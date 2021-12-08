За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Это восьмой блог про пакт Молотова-Риббентро. Маленький документ перевернувший мировую историю. Несколько строчек на клочке бумаги, повлиявших на мировое сознание. Трактовка документа широка и овеяна множеством конспирологических теорий, фантастических исследований и предположений. И все они строятся на простой вещи: "Обыватель не читал оригинал. Обыватель не знает подоплеки документа". Любимый тезис современного неокрепшего ума, вбитого пропагандой: "СССР и Германия развязали Вторую Мировую Войну". СССР не корпорация добра, в ее истории множество темных страниц, которые невыгодно выставляют ее в общественном поле. Именно об этом историческом факте хочется поговорить.

Октябрьская революция 1917 года

реклама

Про историю выхода Финляндии из состава Российской Империи уже упоминал ранее и не хочется повторяться. В минуту слабости, с военной помощью третьих стран, некоторые территории получили независимость. В ходе гражданской войны, Советскому правительству не удается вернуть контроль над утерянными территориями.

Присоединение Прибалтики

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Карл Густав Маннергейм

Подоплека происходящего

реклама

В 1930-х мир сильно меняется. Нацистская Германия оказывает все большее влияние на соседей. Англия и Франция, как гаранты стабильности и мира, теряют свой авторитет. Захват "Жизненного пространства" важен не только для Германии, но и Советской России. Восстановление страны в границах 1917 года и выход на Мировую арену как равный среди сильных становятся самоцелью. Мировая Блокада существенно подрывают потенциал развития Страны Советов. Между окончанием гражданской войны и рассматриваемыми событиями прошло 17 лет. Для сравнения Чеченская война была более 25 лет назад.

Советская версия происходящего

Пару лет назад смотрел фильм от канала Discovery про Зимнюю войну 1939-1940 годов. Фильм разделен на две части с комментариями ведущего. Одна - мнение Российских военных историков на происходящее. Вторая - мнение финских политиков на данный вопрос. У каждой стороны свое мнение. И меня поразила позиция России... Думал, — это отдельное мнение отдельного специалиста, но в последствии оказалось, чэто действительная позиция указанная во всех официальных источниках.

Ленинград - сердце Советской России, колыбель Революции, огромный промышленный центр с огромнейшим числом важнейших инфраструктурных объектов. В связи с реальной угрозой нападения немецких войск с дружественной им территории Финской республики, было принято решение перенести границу на несколько десятков километров, что бы обезопасить город. Переговоры по данному вопросу начались еще в 1938 году и Российская сторона предлагала территории втрое больше отторгаемых. После получения отказа финской стороны, переговоры прекратились, но возобновились в сентябре 1939 года. Быстрое приближение немецких войск к границе Советской России не оставлял никакого иного выбора, кроме военных действий. Удаленность от центра Ленинграда в 30 километров, позволяет вести обстрел дальнобойной артиллерией, даже не переходя границу с сопредельной территории

В этот момент я выпал в осадок. Россия официально признала Катынскую резню. Россия официально признала секретный протокол. Россия официально признала трагедию малых народов. Но про нападение на Финляндию до сего дня придерживается версии 1939 года.

Отторгаемые территории

реклама

У данной версии есть огромнейшее число пробелов, когда слова расходятся с действительностью.

Линия Маннергейма

Финляндия готовилась к войне. 20 лет без ресурсов, тяжелой промышленности, со слабой экономикой она готовилась к войне. Просчитала все возможные варианты и вероятные исходы событий. Каждый год 10-20 высших офицеров отправлялись на стажировку в другие страны. С 1920 до 1939 года в стране укомплектовался один из самых опытных командных составов с опытом и взглядами военной науки Германии, Франции, Италии, США, Испании, Швеции и других стран. Минимальные ресурсы выделяемые на оборону тратились на повышение компетенции командного состава. Многие навыки впоследствии применялись советской стороной в конфликте с Германией.





Пистолет-пулемет Суоми, послуживший изменению доктрины Советской Армии от автоматических карабинов к пистолет-пулеметам ближнего боя



реклама Кукушки - тактика применения снайперов из закрытых одиночных позиций

Коктейли молотова, а точнее "Коктейли для Молотова" Легкие мобильные отряды для ударов по тылам

В основе всей доктрины стояла Линия Маннергейма. На нее опирались все оборонительные действия. Сеть небольших укреплений в самом узком участке корельского перешейка. "Фермопилы XX века". Это единственная возможность защититься от Советской России значительно меньшими силами.





Аннексия Судетской области

Уже рассматривал вопрос в теме Мюнхенский сговор. Вкратце можно пояснить - немцы получили в свое распоряжение Судетскую область, на которой находились основные оборонительные сооружения Чехословакии, после чего страна стала беззащитной и оккупирована без боя. Именно после такого удачного шага, Советская Россия начала переговоры о переносе границы с Финляндией. Вместо удобного, хорошо обороняемого участка, предлагали в три раза больше земли вдали от цивилизации. Совершенно неравнозначный обмен. Вместо единственного оплота обороны предлагали место на пустыре.

