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Память у поклонников консолей Xbox как у золотой рыбки. Это единственное рациональное объяснение всего происходящего с компанией Microsoft на игровом фронте. Думаете это не так? Давайте вспомним факты и попробуем их объяснить другими вариантами интерпретации

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1 апреля 2014 года

День, когда Фил "балабол" Спенсер стал главой игрового подразделения Xbox. С того момента прошло больше 8 лет. Это консольная эпоха. Часто, неудачи Xbox списывают на предыдущего руководителя, который оставил после себя, цитата "Выжженную землю".

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И тут сразу 2 косяка.

1. Сильный лидер никогда не сваливает провалы на третье лицо, мол это все он плохой, а я хороший. Сильный руководитель берет и все исправляет. Для справки. PS3 вышла на год позже Xbox 360, стоила неимоверно дорого. В мультиплатформе сливала более дешевому конкуренту по всем фронтам. Выравнять положение удалось за 3 года. Wii U у Nintendo провалилась с треском. Буквально через 3 года Nintendo стала лидером рынка.

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2. Пока Дон Мэттрик занимал ключевые должности в Microsoft, компания увеличила количество проданных консолей с 10 до 76 млн, а подписчиков Xbox LIVE — с 6 до 48 млн. Это те самые Золотые годы Xbox о которых все вспоминают

Но это скорее лирика, о которой забывают упомянуть. Просто мелочь и ширма, которую прячут в глубоком подсознании.

Xbox Game Pass

Официально запущен 1 июня 2017 года. За 5 лет официально число подписчиков выросло до 25 млн человек. Для сравнения Apple Arcade колеблется в районе 100 млн за 3 года

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И тут можно было бы сказать "это другое", если бы в 2020 году Microsoft не объявило, что нацелена на 3 млрд пользователей.

Просто факты

За 8 лет Фил "балабол" Спенсер наобещал и наговорил очень многое. Несметные сокровища в конце тоннеля. Золотые горы и много первоклассных игр. Надо лишь немного подождать. Плохой Дон Меттрик список слева. Хороший Фил Спенсер список справа

Стартовая линейка Xbox one Стартовая линейка Xbox series





Crimson Dragon (Grounding/Land Ho!, Microsoft Studios)

Dead Rising 3 (Capcom Vancouver, Microsoft)

Forza Motorsport 5 (Turn 10 Studios, Microsoft Studios)

Killer Instinct (Double Helix, Microsoft Studios)

Lococycle (Twisted Pixel, Microsoft Studios)

Powerstar Golf (Zoe Mode, Microsoft Studios)

Ryse: Son of Rome (Crytek, Microsoft Studios)

Zoo Tycoon (Frontier Developments Ltd., Microsoft Studios)

Zumba Fitness: World Party (Zoe Mode, Majesco)





Много разных мультиков. Надо немножко подождать.

Некоторые могут сказать, мол старт поколения был размазан во времени, нет такой привязки к поколениям как раньше... И наверное будет прав.... Мне начать перечисление игр, которые вышли в 2013 году на xbox 360? Ударные Хало, Гири, Форза приплюсовывать?

Испанский стыд №1 "Фил Спенсер считает Google и Amazon главными конкурентами Xbox"

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Процитирую перевод одной из новостей от 5 февраля 2020 года

Если говорить о Nintendo и Sony, то мы относимся к ним с огромным уважением, но в дальнейшем нашими главными конкурентами станут Amazon и Google, — сказал босс Xbox. — Не то чтобы мы не уважаем Nintendo и Sony, просто традиционные игровые компании сейчас в несколько ином положении

Более серьезно на презентации перед Е3 2021 года Фил Спенсер громогласно заявил

Всего в мире есть 200–250 млн домохозяйств, которые интересуются консолями — ещё примерно во столько же оценивается ПК-рынок. Это менее 20% от 3 млрд потенциальных игроков, способные платить за игровые сервисы Microsoft.

Наполеоновские планы на покорение вселенной споткнулись о небольшой нюанс. Sony сказала сервисам Xbox слово НЕТ. Apple сказала сервисам Xbox слово НЕТ. Nintendo сказала сервисам Xbox слово НЕТ. А Google Stadia передала привет. И уже в ноябре 2022 года

Это такой психологический манёвр? От властителей мира до самой маленький и несчастной компании всего за 1 год?

Испанский стыд №2. Самурай на берегу реки

И снова процитирую новость за прошлый год

Microsoft хотела запустить Xbox Game Pass на PS4 и PS5, но Sony была категорически против

Microsoft считает, что этим отказом Sony ограничивает возможности своей пользовательской базы «защищая доходы от продаж недавно выпущенных игр, а не предлагая игрокам доступ к ним через подписку».

