скрытых от взора простого обывателя. RTX4090 использует печатную плату от RTX3090 Ti практически без изменений. При этом пиковое потребление RTX3090 Ti составляет 500w, против 600w у RTX4090. И на системе питания VRM многие вендоры хорошо так сэкономили. Так Palit используя референсную плату, поставили дешевые DrMOS на 50 ампер, хотя их мощность маловата для такого решения, да и отсутствует мониторинг различных важных параметров. Никуда не делись и цыганские стразы на рамке вентиляторов, но это уже дело вкуса, может кому-то и нравится такой дизайн. А ведь на всех видеокартах RTX3090 Ti референсного дизайна использовались продвинутые Smart Power Stage на 70 ампер. По пути удешевления производства решили пойти Gigabyte и Zotac, помимо дешевеньких DrMOS используется еще и довольно слабенькая система охлаждения.

Слабенькие DrMOS на 50 ампер в Palit RTX4090

А теперь коснемся и потребительских недостатков новинки. Во-первых RTX4090 неоправданно дорого стоит, в российской рознице цены начинаются от 2500$, и обычному покупателю она доступна лишь в обмен на "ненужную" почку. Тем более, что майнинг фактически умер, а отдавать 2500$ за видеокарту, чтобы играть в "игрушечки для дебилов" представляется сомнительным удовольствием. Во-вторых помимо видеокарты нужно будет приобрести новый блок питания, как минимум на киловатт, чтобы он питал систему с запасом.

Понадобится новый огромный корпус, чтобы там поместилось все это хозяйство. При том что видеокарта обладает приличной производительностью, является флагманской новинкой, ее не удосужились наградить поддержкой PCI-e 5.0. Хотя все актуальные платформы, как Intel, так теперь и AMD, эту поддержку предлагают в полной мере. Вот и получается, что взвесив все достоинства и недостатки, потребитель задумается - а стоит ли ему покупать RTX4090, да и вообще что-то из линейки RTX4000. Может стоит подождать рефреша этих видеокарт, где основные недостатки будут учтены и исправлены?!