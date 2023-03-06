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Эмулятор RPCS3: проходим эксклюзивный Demon's Souls на ПК

Как известно, самые лучшие версии игр выходят только на ПК. Demon's Souls не стал исключением и вы можете пройти его в 4к 60 FPS на современном компьютере
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На консоли PlayStation 3 есть несколько знаковых проектов, спустя десятилетия, остающимися актуальными. Их немного. Их слава давно прошла. Но у всех эксклюзивов от японской компании есть один большой секрет, позволяющий играм оставаться долгое время актуальными. Их делали качественно. Не просто с выверенным балансом и отличной механикой. Все эксклюзивы PlayStation 3 имеют текстуры повышенного разрешения. Игры шли в базовом 720р, но текстуры зачастую шли в 4к и сегодня, запуская их на персональных компьютерах, можно наслаждаться отличной визуальной картинкой. Помимо текстур, современные видеокарты могут автоматически улучшать картинку за счет сглаживания, анизотропной фильтрации, масштабирования и прочего. 

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Игры обязательные для ознакомления

  • Metal Gear Solid 4
  • Demon's Souls
  • серия Killzone и Resistance
  • The Last Of Us
  • Shadow of the Colossus
  • серия God of War

На самом деле, достойных игр не очень много. Но на пару сотен часов геймплея должно хватить

Подготовка

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Системный блок, чем производительней, тем лучше. Технически, можно начинать играть с GTX 1050+i5 3330+8gb+ssd.... Но это совсем минимальные настройки и минимум комфорта от увиденного.

Операционная система. Любая, для которой вы сможете найти самые последние библиотеки C++ и драйвера для вашей видеокарты. Начиная от Windows 7 и заканчивая FreeBSD

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Дистрибутив эмулятора RPCS3. Качается с официального сайта. В некоторых сборках Linux он встроен по умолчанию

Самые последние библиотеки С++. Крайне рекомендую обновить. Эмулятор постоянно дорабатывается и использует все самые последние фишки.

Оригинальная прошивка PS3. Официальный установочный дистрибутив консоли. Качается с официального сайта Sony. Есть два варианта файла update и reinstall. Вам нужен второй. Не перепутайте

Последние драйвера для видеокарты. Качать с официального сайта. Radeon и Geforce поддерживаются отлично. Видеокарты Intel поддерживаются номинально.

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Тут особо подчеркну. У вас должны стоять самые последние версии всех компонентов пазла. Работать будут любые, но исправление и стабильность багов и прочее гарантировано только в самом последнем варианте

Геймпад. Технически, можно играть и на клавиатуре с мышкой. Но все игры заточены под геймпад и есть неудобства использования других устройств. Геймпад любой современный.

Игры. Очень тонкий и важный момент. На сайте эмулятора rpcs3 есть список всех известных тайтлов. Многие тайтлы выходят в разных регионах. У одной и той же игры могут быть разные дистрибутивы. Если вам нужна не суперпопулярная игра, вам нужно узнать номер Game IDs (Код диска) игры. Соответствие кодов и названий есть на сайте эмулятора Начиная поиск игры, стоит искать ее по номеру, а не названию. Так вы не скачаете японскую версию с японским языком. На всеми любимом торрент трекере все игры имеют и номер и официальное название. Второй момент. Многие игры для PS3 имеют любительские модификации, переводы и патчи. Вам необязательно качать официальную версию. Дистрибутивы игры бывают 2 вариантов. в ISO образе и распакованные. Вам нужен второй вариант. Либо искать распаковщик.

Запуск

Обязательно устанавливаем последнюю версию библиотек C++. Распаковываем архив с эмулятором на SSD диск (на SSD кэширование проходит быстрее). Заходим в папку с эмулятором и запускаем эмулятор (rpcs3.exe). Устанавливаем прошивку от консоли (Жмякам File -> install firmware -> указываем путь до скаченной прошивки и жмякаем ОК). Распаковываем скаченную игру в удобную вам папку на SSD диске (себе создал папку game PS3 в корне диска и кидаю все туда). В эмуляторе добавляем новую игру. File -> ADD Game. Указываем путь до папки с играми. Жмякаем ОК. Появится список всех имеющихся программ

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Сначала выбираем строчку с операционной системой. Жмякаем мышкой дважды. Начнется установка прошивки. 

Подключаем геймпад к ПК. У каждого геймпада свои способы подключения, описать все варианты не смогу. Самый простой способ, - через USB кабель. Свой беспроводной геймпад Dualshock4 подключаю через Bluetooth. Одновременно зажимаю кнопку share и PS. После захожу в эмулятор и настраиваю геймпад в нем. Для этого жмякаю на значок геймпада. Появляется меню настройки. В ниспадающем меню выбираю предустановленные профили и жмякаю сохранить.

Запускаю игру. Первый предварительный запуск. Дважды жмякаю на строчку с названием игры. Начнется установка и кэширование игры. Если стоит не на SSD, то может занять 10-15 минут.

После чего запускается игра с дефолтными настройками. С этого момента уже можно играть. Либо начать расширять возможности игры. 

Первые настройки

Для начала стоит установить "патчи от сообщества". Чем популярнее игра, тем больше этих патчей. Это может быть разблокировка FPS. Пропуск интро. Ускорение загрузок. Жмякаем Manage -> Game Patches и видим менеджер всех известных патчей для всех известных игр. Находим свою и выделяем галочкой все необходимые. Все патчи идут с описанием, что они дают. Не забывайте проверять номер вашей игры (можно поставить галочку - показывать только подходящие патчи). Жмякаете кнопку скачать и применить

Детальные настройки

Идем в раздел Configuration -> GPU Тут настройки для каждого компьютера и игры индивидуальные. Максимальное описание есть на сайте эмулятора в разделе Forums. Так же можно пробежать по всем закладкам. Там много разных тонкостей и настроек "под себя"


Игра

Запускаем как и любую другую игру в любом другом лаунчере. Можно создать ярлык для запуска с рабочего стола. Игры сохраняются и полноценно работают.

Игры доработаны народными умельцами и имеют широкий спектр кастомизации. Даже если у вас руки не заточены на выискивание и настройки всего и вся, вы сможете насладиться шедеврами прошлого в отличном качестве с минимальным вложением усилий


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