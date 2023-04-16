Играем в запрещеночку: обходим ограничения Steam для Warhammer III: Гномы Хаоса
https://www.totalwar.com Торренты... Как много музыки в этом слове... Как мало смысла... Последняя взломанная версия датируется мартом 2022 года. С тех пор игра увеличилась втрое. Добавили огромную песочницу "Бессмертные империи" и несколько чемпионов... Еще есть вариант с подпиской Xbox Game Pass... Но игра на сотни и тысячи часов. Подписка СЛИШКОМ дорого.
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Предисловие
Добрый день, я наркоман. Два дня без любимой игры и начинается ломка. Новая доза нужна регулярно и в несметных объемах. Есть все дополнения для всех игр серии "Total War". Уход компании Sega прошелся болью до глубины души. Мозг начал требовать обойти все ограничения и наслаждаться прекрасным.
Обновление Total War: Warhammer III
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Это второе большое обновление для стратегии. версия игры обновляется с 2.4 до 3.0. Обновление доступно всем и каждому. Список по патч-ноуту на 5 страниц формата А4. Основным обновлением становится новая кампания за "Гномов Хаоса" со своими механиками. В клиент игры добавляют новую (обновленную) карту. Где присутствует новая раса. Она есть вне зависимости от того, купили вы игру или нет.
CreamInstaller
Большинство игр включают в свой состав все дополнения. Последние активируются строчкой в библиотеках игры. Эту строчку можно изменить самостоятельно и игра откроет доступ ко всем дополнениям без их покупки. Для данной операции существует множество автоматизированных способов. Одним из них является CreamInstaller
Программа самостоятельно определяет установленные игры и способ активации дополнений. Вам нужно расставить галочки напротив нужных игр и жмякнуть "ок", после чего будут проанализированы библиотеки, сверка с клиентом Steam и предложены варианты действий.
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После чего жмякаете "сгенерировать новые файлы".
Все готово и можно запускать игру
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Перевод на русский язык
Как и говорили ранее - его нет. Совсем нет. Никакого нет. Мододелы уже работают над этим вопросом и обещают решить вопрос. Правда непонятно, для какой версии игры нужно будет ставить модификации. Все поля с русским текстом пустые. В клиенте Steam можно поменять "Предпочитаемый язык" на английский и будет красивее.
Смена языка
В библиотеке жмякаем правой кнопкой мышки на установленную игру. Ищем "Свойство". Меню "Язык". Выбираем удобный вам. Игра докачает нужные файлы и можно запускать
Бесплатное дополнение
Стал доступен новый легендарный лорд Ulrika Magdova для Кислева. Получается через официальный аккаунт на www.totalwar.com через привязку своего аккаунта Steam
Послесловие
CreamInstaller качать исключительно с github.com. На других сайтах могут и будут вшиты разные вирусы, майнеры и прочая современная грязь
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