Как бесплатно получить игры для Steam, Origin, Uplay и других
В Steam и некоторых других "лончерах" есть уязвимости, что позволяют легально получать лицензионные ключи от платных игр. Простое и элегантное решение. Получаешь ключ от компании и продаешь его на сторонней площадке или активируешь в своей учетной записи. Способ, широко распространенный в нижнем интернете, редко всплывал в широком общественном поле. В век гласности и минимальной цензуры рассказываю, как люди зарабатывали деньги с минимальными вложениями 5-10 лет назад.
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Предисловие
Абуз системы - использование слабостей в защите для личной выгоды. Уже писал о том, как абузилась Xbox и microsoft затыкала дыры
Рассказывал о заработке на карточках Steam
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Использование слабостей системы огромное множество. Тут сделаю небольшую оговорку: "Вам никто не расскажет актуальные заработки с выгодой в 500-1000%. Деньги любят тишину".
Сегодняшняя уязвимость называется "Перекрёстное лицензирование". Покупая игру в одном месте, можно было получить игру и ключ активации, после чего можно было вернуть деньги за игру, но оставить себе лицензионный ключик. Из блокнотика его никто не заберет.
Метод был очень прибыльным в 2014-2019 годах. На барахолках и торговых точках было множество ключей, полученных таким образом. Сегодня дыру залатали кое-как, но она все еще работает.
Games for Windows – Live
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Вы помните такой сервис? Яркий представитель перекрёстного лицензирования. Исчез в 2014 году. Пользователи потеряли доступ к 280 высокобюджетным играм. Лишь упомяну некоторые названия:
|Dark Souls
|Dishonored
|Fallout: New Vegas
|Batman: Arkham City
|The Elder Scrolls V
|Resident Evil 5
|Fable III
|Metro 2033
Игры продавались не только в сервисе, но и в коробках. На дисках, помимо самой игры, шли коды активации. Кроме дисков, коды активации распространялись через сторонние торговые площадки. После закрытия магазина многие компании отнеслись к вопросу с пониманием и меняли коды от одного сервиса на другой. Бесплатно. То есть, купив диск с игрой в 2009 году и активировав код, в 2014 году вы могли обменять этот код на лицензионный в Steam или другой. После закрытия сервиса интернет наводнили ключи и инструкции по их активации. Думаю, многие встречали отголоски той трагедии в сервисе Steam. Случай из прошлого, который показывает, что есть уязвимости в прочной системе и ими можно пользоваться.
Origin
Не все знают, но у Electronic Arts долгое время были эксклюзивные права на распространение игр в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Бесполезная информация для большинства читателей этой заметки. Особенностью этого права было необычное распространения контента. Так, в магазине электроников продавались игры сторонних издателей (The Witcher 3/Assassin's Creed IV/Euro Truck Simulator 2 и множество других). К каждой игре шел цифровой код для ее активации... в Steam. И снова, бесполезная информация для большинства игроманов. Через год игры электроников появляются в сервисе цифровой дистрибуции компании Valve. Метод применения и "абуз" перекочевал в более родной и народный сервис.
В управлении игрой есть отдельная строчка "Ключ активации". Если на него нажать, вы получите ключ для сервиса Origin и можете его активировать.
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Это касается всех игр, выпущенных до 2019 года. Многие из игр были убраны из сервиса, либо заменены на "обновленные версии", из которых убрали такую сладкую возможность.
Купить игры, получить в ней ключ активации, вернуть деньги за игру и активировать ключ в другом сервисе - приятная мелочь и дополнительная возможность пополнить кошелек.
Uplay
Французы были хитрее своих американских конкурентов. Ubisoft отказалася от распространения своих игр ключами. Все активации и распространение идут через "гифты". Аккаунты с ворованными играми моментально блокируются. Сервис максимально усложнил жизнь "кардерам". Но и у нее был период, последствия которого можно использовать сегодня.
Это мы поговорили про перекрёстное лицензирование крупных сервисов, но оно есть и у менее известных издателей. Всеми любимый и презираемый S.T.A.L.K.E.R идет в комплекте с ключами для активации дисковой версии игры. Долгое время на официальном сайте GSC Game World был бесплатный конвертер и вы могли получить лицензионный ключ для польского сервиса GOG.
И снова есть множество особенностей. Есть издатели, что принесли в Steam свою систему ключей. То есть, игры продавались в маленьком сервисе с ключами, сгенерированными по особой системе, а потом активировались у Гейба Ньюэла с выдачей правильного ключа. То есть мы можем получить ключ для активации игры из Steam в новом аккаунте Steam.
Дикие времена и куча диких методов. Знающие и понимающие люди забивали свои аккаунты на торговых площадках сотнями ключей. Скажу больше, были программы, что взламывали чужие аккаунты, сканировали списки игр и вытаскивали такие ключи. На продажу они не шли (так как игры могли активировать другие умельцы), но фермы с карточками пополнялись молниеносно. И хозяин ничего не терял, и умелец богател на пустом месте. А после аккаунты с играми продавались на торговых площадках.
Послесловие
И на этой прекрасной ноте можно было бы закончить историю с перекрёстным лицензированием, но в последнее время появились новые большие сервисы, в которых продаются сотни и тысячи игр. Китай развивает свои сервисы дистрибуции. Промокомпании с раздачами ключей на тысячи активаций. Тема из узкой ниши переросла в нечто большее, о чем сегодня не принято распространяться. Кто ищет, тот всегда найдет.
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