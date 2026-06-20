А что, если я вам скажу, что японская корпорация припасла в рукаве козырь и готова к тотальному захвату всего игрового рынка? Со всеми потрохами? Инженеры Sony знали о надвигающемся шторме с оперативной памятью и начали готовиться к нему заранее?

Источник: Фанатский коллаж «Концепт дизайна и стоимости PlayStation 6»

С одной стороны, всем давно известно о грядущем выпуске игровой консоли. С другой – никто толком не может сказать, какой будет PlayStation 6. Слово «инсайдер» в последнее время из понятия «знающий человек» потихоньку превращается в «одна бабка сказала». Но у корпораций свои законы, и продиктованы они прагматичным подходом.

Предисловие

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Пару дней назад молодой и неопытный поклонник игровых консолей Sony выпустил занимательный материал с предположением, будто следующее поколение игровых приставок будет стоить неадекватно дорого. Мол, всё вырастет в цене и на фоне космических значений PlayStation 6 за $1200 станет нормальной.

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Его выводы строятся на двух базовых постулатах – «одна бабка сказала» и цены в магазинах бьют новые рекорды без конца и края.

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Отчасти я согласен с аргументацией и анализом ситуации, только есть одно большое НО: «если пирожные становятся слишком дорогими, люди переходят на хлеб и воду». Игровое устройство – это не предмет первой необходимости. Человек уйдёт в альтернативные сферы развлечений. Чаще будет ходить в кино или выбираться на природу. Это приговор для Sony.

RAMageddon и его последствия для игрового мира

В 2026 году продажи персональных компьютеров обвалились на величину от 20 до 40 процентов в зависимости от региона. И это с учётом того, что пик роста цен ещё не наступил. Большинство устройств в магазинах идут по старым запасам. Конечно, продавцы не спят и заранее готовятся к надвигающемуся кризису в отрасли. Но сам факт, что уже сейчас обычный пользователь отказывается от приобретения устройства, говорит о многом.

Если вспомнить, что ситуация затянется на несколько лет, то легендарной GTX 1050 Ti хватит всем. У современных игр есть особое свойство – они готовы работать на любом гаджете, стоит лишь подвигать ползунки. Мажорам закон не писан, но основная масса будет сидеть на имеющемся устройстве или искать лазейки с возможностью сэкономить.

Нас вопрос интересует с точки зрения разработчиков – как они будут готовить свои продукты. Целиться на перспективу и передовые технологии или урезать новомодные фишки в угоду приемлемой производительности? Целиться на массового геймера или пытаться удовлетворить аппетиты небольшой прослойки потребителей с толстыми кошельками?

Что вы ждёте от PlayStation 6 и NextGen-технологий?

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В потребительской среде бытует мнение, что новое поколение передовых устройств принесёт больше возможностей и расширит горизонты мироздания. Новые удивительные миры с новыми возможностями и невообразимой графикой.

Прямо сейчас смотрю на Death Stranding 2: On the Beach и Ghost of Yōtei и ловлю себя на мысли, что мне достаточно графической составляющей. Мне трудно представить, что в игры должны добавить, чтобы мой игровой опыт стал лучше и это оправдало покупку нового устройства. Мы дошли до того момента, когда для принципиального улучшения картинки нужно приложить многократно больше усилий и денег, чем сейчас.

Источник: Промо-иллюстрация к игре «Death Stranding 2» студии Kojima Productions

Всё девятое поколение геймеры задаются вопросом: «А где обещанный Неверленд?» PS5 быстрее PS4 в десятки раз, но на картинке и в новых мирах мы этого не ощущаем. Вылизанный God of War: Ragnarök на прошлом поколении поражает воображение своей графикой. Многие современные игры для текущего поколения не дотягивают до старого флагмана. Граница между NextGen и PastGen стёрлась окончательно.

Источник: Скриншот из видеоигры «God of War Ragnarök» студии Santa Monica Studio

Грустная история с PlayStation Vita

Седьмое поколение консолей оказало жесточайшее давление на платформодержателей. Sony и Microsoft оказались в финансовом тупике. Семь лет работы и глубокий минус. Пока геймеры рукоплескали «золотой эре гейминга», обе игровые компании несли колоссальные убытки. Дополнительно наложились ипотечный кризис 2008 года, разрушительное цунами и авария на Фукусиме в 2011 году.

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После триумфального негодования оба производителя решили умерить свои аппетиты и выпустить скромные устройства за минимальную стоимость. PS4 и Xbox One морально устарели ещё до старта продаж.

