За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Консоли Xbox нового поколения поддерживают необычную функцию Auto HDR, которая добавляет поддержку HDR старым играм. Эта функция автоматически повышает яркость определённых участков изображения до 1000 кд/м2. Ключевое слово "автоматически". То есть, в консоли был встроен инструмент, который без вмешательства издателя делал чудо чудное и диво дивное

реклама

HDR-видео — это шаг вперёд в технологии отображения. В нём используется более широкий диапазон цветов и яркие блики, чтобы создать более реалистичное и естественное изображение. Существует несколько конкурирующих форматов HDR, но Xbox Series X и S по умолчанию используют HDR10 рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming Auto-HDR — это технология, разработанная Microsoft для семейства консолей Xbox Series. Она использует искусственный интеллект для преобразования источника стандартного динамического диапазона (SDR) в изображение HDR. Это стало возможным благодаря использованию Microsoft машинного обучения. Оно обучает алгоритм Auto-HDR хорошо понимать, как должно выглядеть изображение

Прежде, чем перейти к обсуждению данной технологии, хочется вернуться к играм с предыдущего поколения, а именно к "Лучше на Xbox One X". Именно в этом списке есть одна интересная пометка.

реклама

C 2017 года все топовые ААА игры, где это было необходимо, по умолчанию получали HDR и дополнительных "искусственных" оптимизаций не требовали. Это единственный официальный список игр, с указанием данной функции

Но давайте копнем еще глубже в прошлое. И обратим внимание на младшие консоли.

Надеюсь все видят значок HDR? Это не ретрейсинг. Любой издатель, при желании и необходимости, включал ее в свои игры. Необходимости насильственно ее включать для 8 поколения не было. Во время презентации Series Microsoft утверждала, что функция будет работать более чем в 1000 игр. И тут же вопрос - нет ни одного списка игр с поддержкой данной технологии. Почему? Кроме трех с половиной фейковых слайдов от "экспертов" больше нет ни каких упоминаний и тестов.

реклама

Обещать не значить жениться. Технически, функция появилась в некоторых играх. Картинка стала более яркой и впечатляющей. Но когда вы в последний раз от Microsoft слышали об этой функции? В какие игры она была добавлена? Давайте начнем с самых популярных игр в истории.

Fortnite - данной функции до сих пор нет в этой игре. Хотя у конкурента на платформе, на которой как бы нет этой функции, HDR работает.... Странно получается

Minecraft - игра от внутренней студии Microsoft. Мало того, что на Плойке игра работает в 4к, а на Xbox только в 1080р, снова нет HDR ни реального ни фейкового.

реклама

GTA 5 - топ игра на протяжении последних 9 лет. И снова нет обещанной функции, хотя в предварительных обзорах упоминается, что солнышко теперь светит более ярко.

Таких игр бесчисленное множество. По сути, новая супер технология есть только в играх, в которые сами издатели добавляли функцию, когда создавали "в обязательном порядке" игры Оптимизированные для Xbox one. Сама Майкрософт палец о палец не стукнула и отделалась лишь громкими заявлениями

Рекламные слайды от Microsoft рисуют невероятные чудеса. Картинка меняется до неузнаваемости

Тесты обычных пользователей

Но суть повествования не в улучшениях и маркетинговых уловках. Технология была представлена и озвучена в октябре 2020 года. Технология была сырая и сильно баговала. Инверсия цвета, нереалистичные облака, светящиеся глаза. Проблемы, что были 2 года назад так и остались. За время, что существует новое поколение консолей так и не вышло ни одной оптимизации под рекламируемую фичу. Банальное увеличение яркости светлых участков так и осталось банальным увеличением яркости. Многие современные телевизоры самостоятельно умеют регулировать данный параметр.

Фил Спенсер обещал новый экспириенс, а оказывается - это банальное повторение того, что существовало ранее. Попытавшись сделать автоматические улучшения, добавились баги. Добавление яркости там, где создателями она изначально не предусматривалась, превратилось в недоразумение.



