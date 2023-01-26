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Xbox опускается на самое дно

Как презентацию назовешь, такие игры и будут. Интересно, что Microsoft хотела нам сказать фразой "Developer Direct"???
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-13% на 13900K в Ситилинке
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Как опозориться на весь мир? Очень просто - взять пример у компании Microsoft и делать как они. Вот и весь рецепт благополучия. Забавное название Developer Direct.... Интересно - о чем оно должно нам рассказать? Ёмке. Кратко. Громогласно! О разработчиках?

Предисловие

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25 января 2023 года Microsoft провела презентацию своей игровой линейки на первую половину 2023 год. Есть тонкость. Консоли нового поколения вышла более 2х лет назад и Microsoft до сих пор не раскрыла весь потенциал 12 терафлопс черного ящика. Ради чего его брать? Что будет System seller и продвигать платформу в массы? Именно старт поколения должен быть максимально взрывным, что бы народ шёл в магазины и заносил денежку чемоданами. Bethesda была куплена два с половиной года назад. Halo провалился. Недоразумение в лице Gears 5 вышло более 3 лет назад. Так ради чего брать консоли Xbox?

Финансовый провал Xbox за 2 квартал 2022

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Для тех, кто не в курсе 2 квартал 2022 финансового года это период с 1 октября 2022 по 31 декабря 2022. Это самый жирный период, в который происходит 2 самые большие распродажи в году. 

"Черная пятница" - начало рождественского периода, идет сразу после Дня Благодарения

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"Новогодняя распродажа" - это весь период с дня благодарения, через Рождество к Новому году

Самый показательный период. Но для нас он важен в первую очередь после ковидным дефицитом. В 2021 производства страдали и был дефицит железа на полках, в этом году дефицита не было.

В сравнении год к году Xbox потерял в выручке 13%. Но и это еще не все. Число пользователей Xbox Live выросло до 120 млн пользователей. То есть, выручка с каждого отдельно взятого пользователя упала еще больше. И это в тот момент, когда надо ВВЕРХ

Анонс Developer Direct

В лучших традициях Microsoft начался со сливов от Инсайдеров. Десятки разных источников начали во весь голос нагнетать атмосферу и рассказывать на перебой, что и как будет. А в след за этим, глава маркетингово отдела успокаивал заинтересованных - не надо помышлять о чем то неожиданном, у нас будет простая конференция. Не надо завышенных ожиданий. И тут возникает нескромный вопрос... Какие могут быть завышенные ожидания к "мероприятию" которое анонсировали почти за месяц до самого мероприятия? В чем смысл столь раннего анонса, если все равно ничего демонстрировать не собираетесь? Из дня сегодняшнего смотрится смешно. 

Деньги есть, мозгов не надо

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Вспомнилась последняя презентация игр от THQ Nordic. Компания с годовым оборотом менее 1 млрд $

Просто загибайте на пальцах. Список игр на год. Ни когда-то там в будущем, а на год. Нет блокбастеров. Все середнячки для широкого круга.


  • Outcast 2 - A New Beginning
  • SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake
  • AEW: Fight Forever
  • Knights of Honor II: Sovereign
  • Destroy All Humans! 2 - Reprobed
  • Way of the Hunter
  • Stuntfest - World Tour
  • Alone in the Dark
  • Tempest Rising
  • Space for Sale
  • Wreckreation
  • Gothic 1 Remake
  • Jagged Alliance 3
  • The Valiant

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Sony порвала презентацию Microsoft

Предупредительным залпом из всех орудий. Накануне презентации. Sony мимо летом напомнила о релизах на PlayStation. Всего 3 минуты понадобилось, что бы показать, кто папка в доме.

Нет дыма без огня

10 000 уволенных сотрудников. Скандал со Стингом. Перенос Starfild. Развал игровых студий и как итог - игровая презентация. Но тут интересна не сама презентация, а ее целевая аудитория. Какой посыл она несет и какой эффект должна вызвать? Уже несколько лет твержу - не все гладко в датском королевстве. 

  • Minecraft Legends 
  • Forza Motorsport 
  • HI-FI Rush
  • Redfall

Кроме левой игры от Tango Gameworks сделанной студентами после работы, остальные - это онлайн дрочильни с кооперативом. Это единственный вариант собственных игр, который возможно окупить в геймпассе. 5 лет наполнения контентом и допила - это именно то, что ждет нас в будущем. Не взлетит? Закроют тихонько.

Напомню, что у конкурента в этом году значатся. Либо от внутренних студий, либо спонсируемые:

  • Final Fantasy XVI         
  • MARVEL Человек-паук 2         
  • Horizon: Call of the Mountain         
  • Destiny 2: Lightfall
  • Firewall™ Ultra
  • Horizon Forbidden West: Burning Shores

Полноценный готовый продукт. Купил и наслаждаешься. Им не нужны годы наполнения контентом.

Game Pass

Как получить деньги за хлам, который никому не нужен? Очень просто - отдавать по подписке. Если взять много хлама, добавить в него маленькую конфетку, то всегда можно говорить про конфетку. А сверху добавлять - много игр. А как сделать так, что бы конфетка то же окупилась? Выпустить к ней миллион дополнений, что бы они в подписку не входили. Гениальный план :-)

Число пользователей Game Pass

25 миллионов. Эта планка была пересечена год назад. А сколько сегодня? Нам 3 года подряд ежеквартально отчитывались о новых высотах, а теперь тишина? Что случилось? А сколько приносит денег эти 25 миллионов подписчиков? В этом году их стало больше чем в прошлом? Или минус 13% выручки нам явно намекают?

Где игры, Фил?

Забавная ситуация сложилась на консоли Xbox. Денег вкладывают все больше и больше, а анонсы и игры становятся все меньше и меньше. Это скриншот игр представленных на Е3 в далеком 2020 году до покупки Тодда Говарда

Думаю, каждый сам может посмотреть в прошлое и сказать, что Game Pass животворящий делает с внутренними студиями Microsoft. Чего стоят красивые обещания компании.

Вместо итогов

На 2023 год у Xbox нет ни одного знакового продукта. И возникает закономерный вопрос. А что дальше? Что Фил "балабол" Спенсер готов сделать, что бы переломить ситуацию? У него вообще "Блокбастеры" в этом поколении предвидятся? Мультиплатформа - это хорошо, но она есть и у конкурента. Какого пинка надо сделать, что бы Microsoft зашевелилась и начала вливать деньги в игры, а не в компании? Или, может, ей перестать притворяться тем, кем она не является?

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