Союз с Германией

Людей можно разделить на две большие группы. Одни принимают решения сердцем, поддаваясь чувствам. Другие делают холодный расчет и подходят к решению вопроса прагматически. Финское население тепло относилось к Германии. К Веймерской Германии. У Финляндии теплые и дружеские отношения с 1918 года. Стоит понимать. Между Германией и Финляндией НЕТ общей сухопутной границы. Финляндия может создать военный союз с Германией, только ей это ничего не даст. Германия не сможет ни при каких условиях защитить Финляндию в случае конфликта. Перебросить военные силы через Балтийское море, и создать реальный заслон для значительно превосходившей Советской Армии будет невозможно. В противовес этому, такой союз вызовет неимоверную "Озабоченность" соседней страны и может спровоцировать конфликт. Именно поэтому в 1939 году Финляндия отказалась подписывать какие-либо военные договора с Германии. Они ничего не давали и не гарантировали, но могли спровоцировать соседа. Это не домыслы - исторический факт. Финляндия официально отказалась подписывать военный договор с Германией.

Нападения со стороны Финляндии

Любимое в широких кругах мнение. 30 километров до центра Ленинграда. Только забывают упомянуть, что нападение - это не только войска у границы. Нападение - это подготовленные тылы. Заводы по изготовлению боеприпасов, базы снабжения провиантом. Некоторые эксперты отмечают, что с финской границы можно свободно обстреливать центр Ленинграда, не пересекая оборонительной линии. Фантастические примеры. Ни в финской, ни в немецкой армии в 1939 году не было полевых орудий стреляющих на 30км. Стандартная дивизионная 152 мм гаубица стреляла на 14км. Несколько чехословатских 24 cm Haubitze 39 были захвачены и начали примениться в 1940 году имели дальность не превышающую 18км. Речь идет о новейших образцах которых в Финляндии не было. Можно было бы поговорить о железнодорожной артиллерии... Но ее невозможно доставить морем до финских территорий, проложить железнодорожные пути до границы и остаться незамеченным. И все это происходит с контрбатарейной борьбой, когда с советской стороны в индустриально развитом районе были средства подавления стреляющие на 30 км.

Инфраструктура

Любая война - это подготовленные тылы. Коммуникации. Снабжение. Дороги. На территории Финляндии образца 1939 года не было развитой транспортной сети. Грунтовые дороги не позволяли перебрасывать гусеничную технику. Минимально развитая инфраструктура не была приспособлена к мобильной войне. Куча болот, лесов и мелких озер не позволяют делать фланговые маневры. Отсутствие аэродромов, снабжения питьевой водой и нефтепродуктами не позволяют вести сколько-нибудь значимых военных действий. В отличие от агрессивной войны, сидение в обороне требует заметно меньших ресурсов. Территория Финляндии не пригодна для наступательных действий. На ее территории не возможна концентрация значительных ударных сил.

Оборонительные сооружения Ленинграда

Самое красноречивое расхождение слов и действий - это оборонительные сооружения Ленинграда на Финском направлении. Ленинград очень важный город. Настолько важный, что в Карельском укреплённом районе (в противовес линии Маннергейма на том же участке) было только 100 железобетонных долговременных сооружений. ДОТы (пулемётные) были двух типов: «Б» (большая) и «М» (малая). ДОТы типа «Б» имели 3-6 амбразур, в зависимости от участка обороны. ДОТы типа «М» имели 2—3 амбразуры. Плюс 20 полукапониры на 2 орудия. И все.





Советский полукапониры на 2 орудия





В противовес на линии Маннергейма было 221 железобетонное сооружение, в том числе 150 пулемётных бункеров (из них 13 — двухпулемётных и 7 — трёхпулемётных, остальные — с одним пулемётом), 8 артиллерийских бункеров, 9 командных бункеров, 41 капонир и 6 пехотных убежищ. Плюс построено 1410 деревоземляных сооружений, проложены противотанковые гранитные надолбы с колючей проволокой.

Бункеры значительно прочнее чем ДОТы и расчитаны на защиту от более крупной артиллерии.

Сравнение оборонительных сооружений ярко показывает, кто боялся соседа больше.

Мировая реакция

Помощь Финляндии оказывали Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Норвегия, США, Франция, Швеция и иные страны. Финляндия получила 350 самолётов, 500 орудий, более 6 тысяч пулемётов, около 100 тысяч винтовок и другое вооружение. Из 26 стран прибыло около 11,5 тысяч добровольцев.

Стоит отметить. Зимой 1939-40гг уже шла Вторая Мировая Война. Против Советской России единым фронтом выступили обе стороны конфликта. И Англия с союзниками и Германия с союзниками. Это очень важный момент. В сентябре 1939 года Рабоче-крестьянская Красная армия пересекает границу Польши, но ни Франция, ни Англия ни как не реагируют на это. По договору с Польшей они обязаны объявить войну. С Прибалтийскими республиками ни какой реакции. А вот с Финляндией - повели себя, как подобает гарантам независимости.





