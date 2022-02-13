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Противотанковая артиллерия Вермахта. Пролог

Вторая мировая война - это война моторов. Передовая мысль инженеров требовало быстрого и рационального ответа. Танковые армады и Блицкриг требовали ответной реакции
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Современное представление о Второй Мировой Войне сильно искажено и строится на фильмах и пропагандистских роликах. Большинство молодежи не представляет, что на самом деле и как происходило в темные времена. Оружием победы для большинства являются танки (Легендарный Т34) пистолет пулеметы (ППШ) и штурмовики (Ил-2). Множество фильмов и статей пропагандируют именно это оружие. Правда такова, что на поле бое, царицей являлась артиллерия. Более 60% всех потерь наносились артиллерийским огнем. Гаубицы, мартиры, пушки, зенитки - именно они решали исход большинства сражений. Но о них мало где сказано. Их мало кто восхваляет.

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Мне не хочется начинать большую научную статью. Это лишь поверхностный очерк о самом интересном и выдающемся, что встречалось на поле боя и меняла картину происходящего.

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По условиям Версальского мира 1919 года, Германия лишена сильной армии. Военные заводы и проектные институты ограничены в исследованиях. Развитие индустрии находилось под сильным внешним контролем. 

Бытует мнение, что во Второй Мировой Войне, виноват один австрийский художник. На самом деле это не так. Он был лишь следствием. Его возвышение на политической карте было лоббировано финансовыми кругами Германии и некоторых других стран. Военные разработки и нарушения Версальских договоренностей начались задолго до его прихода к власти.

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Военная мысль 20-30х годов строилась на опыте первой мировой войны. Танки и противостояние им еще не были отработаны. Немецкая мысль под санкциями работала в разных направлениях, но ни одно не было направлено на усиление противодействия танковым армадам.

Grosstraktor

Немецкий прототип среднего танка. Разрабатывался компаниями «Рейнметалл-Борзиг», «Крупп» и «Даймлер-Бенц» в 1925-1930 годах. Наработки и испытания данных прототипов послужили осмыслению и выработке военной доктрины Германии. Многим кажется, что это незначительный опыт и не имел никакого значения. По сути - это практика для инженеров. Удержание квалифицированных кадров. Без инженерных кадров, невозможно создание чего-либо существенного. Кстати, именно испытания этого танка привело к установлению ведущим переднего катка.

«Кама»

Это производное от советского города Казань и фамилии немецкого полковника Мальбрандт, курировавшего данный проект. Танковая школа в Советской России, где готовили военных специалистов и испытывали новейшие прототипы военной техники. Закрыта в 1933 году с приходом к власти Австрийского художника

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Летная школа в Липецке

Еще один военный полигон в Советской России, где готовили специалистов Люфтваффе, испытывали новейшие прототипы самолетов и обменивались опытом. Закрыта в 1933 году с приходом Австрийского художника. Одним из инструкторов в школе выступал Эрнст Борман, сводный брат Мартина Бормана

Бофорс

Шведский концерн, специализирующийся на производстве зенитной и противотанковой артиллерии. В 20х годах заключил контракт с немецким концерном Круппа. Из данного союза появились такие известные представители немецкой оружейной мысли, как 88-мм зенитная пушка Flak 18 (та самая, что стояла в немецкий Тиграх)

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Эрликон (Орликон)

Швейцарская компания в 1924 году купила потент немецкого инженер Рейнхольд Беккери и доработала зенитную пушку 20 мм увеличив ее дальнобойность и скорострельность. В 1931 вся документация и наработки были переданы немецкой стороне. Это основная автоматическая пушка для немецких Pz.Kpfw. II. Именно из нее в 1941 году уничтожались в промышленных масштабах слабо бронированные БТ-5 и БТ-7

NV Ingenieurskantoor voor Scheepsbouw

Голландская "Инженерная судостроительная контора", в которой немецкие инженеры создавали свои подводные лодки. Важность данной компании - за 15 лет после подписания Версальского мира, Германия не растеряла свой научный потенциал. Не исчезла огромная прослойка инженеров и специалистов. Первые лодки были заложены в 1932 году и строились на верфи «Chrichton-Vulkan» в Турку (Финляндия)

Противотанковая артиллерия

После окончания Первой мировой войны и до прихода к власти нацистов прошло 15 лет. Это огромный срок. Время, за которое исчезают квалифицированные кадры. Передача опыта между поколениями очень важно. Научный потенциал был сохранен. Были специалисты (Гудериан) которые понимали, куда идет военная мысль. Были крупные металлургические концерны (Манн, Крупп, Бенц). Был научный потенциал (инженеры распределенные по соседним странам). Не было только опыта, который подскажет "Сколько вешать, в граммах". Использование бронетанковых сил, как и противодействие им были теоретическими. Никто не знал что и, как и в каком количестве. Именно по этой причине, отдельная ветка артиллерии очень интересна. Она формировалась по ходу действия. Теоретически все представляли, что она нужна. Теоретически до 1936 года у многих стран были противотанковые средства. Никто не знал их эффективность. Никто не знал, как ее использовать. 

Продолжение следует....

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