Где-то в это же время существовал интересный портативный гаджет. Ноль игр, ноль интереса, ноль финансовых возможностей для продвижения.

Источник: Фотография консолей PlayStation Vita и PlayStation TV, фото из открытых источников

Чтобы хоть как-то популяризировать платформу, на рынке появляется PlayStation Vita TV. Железо от портативного устройства в стационарном исполнении. Единственное нововведение – стационарный гаджет мог производить апскейл родных 544p до 1080i.

Стоимость устройства на старте составляла $100 за базовый вариант без геймпада и карты памяти и $140 за полный комплект. Магия инженерной мысли и глупость маркетологов перед стартом продаж PS4.

PlayStation 6 за $500

Ознакомившись с базовым пониманием рынка видеоигр прошлого и логикой корпорации Sony, мы переносимся в 2027 год. Мы знаем, что NextGen больше не продаёт устройства. Разница в картинке между поколениями околонулевая, но стоит очень дорого. Геймеры больше не чувствуют, за что именно они должны платить, чтобы оправдать свои траты. Терафлопсы, лучи и FPS больше не являются двигателями продаж.

Источник: Тестирование энергопотребления PS5 Pro в Demon's Souls, технический разбор Digital Foundry

Но есть ещё одна ниша, о которой не говорят. Размеры, портативность, цена, энергопотребление и универсальность. Где-то в этой стезе бегает Nintendo Switch 2 за $450.

В октябре 2025 года в PS5 официально добавили режим энергосбережения и всех издателей обязали выпускать свои игры с прицелом на данную функцию. Чуть ниже разрешение, чуть ниже частота кадров – и мы получаем отличный гаджет, способный запускать огромный пласт современных игр.

Наматываем на полученный результат технологии PSSR и получаем великолепную картинку на дешёвом устройстве с меньшим размером чипа и объёмом памяти.

Источник: Фанатский коллаж «Концепт дизайна PlayStation 6»

Да – это была тонкая подводка к существованию портативной PS6 с урезанными характеристиками, заметно меньшим энергопотреблением и вменяемой ценой. Вспоминая историю с PS Vita, это же железо может легко оказаться в стационарном устройстве. Без батареи, сенсоров и дорогого экрана – за смешные деньги.

Зачем вам брать устройство с передовыми характеристиками за условные $1200, если все игры официально пойдут на портативном гаджете и его ответвлениях?

Xbox Series S и концепция «дёшево и сердито»

Microsoft выпустила интересный гаджет с правильной концепцией, но не смогла его грамотно позиционировать. Копеечная экономия на памяти не позволила студиям быстро и легко оптимизировать игры под два принципиально разных устройства. Начинка, более слабая, чем в предыдущем Xbox One X, и отсталая графика уровня 2013 года закопали инициативу.

Источник: Комплектация консоли Xbox Series S, фото из сети

Sony готовится к релизу заранее. Морально готовит издателей к своему триумфу. У неё есть план, и она готовит общественность.

Тотальное доминирование Sony на игровом рынке

Пока одни обсуждают стоимость памяти и невероятные возможности искусственного интеллекта, японская корпорация начала готовиться к большим переменам. Если предположить, что самураи заранее знали о надвигающемся цунами, то телодвижения с «экономичным режимом» обретают вполне осязаемый и продуманный смысл.

Источник: Инфографика структуры доходов игровой индустрии в 2024 году, аналитическое агентство Newzoo

К 2030 году на рынке не будет ни одного доступного игрового гаджета, а вокруг окажется чистая поляна без конкуренции. Массовый геймер будет изголодавшимся, и появление устройства за $500 с передовыми технологиями станет безальтернативным.

Убрав часть портативных функций, себестоимость можно будет снизить ниже плинтуса.

Послесловие

«Сказка – ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам – урок». В сфере обзоров игровых устройств будущего развелось много «вангователей». В погоне за трафиком они готовы фантанировать на любые темы. Единственный нюанс всех известных мне посылов – они не стыкуются с финансовыми вопросами. Фантазии с одной стороны и объективная реальность с другой часто противоречат друг другу. История с будущей PlayStation 6 – один из подобных примеров.

Не имеет значения, чего хотят говорящие головы в интернете. Платформодержатель – это история про бизнес, а не про мечты. Рассматривая ценообразование, сроки выхода на рынок и варианты развития событий, всегда нужно исходить из простого вопроса: «А что по финансам? Это выгодно?»

Выпуск маломощного игрового устройства за $500 во время RAMageddon – это отличный план. Выпуск топового NextGen за большие деньги – путь в никуда.