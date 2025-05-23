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Играю в эксклюзивный Killzone 2 в 2025 году — как игровая индустрия изменилась за 15 лет

В погоне за картинкой игры потеряли глубину. Sony PlayStation 3 и Xbox 360 все еще помнят, как выглядело настоящее погружение в виртуальные миры.
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Несколько месяцев играю на легендарных Sony PlayStation 3 и Xbox 360, и меня не покидает чувство: «А что, так можно было?» Скромные устройства из эры мезозоя удивляют своими возможностями. Долго не мог понять и четко сформулировать, чем именно, пока не запустил ударный эксклюзив Killzone 2 и не понял, чем игры прошлого отличаются от современных. Саму суть и изюминку.

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Этот материал — как наглядная демонстрация деградации современных игр. Killzone 2 вышла на маломощном устройстве 2006 года с миллионом ограничений, но она дает 100 очков форы большинству современных проектов.

Предисловие

В январе 2024 года анонсировали игру Indiana Jones and The Great Circle. Мне было неприятно смотреть на происходящее на экране. Проект, на мой субъективный взгляд, выглядел дешево и примитивно. Мне понадобилось всего пара секунд, чтобы опознать «халтуру». Но я был единственным, кто такое заметил и говорил об этом. Общество вокруг восхищалось и хлопало в ладоши и не понимало моего негодования. Долго не мог четко сформулировать, что конкретно не так и почему мой богатый игровой опыт моментально заметил «ширпотреб».

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Осознание пришло с запуском топовых игр прошлого. При тестировании старых железок запустил Grand Theft Auto V, Assassin’s Creed IV: Black Flag, Battlefield: Bad Company 2, Far Cry 2, Crysis 2, Metal Gear Solid 4 и, конечно же, Killzone 2. Волосы на голове зашевелились... А ведь умели когда-то делать.

Современные игры от крупных студий

Самым удобным мальчиком для битья мне представляется последний Indiana Jones. Не потому что его выпустила Microsoft, а из-за халтуры, о которой никто не говорит. Ниже ролик с отрывками из игры. Обычный геймер с 700 подписчиков выложил нарезку. Попробуйте угадать, чего нет в этой игре, но регулярно встречается в проектах прошлого.

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Ответ очень прост: «Веса у физического объекта и скелетной анимации». В современных играх разучились делать сложные расчеты. Для сравнения Assassin's Creed IV: Black Flag для PlayStation 3 с более слабыми характеристиками. Помимо главной темы, обратите внимание на задний план и живое окружение.

Но и это не всё. Из игр убрали интерактивность, живой мир, искусственный интеллект и различные симуляции окружения.

Killzone 2 в 2025 году

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Прошел первые несколько миссий, и внутри взрыв щенячьих эмоций. Так вот они какие, игры прошлого. На «Ютубе» не нашел нормальных технических разборов, чтобы продемонстрировать все интересные моменты, которые сегодня не встретишь в играх. Но вот лишь часть. Я бы ее обозвал — создание атмосферы. Правильная физика в игре, особенно в шутере, великолепно играет на настроении и погружении. Если не открывается, то ищите по названию «Killzone 2 Technical & Graphical Demonstration».

Древнего процессора из 2005 года было достаточно, чтобы производить все расчеты и обрабатывать все необходимое. Отдельный ролик по тушкам в игре. Кровь и смачные кадры для передачи динамики происходящего. Если у вас не открывается, то ищите по названию: «Killzone 2 is Next-Gen (2021)».

У противников проработана анимация и алгоритм действия в зависимости от места попадания. Если в ногу, он спотыкается и может упасть. Если в плечо, то отклонится и изменит направление движения. Попадания в разные части может сбивать обмундирование. Разное оружие вызывает разный эффект. Тело реагирует на пули и предметы согласно физическим законам. У каждого объекта есть вес, и сталкивание объектов идет согласно физическим законам. Если пулька маленькая, то и кинетическая энергия у него низкая. Подобных мелочей вагон и маленькая тележка.

Отдельно стоит упомянуть искусственный интеллект. Он хоть и примитивный, но болванчики способны самостоятельно менять укрытия, перемещаться между точками и прятаться.

А теперь брутальный мясной шутер 2025 года для «снежинок». Doom: The Dark Ages — как шедевр современного геймдева. Просто для сравнения и понимания масштаба деградации. Окей. Не буду вас наводить на какие-то мысли. Сравните самостоятельно два проекта, между которыми 15 лет, и самостоятельно прочувствуйте разницу.

Ray tracing, тензорные ядра и искусственный интеллект

В последние несколько лет идут странные разговоры и размышления. Пару недель назад вышла «морально устаревшая» RTX 5060 на 8 гигабайт.

Она не тянет некоторые игры в 1440р при максимальных настройках. И не важно, что 90% геймеров будут брать ее для 1080р, так как это самая дешевая и единственная карта для данных мониторов. Лучи в ней неправильные. Последние 5 лет разговоры идут о неправильной веточки под увеличением в третьем ряду, что отдает неправильную тень и искажается лесенками. А то, что болванчики отупели и проигрывают своим аналогам 15-летней давности, нет ни слова. Об отсутствии физики и разрушаемости почему-то умалчивают. О нулевых взаимодействиях с окружением забывают рассказать. Об анимации тел из эпохи PlayStation 2 не говорят ни слова.

В сети валом роликов со сравнениями игр тогда и сейчас. Наиболее популярный вариант — Far Cry 2 details vs Far Cry 5 для наглядности.

Ubisoft — отличная компания и одна из немногих, что как-то старается держать планку, но и у нее идет деградация. Про менее популярные серии и говорить не приходится. Упрощают и оптимизируют как могут, но обмазывают толстым слоем теней, лучей и отражений.

Послесловие

Игровая индустрия свернула куда-то не туда. Большинство геймеров перестало замечать, как сильно изменились игры в последнее время. Красивая яркая картинка стала превалирующей над всем остальным. Нет баланса между изображением, окружением и геймплеем. Killzone 2 как эталон для сравнения. Он не является шедевром и у него много минусов, но проведите прямое сравнение с современными тайтлами в лоб. И не по теням, разрешениям, а всему спектру игровых элементов. Олды не помнят, а молодежь не знает, какие они, «Настоящие игры».

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Теги

васютин grand theft auto v rtx 5060 far cry indiana jones and the great circle xbox 360 doom: the dark ages sony playstation 3 assassin’s creed killzone 2
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