Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Dell G3 15

С каждым годом ноутбуки получают все более свежую начинку, становятся мощнее и производительнее. В этой "гонке" за соотношением цена/качество Dell обновила свою линейку серии G. Они решили пойти в ногу со временем и в самый свой бюджетный ноутбук постарались уместить все самое передовое для данного ценового сегмента. Новый Dell G3 получил Intel Core i7 9-го поколения, видеокарту GTX 1660 Ti Max-Q и шикарный дисплей на 144 Гц. Ценник на Dell G3 в районе 75 т.р, и его уверенно можно считать доступным.

реклама









реклама

Дизайн

Ноутбук получил не только свежую начинку, подробнее о которой я расскажу позднее, но и новый дизайн. G3 15 выпускается либо в Eclipse Black, либо в Alpine White. Мне же больше по душе белый вариант, в котором сочетаются очень приятные комбинации цветов. Мне кажется, что голубые полосы и логотип великолепно подходят белому корпусу, подчеркивая его изгибы.

реклама









реклама

Рамка дисплея стала гораздо тоньше, и он выглядит достаточно свежо из-за его центрального шарнира. Очень хорошее решение, так как у большинства ноутбуков именно боковые шарниры быстрее всего ломались и бились.





реклама

Касаемо периферии, то в нем есть: USB Type-C (DisplayPort), USB 3.1, два USB 2.0, RJ45, HDMI 2.0, слот для SD-карты, слот с замком и разъем для наушников.

Дисплей

Меня сильно порадовал 15,6-дюймов дисплей с частотой 144 Гц. По яркости не скажу что идеал, но около 300 нит он имеет. Для ноутбука такого ценового сегмента, 144 Гц это очень приятно, ведь пару лет назад такое могли позволить себе только дорогие ноутбуки.









В плане картинки и яркости это большой шаг вперед, ведь предыдущие поколения имели частоту всего 60 Гц и едва добивали до 200-250нит. Глаза не устают, но при просмотре фильмов заметно не хватает яркости и цветов. Если же брать игрушки, то недостатки по палитре и яркости закрываются высокой частотой кадров.

Клавиатура и Жизнь батареи

О, эта великая проблема ноутбуков, в которых незаметно нажатие клавиш! Однако в этом ноутбуке я наконец-то чувствую отклик. Нажатия более тугие, что дает четкое понимание о действиях. Наконец-то клавиатура игрового ноутбука начала двигаться к всеми любимой механике, которая так любима всеми геймерами!









Новой фишкой в G3 стал режим Game Shift, с помощью которого вам достаточно одной клавиши (F7) , чтоб мгновенно закинуть его в режим максимальной мощности. Сделана она для того, чтоб любой человек без особых знаний в настройке мог насладиться всей мощностью.

Но так же есть привычный способ достичь желаемого, а именно Alienware Command Center, с помощью которого вы сможете довести все настройки до желаемых параметров и оптимизировать настройки игр.

Что касается жизни от батареи, то тут я уперся в 5-6 часов просмотра сериалов и чтения новостей, что не является внушительным значением. А вот поиграть мне удается часа полтора- два в режиме полной мощности. Жаль, но мощной начинке нужна энергия.

Производительность

Процессор Intel Core i7-9750h

Видеокарта Nvidia GeForce GTX 1660Ti Q-Max 6gb

Оперативная память 8 Gb

Хранилище 128 ГБ SSD + 1 Tb

Монитор 1920 x 1080 144 Гц







Процессор с частотой 2.6Ггц (4.5 ГГц, в режиме Turbo) позволяет играть в тяжелые игрушки без "дропов" FPS. Так же такой мощный процессор вытягивал много монтажа и достаточно быстро рендерил. Однако ноутбук при длительной работе на высоких частотах начинал нагреваться, даже несмотря на новую систему охлаждения, что могло в итоге закончиться троттлингом.









Относительно свежая видеокарта GTX 1660Ti Q-Max. Она Чуть медленнее GTX 1660 Ti и примерно на одном уровне с GTX 1070 Max-Q. На сегодняшний день я не испытывал проблем в новых играх. Однако ноутбуку очень не хватало 8гб оперативки, что быстро решилось походом в магазин.

Немного игровых тестов:

PUBG: Ультра FHD ~55-75FPS | Средние ~80-90Fps | Минимал~144Fps





Ultra FHD





Assassin’s Creed Odyssey: ~65 FPS

Хоть и ноутбук не особо радует цветами, но обработка в Adobe Photoshop не составляет труда.

Монтаж роликов так же давался без видимых тормозов, однако на больших проектах было заметно, что ноутбуку не хватает оперативной памяти.

Итог

Что я получил в итоге?









Самой главной, на мой взгляд, проблемой была оперативная память. Для чего-то серьезного нужно сразу докупать планку. Так же есть проблема по охлаждению, но она незначительна, так как руки я вроде пока не обжег.

Из плюсов могу выделить экран с уменьшенными рамками, новую клавиатуру, которая ближе к "игровому" варианту. Достаточно новая видеокарта и процессор свежего поколения. Прекрасный дизайн, который отошел от привычных черных корпусов с красными линиями, которые так приелись. И знаете, наверное для любитей компактной мощности самое то.