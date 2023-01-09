Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Фил Спенсер снова не держит обещания по Авто HDR

Прошло 2 года со старта нового поколения консолей. Помимо увеличения мощности, нам предложили и новые технологии, улучшающие игровой экспириенс. По словам Фила Спенсера Авто HDR должен был взорвать наш мозг от новшеств
[ ] для раздела Блоги
+
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Консоли Xbox нового поколения поддерживают необычную функцию Auto HDR, которая добавляет поддержку HDR старым играм. Эта функция автоматически повышает яркость определённых участков изображения до 1000 кд/м2. Ключевое слово "автоматически". То есть, в консоли был встроен инструмент, который без вмешательства издателя делал чудо чудное и диво дивное 

реклама

HDR-видео — это шаг вперёд в технологии отображения. В нём используется более широкий диапазон цветов и яркие блики, чтобы создать более реалистичное и естественное изображение. Существует несколько конкурирующих форматов HDR, но Xbox Series X и S по умолчанию используют HDR10

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Auto-HDR — это технология, разработанная Microsoft для семейства консолей Xbox Series. Она использует искусственный интеллект для преобразования источника стандартного динамического диапазона (SDR) в изображение HDR. Это стало возможным благодаря использованию Microsoft машинного обучения. Оно обучает алгоритм Auto-HDR хорошо понимать, как должно выглядеть изображение   

Прежде, чем перейти к обсуждению данной технологии, хочется вернуться к играм с предыдущего поколения, а именно к "Лучше на Xbox One X". Именно в этом списке есть одна интересная пометка.

реклама

C 2017 года все топовые ААА игры, где это было необходимо, по умолчанию получали HDR и дополнительных "искусственных" оптимизаций не требовали. Это единственный официальный список игр, с указанием данной функции

Но давайте копнем еще глубже в прошлое.  И обратим внимание на младшие консоли.

Надеюсь все видят значок HDR? Это не ретрейсинг. Любой издатель, при желании и необходимости, включал ее в свои игры. Необходимости насильственно ее включать для 8 поколения не было. Во время презентации Series Microsoft утверждала, что функция будет работать более чем в 1000 игр. И тут же вопрос - нет ни одного списка игр с поддержкой данной технологии. Почему? Кроме трех с половиной фейковых слайдов от "экспертов" больше нет ни каких упоминаний и тестов.

реклама

Обещать не значить жениться. Технически, функция появилась в некоторых играх. Картинка стала более яркой и впечатляющей. Но когда вы в последний раз от Microsoft слышали об этой функции? В какие игры она была добавлена? Давайте начнем с самых популярных игр в истории.

Fortnite - данной функции до сих пор нет в этой игре. Хотя у конкурента на платформе, на которой как бы нет этой функции, HDR работает.... Странно получается

Minecraft - игра от внутренней студии Microsoft. Мало того, что на Плойке игра работает в 4к, а на Xbox только в 1080р, снова нет HDR ни реального ни фейкового.

реклама

GTA 5 - топ игра на протяжении последних 9 лет. И снова нет обещанной функции, хотя в предварительных обзорах упоминается, что солнышко теперь светит более ярко.

Таких игр бесчисленное множество. По сути, новая супер технология есть только в играх, в которые сами издатели добавляли функцию, когда создавали "в обязательном порядке" игры Оптимизированные для Xbox one. Сама Майкрософт палец о палец не стукнула и отделалась лишь громкими заявлениями

Рекламные слайды от Microsoft рисуют невероятные чудеса. Картинка меняется до неузнаваемости

Тесты обычных пользователей

Но суть повествования не в улучшениях и маркетинговых уловках. Технология была представлена и озвучена в октябре 2020 года. Технология была сырая и сильно баговала. Инверсия цвета, нереалистичные облака, светящиеся глаза. Проблемы, что были 2 года назад так и остались. За время, что существует новое поколение консолей так и не вышло ни одной оптимизации под рекламируемую фичу. Банальное увеличение яркости светлых участков так и осталось банальным увеличением яркости. Многие современные телевизоры самостоятельно умеют регулировать данный параметр. 

Фил Спенсер обещал новый экспириенс, а оказывается - это банальное повторение того, что существовало ранее. Попытавшись сделать автоматические улучшения, добавились баги. Добавление яркости там, где создателями она изначально не предусматривалась, превратилось в недоразумение.


