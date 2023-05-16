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Сметанка - самая известная лошадка в царской России

Дворцовый переворот, война с турками и самая дорогая покупка XVIII века. Жеребец, ставший родоначальником самой известной породы лошадей в России
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Граф Орлов - занимательная личность в XVIII веке. Одни восхищаются им, другие наговаривают гадостей. Но до наших дней дошла порода лошадей, выведенная по прихоти и желанию этого человека. Орловские рысаки возили императоров, участвовали во всех войнах последних 300 лет, работали в поле и побеждали в международных соревнованиях.

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Предисловие

Любите ли вы лошадей также, как их люблю я? Глупый вопрос. Современный житель мегаполисов отдалился от природы и лошадей видит только на картинках в интернете. Но сегодня хочется поговорить об истории царства Российского и немножко расширить ваш кругозор.

Граф Орлов

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Красивое имя, за которым скрываются четыре исторические личности. Четыре брата. Засветились в дворцовом перевороте и пришествии Екатерины II на престол: 

Светлейший князь Григорий Григорьевич Орлов (любовник и фаворит Екатерины II)

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Граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский (имя Чесменский получил за разгром турецкой флотилии в Чесменском сражении)

Граф Владимир Григорьевич Орлов (директор Академии наук, внес огромный вклад в развитие научного сообщества)

Граф Фёдор Григорьевич Орлов (участвовал в двух войнах, обер-прокурор Правительствующего сената, занимался законотворчеством)

Был еще пятый брат, Иван Григорьевич Орлов, но он не состоял на государственной службе и не оставил особого следа в истории

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Братья Орловы исчезли с политической карты России после пришествия князя Потемкина.

Граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский

Самый активный из братьев. Был везде и всюду. Влезал куда только можно и старался изменить все на свое усмотрение. Пройдя путь от солдата лейб-гвардии Преображенского полка до руководителя Русской эскадры в Средиземном море. Тут стоит пояснить про экспедицию. Это первая и самая длительная экспедиция Балтийского флота. Вышла из Санкт-Питербурга, обогнула всю Европу и вошла в Эгейское море. Феноменальный план, позволивший принудить турок к миру.

Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?..

Да-да... всем известные строки из детства. И связаны они с тем самым походом.

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Кто бы что ни говорил, но братья Орловы не просто оказались в нужном месте в нужное время. Но и повлияли на историю России.

Так как Екатерина II была благодарная женщина и не забывала о помощи в нужный момент, все братья регулярно получали из казны приятные подарки на увлечения и хобби. Кто-то тратил деньги на себя и свои прихоти (как Григорий), а кто-то на возвеличивание России и увековечивании своего имени в истории.

Помимо военной службы Алексей Григорьевич был лично знаком со многими  известными личностями того времени. Покровительствовал М. Ломоносову и Д. И. Фонвизину, состоял в переписке с Ж. Ж. Руссо. Личность могучая, противоречивая, разносторонне талантливая. Значительную часть своей долгой жизни посвятил конному делу, или, как тогда говорили, "конной охоте".

Хобби длиною в жизнь

В Российской империи подавляющее число лошадей были привозными и не подходили для северных широт. Скакуны, используемые в кавалерии, имели ряд недостатков. Лошади в сельском хозяйстве так же не закрывали многие потребности.

Основным недостатком было то, что скакуны могли пробежать галопом пару километров и уставали. При огромных пространствах и удаленности объектов в России - это было проблемой

Помимо скорости передвижения, были вопросы и в сельском хозяйстве. Привозные породы не были приспособлены к морозам и не могли использоваться как ездовые на постоянной основе


Имея хорошие финансовые возможности граф Орлов хотел вывести универсальную породу с хорошей выносливостью при длительных путешествиях, способную везти резвой широкой рысью любую повозку. При этом грациозную и очаровательную.

Для селекции нужны были колоссальные финансовые вливания в условиях хорошо оборудованного конного завода. Как говорится - смертному такое не доступно.

1. Арабская Л. 2. Англо-норманнская Л. 3. Першерон. 4. Бельгийская Л. 5. Шведские пони. 6. Венгерская Л. 7. Шотландские пони. 8. Йоркширская Л. 9. Ольденбургская Л. 10. Тракененская Л. 11. Английская чистокровная Л.

Арабские скакуны

Представители Графа Орлова наводнили конезаводы Европы. Они были везде. От Дании до Норвегии, От Испании до Италии. Но настоящий культ и поклонение лошадям был у арабов. У тех самых, что находились в составе Османской империи. Чувствуете многоходовочку?

По итогам похода, в Россию были привезены 30 великолепных жеребцов и 9 кобыл. Часть была куплена за сумасшедшие деньги, часть подарена (за спасение некоторых семей турецких вельмож), часть  выменяна на дорогие меха. 12 жеребцов из 30, включая Сметанку, о котором речь впереди, досталось графу, остальные пошли в царские конюшни.

Сметанка

60 000 рублей серебром. Именно столько было уплачено за это сокровище. Много это или мало? Если исходить из стоимости серебра по сегодняшнему ценнику - это примерно 248 000 000 рублей. Тут стоит отметить, что 300 лет назад средний рабочий получал около 8 000 рублей (в переводе серебра на сегодняшний день) в год. То есть вся зарплата 31 000 квалифицированных рабочих за год. Или огромного современного мегаполиса за месяц.

За необычную серебристо-белую масть Орлов дал жеребцу имя Сметанный. Но все его ласково называли Сметанка.

Особенностью и редкостью данного экземпляра был удлиненный круп лошади. Как в последствии было выявлено, у жеребца было генетическое отклонение и присутствовал дополнительный позвонок и 19-я пара ребер.

Сметанка принадлежал к арабской чистокровной породе и о нем сохранились предания как о лошади исключительно совершенной во всех отношениях: по красивому типу и нарядному экстерьеру, по резвости и силе, по характеру и "натуральным способностям". Жеребец отличался превосходными движениями на всех аллюрах, включая легкую, свободную и широкую рысь.

Жеребец включал в себя все особенности, что искал Алексей Григорьевич. Осталось только адаптировать породу к суровой российской действительности.

Орловские рысаки

Все мы помним тройку лошадей, что мчится по дороге. Но мы не задумываемся: кто они и откуда. Выносливые. Терпят зиму. Выглядят грациозно. Послушны. Радуют глаз и душу. А это потомки того самого "Сметанки". Родоначальника породы. Именно с него и начались русские традиции запрягать тройку и бежать рысью по заснеженным дорогам.

Маленький факт из истории, что так сильно повлиял на русский дух и фольклор.

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