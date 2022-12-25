За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В 2017 году мир потряс катаклизм. Майнинг фермы и биткоин сводили сума инвесторов. Многие продвинутые и не очень пользователи понесли денежку в непонятный и малоизученный финансовый рынок. 500% годовых выглядели перспективно и вдохновляюще. В один прекрасный зимний день, внезапно, обвалился в несколько раз. Простая пирамида. Финансовые махинации. То же самое повторилось спустя 3 года. Быстрый взлет. Шумиха. Бесславный конец. Не все остались в минусе. Но многим пришлось уехать из страны, избегая преследование коллекторов.

реклама

И все бы ничего. В это время, параллельно. В тишине. Существовали другие фермы. С меньшими оборотами. С меньшей оглаской и большей доступностью. Денежные обороты достаточные для удовлетворения большинства потребностей обычное человека "без претензий". При желании, можно добиться сумм, для человека с широкими взглядами и кошельком. Стабильные и постоянно растущее.

Сравнение роста стоимости Биткоина и Steam предметов

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 3070 за 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде





Для понимания, курс биткоина за 5 лет до своего максимального пика (без учета отката) вырос в 23 раза. Стоимость некоторых предметов на торговой площадки Steam за тот же период выросли в 88 раз. Причем, продолжают расти и дальше. От первого люди сходили сума. Брали кредиты. Строили пирамиды. Вторые - тихо, без шума и пыли обогащают своих владельцев.

Торговая площадка Steam

реклама

Новшество в игровой индустрии, о котором редко говорят. Внутриигровой магазин в Assassin’s Creed? Ужасная Ubisoft. Десятки косметических предметов в Skyrim ? Жадная Bethesda. Season Pass в Call of Duty ? Бобби Котику на сметанку.... А представьте все это разом в одном месте? И нет ни одного плохого слова. И всего лишь по одной маленькой причине - Гейб Ньюэлл решил поделиться. Вы можете продать или купить все самое нужное или не нужное. Вам не нужно тратить кучу времени для получения нового скинчика... Вы можете его купить. Или продать. Аудитория в несколько сотен миллионов человек - хороший вариант даже для самого захудалого и не нужного барахла. Все в выигрыше.

30 000 ящиков для CS GO в день

Примерно столько каждый день продается Кейс «Решающий момент» при примерной стоимости сделки 20 рублей. Подобных кейсов на торговой площадке несколько десятков и каждые пару месяцев ассортимент обновляется. Конечно, стоит упомянуть и еще один момент... к каждому ящику Гейб Ньюэлл продает еще и ключи по 650 рублей и этой денежкой уже ни с кем не делиться... Но это другое. Игр с сюрпризами, десятки и сотни. Одни более популярны. Другие менее популярны. Нам лишь надо понимать, что обороты огромные и шальные денежки водятся на платформе.

Самый доступный заработок в Steam

Продажа коллекционных карточек. С одной стороны, если смотреть на стоимость игры и на стоимость карточки, может показаться, что данное действие абсурдно. Пока не встречаешь в продаже бандловые сборки игр по 10-15 штук за 30-50 рублей. И тут стоит понимать 2 вещи. Первая - минимальная стоимость 1 карточки составляет 3 цента. 1 отдается Габену. 1 отдается Издателю. 1 отдается продавцу. Из каждой игры в среднем выпадает 5 карточек. Один цент тут. Один цент там.... Овчинка выделки не стоит.

Steam-ферма

Именно в этот момент, когда большинство людей не будут заморачиваться из-за пары центов и появляется чудо инженерной техники. Сотни и тысячи аккаунтов под одним управлением. Там где выгода в 1-2 цента вырастает в сотни и тысячи раз. А бандлов находится пару десятков. внезапно 1-2 цента вырастают до пары десятков долларов. Сейчас этот способ не сильно распространен. Но пару лет назад продавались бандлы по 800-1000 игр. Заморочки с покупкой игр были минимальны. После активации и потрошения карточек, такие аккаунты продавались на обычных торговых площадках. Хороших игр не было, но за GamePass ведь тоже кто-то платит и радуется.

реклама

Как побочный эффект из таких аккаунтов, есть еще несколько плюсов. С определенной периодичностью выпадают наборы карточек к имеющимся играм. Примерно 15 штук в год на 1000 игр. С коленом в 100 аккаунтов - это около 100$

На летней и зимне распродаже выпадают карточки распродажи - это еще 14*3 карточек по 7 центов 2 раза в год 100 аккаунтов примерно 580$

Что такое Steam ферма?

По простому говоря - это программа по управлению вашими аккаунтами. Поддерживающая множество команд для манипуляций. Активировать ключ. Передать карточки. Добавить бесплатную игру с раздачи и так далее. Она же выбивает карточки из игр и на распродажах.

реклама





Не карточками едиными

Карточки - лишь вершина айсберга. Тоненькая прослойка для официального чистого заработка. В стиме множество инструментов для поднятия своего капитала. Просто они немного сложнее и многим обывателям не подходят

Банальное, купил подешевле, отложил на пол года и продал подороже. Регулярно практикуется многими пользователями. Вложения растут. Медленно и верно. Один из самых распространенных методов заработка - купить наклейки или сувениры с какого либо события по самому низу и слить через некоторое время.

Вариантов заработка масса. Не чистые на руку трейдеры и дельцы пользуются этими возможностями. Думаю, вы многократно на просторах интернета слышали предложения поиграть в казино, где вместо денег ставятся вещи Steam. Некоторое время назад, это было массовое явление. Дядушка Гейб был вынужден принять меры и немного ограничить данное действие.

Почему этот бизнес процветает?

Есть 2 основные причины данного явления. Вещи с торговой площадки давно стали "твердой валютой". Есть большое число стран, откуда невозможно произвести оплату за игры. В пресловутом Китае, есть серьезные ограничения на платформу. Купить легально многие проекты невозможно. Пополнить кошелек, так же легально не получится. Но можно купить дорогую вещь и продать на внутренней площадке. Пополнить кошелек и наслаждаться жизнью. Помните криптофермы? Криптовалюта очень часто используется для платежей в местах, где другие законные способы оплаты не работают. Ну и второй вариант. Людям надо быть не таким, как все. На эту слабость они готовы тратить много-много-много денег.



