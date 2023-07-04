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Желание написать про Steam фермы появилось во время Майнинг бума. Майнинг фермы напрямую конкурировали со Steam-фермами. Доходность от криптовалют и торговой площадки Steam не сильно отличались. Умельцы делали миллионы с минимальными вложениями и рисками. Но, как говорится, деньги любят тишину.

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Предисловие

Золотой расцвет Steam-ферм пришелся на 2017 год. Пока в новостях кричали о сумасшедшем росте новой валюты, в тихих закоулках сети работали другие старатели. Их бизнес был прост. Риски минимальны. Окупаемость 30 дней. Маржа в 40% чистыми в месяц. Минимальные вложения. Экологически чисто и технологично. За последние годы Steam сильно урезал лавочку и денежный ручеек сократился, но он все еще есть. Об этом сегодня и расскажу.

Коллекционные карточки Steam

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Никому не нужная безделушка. Присутствует бонусом ко многим играм. Бонус может составлять от 3 до 11 карточек. У всех карточек есть минимальный порог стоимости - 3 американских цента. То есть, к каждой игре бонусом идет набор карточек стоимостью от 9 до 33 центов. Есть множество игр, что стоят менее 12 центов. Разница между бонусом и покупной стоимостью игры и создает доход в Steam-фермах. Это упрощённая схема всего "бизнеса". Есть множество нюансов, но все они сводятся к одному: "Покупаем игры, у которых бонус от карточек превышает стоимость игры".

Тут стоит сделать первую оговорку: стоимость приведена в американских центах, так как Valve - американская компания и она платит налоги в Америке, все расчеты и "формулы" отталкиваются от одной валюты. Стоимость карточки в Турции с турецкими региональными ценами, такая же как и в Европе.

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Игры

Кроме веселых фермеров, существуют издатели игр. Многие думают, что это большие солидные конторы, в которых десятки человек 3-5 лет трудятся над проектами. Вкладывают душу и много денег. 90% Steam - это мусор, созданный студентами на коленках после уроков. Они никогда не принесут денег своим создателям... Если создатели не начнут играть по новым правилам. Они специально ставят стоимость ниже "бонуса" и получают миллионные продажи.

Steam-ферма

Это несколько аккаунтов Steam под автоматическим управлением бота. В век искусственного интеллекта нет ничего сложного. На аккаунт покупает 1000-2000 игр, с них выбиваются карточки, карточки продаются. При больших объемах выгода в 1 рубль на игре превращается в нескончаемый поток денег. Конечно, все красиво на бумаге. В жизни немного сложнее.

Большая распродажа Steam

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Уже писал про заработок на распродаже в магазине Гейба Ньюэлла

Карточки распродажи ТЫК

Крохи, что падают с одного аккаунта, масштабируются согласно объему фермы. Чем она больше, тем больше гешефт. Для простого хобби рекомендуется держать ферму в 200 аккаунтов. Многие заводят по 5-6 тысяч, тогда из хобби, деятельность переходит в работу.

С распродажи выпадают карточки, что обналичиваются на внутренней торговой площадке. С одного аккаунта выходит 35 рублей чистыми. С 200 аккаунтов получится 7000, чего достаточно для покупки любой игры. Но многие идут по другому пути.

Игры на скидках

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Мусорные игры с карточками все еще существуют. Фильтр по цене и наличию "бонуса" выдают около 200 игр.

Последние изменения в политике торговой площадки: установили ограничения по цене. Вкусных предложений практически не осталось.

Покупка игр и математика заработка

На этой распродаже купил 67 игр (на весь баланс). Все игры по 8 рублей. Суммарно 536 рублей.

Тут экономика немножко поменялась, три игры купил за день до этого. 70 игр 560 рублей 257 карточек. Расчеты удобнее вести на усредненных числах, тогда результат более предсказуемый.

Средняя выгода с одной карточки 1.4 рубля. Где-то больше, где-то меньше, но расчет велся средний. Общий возврат средств 360 рублей в первые 30 дней. После чего можно закупить следующую партию игр. То есть на стартовые 560 рублей вы сможете купить около 200 игр.

И тут некоторые останавливаются и думают - а где же выгода? Мамкин бизнесмен торгует не в ту сторону. Да, выгоды на старте не существует, она появляется со временем. Выгода называется "Наборы карточек". Достаточно редкое явление. Выпадают случайным образом. И если речь идет про длительный период времени, то они обязательно выпадают.

Окупаемость вложений в карточки Steam сегодня около 2-х лет. Много это или мало?

2 года окупаемости

Интересный момент экономики. С одной стороны - люди хотят получить деньги здесь и сейчас, с другой - а что будет завтра? Что будет с вашим аккаунтом Steam через 2 года? А через 5? Мы опускаем форс-мажорные обстоятельства. Вы все также будете пользоваться аккаунтом. Он будет вашим и через 10 лет. Только в одном случае он начнет генерировать доход через 2 года, а в другом как лежал мертвым грузом, так и лежит.

Доход от Steam фермы в год

Простая математика на моем примере. 9 аккаунтов, которые забросил 5 лет назад. Сегодня моей основной игровой платформой являются консоли. На персональном компьютере играю редко. Ферма работает только на распродажах в фоновом режиме. На саму ферму трачу около 20 часов в год (в основном фоном, когда просматриваю скидки).

За год с фермы получаю 85 наборов карточек по 3,5 рубля за штуку - 295 рублей чистыми.

За год на распродажах получаю 252 карточки распродажи по 2,5 рубля за штуку - 630 рублей чистыми.

Итого 9 аккаунтов генерируют пассивный доход 925 рублей.

Один аккаунт в среднем приносит 100 рублей.

Много это или мало? Весь вопрос упирается в масштабируемость проекта. Вы можете завести сколько угодно аккаунтов Steam. Большинство обитателей содержат 200 аккаунтов. Это 20 тысяч в год на карточках. Продвинутые имеют более серьезный подход. Но там нужны платные скрипты и выделенные сервера.

Карточки - это не единственный вариант заработка. Он является самым простым с минимальными вложениями и пассивной генерацией доходов. Более продвинутые пользователи идут в трейды скинами, казино, пополнение балансов, гифты в разные регионы.

Послесловие

Все сказанное выше не является руководством к действию. Это лишь наглядный пример. Люди используют Steam не только для развлечения. Фермерство и работа в шахтах стали неотъемлемой частью сегодняшнего времени. Люди ищут халяву и находят ее.



