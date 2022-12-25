Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Steam-ферма или как школьники зарабатывают на играх

Деньги любят тишину. Чем меньше хайпа вокруг, тем стабильнее и дольше заработок. Простая аксиома.
[ ] для раздела Блоги
1
4080 по старой цене в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В 2017 году мир потряс катаклизм. Майнинг фермы и биткоин сводили сума инвесторов. Многие продвинутые и не очень пользователи понесли денежку в непонятный и малоизученный финансовый рынок. 500% годовых выглядели перспективно и вдохновляюще. В один прекрасный зимний день, внезапно, обвалился в несколько раз. Простая пирамида. Финансовые махинации. То же самое повторилось спустя 3 года. Быстрый взлет. Шумиха. Бесславный конец. Не все остались в минусе. Но многим пришлось уехать из страны, избегая преследование коллекторов.

реклама

И все бы ничего. В это время, параллельно. В тишине. Существовали другие фермы. С меньшими оборотами. С меньшей оглаской и большей доступностью. Денежные обороты достаточные для удовлетворения большинства потребностей обычное человека "без претензий". При желании, можно добиться сумм, для человека с широкими взглядами и кошельком. Стабильные и постоянно растущее.

Сравнение роста стоимости Биткоина и Steam предметов
рекомендации
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
3070 за 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде


Для понимания, курс биткоина за 5 лет до своего максимального пика (без учета отката) вырос в 23 раза. Стоимость некоторых предметов на торговой площадки Steam за тот же период выросли в 88 раз. Причем, продолжают расти и дальше. От первого люди сходили сума. Брали кредиты. Строили пирамиды. Вторые - тихо, без шума и пыли обогащают своих владельцев. 

Торговая площадка Steam

реклама

Новшество в игровой индустрии, о котором редко говорят. Внутриигровой магазин в Assassin’s Creed? Ужасная Ubisoft. Десятки косметических предметов в Skyrim ? Жадная Bethesda. Season Pass в  Call of Duty ? Бобби Котику на сметанку.... А представьте все это разом в одном месте? И нет ни одного плохого слова. И всего лишь по одной маленькой причине - Гейб Ньюэлл решил поделиться. Вы можете продать или купить все самое нужное или не нужное. Вам не нужно тратить кучу времени для получения нового скинчика... Вы можете его купить. Или продать. Аудитория в несколько сотен миллионов человек - хороший вариант даже для самого захудалого и не нужного барахла. Все в выигрыше.

30 000 ящиков для CS GO в день

Примерно столько каждый день продается Кейс «Решающий момент» при примерной стоимости сделки 20 рублейПодобных кейсов на торговой площадке несколько десятков и каждые пару месяцев ассортимент обновляется. Конечно, стоит упомянуть и еще один момент... к каждому ящику Гейб Ньюэлл продает еще и ключи по 650 рублей и этой денежкой уже ни с кем не делиться... Но это другое. Игр с сюрпризами, десятки и сотни. Одни более популярны. Другие менее популярны. Нам лишь надо понимать, что обороты огромные и шальные денежки водятся на платформе

Самый доступный заработок в Steam

Продажа коллекционных карточекС одной стороны, если смотреть на стоимость игры и на стоимость карточки, может показаться, что данное действие абсурдно. Пока не встречаешь в продаже бандловые сборки игр по 10-15 штук за 30-50 рублей. И тут стоит понимать 2 вещи. Первая - минимальная стоимость 1 карточки составляет 3 цента. 1 отдается Габену. 1 отдается Издателю. 1 отдается продавцу. Из каждой игры в среднем выпадает 5 карточек. Один цент тут. Один цент там.... Овчинка выделки не стоит.

Steam-ферма

Именно в этот момент, когда большинство людей не будут заморачиваться из-за пары центов и появляется чудо инженерной техники. Сотни и тысячи аккаунтов под одним управлением. Там где выгода в 1-2 цента вырастает в сотни и тысячи раз. А бандлов находится пару десятков. внезапно 1-2 цента вырастают до пары десятков долларов. Сейчас этот способ не сильно распространен. Но пару лет назад продавались бандлы по 800-1000 игр. Заморочки с покупкой игр были минимальны. После активации и потрошения карточек, такие аккаунты продавались на обычных торговых площадках. Хороших игр не было, но за GamePass ведь тоже кто-то платит и радуется.