Фанаты кричали "Фил молодец"! Только он заботится о простых смертных. 10 баллов в карму Microsoft. В Sony работают плохие жадные люди! Японцы ничего не сказали. Они промолчали. Сели на берегу реки и начали ждать. Разбирательства на 70 млрд $. Самая крупная сделка в игровой индустрии. Совершенно случайно, на ней всплыли документы, где Microsoft отказалась размещать у себя на платформе подписку конкурента. В обычной ситуации этому бы ни кто не придал значения. Одни не разрешили, другие не разрешили. Это дело каждого. Но тут есть тонкая грань. Microsoft ХОЧЕТ сотрудничать с Sony на словах, но на деле делает все наоборот. Для обывателя - это мелочь. Для судебного разбирательства - документально подтвержденный факт. Представители Xbox что-то недоговаривают.

Испанский стыд №3. Microsoft самой последней поднимает стоимость next-gen игр до 70$

Мы держались как могли. Оттягивали этот момент до последнего. Дольше всех удерживали старые цены на новые игры от внутренних студий. И все это правда. Microsoft действительно, самая последняя из топов , кто поднял ценник для next-gen игр. И в чем же тут кринж, спросите вы? Видимо в том, что игр для next-gen за 2 года так и не выпустила и не на что было поднимать ценник.





Испанский стыд №4 Sony купила эксклюзивность и запрещает издавать игры на Xbox

Самый большой кринж и самая жесткая шутка этого года. Давайте я вам переведу ее на русский обывательский язык. Беларусь скупила все Танкеры и теперь Россия не может вывозить нефть тайными тропами в обход санкций. Немножечко политоты. Но картина та же. Microsoft в 15 раз больше Sony. Так же, как и экономика России в 15 раз больше Беларуси. При все абсурдности ситуации, в деле сравнения кошельков, у Sony нет ни единого шанса в прямом столкновении. На фоне 70 млрд $ сделки забавно видеть такие заявления. У Microsoft нет денег?

Metro Exodus - вы же помните эпопею с этой игрой? За неделю до релиза игра отменила свой выход в Steam и вышла в Эпик стор? Ни у кого ведь нет сомнения, что пришли люди с чемоданами и забрали ГОТОВУЮ игру?

А теперь смотрим на временные эксклюзивы Sony. Несравненная игра от Хидео Кодзимы Death Stranding. За 2 года до релиза японцы начали промо компанию. Отправляли специалистов для оптимизации игры, финансировали разработку. И возникает вопрос - Они выкупили Эксклюзивность или участвовали в создании игры? Игра не выходит в Гейпасс потому что Sony заплатила или потому что считает игру своей? И таких игр десятки. А в последний момент прибегает Microsoft и говорит - гоу к нам в подписку! А чего вы не хотите? Sony подписала какие-то документы? Ох, уж эта нечестная Sony.

Испанский стыд №5 Call of Duty на 10 лет. Обещаем

Я бы предложил открыть ролики с игровой выставки Е3 за последние 8 лет и послушать чего наобещала там Microsoft. Но приведу другое, более яркое обещание с более широким резонансом.

Некоторые адепты начнут говорить про юридические документы. Мол, все на бумаге. И тут есть тонкость. Игра может выглядеть, игра может играться, игра может чувствоваться.... но копией или плагиатом она не будет. Про бренды и названия. Надеюсь ни у кого сомнений нет, что это игры одной серии?

Это маленькая компания без силы бренда? Вам нужно другое переименование "Брендовых" ударных тайтлов?

Вы думаете это игры одной серии? А с юридической точки зрения - это два совершенно разных, ничем не связанных проекта.

Как видно на примерах - любой закон можно аккуратно обойти, если в этом будет необходимость. И Microsoft это неоднократно делала. Вы нас не так поняли.

Испанский стыд №6. Starfield не выйдет на PlayStation

За последние 8 лет ни от Microsoft ни от Bethesda не вышло ни одного крупного значимого проекта. Основной фишкой игр от Тодда Говарда были моды и легкость изменения игры. У вас еще есть сомнения, чем на самом деле будет игра в руках Microsoft?



Давайте вам приведу пример других игр, если у вас существуют сомнения и мечтаете об отличных квестах и живом мире

Эксклюзивы от Microsoft. Ничего личного



Послесловие

Год был забавным. Разбирательства связанные с поглощением оголили многие проблемы. И самое интересное - Sony практически ничего не комментирует. Не к чему придраться. Нет пищи для обсуждения. Все кривотолки идут исключительно из буйных фантазий. По поводу Xbox - материалов и цитат огромное количество. Не состыковок огромнейшее число. Причем повестка регулярно меняется. Обещания. Обещания. И Балабольство