Английский Bristol Blenheim с Финскими Хакаристи





Исключение из Лиги Наций

Само исключение из бесполезной организации ничего не значит. Но потеря единственной политически значимой трибуны, с которой могут услышать мнение страны изгоя - существенная утрата. В предстоящей большой войне, Советская Россия могла потерять тех немногих сочувствующих, что еще были в огромном мире. На весах стоял вопрос - маленькая Финляндия или союзники в предстоящей войне. Тут надо уточнить - в войне, которая уже началась.

Операция Pike

Удар по имиджу страны был на столько серьезным, что Франция рассматривала вариант с нанесением превентивного бомбового удара по нефтедобывающим регионам Советской России. В 1939 году 80% нефти добывалось на северном кавказе в Грозном и Баку. Удары бомбардировочной авиации с баз в Сирии и Ираке могли лишить Мудрого товарища Сталина топлива для его танков, сельскохозяйственной техники и быстрым темпам индустриализации.

Xакаристи

Финская свастика. Официально, свастика как символ удачи появился в Финляндии в 1918 году. Задолго до появления Австрийского художника и его политической партии. Хакаристи официально применялась в вооруженных силах Финляндии до 2018 года. На президентском штандарте она используется до сих пор. Интересная и не удобная правда. Но и это не все. В последнее время, как мировая, так и Российская сторона перестали считать Финское вторжение в Советскую Россию 1941-1044 годов как часть Отечественной и Второй Мировой войны. Все чаще ее называют продолжением "Зимней войны", отделяя от союзничества с Гитлеровской Германией. И если Финляндия это заявляла с конца 40х годов XX века, то Россия начала рассматривать данный вопрос только сейчас.

Трофеи

Московский мирный договор от 12 марта 1940 года закрепил территориальные изменения между странами. Выходя за рамки официальной трактовке, есть другие значимые факты. На 31 мая 1941 года в финских войсках из 120 единиц танков около 100 штук были советскими трофеями. Более сотни бронированных тягачей А-20 "Комсомолец". Несколько сотен артиллерийских систем, до 200 бронированных автомобилей. Такое количество трофейной техники может говорить об исключительной поспешности подписания договора. Для понимания. В польском походе, советская сторона захватила 2 легких Pz.Kpfw. II и немецкая сторона вежливо попросила вернуть. Тут же, победившая сторона не только не провела ревизию, но и не разоружила проигравшую, что является полнейшим нонсенсом. Поспешность заключения говорит о сильном внешнем давлении третьих стран.





Советский Т-28 на службе финской армии





Слабость Красной Армии

В некоторых кругах муссируется мнение, что Красная Армия показала себя с наихудшей стороны во время "Зимней войны". Эта слабость спровоцировала скорое нападение Германии. Приводят огромные цифры потерь в маленькой победоносной войне. 126 875 безвозвратных советских воинов против 25 904 безвозвратных финских героев. Для сравнения стоит привести другие цифры. 477 295 безвозвратные потери при освобождении Польши на исходе войны. Советская Армия на пике своей мощи, а немецкая противостояла с народным ополчением. без снабжения. на враждебной территории. Советская Рабоче-крестьянская Красная армия никогда не отличалась бережным отношением к жизням своих солдат и не надо эту черту воспринимать как слабость.





Разгромленная советская колонна





Пакт Молотова-Риббентропа

Часто обвиняют Советскую Россию в дележе Европы. Но факт с Финляндией яркий и показательный. Если все участники большой игры согласны с новыми правилами, — они вступают в силу. Если маленькая и гордая страна говорит НЕТ - все переворачивается вверх дном. Ни какие договора не способны перекроить карту, если кто-то с этим не согласен.

Перенос границы с Финляндией

Единственной целью переговоров о переносе границы, была возможность дипломатическим путем захватить защитные сооружения на карельском перешейке. Важные стратегические пункты обороны Финляндии. Бескровно овладеть всей Финляндией, как это было сделано в Прибалтике и Бессарабии. Важность и ценность этого маленького клочка сущи подтвердилось в дальнейшей Зимней войне. Красная Армия не смогла быстро решить все стратегические задачи и мировое сообщество успело вмешаться и надавать на Мудрого товарища Сталина. Время играло важнейшую роль в данном конфликте. Все остальные трактовки данного события - инсинуация и политические интриги.

Послесловие

Обзор фрагмента оказался немного больше, чем рассчитывал. Упомяну лишь кратко некоторые занимательные моменты:

Финляндия единственная страна, которая не подвергалась ковровым бомбардировкам союзников и не освобождалась антигитлеровской коалицией.

Финляндия единственная страна из "сателлитов" Германии, военные представители которой не были привлечены на Нюрнбергском процессе.

Финляндия единственная страна из сферы интересов Советской России, в которой не была сменена власть после 1945 года.

Финляндия Единственная страна, которая самостоятельно и в полном объеме выплатила репарации.

Финляндия не вступила в НАТО (в отличие от Прибалтийских республик)

СССР освободил Финляндию от выполнения мирного договора 1944 года в части содержания на территории Финляндии советских военных баз.































