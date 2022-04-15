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Молниеносная война. Именно такими словами можно охарактеризовать первый период Второй мировой войны. Быстрое перемещение войск. Фланговые обходы. Глубокие рейды в тыл противника. Механизация армий обрела новые горизонты.

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Это четвертая часть цикла о развитии противотанковой артиллерии Вермахта

Пролог

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Блицкриг

Падение Франции

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Немногие понимают: война - это битва не только на поле боя. Война - это битва экономик. Чья экономика сильнее, тот и прав.

Экономика

Переходя к новой теме, стоит привести небольшую математику. Сравнение не очень корректное, но оно отображает примерный порядок цифр для понимания.

Стоимость противотанковой пушки 5 cm Pak. 38 и полугусеничного тягача Sd.Kfz. 10 примерно 20 000 марок.

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Новейшего штурмового орудия StuG III примерно 82500 марок.

Для выпуска противотанковой пушки и тягача использовалось 82 завода. Для выпуска StuG III только 7. Освоение и выпуск простого изделия требовал меньших затрат на переоборудование заводов, менее квалифицированных специалистов. Наштамповать артиллерию и тягачей за определенный период времени можно на порядок больше. Эффективность выше.

Моральный дух

Кроме экономического подхода, имеет место моральное состояние армии. Мало кем учитываемый факт, не освещаемый в широкой прессе. Часто наличие противотанковых пушек носил психологический характер. Отбиваться от танков стрелковым оружием невозможно. Войска побегут. Но, если у защищающихся есть противотанковые средства, есть надежда отбить атаку. Линия боевого соприкосновения может устоять. Неважно, может ли 3,7 cm Pak 36 пробить лобовую броню тяжелого французского танка B1bis или нет. Когда у войск есть надежда, они будут цепляться за нее и не оставят позиций. Так же и с атакующими. Наступать на пехоту без артиллерии - приятная прогулка. Но, если по броне прилетают снаряды, уже нет оптимизма. Из танка не видно, какие снаряды летят. Всегда есть мысль: "А вдруг пробьют и это твой последний бой?". На начальном этапе конфликта количество преобладало над качеством.

Стратегия vs Тактика

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Именно тут эволюционное развитие переходит в революционное. Со стратегической точки зрения, на участках главного удара сосредотачиваются необходимые силы. Создаются правильные условия для атаки. Продумывается все до мелочей. Штабисты и снабженцы рассчитывают: в каком количестве накапливаются ресурсы для выполнения поставленных задач. 20 дешёвых пушек 3,7 cm Pak 36 при любом сценарии выгоднее одного самоходного бронированного орудия. Такая тенденция прослеживается до летней кампании 1941 года и начала активного перевооружения армии на новые образцы оружия.

Согласно тактике, за главными ударными силами идет поддержка в лице противотанковой артиллерии. Перекатить по полю боя 350-ти килограммовую 3,7 cm Pak 36 просто. Но если речь идет о 5 cm Pak 38, весящей 900кг, или о более мощной 7,5 cm Pak 40, весящей 1500 кг... Выходит так, что поддерживать наступающие войска не может ни одно орудие. Молниеносная война рассыпается как карточный домик. Нет взаимодействия между разными родами войск. В стратегическом плане все красиво, но на тактическом уровне в атаке не участвует артиллерия. Атакующие остаются без поддержки. Одна дорогая самоходка в атаке оказывается лучше.

Виды самоходной противотанковой артиллерии

Делений много. Мне нравится такое:

1. Самодельная самоходная артиллерия

Ремонтные мастерские на местах из подручных средств создают новые единицы боевой техники. Очень распространенное явление в начале и в конце Второй мировой войны.

2. Заводская модернизация



Изначально модернизации подвергалась трофейная техника. Позже прибегали к модернизации устаревшей или подбитой. Модернизация получила широкое распространение. Применялась всеми сторонами конфликта на протяжении всей войны.





3. Специально созданные

Спроектированные в инженерных институтах машины для уничтожения танков. Узкая специализация с максимальной эффективностью.

4. Waffentrager - платформы для установки противотанковой артиллерии.

На имеющиеся шасси устанавливали платформу (основание). На платформу крепили обычное полевое орудие с минимальными изменениями (заводская модернизация для максимального облегчения и удешевления получившегося гибрида). Широкое использование имевшихся узлов и агрегатов.





5. Тяжелые бронеавтомобили.

Широкий потенциал модернизации позволил приспособить этот вид техники не только для защиты десанта, но и уничтожения бронетехники.





Panzerjäger I

Шел 1938 год. Германия провела аншлюз Чехословакии. Получила доступ к складам вооружения и заводам. Огромнейшие объемы техники, пушек и стрелкового вооружения. Одним из самых распространенных противотанковых средств Чехословакии была 47-мм противотанковая пушка P.U.V. vz. 36. По немецкой классификации переименованная в PaK. 36(t) L/43.4. Все в этой пушке было хорошо. По многим параметрам превосходила немецкую 3,7 cm Pak 36.

У пушки только один недостаток. Она создавалась для конной упряжи, что не позволяло транспортировать орудие быстрее 10-15 км в час. Это напрямую противоречило немецкой концепции молниеносной войны. Экспериментально пушку установили на шасси устаревшего танка Pz.Kpfw.I

Около 30 гибридов попали во французскую кампанию лета 1940 года. Получили наивысшую оценку по своей эффективности. По полю боя лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Но это был скорее эксперимент, чем реальное направление инженерной мысли. Трофейные и морально устаревшие экземпляры техники пытались использовать по прямому назначению без лишних затрат.

Panzerjäger 35R

Оккупация Франции принесла огромный урожай разношерстной техники и вооружения. Большая часть не соответствовала немецкой концепции проведения боевых действий. Например, французский пехотный танк R 35 имел скорость по шоссе 20 км\ч. Против 40 км\ч у немецкого Pz.Kpfw. II. Его нельзя было встроить в наступающие клинья бронетанковых войск. И выбросить жалко. Танк был модернизирован. Преобразован в противотанковое самоходное орудие, где скорость не играет существенной роли.

До начала летней кампании 1941 года в Советской России противотанковая самоходная артиллерия носила исключительно практичный подход, занимая нишу удобства и комфорта.

Продолжение следует...