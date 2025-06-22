Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

PlayStation 6 может не выходить - у Xbox появился новый план по захвату игрового рынка

Индустрия не прощает растерянности. Xbox больше не консоль — это бренд без формы, идея без чёткой цели и голос без действия
[ ] для раздела Блоги
+
+

Игровые консоли Xbox переживают кризис идентичности. Устройства Microsoft стабильно теряют свои конкурентные позиции. Поклонники бренда цепляются за любую соломинку, лишь бы увидеть свет в конце туннеля. Недавно Сара Бонд объявила о сотрудничестве игрового подразделения Xbox и технологического гиганта, но не все так однозначно, как показалось некоторым спикерам. Кратенько рассмотрю вопрос и на пальцах покажу великие творения меди-пространства.

реклама



Предисловие

"Остановите планету, я сойду!" — именно так можно охарактеризовать последние новости из стана любителей коробоксов. У слова "фейспалм" никогда не существовало более точного определения, чем происходящее сегодня в профильных пабликах Xbox. Углубился в суть происходящего и решил разложить по полочкам всю ситуацию от и до. Поводом послужила новость о подписании соглашения о стратегическом партнёрстве между Microsoft и AMD.

Поклонники Xbox на полном серьезе обсуждают вопрос конкуренции Microsoft с будущей PlayStation 6 и возможных перспективах развития ситуации. 

реклама



Вид документа "Соглашения о стратегическом партнёрстве"

Маркетинговая бумажка о намерениях с нулевой юридической силой и влиянием на отрасль. Это не договор. Это не контракт. Это не лицензирование. Соглашение — это не обязательство. Из простой юридической тонкости следует, что сказанное в данных новостях — это вешание лапши на уши потребителям. Самое грустное в этом — волна обсуждений в узких кругах, что строятся на данном факте. Поклонники настолько сильно отчаялись, что готовы ухватиться за любую соломинку и принимать её как тусклый лучик надежды.

реклама



Бедственное положение консолей Xbox

Последние 7 лет консоли Microsoft сдают одну позицию за другой. От великого конкурента, что шёл ноздря в ноздрю с Sony, они снизошли до обычного издателя широкого профиля. Год назад игры от внутренних студий начали выходить на устройствах конкурента. Я считаю, что это была часть соглашения между корпорациями по улаживанию вопроса с покупкой Activision Blizzard. Думаете, это не так? Давайте простую математику:

  • На одной чаше весов у нас выручка 70% от продажи собственных пяти новых игр в год;
  • На другой чаше весов у нас комиссия 30% от продажи 800 новых игр в год.

Какая из этих двух сумм будет больше? А ведь я ещё не брал в расчёт расходы на маркетинг — суммы часто соизмеримы с бюджетом целой игры. На своей консоли за рекламу своих товаров ничего не платишь, но собираешь денежку за рекламу чужих проектов. На чужой платформе ты платишь за продвижение в полном объёме. Ни один слив даже близко не компенсирует утрату доверия потребителей к бренду и миграцию к конкуренту.

реклама



Выступление Сары Бонд и руководства AMD

В феврале 2024 года Сара Бонд анонсировала новую игровую консоль Xbox — самое передовое и продвинутое игровое устройство в истории. Это было 16 месяцев назад. В июне 2025 года руководительница Xbox рассказывает о начале сотрудничества с AMD при создании будущей линейки игровых устройств.

У меня возникает диссонанс. А что происходило в период с 15 февраля 2024 года, когда официально сказали, что работают над самой-самой, и 19 июня 2025 года, когда объявили о намерениях плотного сотрудничества? Для тех, кто летает в космосе и оторван от планеты Земля, напомню, что существуют только AMD, Intel, ARM, Nvidia. Учитывая некоторые особенности в обратной совместимости, выбора партнёра для производства игровых устройств не существует. Можно было бы предположить, что сотрудничают давным-давно, но тогда в чём смысл сообщать об этом сегодня?

