Сметанка - самая известная лошадка в царской России
Граф Орлов - занимательная личность в XVIII веке. Одни восхищаются им, другие наговаривают гадостей. Но до наших дней дошла порода лошадей, выведенная по прихоти и желанию этого человека. Орловские рысаки возили императоров, участвовали во всех войнах последних 300 лет, работали в поле и побеждали в международных соревнованиях.
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Предисловие
Любите ли вы лошадей также, как их люблю я? Глупый вопрос. Современный житель мегаполисов отдалился от природы и лошадей видит только на картинках в интернете. Но сегодня хочется поговорить об истории царства Российского и немножко расширить ваш кругозор.
Граф Орлов
Красивое имя, за которым скрываются четыре исторические личности. Четыре брата. Засветились в дворцовом перевороте и пришествии Екатерины II на престол:
Светлейший князь Григорий Григорьевич Орлов (любовник и фаворит Екатерины II)
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Граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский (имя Чесменский получил за разгром турецкой флотилии в Чесменском сражении)
Граф Владимир Григорьевич Орлов (директор Академии наук, внес огромный вклад в развитие научного сообщества)
Граф Фёдор Григорьевич Орлов (участвовал в двух войнах, обер-прокурор Правительствующего сената, занимался законотворчеством)
Был еще пятый брат, Иван Григорьевич Орлов, но он не состоял на государственной службе и не оставил особого следа в истории
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Братья Орловы исчезли с политической карты России после пришествия князя Потемкина.
Граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский
Самый активный из братьев. Был везде и всюду. Влезал куда только можно и старался изменить все на свое усмотрение. Пройдя путь от солдата лейб-гвардии Преображенского полка до руководителя Русской эскадры в Средиземном море. Тут стоит пояснить про экспедицию. Это первая и самая длительная экспедиция Балтийского флота. Вышла из Санкт-Питербурга, обогнула всю Европу и вошла в Эгейское море. Феноменальный план, позволивший принудить турок к миру.
Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?..
Да-да... всем известные строки из детства. И связаны они с тем самым походом.
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Кто бы что ни говорил, но братья Орловы не просто оказались в нужном месте в нужное время. Но и повлияли на историю России.
Так как Екатерина II была благодарная женщина и не забывала о помощи в нужный момент, все братья регулярно получали из казны приятные подарки на увлечения и хобби. Кто-то тратил деньги на себя и свои прихоти (как Григорий), а кто-то на возвеличивание России и увековечивании своего имени в истории.
Помимо военной службы Алексей Григорьевич был лично знаком со многими известными личностями того времени. Покровительствовал М. Ломоносову и Д. И. Фонвизину, состоял в переписке с Ж. Ж. Руссо. Личность могучая, противоречивая, разносторонне талантливая. Значительную часть своей долгой жизни посвятил конному делу, или, как тогда говорили, "конной охоте".
Хобби длиною в жизнь
В Российской империи подавляющее число лошадей были привозными и не подходили для северных широт. Скакуны, используемые в кавалерии, имели ряд недостатков. Лошади в сельском хозяйстве так же не закрывали многие потребности.
Основным недостатком было то, что скакуны могли пробежать галопом пару километров и уставали. При огромных пространствах и удаленности объектов в России - это было проблемой
Помимо скорости передвижения, были вопросы и в сельском хозяйстве. Привозные породы не были приспособлены к морозам и не могли использоваться как ездовые на постоянной основе
Имея хорошие финансовые возможности граф Орлов хотел вывести универсальную породу с хорошей выносливостью при длительных путешествиях, способную везти резвой широкой рысью любую повозку. При этом грациозную и очаровательную.
Для селекции нужны были колоссальные финансовые вливания в условиях хорошо оборудованного конного завода. Как говорится - смертному такое не доступно.
Арабские скакуны
Представители Графа Орлова наводнили конезаводы Европы. Они были везде. От Дании до Норвегии, От Испании до Италии. Но настоящий культ и поклонение лошадям был у арабов. У тех самых, что находились в составе Османской империи. Чувствуете многоходовочку?
По итогам похода, в Россию были привезены 30 великолепных жеребцов и 9 кобыл. Часть была куплена за сумасшедшие деньги, часть подарена (за спасение некоторых семей турецких вельмож), часть выменяна на дорогие меха. 12 жеребцов из 30, включая Сметанку, о котором речь впереди, досталось графу, остальные пошли в царские конюшни.
Сметанка
60 000 рублей серебром. Именно столько было уплачено за это сокровище. Много это или мало? Если исходить из стоимости серебра по сегодняшнему ценнику - это примерно 248 000 000 рублей. Тут стоит отметить, что 300 лет назад средний рабочий получал около 8 000 рублей (в переводе серебра на сегодняшний день) в год. То есть вся зарплата 31 000 квалифицированных рабочих за год. Или огромного современного мегаполиса за месяц.
За необычную серебристо-белую масть Орлов дал жеребцу имя Сметанный. Но все его ласково называли Сметанка.
Особенностью и редкостью данного экземпляра был удлиненный круп лошади. Как в последствии было выявлено, у жеребца было генетическое отклонение и присутствовал дополнительный позвонок и 19-я пара ребер.
Сметанка принадлежал к арабской чистокровной породе и о нем сохранились предания как о лошади исключительно совершенной во всех отношениях: по красивому типу и нарядному экстерьеру, по резвости и силе, по характеру и "натуральным способностям". Жеребец отличался превосходными движениями на всех аллюрах, включая легкую, свободную и широкую рысь.
Жеребец включал в себя все особенности, что искал Алексей Григорьевич. Осталось только адаптировать породу к суровой российской действительности.
Орловские рысаки
Все мы помним тройку лошадей, что мчится по дороге. Но мы не задумываемся: кто они и откуда. Выносливые. Терпят зиму. Выглядят грациозно. Послушны. Радуют глаз и душу. А это потомки того самого "Сметанки". Родоначальника породы. Именно с него и начались русские традиции запрягать тройку и бежать рысью по заснеженным дорогам.
Маленький факт из истории, что так сильно повлиял на русский дух и фольклор.
Теперь ты знаешь чуточку больше
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