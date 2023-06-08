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12 лет назад как гром среди ясного неба стрельнула торговая площадка Humble Bundle. Шум в профильной прессе был сумасшедший. Неслыханно, чтобы игры продавали пакетами в 10-15 штук за "копейки". Набор из 12 топовых игр Electronic Arts всего за 12$. Или 10 лотов от Activision Blizzard за 15$? Новый подход продажи "игр на скидках" сделал революцию. Под новые реалии начали подстраиваться Steam, PlayStation Store, Ubisoft, Origin и другие... Шло время, и новая фишка затерялась в пучине конкуренции. О магазине стали забывать, пока он не вывел на рынок свою игровую подписку.

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Предисловие

Нахожусь в том возрасте, когда начинаешь задумываться о своих тратах на увлечения. Постоянно стоит выбор: поменять люстру в зале, купить детям ролики или потратить на хобби. Куча мелочей заставляет задумываться и планировать траты на ближайшие месяцы. Экономия и обход ограничений входит в твою жизнь на постоянной основе. 60$ за игру? А оно того стоит? Может лучше подождать полгодика и взять ее же за 30? Импульсные покупки и желания уходят в прошлое. Ну и в современных реалиях на скидках продают готовую игру, а не бета-тест с багами и тормозами.

Подписки

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке -21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях -20% на 14Tb WD - смотри цену В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD -28% на 32Gb Сorsair Dominator -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Существуют давно. Многие компании стараются перейти с разовой оплаты на сбор денег в длительном промежутке времени. Раньше были покупки в рассрочку на пару лет... Сегодня высасывание денег растянулось в бесконечность. Моя любимая игра Total War: Warhammer III на прошлой неделе пересекла линию в 1000 наигранных часов. Внимание вопрос: "Сколько бы мне стоила игра Warhammer III по подписке Xbox Game Pass"? Некоторые могут сказать, мол, автор играет в одну игру, ему незачем нести лишние траты. Но у автора есть дети. Капризные маленькие геймеры, которым нужны игры, большая куча и разные. Снова на первый план выходит: "Много. Интересно. За недорого." И начинается сравнение теплого с мягким. Подбивание суммы ИТОГО и качество контента.

Сравнение подписок

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Изначально предполагалось взять несколько вариантов:

EA Play

Ubisoft+

PlayStation Plus

Xbox Game Pass

HUMBLE CHOICE (HUMBLE MONTHLY)

Но анализ показал, что EA Play и Ubisoft+ не подходят для широкого круга, у них слишком маленькая библиотека. PlayStation Plus практически идентична Xbox Game Pass. Сказанное об одной будет относиться и к другой. Вот и остается сравнение в лоб самой разрекламированной подписки и серой коняшки.

Про красивую серую коняшку можно почитать тут

Годовая подписка

Сравнивать подписку в моменте - неправильный подход. Сегодня в одной подписке появился супер хит, и вторая, на ее фоне, выглядит блекло. За год такие факторы исчезают.

Xbox Game Pass 120 $ и 10% скидка на покупку игр из подписки

Humble Choice 120 $ и 20% кэшбэк на все игры в магазине

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При прочих равных скидки Humble Choice больше. Это без учета реферальной системы.

Day One релиз

Игры, попадающие в подписку в день релиза за 2022 год от внутренних студий:

Xbox Game Pass As Dusk Falls /Grounded /Pentiment

HUMBLE CHOICE Supraland Six Inches Under /Chinatown Detective Agency /Temtem Crema /The Iron Oath /Moonscars /Midnight Fight Express /Prodeus /Ghost Song /Coral Island /Infinite Guitars

Это разгром огромной корпорации. Маленький игровой магазин выпускает значительно больше игр от внутренних студий... Вам не знакомы эти названия? Вот для примера две игры:

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Prodeus

Temtem

Ежемесячное обновление

Самый забавный параметр для сравнения. Microsoft, выкатывая список своих "релизов", часто выпускает игры для одной из трех платформ (консоль, ПК, стриминг). Многие игры показывает 3 раза как три отдельных релиза. Картинка носит справочный характер, чтобы показать прямой подлог. В подписку добавляют огромное число игр, только это разнообразие исчезает, когда начинаешь присматриваться к буковкам и уточнениям.

В противовес к этому, в подписке HUMBLE CHOICE четко оговорено, что будет входить в подписку. Две игры ААА, два популярные инди проекта, 4 маленьких игры. Все игры со средней оценкой в Steam от 75%. Бывают раздачи, где одна из игр имеет оценку менее 75%, но это в порядке исключения. Подписываясь на HUMBLE не ждешь никаких подвохов. 8 игр каждый месяц. Есть крупные, есть средние, есть бросовые.

