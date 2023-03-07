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Вам письмо (You've Got Mail) - фильм на вечер для двоих

Фильм 1998 года, вышедший задолго до появления сайтов знакомств, троллей и прочих аттрибутов интернет культуры. Легкая и слегка наивная история знакомства в интернете.
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Простая романтичная комедия конца 90-х годов. Есть он и она. Есть непреодолимая преграда и хеппи энд. Но, есть еще один огромный пласт повествования. Атмосфера. Она задокументировала прогресс и оставила потомкам интересные моменты IT технологий, что люди не в состоянии вспомнить без подсказок или исторических экскурсов

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Предисловие

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Это третья экранизация сюжета про двух влюбленных людей по переписке. Каждый из фильмов происходит в своей эпохе. Если ранее, общение шло обычными бумажными сообщениями, то теперь на сцену выходят электронное общение. Сегодня это кажется обыденностью и даже немного устаревшим вариантом обмена информацией, но в 98 году интернет был далеко не у всех. И тут авторы предсказывают будущее. Интернет тролли, сарказм, замкнутость, создание нового образа и обман ожиданий. Марк Цукерберг подхватил нотки повествования лишь через 5 лет.

Сюжет

Джо Фокс (Том Хэнкс) открывает крупную торговую сеть книжными товарами и аксессуарами на манхеттене. Кэтлин Келли (Мэг Райан) хозяйка маленького букинистического магазинчика возле дома. «Нью-Йорк-152» («NY152») и «Продавщицу» («Shopgirl») не знакомы друг с другом и открывают душу незнакомцу в сети. Их беседы просты и непринужденны. Они рады каждому посланию и делятся самым сокровенным. В реальности им постоянно пересекаются друг с другом и ненавидят друг другу до глубины души. Один, богатый и заносчивый, хочет убить маленький бизнес маленьких магазинчиков. Она - стервозная особа, отставшая во времени. Кстати, двадцать лет спустя, переходя в дни сегодняшние, крупные торговые сети вымерли, их убила интернет коммерция, а маленькие магазинчики у дома все еще цветут и процветают.... кто бы мог подумать :-) И в один прекрасный момент они решают встретиться. Простая и прямолинейная история.

Актеры

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Том Хэнкс (Джо Фокс III) - в 1998 году  уже был легендарным актером. Сегодня его значимость можно возвести в куб. Приятно за ним наблюдать во всех фильмах, что выходили последние 30 лет. За свою доброту и положительный образ, часто называют "Папа Америки"

Мэг Райан (Кэтлин Келли) - сегодня актриса уже не снимается так же часто, как в 90-х, но и сегодня. Сцена из фильма «Когда Гарри встретил Салли», в которой герои сидят в кафе и персонаж Мэг Райан на спор симулирует оргазм, считается одной из самых лучших в кинематографе. Фраза «Мне — то же, что и ей», произнесенное посетительницей при виде такой сцены, занимает 33-е место в списке ста лучших киноцитат в американском кино.

Прогресс и образы

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Кэтлин — вздорный, независимый представитель того, что можно назвать книжным магазином «для остальных» — пользуется компьютером Macintosh. На момент съемок фильма уступил первенство компьютеру Windows PC. Джо — представитель массивного, обезличенного книжного магазина большого бизнеса — использует Windows PC. В то время производители Windows и ПК наводнили СМИ масштабными и очень успешными маркетинговыми кампаниями, и средний домашний зритель каждый вечер видел около тридцати рекламных роликов Windows PC. Компания Apple в то время не показывала практически никакой рекламы. В то время как компьютеры Windows PC использовались в основном для бизнеса, Macintosh в то время был ориентирован на творчество, образование и детей, а также зависел от повторного бизнеса и рекомендаций. Параллели с фильмом You’ve Got Mail (1998) весьма заметны.

Кевин Файги

Тот, что создал киновселенную Marvel. Начинал свой путь с помощника режиссера в этом фильме и был главным консультантом по компьютерной технике в фильме. Ни Мэг Район, ни Том Хенкс не умели пользоваться новомодными гаджетами и им приходилось объяснять куда что нажимать и для чего какие программы нужны.

Послесловие

Впереди 8 марта. Вечер можно провести вдвоем за просмотром хорошего фильма. Теплого, домашнего, душевного. Без пошлых шуточек и сортирного юмора. Много добра и наивности. Сегодня такое встречается редко, а с актерами первой величины и вовсе отсутствует. Почти два часа вашей жизни вы сможете провести и получить истинное наслаждение

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8 марта мег райан романтическая комедия том хенкс фильм для двоих
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