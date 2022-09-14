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Другое

Джо Байден потерял ориентацию после выступления в библиотеке имени Кеннеди

Старина Джо продолжает чудить, на этот раз он потерялся в конференц-зале после выступления. Хорошо что руку пустоте не стал жать. А вообще подобные перфомансы свидетельствуют о проблемах с ментальным здоровьем американского президента. Все же возраст берет свое, а принять таблетки можно иной раз и забыть.
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Понадобилось помощь трех человек, чтобы вывести потерявшего ориентацию старичка из конференц-зала. Кстати речь была приурочена, к 60-й годовщине выступления Джона Кеннеди по вопросам лидерства СССР в покорении космоса, и что желательно бы это лидерство у коммунистов перехватить. В своем спиче, Джо Байден затрагивал достаточно серьезные проблемы смертности от онкологических заболеваний, и создание новых методов лечения рака. Нужно заметить, что хозяину Белого дома в этом году стукнет 80 лет, и он является самым пожилым президентом Америки, за всю историю существования этого государства. Подобные казусы и потеря в пространственно-временном континууме происходят у Байдена уже не в первый раз, все же почтенный возраст берет свое. Так после очередного выступления, он пытался пожать руку воображаемому собеседнику, а пожал в результате воздух.

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В другой раз повторил свой подвиг, пытаясь пожать руки коллегам по второму кругу, видимо забыв что он уже делал это. После подобных выходок, в конгрессе США даже призвали объявить импичмент действующему президенту по состоянию здоровья. Иногда подставляет и первая леди Джилл Байден, напоминая престарелому супругу, что нужно помахать публике в конце выступления, а ее слова - "Маши, маши!" попадают в микрофон. А когда Джил выступала в одной из американских школ, Байден позволил себе покинуть мероприятие (видимо пошел в туалет покурить), но потом все же одумался и вернулся, и даже выступил сам. На военной базе в Вирджинии стал приставать к малолетней дочери военнослужащего, делая ей сомнительные комплименты, намекая, что она уже вполне себе взрослая. Видимо первой леди не было в этот момент рядом. Про постоянные оговорки президента США, вообще можно слагать анекдоты. То он своего заместителя Камалу Харрис называет главой государства, то не может выговорить фамилию президента России.

Одно время назначил курс в двести рублей, за один американский доллар, в результате беспрецедентных санкций. Договорился до того, что не мог определится - США не хотят запускать цикл вакцинации конфликта с Россией, или все же эскалации. В 2019 году сообщил группе активистов в Айове, что - «Бедные дети такие же умные и талантливые, как и белые дети». А в 2021 поздравляя женщин-военнослужащих не мог вспомнить как зовут министра обороны штатов  Ллойда Остина, бедолага стоял всего в нескольких шагах от президента и не смог подсказать свое имя. Через полгода память подвела снова во время презентации новой оборонительной инициативы AUKUS, на этот раз было забыто имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона. Пришлось называться его просто "приятелем" и "парнем с противоположной стороны". Помимо имен, часто бывают проблемы и с математикой, так в 2020 году по мнению Байдена в США скончались от Covid 120 миллионов человек, вместо 120 тысяч реальных жертв. Спустя еще несколько месяцев, Байден уже "похоронил" почти все население Америки, доведя количество умерших до 200 миллионов.

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В 2022 году выступая в конгрессе, заселил Киев иранцами, заявив буквально следующее - «Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев». В том же году давая интервью NBC, оговорился по Фрейду, перепутав Афганистан сначала с Украиной, а потом с Ираком - «У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак... Афганистан! Этого добиться было невозможно». На этом фоне познания американского лидера в географии уже не впечатляют - "В ближайшее десятилетие Западное полушарие станет демократичнее «всех остальных полушарий»". А еще в солидном возрасте раздражают журналисты, задающие неудобные вопросы. Всего то Питер Дуси с телеканала Fox News спросил про инфляцию в стране, накануне выборов а конгресс США. Господин Байден не стерпел такого нахальства и тихонько обозвал журналиста "тупым сукиным сыном", что, впрочем, все равно уловили чувствительные микрофоны. Любит старина Джо и поспать во время скучных мероприятий. На Саммите мировых лидеров в рамках 26-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго, глаза Джо все время закрывались сами собой, и пенсионер с трудом боролся со сном.

На встрече же с Нафтали Беннетом (премьер-министром Израиля) американского президента все же унесло в царство Морфея, к счастью подчиненным удалось его вовремя растолкать. Переоценивает Байден и свои физические силы, наверное все помнят эпическое покорение трапа президентского самолета. Начав за здравие, к середине пути силы покинули мощного старика, и сделав три раза спотыкач, Байден чуть не полетел кубарем вниз. Но совладав с собой, ему все же удалось достичь вершины и даже молодецки отдать честь с покоренной высоты. Республиканцы хотят объявить Байдену импичмент, после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс. На данный момент в Конгресс уже внесены статьи с подобными предложениями.

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"Слоны" считают, что у них есть все шансы отстранить от власти действующего президента, если по результатам выборов республиканцы смогут установить контроль над палатой представителей. Байдена формально обвиняют во многих преступлениях, это и вопросы миграционного плана, и действия во время эпидемии COVID-19. Обвиняют и в преждевременном выводе американских войск из Афганистана. Конечно же смеяться над больными и старыми людьми нехорошо, но этот человек возглавляет государство, тратящее на вооружения сотни миллиардов долларов ежегодно. И от его действий и адекватности зависят жизни многих людей во всем мире, в том числе и в нашей стране.    

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Теги

санкции сша америка джо байден деменция президент библиотека имени кеннеди джилл байден пожал воздух упал на трапе
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