реклама

Как побочный эффект из таких аккаунтов, есть еще несколько плюсов. С определенной периодичностью выпадают наборы карточек к имеющимся играм. Примерно 15 штук в год на 1000 игр. С коленом в 100 аккаунтов - это около 100$ 

На летней и зимне распродаже выпадают карточки распродажи - это еще 14*3 карточек по 7 центов 2 раза в год 100 аккаунтов примерно 580$

Что такое Steam ферма?

По простому говоря - это программа по управлению вашими аккаунтами. Поддерживающая множество команд для манипуляций. Активировать ключ. Передать карточки. Добавить бесплатную игру с раздачи и так далее. Она же выбивает карточки из игр и на распродажах.

реклама


Не карточками едиными

Карточки - лишь вершина айсберга. Тоненькая прослойка для официального чистого заработка. В стиме множество инструментов для поднятия своего капитала. Просто они немного сложнее и многим обывателям не подходят

Банальное, купил подешевле, отложил на пол года и продал подороже. Регулярно практикуется многими пользователями. Вложения растут. Медленно и верно. Один из самых распространенных методов заработка - купить наклейки или сувениры с какого либо события по самому низу и слить через некоторое время.

Вариантов заработка масса. Не чистые на руку трейдеры и дельцы пользуются этими возможностями. Думаю, вы многократно на просторах интернета слышали предложения поиграть в казино, где вместо денег ставятся вещи Steam. Некоторое время назад, это было массовое явление. Дядушка Гейб был вынужден принять меры и немного ограничить данное действие.

Почему этот бизнес процветает?

Есть 2 основные причины данного явления. Вещи с торговой площадки давно стали "твердой валютой". Есть большое число стран, откуда невозможно произвести оплату за игры. В пресловутом Китае, есть серьезные ограничения на платформу. Купить легально многие проекты невозможно. Пополнить кошелек, так же легально не получится. Но можно купить дорогую вещь и продать на внутренней площадке. Пополнить кошелек и наслаждаться жизнью. Помните криптофермы? Криптовалюта очень часто используется для платежей в местах, где другие законные способы оплаты не работают. Ну и второй вариант. Людям надо быть не таким, как все. На эту слабость они готовы тратить много-много-много денег.  


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 2.5 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки

Теги

политика вторая мировая война пропаганда план &quot;ост&quot;
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B650 Carbon WIFI
7
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER M9 на платформе Intel
6
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4
6
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LT720
17
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A650BN (80 Plus Bronze)
18
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X670E Carbon WIFI
11
Главные игры декабря 2022 года
22
Обзор и тестирование смартфона Oukitel WP21
10
Знакомство с поколением NVIDIA Ada Lovelace на примере видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G
62
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400 Zero Dark Plus
10

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Введенный Евросоюзом "потолок" цен на российский газ перенаправит газовые потоки в Азию
6
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 10-й: Metro Last Light Redux (но не в России)
45
Почему NASAMS, IRIS-T и MIM-23 Hawk не могут защитить небо над Киевом и чего ждать ЗРК Patriot
17
В Москве уже можно посмотреть Аватар 2 – как блокбастер попал на экраны РФ, и сколько стоит билет
39
Стало известно сколько платят избегающие мобилизации украинцы за нелегальный выезд из страны
23
Компьютерный энтузиаст собрал системный блок ногами, его ловкости можно позавидовать
13
Эра воздушных боев и прямого столкновения истребителей ушла в прошлое
5
Aliexpress понизил внутренний курс почти до курса ЦБ
8
В сеть попали личные фото владельцев роботов-пылесосов iRobot
2
«Ростелеком» планирует заменить Jira, Trello и Confluence своей большой программной платформой «Яга» стоимостью 1 млрд руб.
1
Под Бахмутом погиб разработчик культовой игры S.T.A.L.K.E.R. Чистое небо - Владимир Ежов
132
Канадский техноблогер продемонстрировал, почему Intel останется королем графических процессоров
6
Как увеличить производительность ПК без переплат – покупаем правильный процессор для апгрейда
25
Netflix вернется в Россию, но полноценного возвращения уже не будет
6
Фракция "Яблоко" предложила ввести уголовную ответственность за призывы к применению ядерного оружия
293
Криптозима вынуждает майнеров добывать криптовалюту в обход электрических счетчиков
3
Нас бьют, а мы толстеем – почему сегодня в магазинах РФ выгодно купить флагман NVIDIA
13
Ожидается, что генеральный директор AMD представит процессоры Zen 4 X3D и RDNA3 на выставке CES
7
Cougar представила процессорные кулеры Forza 50 и Forza 85 Essential серии Tower
+
Rolls-Royce: Самый большой в мире авиационный двигатель UltraFan готов к испытаниям
+