Ротация игр

У игр по подписке Xbox Game Pass есть отвратительнейшая черта. Игра, в которую вы хотите поиграть или играете, может внезапно исчезнуть. Так, в подписке всего пару месяцев пролежали GTA V и RDR 2, игры, на прохождение которых нужны сотни часов. Что и когда появится, когда исчезнет - известно за пару недель. Настоящая сюрприз-механика. В HUMBLE CHOICE если получил игру - она твоя на веки вечные.

Окончание подписки

Если ты не можешь оплатить следующий период подписки, то:

Xbox Game Pass - извините, мы с вами больше не дружим и играть вы больше не сможете.

HUMBLE CHOICE - все игры, что вы получили по подписке теперь ваши, можете наслаждаться ими сколько вашей душе угодно.

Наверное, самое важное отличие, не в пользу Microsoft.

Выбор игр

Компания Microsoft предлагает вам лишь один вариант: либо плати, либо не играй

В HUMBLE CHOICE, помимо этого, есть еще один вариант. Игры, которые не нравятся, можешь обменять или продать на торговой площадке. В этом месяце GhostWire: Tokyo на 150% окупает месячную подписку. Такое бывает не каждый месяц, но достаточно часто.







Сам механизм подписки дает множество вариантов ее использования. Не понравилась игра или уже прошли ее? Отнесли в обменный пункт и выбрали игру, что вам хочется. Гибкость с выбором позволяет творить чудеса.

Библиотека и наполнение

Сегодня в подписке Xbox Game Pass около 430 игр плюс ротация игр за несколько лет.

По подписке HUMBLE CHOICE с сентября 2019 года получил 396 игр плюс 80 DRM Free (без учета обменов).

Можно было бы сказать, что вот оно! В этом моменте Microsoft победила! Есть небольшая оговорка. В одном случае куча игр, большинство из которых никогда не запускал. Во втором случае - весь хлам был либо продан, либо обменен на то, что мне действительно интересно.

Как это ни странно, но по подписке от HUMBLE у меня есть все игры от Bethesda Softworks кроме Redfall. Да и от остальных "внутренних" студий есть большинство знаковых тайтлов, что как бы намекает... Не на столько подписка Xbox и уникальна. Более того, она проигрывает по многим показателям.

Реферальная программа и завлечение новых игроков

Microsoft отказалась от раздачи подписки за 1$. Видимо, народ начал абузить щедрость компании и создавал каждый месяц десятки миллионов новых аккаунтов. Денежка утекала сквозь пальцы Фила Спенсера. Лавочку прикрыли и анонсировали новую. Каждый пользователь ультимативной подписки может создавать 5 приглашений с бесплатным пробным периодом.

Humblebundle не изобретал никаких велосипедов. Есть подписка? Вот тебе куча плюшек и скидок. Хочешь больше? Приводи друзей. За каждого друга, сделавшего покупку, будешь получать бонус. Друг также получит скидку в 75% на первый месяц подписки. Все честно и открыто. Никаких манипуляций и обманов.

Вот моя реферальная ссылка, будет приятно, если кто-то поддержит и сделает покупку по ней:

Реферальная ссылка на Хамбл

Санкции

Так как компания расположена в Соединенных Штатах, то она ушла с Российского рынка. Были убраны региональные цены и методы оплаты. Но тут есть одна тонкость - у магазина сотни разных платежных систем для каждого региона. Steam и другие площадки позавидуют столь обширному разнообразию платежных методов. Обойти запреты сможет любой.

Региональные ограничения у купленных игр. Тут самое интересное. 95% выдаваемых ключей имеют обозначение Global Region. Их можно активировать в любом регионе мира. Так, к примеру, у меня в библиотеке есть игры от ушедшей из России Bethesda, SEGA и других. Есть исключения. Региональные ключи никак не связаны с событиями 24 февраля. Например, моя любимая серия Warhammer и все дополнения к ней имеют регион Северная Америка и не активируются даже с VPN. За несколько лет наблюдений было около 10 подобных игр (менее 1%), но они есть.

Послесловие





Наверное, самая большая глупость из всех существующих на сегодняшний день. И если подписку Xbox Game Pass еще можно оправдать для консолей, то для персональных компьютеров - это полнейший шлак. Но каждый день из всех утюгов в каждом диалоге залетные и поперечные любят говорить о чудесном предложении Microsoft. Но как только начинаешь разбирать и сравнивать, то самая дорогая IT компания на игровом рынке плетётся где-то в хвосте. Ни с финансовой точки зрения, ни с выгодой, ни с наполнением, ни с побочными эффектами, она не может конкурировать. Сегодня Humble Choice - лучшая игровая подписка из существующих.