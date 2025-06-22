Игровые консоли Xbox переживают кризис идентичности. Устройства Microsoft стабильно теряют свои конкурентные позиции. Поклонники бренда цепляются за любую соломинку, лишь бы увидеть свет в конце туннеля. Недавно Сара Бонд объявила о сотрудничестве игрового подразделения Xbox и технологического гиганта, но не все так однозначно, как показалось некоторым спикерам. Кратенько рассмотрю вопрос и на пальцах покажу великие творения меди-пространства.

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Предисловие

"Остановите планету, я сойду!" — именно так можно охарактеризовать последние новости из стана любителей коробоксов. У слова "фейспалм" никогда не существовало более точного определения, чем происходящее сегодня в профильных пабликах Xbox. Углубился в суть происходящего и решил разложить по полочкам всю ситуацию от и до. Поводом послужила новость о подписании соглашения о стратегическом партнёрстве между Microsoft и AMD.

Поклонники Xbox на полном серьезе обсуждают вопрос конкуренции Microsoft с будущей PlayStation 6 и возможных перспективах развития ситуации.

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Вид документа "Соглашения о стратегическом партнёрстве"

Маркетинговая бумажка о намерениях с нулевой юридической силой и влиянием на отрасль. Это не договор. Это не контракт. Это не лицензирование. Соглашение — это не обязательство. Из простой юридической тонкости следует, что сказанное в данных новостях — это вешание лапши на уши потребителям. Самое грустное в этом — волна обсуждений в узких кругах, что строятся на данном факте. Поклонники настолько сильно отчаялись, что готовы ухватиться за любую соломинку и принимать её как тусклый лучик надежды.

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Бедственное положение консолей Xbox

Последние 7 лет консоли Microsoft сдают одну позицию за другой. От великого конкурента, что шёл ноздря в ноздрю с Sony, они снизошли до обычного издателя широкого профиля. Год назад игры от внутренних студий начали выходить на устройствах конкурента. Я считаю, что это была часть соглашения между корпорациями по улаживанию вопроса с покупкой Activision Blizzard. Думаете, это не так? Давайте простую математику:

На одной чаше весов у нас выручка 70% от продажи собственных пяти новых игр в год;

На другой чаше весов у нас комиссия 30% от продажи 800 новых игр в год.

Какая из этих двух сумм будет больше? А ведь я ещё не брал в расчёт расходы на маркетинг — суммы часто соизмеримы с бюджетом целой игры. На своей консоли за рекламу своих товаров ничего не платишь, но собираешь денежку за рекламу чужих проектов. На чужой платформе ты платишь за продвижение в полном объёме. Ни один слив даже близко не компенсирует утрату доверия потребителей к бренду и миграцию к конкуренту.

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Выступление Сары Бонд и руководства AMD

В феврале 2024 года Сара Бонд анонсировала новую игровую консоль Xbox — самое передовое и продвинутое игровое устройство в истории. Это было 16 месяцев назад. В июне 2025 года руководительница Xbox рассказывает о начале сотрудничества с AMD при создании будущей линейки игровых устройств.

У меня возникает диссонанс. А что происходило в период с 15 февраля 2024 года, когда официально сказали, что работают над самой-самой, и 19 июня 2025 года, когда объявили о намерениях плотного сотрудничества? Для тех, кто летает в космосе и оторван от планеты Земля, напомню, что существуют только AMD, Intel, ARM, Nvidia. Учитывая некоторые особенности в обратной совместимости, выбора партнёра для производства игровых устройств не существует. Можно было бы предположить, что сотрудничают давным-давно, но тогда в чём смысл сообщать об этом сегодня?

Это риторический вопрос, пока не вспомнишь, как Microsoft уничтожала процессоры AMD в своих системах. Я могу привести сотни новостей, где у процессоров от "красных" идёт явное снижение производительности в домашних системах Windows. Более того, оно явно усилилось в последние пару лет.

Не буду надевать шапочку из фольги, но что-то мне подсказывает, что вопрос никак напрямую не связан с игровыми консолями. Я бы назвал эту тему — решением проблем в конкуренции со SteamOS, что на голову превосходит Windows. Тесное сотрудничество позволит быстрее решать возникающие вопросы. Стоит ли мне напоминать, что пару недель назад сравнили производительность двух игровых платформ на одном устройстве, и проблему нужно было как-то решать.

Смысл жизни поклонников Xbox — хвататься за соломинку

Мы живём в очень странном мире. Контентмейкеры очень любят раздувать мелкие события до вселенских масштабов и придавать значимость некоторым словам, мыслям и идеям. Без веского инфоповода никто не кликнет на заголовок и не прочтёт новость. Самое грустное во всём этом — подобную аномалию заметили не только производители контента, но и сама Microsoft.

Через пару месяцев выходит игра The Outer Worlds 2. Прямо сейчас должна идти накачка прессы новостями и сливами об игре, подогрев интереса к ней. Но всем фиолетово на данный факт. Первую часть активно начали продвигать за 9 месяцев до релиза. Ни пресс-релизов, ни выступлений руководства, ни футболочек с логотипом. А вот выступление Сары Бонд и упоминание её речи во всех пабликах — святое дело. В выступлении нет НИЧЕГО. Расплывчатые многозначительные выражения с кучей интерпретаций.

Xbox везде и в каждый дом, чтоб веселей жилося в нём

Прослушал множество роликов по теме и ужаснулся. Люди действительно не хотят слышать то, что им говорят. Они вырывают слова из контекста и начинают фантазировать о непонятных вещах. Чтобы не вырывать слова из песни, внизу — цитата с официального сайта. Все затевается, чтобы "сделать Windows платформой номер один для игр"

Есть старая пословица: "рак — это рыба, но не всякая рыба — это рак". Xbox — теперь это не название устройства, а название экосистемы. Эфемерная величина без какой-либо конкретики. Это всё и ничего одновременно. Каждый экран — это Xbox.

Понятие "консоль Xbox следующего поколения" — это устройство, находящееся в экосистеме Xbox, а не коробочка возле телевизора, как раньше. Теперь у данной фразы нет чёткого определения. Единственная цель всей затеи — сделать Windows игровой системой номер один и не более того.

Послесловие

Вместо одного устройства с четким позиционированием, Microsoft делает ставку на экосистему. Xbox - это не коробка, а концепция. Только геймеры не покупают идеи — им нужны конкретные устройства, конкретные игры и конкретные эмоции. На сегодняшний день нет никакой четкой информации, что в "черном ящике". Никакие соглашения, обещания и розовые пони не могут изменить падение империи.