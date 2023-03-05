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Xbox Game Pass Ultimate - почему подписка это высасывание денег и худший вариант для геймера

В наше время игры каждые полгода-год постоянно прибавляют в стоимости. Однако, издателям этого мало, они хотят ВСЕ деньги мира, а не их малую часть
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Каждый день большие корпорации думают, как отнять у вас максимальную сумму денег. Обычных лутбоксов, DLC, сизенпассов и прочего им недостаточно. Надо максимизировать все возможные варианты и брать максимум денег с минимальными вложениями.

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Вместо введения

Что такое подписка Xbox Game Pass Ultimate? Это шведский стол. Ешь столько, сколько сможешь. Все 50 столов с закуской, с гарнирами, с салатами, с соками и круассанами. Все твое. За жалкие 15$. Можешь есть без ограничений. Только икра и мясные блюда по отдельному ценнику. Тарелочк, ложечки и солфетки надо докупить. И в чем же здесь подвох, спросит обычный пользователь? Подвох состоит в том, что ни один пользователь, никогда, ни при каких обстоятельствах не сможет съесть 50 столов разнообразных блюд за один прием. Без посуды это будет сделать проблематично. А за продление праздника нужно доплатить, еще, еще, еще, и еще много-много-много раз.

Наполнение

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Часто, при рекламе и пропаганде подписочного сервиса, любят рассказывать о классных играх, что его наполняют. О наполнении в день релиза. Только у всех рекламных слоганов есть одна особенность. В них нет ни какой конкретики. Например, полтора года назад начали говорить "Starfield  появится в подписке в день релиза". Еще раз. ПОЛТОРА ГОДА НАЗАД. Аналогично и с другими анонсами. Halo Infinite появится в подписке в день релиза начали говорить за 2 года. Hellblade II объявили о добавлении 3 года назад. И так со всеми крупными проектами. Или другой вариант. Red Dead Redemption 2 - знаковый проект. Появился в подписке. На два месяца. В то время как на его прохождение нужно минимум 200 часов. То есть, как он появился, надо было бросать всё и садится играть только в него. А что там с дополнениями? Основная фишка по разводу. Подавляющее число игр идут без дополнений в базовой версии. Ты вынужден покупать отдельно дополнения. Но они не будут работать, если у тебя нет подписки. Они просто сгорают.

Появление ТОП игр в день релиза

Atomic Heart - появился в подписке в день релиза. Отличная экономия. Людям не пришлось брать игру за полную стоимость. Это великолепное предложение всего за 15$. Бесспорное преимущество. Ведь так? Безусловно так оно и есть... До тех пор, пока не открываешь описание самой игры на полный разворот и не читаешь написанное мелким подчерком. К игре запланированы 4 полноценных дополнения. Более того, они выйдут не сразу все, а в течение 12 месяцев. А может вы не будите в них играть?

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А теперь считаем нашу финансовую выгоду. За год вам нужно будет заплатить 180$ за подписку + 40$ за расширения. Отдав в сумме 220$. Вы не сможете через год пройти игру потому что надо будет ЕЩЕ раз доплатить. Промолчу, что через год на скидках  максимальная версия будет стоить 45$. Навсегда. Лично вы отдадите 220$ и играть больше не сможете. Или вы готовы докинуть ЕЩЕ немножко?

Красивая картинка

Я уже старый. Прошел сотни разных игр. Попробовал все, что только можно. Пиксельные инди проекты не радуют душу от слова ВООБЩЕ. Одну игру от Ubisoft или Sony могу мусолить месяцами. Возможно, предвзятый по данному вопросу. Но, за 3 года использования (конвертировал голд в ультимейт) поиграл в общей сложности в десяток игр из подписки. Глубоко с пристрастием, только в две (Generation Zero и State of Decay 2). Даже с конвертацией, подписка не окупилась. Многие мои знакомые геймеры, купились на слоган "Игры от Microsoft в день релиза будут в подписке" и аналогично. Не встретили ни одной игры за 3 года, что бы стоили внимания. Конечно, если вы никогда ни во что не играли, у вас нет ни какой библиотеки и Fallout 3 вы никогда до этого не видели.... А на скидках за 5$ вам брать не комильфо....

