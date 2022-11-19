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«Эконо́мика должна́ бы́ть эконо́мной» — тезис, прозвучавший на XXVI съезде КПСС в отчётном докладе Л. И. Брежнева. На любой распродаже нужно экономить и распродажа игр не исключение. Для многих - это очередное мероприятие, на котором люди сломя голову тратят деньги. Тратят денег больше, чем следовало бы. Что бы избежать лишних трат и хочется поговорить сегодня.

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Предисловие

Человеческий возраст можно разделить на 5 условных периодов:

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1.Папа (мама) я хочу игрушку!

2.Так... Торренты... На торрентах можно взять игрушку

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3. Моя первая зарплата! Чего бы купить, побаловать себя?

4. Впереди большие траты, надо все распланировать

5. Кому бы чего посоветовать и какой бы подарок сделать на ближайший праздник?

Дабы избежать лишних кривотолков - найдите себя в условных периодах и подумайте о своем реальном возрасте.

Обратный отсчет

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30 дней. Первый пункт подготовки. Рабочая торговая площадка. Что бы она работала, необходимо сделать платеж на 5$ в эквиваленте и только после этого она будет работать. Например, можно с одного аккаунта купить игру подарком на другой и получить аккаунт Steam с разблокированной Торговой площадкой и другими плюшками (Распродажными карточками Steam). Многие не знают, Но на распродажах Зимней и Летней выпадают карточки, которые впоследствии можно продать, а на вырученные деньги купить игру. Конечно - это не дело одного дня. Сухие подсчеты - 1 аккаунт с разблокированной торговой площадкой в год приносит чистыми 4$. Мелочь... Даже заморачиваться не стоит. А если таких аккаунтов 10? Сколько игр вы купили за последние 2-3 года? Цифра вырастает уже до 50-100$ на пустом месте, чисто с продажи "Карточек Steam"

15 дней. В России и Беларуси перестали работать многие банковские карточки для международных платежей. Для открытия карты в банке без "санкций" может понадобиться 7-14 дней. В этот срок входят всевозможные нюансы, с которыми вы столкнетесь по неопытности. Если захотите делать покупки со своей турецкой карты, позаботьтесь об этом заблаговременно.

7 дней. При покупке или обмене (шкурками, ключами, карточками) происходит "замораживание" купленных вещей. Важный момент, если вы решите пополнить кошелек Steam через продажу вещей на внутренней торговой площадке. Не стоит данную операцию откладывать на последний момент.

3 дня. Белый список покупок. Спонтанные покупки отнимают больше денег и приносят меньше удовольствия, чем запланированные траты. Составьте список из 10-15 игр, которые вы бы хотели приобрести в эту распродажу. Добавьте их в избранное. Странно, но многие до сих пор не умеют планировать свои траты.

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Пополнение кошелька

Для того, что бы сделать покупку, вам необходимы денежные средства, которые принимает компания Valve в своем сервисе. Данный момент можно разделить на 4 большие категории

1. У вас карта открыта в Банке не находящемся под мировыми санкциями. Как это не странно, но в России огромнейшее число иностранных банков из Китая, Германии, Казахстана, Кипра и других стран. Карты имитированные этими банками работают в штатном режиме. Как пример Райффайзенбанк — универсальный банк в России, дочерний банк австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International. В Беларуси этот же банк называется Приорбанк. Открываете карту в подобном учреждении, делаете внутренний перевод и живете как все цивилизованные люди (тут сделаю оговорку - уточните, не поменялись ли в банке условия платежей)

2. Открытие виртуальной карты в дружественной стране. Проживая в Республике Беларусь, регулярно приходилось открывать карты в сопредельных странах. Сейчас это стало немного сложнее, но нет ничего не возможного.

3. Торговые площадки. Тут сделаю оговорку - 90% цифровых товаров на таких площадках имеют серый след (кардинг, прямой взлом, генерация) и возможны последствия, вплоть до уголовной. Продавцы знают об этом, и делают так называемую "отлежку"... То есть, Ключи не выставляются на продажу после "добычи" в течении 14-30 дней. Это значительно снижает риски и последствия. Коды пополнения кошелька можно купить за 80-90% от их номинала. После активации вы спокойно можете распоряжаться начисленными средствами как обычной платежной картой. Небольшой лайфхак - Если купить карту Бангладеша, она автоматически по внутреннему курсу конвертируется в валюту аккаунта.

4. Скины (ключи, карточки). Существует огромное число нелегальных торговых площадок/казино, где вы можете приобрести игровые вещи и впоследствии продать их на торговой площадке Steam. Если есть проверенный продавец, то таким способом можно пополнить кошелек с дисконтом в 10-15%. До недавнего времени это был мой любимый способ пополнения средств. (сделаю оговорку - я отлично разбираюсь в этой теме и мои риски минимальны, для вас это будет крайне рискованный вариант)

Итак, вы нашли способ, коим сможете оплачивать свои покупки, стоит перейти к следующему моменту

Агрегаторы цен

Когда был молодой и активный, в закладках держал несколько сайтов с отслеживанием скидок, акций и прочих нужностей. Теперь стал старым и ленивым. Остался только steamdb и его раздел sales. Если вы никогда не пользовались данным сайтом и планируете делать покупки на ближайшей распродаже - вам стоит изучить данный сайт.

Основные возможности

1. Мониторинг цен в разных регионах. Если собрались "переезжать" можно изучить регионы с минимальным прайсом

2. Отслеживание всех скидок на длительном промежутке времени. Полезно, если хотите игру по минимально возможной стоимости, а не просто на скидке

3. Фильтры по поиску игр. Когда не знаете, что хотите купить, можно выставить фильтр "скидка 70%" "Цена от 10$" "Рейтинг 75" и у вас будут все ААА игры с хорошими скидками и рейтингами.

Карточки и значки Steam

На летней и зимней распродаже значительно возрастает спрос на карточки Steam. В дни распродажи многие "куют" значки и повышают уровень Аккаунта. Немногие знают и осознают, что при создании "значка" во время распродажи дополнительно выпадает карточка распродажи. Маленький нюанс стоимостью в 1,5-2 рубля. Если поднимаешь уровень аккаунта с 100 до 200 нужно 1550 значков. То есть прямая экономия примерно 3000 рублей

Ввиду выше сказанного, в этот период выгодно выставлять карточки из своего инвентаря на продажу.

Региональные ограничения

В этом году многие компании ушли с рынка России и Беларуси. Заранее узнайте, есть ли в продаже в Вашем регионе нужная вам игра. Более того, есть множество вопросов, если у вас есть игра, но вы хотите приобрести к ней дополнение из другого региона. Не стоит откладывать этот вопрос на последний момент. Провентилируйте все заранее.

Как пример - сделал предзаказ в январе 2022 года на Total War: Warhammer III. В апреле 2022 года компания SEGA ушла. Игра работает, как и раньше, но купить дополнение к этой игре уже нет возможности. Активировать ключ на дополнение так же не удалось. На фильтр данного вопроса ушло 4 дня. Непозволительная роскошь в дни распродажи, когда нужно наслаждаться праздником, а не рыскать по разным форумам и гайдам.

Послесловие

Вопросов по подготовке значительно больше, но они крайне специфичные и узконаправленные. Если есть вопросы - пишите в комментариях. Если будут интересные - углублюсь и расширю тему с подробностями и актуальность. Всем добра, здоровья и тепла.