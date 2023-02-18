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17 февраля 2022 года в свет вышла Total War: Warhammer III. За год, с момента релиза, для игры вышло несколько дополнений и обновлений. К первой годовщине выхода игры всем пользователям открылся доступ к карте "Бессмертные Империи". Ранее к нему имели доступ только владельцы трех частей игры. Все бы ничего, но в данном режиме можно играть только за те расы, которые вы купили ранее. Это более 45 дополнений. Компания Sega вообще, и Creative Assembly в частности, ушли с рынка России и нет легального способа приобрести контент. На фронте стратегических игр нет альтернативы данной игре. Поменять ее на аналог не получится.

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Предисловия

Существует большое число игр, где контент изначально заложен в игру, но он заблокирован парой строчек кода. Внесение изменений в клиенте магазина открывает полный доступ ко всему имеющемуся содержимому. Это касается не только Steam от Valve, такой же механизм существует и в Epic Games Store и в Uplay. Более того, в магазине Тима Суини регулярно проходят бесплатные раздачи игр в базовом варианте. Без дополнений. Без копейки вложений можете получить полную версию со всем контентом. Например, Total War Saga: Troy или Borderlands 3 наполнены кучей плюшек

Дисклеймер

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Любые действия по обману системы могут повлечь блокировку вашего аккаунта. Хоть, по данному вопросу не было зафиксировано ни одного бана, не стоит исключать такой возможности. Все что вы делаете - это исключительно ваши риски и ваша ответственность.

Торренты

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Всем любителям торрентов и тому подобного лишь скажу:

1. Есть большое число offline игр с длительным временем поддержки. К ним регулярно выходят обновления, дополнения, патчи, ребалансы и прочее. Актуальность версий на флибустьерских сайтах пугает своей неактуальностью. Этим сильно страдает компания Paradox

2. Любой репак ставит своей целью провести максимальную монетизацию. Где-то банальная реклама сайтов, а где-то более сложные и коварные действия.

ScreamAPI

Существует несколько программ с похожим функционалом. Koaloader, SmokeAPI, ScreamAPI, Uplay R1 Unlocker and Uplay R2 Unlocker. Указанная в заголовке самая известная. Утилита автоматически находит нужные файлы в клиенте Steam и меняет нужные строчки на прописанные вами, тем самым открывая доступ к контенту. Но все это было в прошлом веке. Нужно было в ручную находить точные названия дополнений. Точные API в клиенте. Делать резервные копии и бла... бла... бла.... Муторно и сложно

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CreamInstaller

1 февраля 2023 года на github от создателей... Был выложен полный скрипт автоматической разблокировки игр. Он автоматически сканирует установленные игры. Автоматически определяет, какие дополнения не активированы. Автоматически производит резервное копирование нужных файлов. Автоматически производит все необходимые манипуляции.

Вам лишь нужно запустить утилиту

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Галочками отметить те игры, в которых вы хотите разблокировать дополнения

И нажать кнопку "generate and install"

Программа сама определит, какой из вариантов разблокировки вам подходит лучше всего. Сканирует все необходимые данные и выводит полную информацию Если что-то пошло не по плану - вы можете откатить изменения, нажав на "Uninstall"

Старые гайды по подобным утилитам занимали 2 страницы А4 мелким подчерком. Теперь все сделано для широкого круга пользователей.

Для установки утилиты переходим в гугл. Вбиваем полное название утилиты CreamInstaller: Automatic DLC Unlocker Installer & Configuration Generator. Качаем исключительно с github.com. Утилита весит примерно 130 мегабайт. Никакие другие сайты и источники использовать не рекомендую

На момент написания статьи актуальная версия v4.6.1.0

Понимание процесса

Изменения вносимые в лаунчер ни как не влияют на данные находящиеся на серверах. Разблокируемые дополнения будут работать исключительно в offlin играх.

Ограничения

Существует 4 вида дополнений (DLC)

- встроенный, но заблокированный контент. Почти 100% шанс разблокировать

- дополнительно скачиваемый контент. Даже если его разблокировать, магазин не позволит вам его скачать. Можно скачать на сторонних сайтах

- Дополнительный контент в онлайн играх - вы не сможете его использовать. Не получится взять бесплатную Destiny 2 и активировать для него глобальные платные дополнения

- Деньги, кристаллы, расходники, сизенпассы и прочее. Данные элементы игры неразаблокируются. Есть упоминания об удачных экспериментах, но они не находили явного подтверждения.

Послесловие

Прогресс не стоит на месте. На каждый хитрый болт найдется гайка с левой резьбой. За 4 года наиграл в серию Total War почти 3000 часов. Невозможность купить игру ударило сильно по самолюбию. Трекеры, для меня, давно перестали быть вдохновением и оптимизмом. Поиск. Поиск. Пробы и ошибки. Именно такие вещи нарушают эмбарго, запреты и блокировки. Всем здоровья и хорошей экономии на хороших играх.







