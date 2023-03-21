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У Sony есть все шансы заблокировать сделку между Microsoft и Activision Blizzard

Для игрового подразделения Microsoft это станет настоящей катастрофой. Консоли Xbox становятся на грань своего существования
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Мир меняется неимоверно быстро. Еще вчера, поклонники Xbox прыгали в пьяном угаре от новостей о крупнейшем слиянии в игровой индустрии, но уже совсем скоро, консоли Xbox начнут выкидывать из окон верхних этажей, как бесполезную коробку, занимающую место в квартирах.

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Пролог

Ни для кого не секрет, что у игрового подразделения Microsoft не все хорошо. Долгое время поклонников Фила "балабола" Спенсера тешили сюрпризами из разряда "Мы скупаем все студии, до которых можем дотянуться". Правда ни кто не уточнял, что все купленные студии с 2017 года находились на грани банкротства и отдавались за спасибо и корочку хлеба. Известные студии с громкими именами, но с неимоверно плачевным финансовым состоянием. Но и это не все. Из купленных студий сотрудники бегут как крысы с тонущего корабля. Нужны коренные перемены. На все деньги.

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Ninja

В августе 2019 года Microsoft официально объявляет о заключении контракта с самым популярным стримером в истории. Сумму контракта не разглашали, но по слухам, за контракт на 7 лет сумма должна была составить около 1 млрд $. Смешной слух, но его растиражировали по всем новостным каналам. Далее, еще несколько стримеров перешли на платформу Mixer от компании Microsoft. Началась война контрактов и в свет выплыли несколько крупных "трансферов" с одной платформы на другие. Менее чем через год объявили о закрытии Mixer. Много пафоса. Много красивых заголовков. Много обманутых ожиданий.

Торг

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Всю осень 2022 года мы видели, как компания Microsoft торгуется с компанией Sony и предлагает все новые и новые решения спорного вопроса:

  • В августе 2022 года Microsoft заявила, что CoD не станет эксклюзивом Xbox
  • В сентябре Microsoft гарантировала, что CoD ближайшие 3 года будет выходить на PlayStation 
  • В начале октября 2022 Microsoft гарантировала выход CoD на всех платформах ближайшие 10 лет
  • В середине октября 2022 Microsoft гарантировала, что CoD будет выходить ближайшие 10 лет на Nintendo, в Steam и PlayStation 
  • В конце октября 2022 Microsoft пообещала закрепить свое обещание в письменной форме
  • В середине ноября 2022 Microsoft клятвенно обещала разрешить выход CoD в подписке PS Plus

Многие фанаты решили, что это щедрость и доброта душевная от Xbox. Мол, посмотрите, Фил "балабол" Спенсер за все хорошее и против всего плохого. Но нет. Компания Sony заняла жесткую позицию и ни на что не соглашалась. Но тут главное ни это. О вышесказанном торге "абсолютно случайно" узнала вся общественность. О закулисных переговорах в высоких кабинетах "абсолютно случайно" узнали "инсайдеры". Странно, что эти самые "инсайдеры" ничего не знают и не слышали о следующем поколении Xbox. Про конкурента, который умеет хранить информацию, раскопали и выложили планы на ближайшие 5 лет, а вот с Xbox не получается выведать. Не разрабатывают? Или инсайдеры липовые и это банальный слив информации?

Досудебное урегулирование

Для тех, кто далек от сделок между корпорациями, нужно знать три момента.

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1. Регулирующие органы сами не запрещают сделки. Они являются посредниками, отстаивающими интересы третьей стороны

2. Для решения трений дается время по урегулированию спорных моментов. Стороны должны сами решить вопросы без регулятора и озвучить только окончательное решение. Первый косяк от Microsoft. Она озвучила все стадии переговоров, а не окончательное решение. Это напрямую противоречит "досудебным договоренностям"

3. В суде регулирующий орган ВСЕГДА будет стоять на стороне третьего лица. Microsoft попыталась подсунуть "свое" третье лицо, создав контракты на 10 лет со сторонними сервисами... Что выглядит курам на смех

Подавляющее число слияний заканчивается на этом моменте. В 9 случаях из 10 в суде регулирующий орган блокирует сделку

Стриминговые сервисы

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В феврале 2023 года Microsoft объявила. Что сделка по приобретению Call of Duty увеличит охват аудитории на 150 млн человек. В одну сторону угла ставятся пользователи GeForce NOW/Nintendo Switch Cloud Streaming/Boosteroid/Ubitus и они приравниваются к 150 млн пользователей PlayStation. Цифра в 150 млн взялась не с потолка - ее подгоняли под число пользователей PS4+PS5 (117+33)

Еврокомиссия сдвинула срок принятия решения по сделке Microsoft и Activision

17  марта 2023 года Еврокомиссия объявила о переносе окончательного решения на 22 мая 2023 года. Это второй перенос по данному вопросу. Что бы понимать ситуацию, нужно разобраться в самой процедуре. Так как стоит вопрос о судьбе огромной суммы денег, процесс расписан с точностью до минуты от самого начала до конца. Условно проходят 8 заседаний. Каждое заседание имеет точное время и дату проведения. Каждая из сторон точно знает, к какому числу надо готовить свое выступление. Сначала рассматриваются общие вопросы и суть конфликта. Стороны предоставляют необходимые (с их точки зрения) документы и претензии. Позже, каждая из сторон, рассмотрев аргументы, запрашивает дополнительные документы и высказывает претензии. По существу вопроса ничего не происходит. Стороны расставляют шахматы на игровой доске и готовятся к выступлению. Игра начинается на последних заседаниях. Если нет ни каких эксцессов, то Комиссия выносит решение. 