Популярные статьи

Почему системы ЗРК Patriot, поставляемые США Украине, неэффективны против российских ракет
31
Гаубица M777 - так ли она страшна на самом деле
192
Су-35 должен победить китайские J-10 и JF-17 в битве за Иран
6
Стоит ли смотреть новый фильм Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды"
60
МиГ-29А vs F-16А: Как советские истребители обеспечили воздушное превосходство в Каргильской войне
1
О красной неадекватности и объективности тестирования
159
Сколько пушек США и страны НАТО дали Украине, и какое количество HIMARS армия РФ уже уничтожила
38
Краткий обзор фильмов, которые посмотрел за последние 3 месяца
29
Китай увидел "троянского коня" в вакцинах мРНК, "любезно" предложенных США
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B650 Carbon WIFI
7

Сейчас обсуждают

Тарас Кучеренко
15:53
Не все же геймеры
Core i9-13900K vs Core i9-12900K - какой флагман выбрать и стоит ли экономить на покупке старого CPU
Тарас Кучеренко
15:52
Купил 13900 за 48 тысяч на озон
Core i9-13900K vs Core i9-12900K - какой флагман выбрать и стоит ли экономить на покупке старого CPU
Правдоруб
15:49
Так ты ещё и долбойоб стрелочник, поздравляю!
Под Бахмутом погиб разработчик культовой игры S.T.A.L.K.E.R. Чистое небо - Владимир Ежов
Правдоруб
15:48
Твоим же гомном тебе и по роже Да, и тут уже все устали повторять: 1. Вас не читают, максимум могут одолеть строчку 2. По вашим ссылкам только идиоты ходят
Под Бахмутом погиб разработчик культовой игры S.T.A.L.K.E.R. Чистое небо - Владимир Ежов
djon3volta
15:47
Лучше бы Грудинин на выборах 2018 года победил.
В России оценили возможность восстановления «Северных потоков»
Dimkovski
15:46
Всё правильно. На 2060S всё едино, хоть 10100f
AMD Ryzen 5 5600X продается в 4 раза лучше, чем более новый 7600X – Mindfactory
Евгений Сом
15:46
потому что ты долбоящер ))) я тебе выше все написал но видимо ты настолько туп что не понимаешь элементарного. Но ради прикола не просветишь как программисты игры указывают в игре что стана должна бы...
О красной неадекватности и объективности тестирования
Kutuz
15:44
Не у нас, а у вас, пригожинских. При том всё и во всех смыслах через жопу - было, есть и будет.
Под Бахмутом погиб разработчик культовой игры S.T.A.L.K.E.R. Чистое небо - Владимир Ежов
ахахаxа
15:43
запад обезжиривают щас,этими украинскими фронтами,они туда деньгу только отслюнявливают.Пиндосы небусь выйдут тут из нато со времянем
США поставят в Украину высокоточные управляемые бомбы – почему JDAM не могут изменить ход СВО
Евгений Сом
15:40
ха ха ха ха ха чего ты заливаешь тупой ребеночек. После того как я тебе написал что в играх красный цвет это код (rgb 255-0-0) ты мне ответил что это бред. А это же самое элементарное и знает любой не...
О красной неадекватности и объективности тестирования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем