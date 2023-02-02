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Пузырь (The Bubble) - лучший фильм 2022 года

Вспомнился анекдот. Встречаются как то в баре Рэмбо, Хан Соло и Конан Варвар. Бармен спрашивает: А вы, случайно, фильмом не ошиблись?
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В январе 2023 года многие киноблогеры вывели свои ТОП 10 фильмов уходящего года и рассказывать про всякое разное. И ни в одном из них не было ни одного упоминания настоящей жемчужины этого сезона. В одном из таких топов, задал вопрос - а где же "Пузырь"? Почему нигде нет его упоминания? На что получил ответ примерного содержания "Почитал обзоры, фильм какаха, не интересен. Не смотрел"

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Предисловие

Оценка на IMDB 4,7. Оценка на гнилых помидорах 21 из 100. Оценка на кинопоиск 5,4. Автор - ты сошел сума! Это проходняк!!! Лишь немного улыбнусь и начну свою историю

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Окунемся в далекое прошлое и вспомним два показательных фильма. Думаю, многие смотрели их и могут сделать свои личные выводы о системе оценок на агрегаторах. Мнение критиков в современной индустрии - это тренды и чемоданы, а не истина в последней инстанции

Последний киногерой. Разгром по всем фронтам. Критики уничтожили и закопали фильм. Сегодня оценка заметно подросла с тем, что было на старте проката. Культовый статус и любимый экспонат любого киноведа

 Постал (Уве Болла). Предыдущий фильм, от звездного актера. Не все поймут значимость момента. Вот вам другой вариант. Из тех, кто смотрел данный фильм, есть те, кто скажет, что это не 11 из 10 на кончиках пальцев?

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Сюжет

Не имеет никакого значения. Существует исключительно для атмосферы. Для создания среды всего происходящего. Но даже в нем есть несколько глобальных элементов высмеивающих современную киноиндустрию.  Сиквел сиквела. Гениальнейший фильм требует продолжения. Актеры, сценаристы, режиссеры уже не знают о чем снимать, но фанаты требуют продолжения. В будущем уже были. В прошлом уже снимали. В космосе, под водой арка уже была. В параллельную вселенную уже заскакивали. КУДА БЫ ЕЩЕ ОТПРАВИТЬСЯ? Кризис веры и творческая импотенция.

Подбор актеров

Первый момент пробивания 4-й стены и построение огромного числа шутеечек. Настолько тонких, что даже толсто.

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Айрис Апатоу - юная блогерша Кристал Крис со 120 миллионной аудиторией поклонников в Тик Ток. За чем она нужна в фильме, ни кто не знает. Но она популярна. Не важно, что она не актриса, главное - у нее огромная фанбаза. Это весская причина взять ее в фильмВы думаете это все? А еще она родная дочка режиссера фильма Пузырь, вторая тонкая отсылка про блат в киноиндустрии и это все обыгрывается на протяжении всего повествования.


Педро Паскаль - он же Дитер Браво, замкнутый и не уверенный в себе человек. Давайте вспомним, чем известен этот актер подавляющему числу зрителей? Наверное, игрой в сериале "Мандалорец". И о чудо, нигде в описании к фильму не указывается, что в этом фильме снимается еще и Дэйзи Ридли (маленькое камео). Актриса, которая нам наиболее известна по роли в трилогии Звездные войны. Совсем маленькая грязная сцена, где Мандалорец без единого упоминания надругался над супер дорогой и технологичной трилогией Звездных войновТонкий намек на толстое обстоятельство.

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Кигэн-Майкл Ки - он же Шон Кнокс. Олицетворение всего маскулиного. А еще он Лысый. А еще он негр. А еще он вылитый Том Круз :-) Собирательный образ из нескольких известных актеров. Прыжки по крышам и любовь к вертолетам просто совпадения.

Девид Духовны -  он же Дастин Малрей. Вспоминаем всеми любимые "Калифорникейшен" и "Секретные материалы". Добавляем образ уставшего от жизни актера в поисках своего счастья. Герой повествования готов.

 

Карен Гиллан - что делать актрисам, которым уже чуть за тридцать? Куча отсылок на "Джуманджи и Мстителей с Небула". Милая и трогательная история.

С остальными персонажами ситуация аналогична. Множество отсылок, интерпретаций, клише и пасхалок. Каждая сцена - это отсылка на несколько разных фильмов. Весь сценарий писался исключительно под актеров и их прошлое. Их синергию и переплетение сюжетов

Весь цимус

Есть такой жанр, как пародийное кино. Шутки и высмеивание современной культуры. "Голый пистолет", "Очень страшное кино", "Горячие головы".  Легкий и понятный юмор. Детское дурачество. А что, если этот жанр поднять на более высокий и серьезный уровень? Убрать аляповатость и добавить серьезности? Именно этим и является фильм "Пузырь"

Камео

Многие известные актеры не указаны в касте. Их нет в описании на крупных площадках. Появляются на пару секунд с парой фраз. Но все они яркие и запоминающиеся. Удивительно было увидеть их в повествовании. Насчитал поменьшей мере 6 известных актеров, что в касте фильма не указываются

Шутеечки

Про Звездные войны и тонкий юмор уже говорил. Но приведу несколько других.

Вспомнили парк Юрского периода. Причем несколько раз. И связали параллельно с ТикТоком и выбором актеров.

Джон Сина прошелся по Дуэйну Джонсону. Всего пара кадров, а воспоминаний на пару дней.

Прошлись по филлерным вставкам для фанатов. Танцевальные номера в фильме великолепны.

Провели босс-файт. Все как полагается. С напряжением, правильной музыкой и слоумо

Вспомнили фильмы Квентина Тарантино. Взяли самые запоминающиеся кадры и смешали их с диснеевской сказкой.

Поговорили о современных технологиях и немножко оторвались на Камбербетчем


Перечислять можно часами. Материалов и всего всего всего хватит на десятки часов. Настолько насыщенный отсылками и перекрестными шутками фильм не видел  миллион лет. И это не все. Помимо отсылок и пародий показали закулисье голливуда. Рассказали о самих съемках и как все делается на самом деле. Заглянули к статистам и фанатам. Одновременно идет несколько сюжетных линий. На фоне пресного "сюжета". Там тебе и продюсеры. И отчеты перед инвесторами. И кто с кем и кому попку целует. И выгорание. И семейные отношения. И флирт на рабочем месте...  Много чего еще.

Одним словом - ШЕДЕВР, который можно пересматривать снова и снова, находя все новые и новые пасхалки и отсылки. В 2 часа хронометража уместили огромнейший объем материала. Сценарий писал гений... и имя ему Джадд Апатоу


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