А теперь про перенос. Единственная причина переноса -  появления новых факторов, не озвученных на предварительных заседаниях. Это грубейшее нарушение процесса, которое может происходить в исключительных случаях. Данные факты могут появиться только, если все идет не по плану. В нарушение процедуры порядка проведения добавляются новые переменные. Эти переменные внесла Microsoft, заключившая за последние 3 недели несколько контрактов со сторонними сервисами. Эти изменения и суета возможна исключительно, когда все играет ПРОТИВ сделки и пытаются исправить ситуацию.

Diablo IV не будет доступна в Xbox Game Pass

Зима уже близко. Никаких переносов. Diablo IV выходит 6 июня 2023 года. Род Фергюссон четко ответил, что игра на старте не появится в подписке. Некоторые могут сказать, мол, хотят заработать много денег и выжить максимум из предзаказов. Но, правда жизни такова, что это игра с "Длительным периодом поддержки" в нее будут играть годами. 100 евро за предзаказ или 5 лет по 12 месяцев по 15 евро в месяц? Более того, Microsoft покупает Activision Blizzard, что бы бустануть свой сервис. Diablo IV  -  единственный гарантированный хит в обозримые пару лет у Xbox. Это золотая жила, что принесет огромное число новых пользователей. Никакой предзаказ и близко не сравнится с такой жемчужиной по подписке. Банальный перенос на 6 месяцев решил бы вопрос с неопределенностью. Но тут сказано конкретно - берите предзаказы. Топовые менеджеры не верят в сделку и продолжают жить, как и раньше.

ZeniMax Media

Интересная особенность. После объявления о покупки Тодда Говорда и его сокровищ, почти сразу в Game Pass появились игры из портфолио ZeniMax и всех ее студий. Но с играми от Бобби "вкусная сметанка" Котика такой щедрости нет. Почему? Это не намек на неуверенность в слиянии - это факт, его подтверждающий. В подписке Xbox game pass до сих пор нет ни Diablo III ни актуальных Call of Duty.

Курс акций Activision Blizzard

Некоторые "Эксперты" в игровой индустрии говорят, не знаете что будет? Смотрите на курсе акций. Как только они пойдут в низ, значить все. Решение принято и вопрос по сделке решен. Забавное мнение. Оно  становится еще более забавно, если посмотреть в прошлое и увидеть, что падение УЖЕ произошло. Инвесторы с самого начала не верили в эту сделку

После объявления о грядущем слиянии, многие интерпретировали резкий скачек курса акций, как желание нажиться на предстоящей сделке. Забыв простой факт, — перед этим было колоссальное падение из-за сексуального скандала. Отскок был не из-за покупки, а из-за того, что скандал замяли. Но и это не все. Call of Duty: Modern Warfare II и ее бесплатное ответвление - самые прибыльные игры серии. На фоне таких успехов, курс акций должен был вернуться к показателям 2021 года, эпохи "до скандальной эры". Но роста нет. Через пару месяцев выходит Diablo IV и озолотит владельцев акций, но снова роста нет. Сегодня это самые перспективные акции на рынке, спрос должен быть космическим. Но роста нет. Все ожидают провала сделки и переподписание контрактов с Sony на менее выгодных условиях, что сократит выручку. Либо другие неудобные соглашения.

Sony

Настоящий самурай оставил свое громогласное НЕТ. Самураю ничего не нужно. Его устраивает тот порядок вещей, что существует сегодня.


Послесловие

Буквально месяц назад, рассматривал сделку как вполне вероятную и рассматривал ее провал как 50/50. Но за последнюю неделю вывалилось множество новых факторов, где акцент сместился до 90%, что сделка не состоится. Конечно, многие факторы скрывают от общественности. Может быть, что Фил "балабол" Спенсер взял в заложники семью комиссаров и они сделают все, как он скажет. Или найдется компромат с Джимом Райяном и парой несовершеннолетних азиаток в бане... Вариантов много. Но со знаниями имеющимися в открытом доступе ставлю 90/10 не в пользу игрового подразделения. Что это значит для Xbox? То, что мертво, умереть не может. Скорее всего сменится руководитель игрового подразделения и компания встанет на адекватный путь развития. Подумает о выпуске Surface с 7 дюймовым экраном и геймпадом в комплекте. Рассмотрит вариант финансирования инди студий. Пересмотрит свою политику по рекламным контрактам. Отправит свои игры на iPhone и Android.


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