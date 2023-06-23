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Мы живем в мире сказочных фей и розовых единорогов. Если кто-то из высших чиновников дает обещания - это закон и гарантия. Но, как это обычно бывает, человек - хозяин своего слова. Обещание дал, обещание забрал. Бумаг никаких не подписывал, так что ничего не знаю и чист перед законом. Не зря Фила Спенсера в последние годы называют Фил "балабол" Спенсер. Его слова ничего не значат. Его обещания - обычное сотрясение воздуха.

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Предисловие

Цитата от 20 октября 2022 года. Интервью для издания CNBC, которое дал Фил Спенсер:

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Цитата от 28 октября 2020 года. Интервью для Dropped Frames, которое дал Фил Спенсер:

реклама Я буду честен, есть разработчики, у которых есть некоторые опасения. Я общаюсь со многими из них, и они спрашивают про наши долгосрочные цели. Мы получаем вопросы вроде: «Эй, это просто какой-то способ получить кучу игроков, а затем поднять цену до нового уровня?» Я отвечают, что мы не планируем делать нечто подобное. Нам нравится ценность Game Pass на сегодняшний день. С точки зрения бизнес-модели сервис полностью устойчив, и я говорю это серьёзно. Фил Спенсер

Есть десятки интервью от Аарона Гринберга (глава маркетингового отдела) и Мэтта Бути (глава Xbox Game Studio)

Парадокс истории

Это третья большая тема, где я рассказываю о прямой лжи представителя игрового подразделения Xbox

В январе 2023 года вышел материал Фил Спенсер снова не держит обещания по Авто HDR

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Буквально месяц назад был другой материал Как Фил Спенсер обманывает поклонников консоли Xbox

Забавно перечитывать комментарии под старыми проектами. Люди действительно полагали, что сова на глобусе в сегодняшнем мире - это что-то невообразимое.

Новость

Официальный представитель Xbox официально подтвердил изданию The Verge, что в ближайшее время поднимет стоимость Xbox series X в большинстве стран мира (ранее уже поднималась стоимость в избранных регионах) на 10%. С базовых 499$ она вырастет до 549$. В других регионах соответственно до £479.99 €549.99 AUD $799.99 $649.99

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Помимо этого, будет поднята цена на подписочный сервис Xbox Game Pass для консолей и Ultimate Xbox Game Pass. Также на 10%. До $10.99 €10.99 £8.99 и до $16.99 €14.99 £12.99 соответственно. В регионах Аргентина и Турция стоимость поднимется более чем в 2 раза.

Много это или мало

Некоторые могут сказать 1-2$ - это чашка кофе. Забавно. А еще - это называется монополия. У игроков Xbox нет выбора. Они либо платят дополнительно 1-2$ либо не играют. На фоне сделки с АктиБлиз, многие сетовали на то, что Sony лишится конкурента и поднимет стоимость на игры. Интересно получается. Sony до покупки АктиБлиз фактически монополист, но цену поднимает конкурент, который желает "сделать игры доступнее".

Это длинная череда "оптимизаций Microsoft", что тянутся последний год:

Попытались поднять стоимость Gold подписки

Отменили подписку на 3 года "объюзерам"

Отменили возможность дарить подписку жителям Южной Америки и Турции

Отменили подписку за 1$

Невероятная волна банов аккаунтов в 17 млн за квартал

Объявили о выходе более дорогой "Семейной подписки"

Слишком много изменений, что говорит о явной проблеме подписочного сервиса.

Проблема

В январе 2022 года Xbox объявил о покупке Activision Blizzard. Приятная новость для поклонников Xbox. Но у данной новости есть и другая сторона. Ни у одной компании нет таких огромных сумм на счетах. Для проведения сделки берется кредит. 5% годовых - это маленькая сумма... До тех пор, когда это не касается сделки в 67 млрд $. Только по процентам нужно будет уплатить 67 млрд $* 5%\12 месяцев*18 месяцев = 5,025 млрд$ плюс оплатить отступные Бобби Котику в 3 млрд $ плюс накладные расходы на юристов, документооборот, лоббирование сделки, рекламу, правильное освещение в прессе. И это чистыми живыми деньгами, а не акциями с эфемерной стоимостью. Выручка игрового подразделения Xbox за весь 2022 год составила 16 млрд $ - это с учетом стоимости консолей, отчислений за рекламу, майнкрафта, контрактов на продвижение и прочего. Чистая прибыль за 2022 год отсутствует. То есть, самая крупная сделка в игровой индустрии нанесла ущерб на десятки лет вперед и его надо чем-то покрывать.

Увольнение сотрудников

В январе 2023 года в Microsoft уволили около 10 000 человек. Сокращение финансовых расходов. И тут надо прочувствовать всю тонкость момента. Проблема игрового подразделения касается ВСЕГО Microsoft, а не только Фила Спенсера. Инвесторы должны видеть красивые показатели. 8++ млрд $ из воздуха не материализуются. Их надо чем-то компенсировать. Можно сколько угодно говорить про бездонный кошелек, но инвесторам не нравится, когда выплаты по акциям уменьшаются.

Увольнение Фила Спенсера

Думаю, его дни в компании Microsoft сочтены. Точнее... Он останется одним из президентов, с теплого местечка его никто выгонять не будет, а вот управление игровым отделом передадут другим людям. В феврале 2023 года Bloomberg пустил слух из "надежных источников", что Фил "балабол" Спенсер уйдет со своего поста до конца года. Многие эксперты так же считают, что это уже решенный вопрос.

Суды с антимонопольными регуляторами

В октябре 2022 года Microsoft попробовала договориться с Sony на "выгодных" условиях. Та скорость, с которой сыпались обещания и предложения, удивляет. В сети появилось множество комментариев от "осведомленных" блогеров. Они в резкой форме высмеивали Джимма Райана и его "Мы не верим Microsoft, они могут обмануть. Специально выпустить забагованную версию для PlayStation или другим способом обойти условия контракта". В сети поднялась огромная волна критики на главу игрового подразделения Sony. "Microsoft не будет обманывать. Все на бумаге!" Редкие голоса, вроде меня, уверяли, что Microsoft, если ей нужно будет, наговорит и подпишет любые документы и потом обманет. Это в ее крови.

Ссылка на мои слова в декабре 2022. Пункт №5

Microsoft постоянно врет

На самом дне

За два месяца Microsoft получила огромнейший репутационный урон. Хуже уже не может быть... И на фоне этого, поднятие цен на консоли и подписку, хуже уже не сделает. Пара дней позора, а в отчетах появятся (25 млн пользователей подписки x 2$ наценки x 3 месяца в квартале = 150 млн $) мелочь, а приятно.

Послесловие

На что вы готовы пойти за 1 млрд американских денег? Что вы готовы сказать и какую интересную историю приготовить ради такой суммы? Когда меня спрашивают про сравнение двух платформ, и почему я тяготею к одной компании, и презираю другую? Ответ банален и прост. Одни - зарабатывают деньги трудом и потом. Вторые - ложью и махинациями.

Нам объявили о выходе Marvel’s Spider-Man 2 - у меня нет ни тени сомнения, что это будет идеальная игра.

Нам объявили о выходе Starfield - вы тоже считаете, что это будет идеальная игра, как нам рассказывали на презентации?