Это риторический вопрос, пока не вспомнишь, как Microsoft уничтожала процессоры AMD в своих системах. Я могу привести сотни новостей, где у процессоров от "красных" идёт явное снижение производительности в домашних системах Windows. Более того, оно явно усилилось в последние пару лет.

Не буду надевать шапочку из фольги, но что-то мне подсказывает, что вопрос никак напрямую не связан с игровыми консолями. Я бы назвал эту тему — решением проблем в конкуренции со SteamOS, что на голову превосходит Windows. Тесное сотрудничество позволит быстрее решать возникающие вопросы. Стоит ли мне напоминать, что пару недель назад сравнили производительность двух игровых платформ на одном устройстве, и проблему нужно было как-то решать.

Смысл жизни поклонников Xbox — хвататься за соломинку

Мы живём в очень странном мире. Контентмейкеры очень любят раздувать мелкие события до вселенских масштабов и придавать значимость некоторым словам, мыслям и идеям. Без веского инфоповода никто не кликнет на заголовок и не прочтёт новость. Самое грустное во всём этом — подобную аномалию заметили не только производители контента, но и сама Microsoft.

Через пару месяцев выходит игра The Outer Worlds 2. Прямо сейчас должна идти накачка прессы новостями и сливами об игре, подогрев интереса к ней. Но всем фиолетово на данный факт. Первую часть активно начали продвигать за 9 месяцев до релиза. Ни пресс-релизов, ни выступлений руководства, ни футболочек с логотипом. А вот выступление Сары Бонд и упоминание её речи во всех пабликах — святое дело. В выступлении нет НИЧЕГО. Расплывчатые многозначительные выражения с кучей интерпретаций.

Xbox везде и в каждый дом, чтоб веселей жилося в нём

Прослушал множество роликов по теме и ужаснулся. Люди действительно не хотят слышать то, что им говорят. Они вырывают слова из контекста и начинают фантазировать о непонятных вещах. Чтобы не вырывать слова из песни, внизу — цитата с официального сайта. Все затевается, чтобы "сделать Windows платформой номер один для игр"

Есть старая пословица: "рак — это рыба, но не всякая рыба — это рак". Xbox — теперь это не название устройства, а название экосистемы. Эфемерная величина без какой-либо конкретики. Это всё и ничего одновременно. Каждый экран — это Xbox.

Понятие "консоль Xbox следующего поколения" — это устройство, находящееся в экосистеме Xbox, а не коробочка возле телевизора, как раньше. Теперь у данной фразы нет чёткого определения. Единственная цель всей затеи — сделать Windows игровой системой номер один и не более того.

Послесловие

Вместо одного устройства с четким позиционированием, Microsoft делает ставку на экосистему. Xbox - это не коробка, а концепция. Только геймеры не покупают идеи — им нужны конкретные устройства, конкретные игры и конкретные эмоции. На сегодняшний день нет никакой четкой информации, что в "черном ящике". Никакие соглашения, обещания и розовые пони не могут изменить падение империи.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Telegram-канал @overclockers_news - обновлённый формат нашего канала. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