Много игр. Очень много игр

Для понятия "много игр" есть одно маленькое ограничение. Для МНОГО игр у вас должно быть МНОГО свободного времени. Обычный геймер в играх в среднем проводит 8 часов в неделю. Безусловно, есть пользователи, что играют и по 40 и по 50 часов.... Но таким людям отвечаю очень просто - есть Humblebundle. Где за те же 10-15$ каждую неделю отдают 5-10 игр. Навсегда. Есть месячные бандлы из 10 игр за 12$ дополнительно около 200 инди проектов бесплатно. За год  около 300 ключей для Steam. Сейчас за 30$ отдают мегобандл на 72 игры. Со всеми дополнениями. Вы заплатили один раз и они ВАШИ без звездочек и надписей мелким шрифтом. Ненужные вы в виде ключей можете подарить кому то или продать. Но и это еще не все. За каждую покупку вы получаете кэшбэк. И о чудо! С него вы можете брать игры на релизе. Но и это еще не все. В Steam с игр выпадают карточки, продав которые, вы СНОВА можете брать игры на релизе. И они останутся ВАШИМИ, пока работает интернет.

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Вы думаете это все?

Epic Games Store - вы наверняка слышали это название. Каждую неделю. Бесплатно. Навсегда. Идет раздача 1-2 игр. И снова. Некоторые игры тут раздают в день релиза. Редко. Но 3-4 релиза в год попадаются. И денег с вас за это не попросят.

Скидки

Мое любимое. Когда ко мне приходят с разговорами о подписке. Не будем брать в расчет турецкий ценник на известной площадке. Только в лоб. Только хардкор. Бандл со всеми дополнениями для двух игр за 20$. Минимальное время на их прохождение около 250 часов. То есть 3 месяца минимум

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Или вот вам другое предложение. Средиземье за 11$ 2 игры со всеми дополнениями. Хватит на 120 часов.

И это привожу вам в пример скидки "здесь и сейчас" Никаких распродаж. Обычный рядовой день среди обычной недели. И эти игры останутся у вас НАВСЕГДА. Более того, вы можете их скачать и играть в них оффлайн. Поделиться с друзьями и играть одновременно.

Развод на деньги

Когда человек хочет сэкономить, он берет калькулятор и считает. Сколько денег вы тратите в год на игры? Сколько времени вы тратите на прохождение условного "Ведьмак 3" со всеми дополнениями? Как часто вы перепроходите? Добавляете игры сервисы? После всех подсчетов начинаешь понимать, что Xbox game Pass - это худшее игровое предложение на сегодняшний день. Красивая маркетинговая вывеска, под которой ничего нет. Старые игры, что не пользуются спросом, пытаются продать по 10 раз. Подавляющее число проектов в каталоге миллион раз было на распродажах. А теперь вспомним про resident evil 4 remake или Street Fighter 6 или Alan Wake 2 или Diablo IV. Вы их пропустите и играть не будите? Число отличных игр, что не попадают в подписку на порядок больше, чем тех, что там засвечиваются. Вам придется оплачивать и подписку и игры. Вам навязывают доплатить сверху за хлам и старье, которое валяется бесхозное долгие годы. Более того, когда выходит очередной Bleeding Edge, о нем говорят< ну это же по подписке бесплатно.... Бывают неудачи... Для маркетологов игры в подписке за 180$ внезапно стали бесплатными. Есть ли среди этого хлама хорошие игры? Да. Но они не просто так хорошие. Это древние хиты, которые большинство уже купило и прошло. А новинки идут кастрированными и требуют дополнительной оплатыИ так во всем. Дядя Билли не занимается благотворительностью, он зарабатываетвтюхивает никому не нужный хлам.

Послесловие

Есть люди, которые последние лет 5-7 провели на необитаемом острове. Они не слышали, что такое игры и у них появился шанс прикоснуться к прекрасному. Да. Для таких людей, это отличное предложение. Но если вы не были в коме последние годы у вас уже есть отличная библиотека игр, которую вы накопили. Пополняйте ее и пользуйтесь ей. Подписка - это обычный отъем денег и впихивание вам под видом вкусностей, протухшего хлама и недоделок

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