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

xbox xbox series фил спенсер провал xbox фишки xbox
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
14
Главные игры января 2023 года
11
Обзор и тестирование моноблока HIPER V2
5
Обзор саундбара Hisense HS312
10
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B650 Carbon WIFI
11
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER M9 на платформе Intel
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4
6
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LT720
17
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A650BN (80 Plus Bronze)
17

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В зоне СВО на передовой активно используются новейшие Т-90М "Прорыв"
89
Зарубежные СМИ выбрали лучшие унитазы, появившиеся в видеоиграх 2022 года
9
Дрон-камикадзе "Ланцет-3М" попал в башню украинского танка Т-64 и не причинил вреда
27
Существенно выросла основная майнерская криптовалюта Ethereum Classic, криптозима подходит к концу
18
"Новый Bayraktar Kizilelma будет круче, чем американский F-35" - Сельджук Байрактар
23
Илон Маск пересмотрит бонусы для сотрудников Twitter: семьи и дети не нужны, а кофе и закуски будут
6
Производитель Bayraktar TB2 раскрыл ранее неизвестную особенность ПО беспилотника
4
Камера Google Pixel 7 трескается по невыясненной причине
6
BenQ представила на CES 2023 новые мониторы Mobiuz, в том числе модель с 48-дюймовым OLED-дисплеем
3
NVIDIA готовит драйвер, повышающий производительность в играх до 30%
66
Немецкая Bosch заблокировала работу ПО в России – СТО не могут проводить диагностику автомобилей
53
По данным источника, Samsung Galaxy Z Fold 5 получит чип Snapdragon 985 и камеру 108 мегапикселей
1
Выгода "зерновой сделки": на $1 дохода Украины от продажи зерна приходится $3 дохода в бюджет России
7
Прорыв в производстве "солнечного" водорода: в 10 раз эффективнее аналогичных устройств и дешевле
2
600 тысяч вкладчиков Celsius Network потеряли $4,2 млрд
6
Астронавты МКС строят объекты, которые не могли бы существовать на Земле
4
ChatGPT стремительно набирает популярность
8
Майнерам Aleo больше не требуются мощные процессоры
6
Проблемы в BIOS AGESA 1.0.0.4 приводят к отключению ядер процессоров AMD Ryzen 7000
16
Binance взяла под контроль существенную часть мирового рынка криптовалюты
3

Популярные статьи

Прощай АМД - здравствуй Интел
136
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать. Умная душевая стойка с дисплеем Сяоми и другие
4
Топ 10 лучших фильмов за 2022 год
20
Почему настройка формата даты и времени в Linux дистрибутивах это ужас, боль и страдание
68
ТОП-12 причин не экономить на корпусе для игрового компьютера
33
10 лучших SSD для игровых ПК в 2023 году — от бюджетных до топовых
3
2013-2023: Как изменилась графика в играх за последние 10 лет
82
Журналист Дм.Киселёв провёл митинг в Москве за свободу слова и против давления на СМИ в Прибалтике
66
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
14
Зачем Илон Маск поставлен управлять Twitter
9

Сейчас обсуждают

Kasyan
13:39
https://t.me/Ukr_G_M/13636
Microsoft хочет видеть в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl больше меньшинств
Артём Николаев
13:38
Ара, какая драка? Попробуй представить мир, где не нужно сражаться за право жрать первым из мусорного бака. А если это для тебя норма, ну что ж, успехов, но не надо тогда ныть про видеокарты - это гад...
2013-2023: Как изменилась графика в играх за последние 10 лет
Xatam Mamatov
13:37
Прочти мой комментарий и найди там 13900 если найдешь то можешь задавай этот вопрос и за одно найди мой коментарий где я ору что о существовпния 13900 не слыхали и в последок хд3 шным в конкуреты рапт...
Прощай АМД - здравствуй Интел
Козырной Туз
13:36
Слитый от тебя только одна польза. Я на тебе деньги зарабатываю, давай строчи ещё, примитивный дегенерат.
Лучшая утилита для разгона видеокарт MSI Afterburner заброшена, поскольку её разработчик россиянин
Самсунг Владимир
13:35
Ахахаха, ты слилось чмо ))) 1:0 в мою пользу )))
Лучшая утилита для разгона видеокарт MSI Afterburner заброшена, поскольку её разработчик россиянин
Козырной Туз
13:35
Так ты же не случайно далбаеб, поэтому так и думаешь.
Лучшая утилита для разгона видеокарт MSI Afterburner заброшена, поскольку её разработчик россиянин
wwr222
13:33
Таки жду... Эх, не понял шутки...
Топ 10 лучших фильмов за 2022 год
Luís Matias
13:33
так и у аэрокула есть не только бюджетные корпуса. есть новенький beam классный, или более проверенный aero one eclipse тот же
ТОП-12 причин не экономить на корпусе для игрового компьютера
Самсунг Владимир
13:32
не ну ты же неслучайно выбрал себе такое погоняло, ведь так? Почему именно твой туз ты считаешь "козырным"? Там видать у тебя в гостях много уёв побывало, да? )))) Смотри, ты даже аватар в виде лайка ...
Лучшая утилита для разгона видеокарт MSI Afterburner заброшена, поскольку её разработчик россиянин
Илья Березин
13:31
Неожиданно и подумать не мог что разраб этой проги наш!!!
Лучшая утилита для разгона видеокарт MSI Afterburner заброшена, поскольку её разработчик россиянин
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем