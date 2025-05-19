Вы всё ещё думаете, что PlayStation 3 проигрывает Xbox 360 в мультиплатформе? Тогда мы идём к вам. Разгон видеокарты RSX в игровой консоли PS3 на 50–60% с минимальными рисками окирпичивания — и ваше мнение уже не будет прежним. Энтузиасты изменили правила игры и дали геймерам возможность наслаждаться плодами их кропотливой работы в пару кликов — с минимальными рисками и без сложных настроек.

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Дисклеймер

Данный материал публикуется на сайте overclockers.ru, где некоторые пользователи используют незадокументированные функции устройств для увеличения производительности. Подобные действия сопряжены с риском превращения вашего любимого гаджета в безжизненный кирпич и могут привести к потере некоторой суммы денежных средств. Мысли и слова автора данного текста приведены в ознакомительных целях, и он не несёт никакой ответственности за ваши кривые ручки. Всё, что вы делаете — это исключительно ваша инициатива и пожелания.

Теоретическая часть разгона Sony PlayStation 3 в мае 2025 года

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Данный текст написан для себя, чтобы иметь возможность повторить процесс через год-два-три без необходимости повторного перелопачивания тонн материалов. На момент публикации — это эксклюзивный материал для русскоязычного сегмента.

Люблю контент от маленьких блогеров с youtube.com. Люди делятся своими мыслями и хобби без прицела на массовый охват и без желания угодить массовой аудитории. Контент для себя по интересному лично им вопросу. Большой объём информации, что опубликовал в последнее время, взят от людей с аудиторией в 1–2 тысячи человек.

Низкий поклон подобным авторам, что поддерживают старый дух видеохостинга, что существовал ДО прихода больших денег и рекламодателей. Они делают контент, которого не существует нигде больше. Причём на достаточно высоком уровне и без желания "нагнать трафика" побыстрее.

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Кто-то выпускает материалы на регулярной основе, другие — от случая к случаю. Пока на форумах и новостных ветках идут баталии с пережёвыванием мусора и восхвалением пустоты, люди создают настоящий КОНТЕНТ. Подобных каналов достаточно много, но они редко всплывают в рекомендациях. Именно такие каналы вдохновляют на эксперименты и расширение своего кругозора.

Предыстория Overclocking консолей PS3 через Project RSX Boost

Примерно в 2020 году энтузиасты получили в руки игровую консоль "франкенштейн", отремонтированную в официальном сервисном центре Sony. Устройство было примечательно тем фактом, что вместо 90 нм чипа был установлен 40 нм. В узких кругах рабочие игровые консоли Sony PlayStation 3 с обратной совместимостью с PlayStation 2 в хорошем состоянии на вес золота. Это раритетные гаджеты по космическим ценам. Из-за свинцового припоя до сегодняшних дней дожили единицы. Ремонт данных девайсов стоит больших денег, и "тяп-ляп" тут не подходит. Найти рабочий 90 нм чип — большая проблема, и перепайка не даёт гарантии на длительный срок службы. "Франкенштейн" стал прорывом. Рабочих 40 нм чипов валом, и их не жалко снимать с рабочих устройств для ремонта "первых фаток".

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Вот только пересадить чип — это часть проблемы. Нужна схема питания и управление всей системой согласно новым условиям. Но и это не всё. В консолях установлена защита от модификаций и пиратства. Колоссальный фронт работ. Софтовую часть разобрали до последнего байта, а заодно нашли варианты изменения частоты работы различных элементов.

Примерно в январе 2024 года смогли осуществить инъекцию в прошивку в обход защиты и на программном уровне управлять частотами видеокарты. Процесс не доведён до конца, но часть наработок уже можно использовать.

В марте 2025 года смогли написать скрипт и вносить изменения в работу системы "на лету". Именно этим моментом мы и будем пользоваться в "Безопасном разгоне PS3".

Подбираем правильную Sony PlayStation 3 под разгон

"Не все йогурты одинаково полезны". Не все PS3 весной 2025 года можно разгонять. Более того, не все разгоняемые версии стоит насиловать экспериментами и выжимать последние соки. Неделю назад упоминал о новом виде модификаций игровой станции три под названием BadWDSD, что позволит реализовать разгон всего модельного ряда, но данный эксплоит находится на начальной стадии и не доступен широкой общественности.

В мае 2025 года разгон доступен исключительно на кастомной прошивке с полным доступом к железу. Это все консоли, выпущенные со старта продаж до декабря 2010 года. Дата определяется по Data Code, состоящему из двух символов. Указан на всех консолях возле основной наклейки с ревизией и техническими сертификатами.

Именно от данной информации и зависит успешность всего мероприятия. Если у вас есть на руках Sony PlayStation 3, то вы за пару секунд можете проверить свой выигрышный билетик.

Ревизия и Data code на Sony PlayStation 3

Или поступить как я — продать свою старую консоль, потратить пару месяцев и купить ту, о которой давно мечтали. После определения самого факта возможности внести изменения в устройство подбираем оптимальный вариант. За 4 года с релиза гаджета до декабря 2010 года вышло более сорока моделей, и не все они подходят под наши задачи.

Необходимо определить, на каком технологическом процессе создан кристалл видеокарты. От этого напрямую зависит нагрев устройства и возможный потенциал разгона.

90 нм — редкие устройства, и до наших дней дожили единичные экземпляры. В СНГ завозили подобные гаджеты с апреля 2007 года, и я встречал такие в продаже. В 9 случаях из 10 — это коллекционные консоли, и в ваших руках они могут оказаться только в подарок от богатого дядюшки. Разгон возможен, но лишён практического смысла: максимум +100 по частотам и дикий шум от перегрева. Особняком стоят консоли "франкенштейны" — отремонтированные по гарантии официальными сервисами с перепайкой чипа на более новый с меньшим тепловыделением. В природе существуют FAT-версии с 40 нм чипами, но обывателям они недоступны.

65 нм — до 80% модифицируемых консолей под разгон идут с чипами по данному технологическому процессу. Тут надо выделить две большие категории: FAT и Slim. В пабликах бытует мнение, что тонкие версии консолей более надёжные и тихие, чем "толстушки" — это дичайшее заблуждение от малообразованных граждан. Во всех "толстушках" стояли 140 мм гигантские вентиляторы, в то время как на тонких версиях крутилятор уменьшили до 100 мм. Стоит ли упоминать тот факт, что площадь рабочей поверхности кулера, а с ней и эффективность, уменьшились в 2 раза? А ведь есть ещё и радиатор, который также уменьшился. Вопрос со "слимкой и толстушкой" не так очевиден, как многие думают. Последние версии "Фаток" намного тише и надёжнее первых ревизий "Слимок". В обоих случаях используется видеокарта с одинаковым потенциалом, нагревом и надёжностью, только у старых моделей система охлаждения вдвое эффективнее.

Система охлаждения и шум в разных ревизиях PS3

40 нм — не всё так очевидно, как может показаться на первый взгляд. И тут снова вопрос связан с глубинным народом. У "Слимок" 30-й ревизии снова порезали систему охлаждения. Сегодня они не модифицируются, но в сравнении с "Суперслимками" они проигрывают по отводу тепла и возможному потенциалу.

По факту, самыми оптимальными вариантами по состоянию на май 2025 года остаются ревизии CECH-21xx и CECH-25xx. Но и тут не всё так однозначно: и устройства не равнозначные в "потенциале" разгона.

Отличие PS3 ревизии CECH-21xx и CECH-25xx

Более старая ревизия имела "детские болячки" и грелась немного больше. По этому вопросу нет однозначного ответа. Слишком мало статистики в открытом доступе. Возможно, у устройств одинаковые кристаллы, но у одной консоли "для надёжности" подают более высокое напряжение, и у неё больший потенциал стабильного разгона. Либо технологический процесс был плохо освоен, и выход годных чипов был низким, и для увеличения стабильного результата поднимали вольтаж. Мне нравится думать о втором варианте и рекомендую искать CECH-25xx для своих экспериментов, как лучшую ревизию PS3 под разгон.

Модификация Sony PlayStation 3 CECH-25xx под разгон

Так как устройству около 15 лет, то рекомендуется провести тестирование гаджета на температурные показатели. Многие "экспериментаторы" рекомендуют в обязательном порядке менять термопасту и прокладки перед началом процесса. Практика показала, что "замена и обслуживание" очень часто либо не имеет положительного результата, либо ухудшает работоспособность консолей. Удаление пыли необходимо проводить в обязательном порядке, а вот с остальным возможны варианты.

Нюанс с обслуживанием консолей малоопытными пользователями состоит в том, что возможны повреждения устройства с последующим ворохом проблем. Неоднократно видел, как "отрывают" прикипевшую систему охлаждения от чипа с механическим воздействием на оборудование. Стоит понимать, что деформации в пару микрон достаточно, чтобы "актуализировать" целостность пайки или нарушить термоинтерфейс между крышкой и чипом. Скальпирование и шлифовка не входят в тематику данного материала.

Под модификацией подразумевается установка кастомной прошивки и проверка температуры в играх. До внесения каких-либо изменений запустите игры и проведите мониторинг в нескольких тяжёлых играх. Система не должна превышать 45% оборотов и 70 градусов. При частоте оборотов более 50% за устройством находиться некомфортно, и разгон теряет практический смысл. Предел по температурам составляет 80 градусов, и нам нужен задел.

Выбираем кастомную прошивку для Sony PlayStation 3 под разгон

Есть 4 варианта развития событий. На момент написания материала официальный сайт с модифицированными прошивками лёг отдохнуть, так что демонстрацию буду проводить с "левого ресурса".

Версии прошивок Evilnat для PS3





Использовать официальную разогнанную версию прошивки, модифицированную под увеличение производительности. Безопасный вариант в 9 случаях из 10. Всё продумали и проверили за вас. Качаем, устанавливаем, радуемся жизни. Если вы уже сидели на предыдущих ревизиях данной прошивки, то переезд будет с минимальными телодвижениями.

Использовать "неофициальную" разогнанную версию. Многие пользователи самостоятельно модифицируют прошивку с более агрессивными настройками. Из плюсов — всё сделали за вас и наслаждайтесь жизнью. Из минусов — нужно "курить" форумы на предмет "стабильности" именно под ваше устройство. Это НЕ универсальный вариант. Огромный риск окирпичивания.

Установить последнюю версию webMAN с новыми плагинами и расширенными функциями. Актуально, если вы не хотите переходить на модификацию Evilnat. Данный вариант развития событий существует, но на практике не проверял. Есть множество подводных камней с совместимостью.

Установка модификации для разработчиков с нуля, где добавлена функция разгона по умолчанию. Из минусов — не все любят заниматься сохранением игр, сейвов, настроек и прочего при переустановке системы.

Существует 4 варианта модификаций кастомной прошивки, каждая имеет версии с разгоном и без:

CEX — самая стабильная версия с минимальными возможностями. Не встречал упоминаний про разгон через расширения.

DEX — самая нестабильная версия с самыми широкими возможностями для разработчика. Если у вас шаловливые ручки, то это ваш вариант. Разгон в широком диапазоне. Играть можно, и в обычных условиях разница минимальна.

PEX — это обычная версия с некоторыми добавлениями файлов из DEX. Использую данный вариант, так как в него добавили возможность разгона без явного ухудшения стабильности работы.

D-PEX — гибрид с широчайшими возможностями. Ветка используется энтузиастами для проверки модификаций.

Безопасный разгон Sony PlayStation 3 с кастомной прошивкой Evilnat 4.92

Устанавливаем OverClocked версию кастомной прошивки Evilnat 4.92 PEX с безопасным поднятием частоты работы видеокарты и видеопамяти. Мероприятие простое и не требует глубоких познаний. Проверяем работу системы охлаждения и стабильность в играх. Моя консоль добавила 3–4 градуса от базы.

Прошивка Evilnat 4.92 OverClocked для Sony PlayStation 3



Аналогичные показатели наблюдались на личных Slim-версиях CECH-2504b (чип 40нм) и на FAT-версии CECHL04 (чип 65нм).

Сравнение Sony PlayStation 3 и Sony PlayStation 5

Оба устройства показали стабильный прирост производительности, а с ним и повышение температуры и акустические показатели. Оба устройства находятся в состоянии, близком к идеальному, и не подвергались стороннему вмешательству во "внутренний мир". Не решился проводить дальнейшие эксперименты над толстушкой из-за повышенных рисков выхода устройства из строя. Дальнейшие манипуляции проводил исключительно на специально подобранной Slim-версии.

На устройство было установлено последнее программное обеспечение, заточенное под дальнейшие модификации. В обновлении 4.92 добавили новый пункт. Простите за низкое качество фотографии, так как скриншоты не научился быстро делать и перекидывать.

Разгон PS3 с прошивкой 4.92 Evilnat w/ Cobra v8.5 — (CEX/DEX/PEX/D-PEX)

Функция программного разгона через плагин. Это голая система сразу после установки и без дополнительных плагинов. Из коробки. Сразу же выставил частоты 850 по ядру и 1000 по памяти и получил зависание системы. Помогло отключение электроэнергии и полная перезагрузка. Плагин сбрасывает свои значения после отключения. Сильно расстроился, так как это обычная частота для моей ревизии консоли (по наблюдениям из интернета). Его ставил, так как чаще всего встречается в различных обзорах.

Следующим шагом была формула 800 по ядру и 950 по памяти. Система работала, но были явные артефакты на рабочем столе.

Последним шагом и стабильным после пары часов эксплуатации стала 750 на 900.

Не проводил глубокого и всестороннего тестирования, но первые результаты говорят о стабильной отметке. Температуры выросли до 70 градусов при работе вентилятора в 45%. Не самые комфортные показатели, но тонкой настройки ещё не производил. Стабильная планка, от которой можно отталкиваться в тех или иных ситуациях. Прелесть подобного подхода заключается в том, что частоты можно менять в любой момент под конкретную игру. Если FPS держится стабильно, то частоты можно опустить и наслаждаться акустическим комфортом, если не хватает — то можно задрать и немного потерпеть.

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