playstation 6 microsoft и amd
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор процессорного кулера Formula V Line Ice Boid 4PSD12
2
Обзор ноутбука Ninkear A15 Pro 2025
1
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G18 (G815) 2025
1
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode UNO 65W 3-Port GaN Fast Charger (CD361)
1
Обзор умного кошачьего лотка AmiCura Cura X1
13
Обзор мини-ПК Khadas Mind 2
6
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC (Launch Edition)
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
5
Обзор планшетного компьютера Blackview MEGA 8
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000GS PCIE5
6
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ОАК рассматривает возможность создания Ил-96 с двумя двигателями ПД-35
13
Стеклянные бутылки загрязняют напитки микропластиком до 50 раз сильнее пластиковых
+
В Kaspersky назвали самые устойчивые к вредоносным приложениям смартфоны
+
Китайская Empyrean потирает руки после введения запрета на поставку западного ПО для проектирования чипов в Китай
+
Производство складного iPhone намечено на осень 2025 года, но ключевые компоненты еще в разработке
+
Logitech MX Master 4 получит обновлённый дизайн и дополнительные кнопки
3
Lossless Scaling 3.2 в режиме x2 в Cyberpunk 2077 сопоставима по качеству с NVIDIA DLSS 4 MFG
1
Honor может выпустить два смартфона и планшет с рекордными в классе ёмкостями батареи
+
Новую Mazda CX-5 показали на фотографии до официальной премьеры
+
В Assassin’s Creed Shadows на следующей неделе появится повышенный уровень сложности
+
Пользователи Windows жалуются на блокировку браузера Chrome встроенной функцией безопасности ОС
2
MWM: в случае участия США в конфликте между Ираном и Израилем истребители F-22 будут бесполезны
1
Lada Azimut станет первым автомобилем в мире с подогревом передних боковых стекол
3
Windows 11 получила обновление с исправленным меню Пуск и базовым редактором изображений
+
Игровой движок Unreal Engine 5.6 показал прирост производительности до 35% относительно версии 5.4
6
Сравнение Galaxy S25 Edge и iPhone 16 Plus показывает схожие камеры и большую разницу в автономности
+
Bluetooth 6 выходит на рынок в этом году - что он принесет и какие устройства уже его поддерживают
1
Инсайдеры показали, насколько Samsung Galaxy Z Fold 7 может быть тоньше Fold 6
+
Keychron представила две новые модели игровых клавиатур C1 Pro 8K и C3 Pro 8K
+
Компактный игровой планшет Redmi K Pad разобрали и протестировали за несколько дней до его дебюта
+

Популярные статьи

Подделки на маркетплейсах — какие бывают и как защититься
26
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
190
10 полезных насадок на дрель-шуруповерт, которые значительно расширят его возможности
6
ТОП-5 «Ред флагов» в играх — на что я всегда обращаю внимание перед покупкой
12
Субъективное мнение о фильмах "Ущелье", "Питер Пен: Кошмар в Нетландии" и "Грешники"
+
PlayStation 6 может не выходить - у Xbox появился новый план по захвату игрового рынка
+

Сейчас обсуждают

Скуф Леонидович Непранов
12:49
Бананят меня, пускают по кругу и плеточками охаживают Люблю оверклокерс.ру
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Китя.
12:49
Так пристегни ремень снов банан увы. обижайся мне нравится.
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
ice-amd
12:49
Позолоченные "цыганским золотом"
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Повелитель драного Кити-Конча
12:48
у тебя в очке.ты снова обосрался конч.тебя гнобят все.ты просто засранец из 102 кабинета.мои три акка .а что не 5 то ?? мимо кончита.я тут не писал тебе с других акков сейчас.Он про трепло гворит.он к...
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
ice-amd
12:48
Облезлый, иди таблетки прими! Хотя от слабоумия таблеток не существует!
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Скуф Леонидович Непранов
12:47
Да они завидуют моим щечкам и топовым парням моим Но все равно надо затихариться мне, а то что то дело пахнет керосином
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
ice-amd
12:47
Слышь ты, тебя на днях просили показать фото твоего монитора, и что ты сделал? Крутился, как змеюка на сковородке! С этих пор, как ты начал врать тут всем постоянно, тебе тут никто ничего не должен до...
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Китя.
12:46
ну значит снова банан. с 3мя твоими акками. думаешь не спалешся снова спалился. а говорил буду проходить мимо трепло причем конценное.
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Скуф Леонидович Непранов
12:45
Выйди с моего аккаунта не позорь меня! Нас уже по кругу пускают в 10й раз а ты пристал к людям Надо куда то затихариться мне на месяцок, а может сменить ПМЖ, а то вдруг приедут меня снасильничают подс...
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Китя.
12:45
Так что споришь если у тебя хуже и доказать не можешь а только от зависти слюнька пускаешь.
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем