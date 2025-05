В 2025 году Sony PlayStation 3 снова вернулась в поле зрения обычных геймеров. Теперь это не пережиток прошлого, а достойная альтернатива унылому миру сервисов и стерильного гейминга. Прайс на вторичке сравнялся с предыдущим поколением, а легендарные эксклюзивы не хотят переиздавать. Шикарный глянцевый корпус вызывает больше эмоций, чем весь ассортимент коммерческих продуктов современности. Почему PS3 снова в центре внимания, а также рассуждения про эстетику, коллекционную ценность и игровой опыт в 2025 году на устройстве из эпохи мамонтов.

Предисловие

В мае 2025 года произошло маленькое, но значимое событие в мире консольных развлечений, о котором никогда не напишут в таблоидах и не расскажут в медиа. На вторичном рынке сравнялась стоимость консолей восьмого и седьмого поколений. Xbox One и Xbox 360 сравнялись по цене ещё в прошлом году, а вот Sony PlayStation достигла знаменательной отметки только в этом году. Обывателю может показаться, что это незначительный факт без далеко идущих последствий, но это не так. Закон равновесия спроса и предложения утверждает, что древний, морально устаревший гаджет востребован на вторичном рынке не меньше, чем более свежий и актуальный. Конечно, стоит сделать поправку, что рабочих PS3 на руках заметно меньше, но факт остаётся фактом — цена сравнялась.

Sony PlayStation 4 и Xbox one в 2025 году

С игровыми устройствами восьмого поколения случился конфуз: они на 99% обратно совместимы с консолями последнего поколения, и их ценность в глазах обычного геймера стремится к нулю. Конечно, есть фактор цены, но экономные геймеры не готовы брать дешёвое устройство и платить за игры к нему. Старые плойки и коробоксы не отвечают термину "экономика должна быть экономной во всём".

С коллекционной точки зрения у Sony PlayStation 4 и Xbox One также дела обстоят не самым лучшим образом. И японцы, и янки максимально удешевили свои изделия, что не вызывает хоть каких бы то ни было эмоций. Всё просто, бюджетно и практично. Есть бандловые лимитированные версии, но за ними не стоит никакой истории. Красивые коробочки с нулевым бэкграундом.

Актуальность Sony PlayStation 3 в 2025 году

Вопрос стоит разделить на три большие части:

Стоимость устройства;

Эксклюзивный экспириенс;

Коллекционная и эстетическая составляющая;

Из трех этих составляющих и будет состоять результирующая актуальность для каждого отдельного геймера. Для себя выбрал эстетическую составляющую, что радует глаз и душу.

Xbox 360 FAT и PlayStation 3 FAT

Элитная чёрная версия Xbox 360 FAT с хромированными вставками и Sony PlayStation 3 под заводскими пломбами в состоянии, близком к идеальному. Коробокс планирую поменять, так как состояние корпуса сильно хромает, а вот PS3 радует глаз и гостей.

Стоимость Sony PlayStation 3 в 2025 году

В стародавние времена при больших колебаниях в цене понятие "стоимость" имело сильную волатильность и не отображало реального положения дел. В большинстве случаев применяли альтернативные варианты выражения ценности любого товара или услуги. Например, вскопать десять соток под картошечку обходилось в четыре пузыря. Заменить прокладки в кране — один пузырь. Моя мама всё оценивала в книгах...

Существует великое множество вариантов оценки. А как вам такой вариант: "Sony PlayStation 3 в идеальном состоянии, с двумя оригинальными геймпадами по цене одной DOOM: The Dark Ages (премиальное издание)?"

Стоимость DOOM: The Dark Ages (премиальное издание)

В одном случае вы точно знаете, за что отдаёте денежку и что получите взамен, а во втором возможны варианты. Каждый сам для себя может решить, какой вариант траты денег лично для него будет более рациональным.

Эксклюзивный экспириенс от покупки PS3 в 2025 году

Многие могут подумать, что речь пойдёт о легендарных эксклюзивах игровой консоли, но это не совсем так. Да, у японцев много первоклассных игр остались заперты в том поколении. Тут вам и Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, серия Killzone, серия Resistance, серия God of War, серия Infamous, серия Ratchet and Clank, серия MotorStorm и несколько десятков других проектов на 11 из 10. Но это далеко не всё, что можно найти в прошлом, что может заинтересовать в настоящем. Существуют ежегодные серии игр, что никогда не будут переиздаваться и сняты с продажи из-за лицензионных ограничений. И сюда можно отнести серию FIFA, NBA, NHL, MLB, Just Dance, Madden NFL и множество других проектов из тех времён, когда лутбоксы ещё были ругательным словом.

На ископаемом девайсе присутствует громадная когорта игр, что не выйдут на современных платформах по тем или иным причинам.

PlayStation 3 Spider-Man games collection

Забавный факт... Большинство игр по франшизе Spider-Man вышли под руководством Activision Blizzard, что принадлежит Xbox. Меня терзают очень смутные сомнения, что мир узнает о существовании ремастеров этих игр.

Коллекционная и эстетическая составляющая PlayStation 3 в 2025 году

Это отдельная категория с целым отдельным миром. Я себе приобрёл игровую консоль как элемент "ностальгии". Во времена популярности устройства был прожжённым ПК-боярином, и консольный мир был чем-то далёким и фантастическим. Пара игровых сессий отложились в подкорке мозга как нечто выдающееся с выпуском кучи эндорфинов. Святой Грааль, к которому всегда хотелось прикоснуться, но кошелёк каждый раз убеждал, что сие — бесполезная трата денег.

PlayStation 3 FAT

Посмотрите на этот шедевр инженерного и дизайнерского искусства и скажите, что это обычный пластик, не стоящий вашего внимания. Назовите мне ещё хоть одну консоль, что выглядит лучше, и вы захотите поставить что-то другое "на полочку".

Актуальность PlayStation 3 среди обычных геймеров

Всё вышеперечисленное относилось к заядлым геймерам с большим бэкграундом, что понимают толк в устройствах и могут отличить качественную вещь от мусорного пластика, но что должны думать обычные геймеры? Ответ достаточно простой и очевидный, но проще всего продемонстрировать на примерах из обычной жизни.

22 апреля 2025 года состоялся релиз The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Древняя игра с древними механиками и примитивным геймплеем. Мусорный проект из 2006 года. Народ настолько изголодался по качественным играм в 2025 году, что "схавал" провальный проект из прошлого.

24 апреля 2025 года состоялся релиз Clair Obscur: Expedition 33 — средненькая и примитивная игра, берущая своё начало из Ni no Kuni: Wrath of the White Witch, Valkyria Chronicles, Resonance of Fate, Eternal Sonata, Atelier Ayesha, Time and Eternity, White Knight Chronicles, Final Fantasy XIII, Enchanted Arms, Tales of Xillia. Подобными играми PlayStation 3 была завалена по самые помидоры. Многие из них признаны настоящими шедеврами, а не выскочившими на хайпе среди изголодавшей аудитории.



Eternal Sonata на PS3

Устаревшая графика на древней PlayStation 3

Часто слышу подобные высказывания в адрес японского устройства и отчасти должен с ним согласиться, но только отчасти. В последнее время все чаще замечаю, что геймеры предпочитают игры с увлекательным геймплеем, а не графикой.

Больше всех шумят игры, где пиксели в пол экрана и пользователи не вспоминают об этом.

Прогресс настолько далеко продвинулся в своем развитие, что лишние пиксели на экране больше не являются определяющими.

В чартах Steam регулярно мелькают проекты, созданные на коленках. Студенческие работы после учебы, но с душой.

Коммерциализация, маркетинг и YouTube отучили геймеров от хороших игр. Кривляния популярных инфлюенсеров на камеру приносят больше продаж, чем реальное качество продукта. Люди тратят деньги на эмоциях и ожиданиях, а не с холодным расчётом и осознанием происходящего.

Наследие Sony PlayStation 3 в 2025 году

Изначально этот пункт составлял 5000 знаков, но он не вписывался в повествование. Давайте я кратенько напишу названия игр, а вы сами в голове составите образ великого прошлого, которое вспоминаете при каждом удобном случае:

Grand Theft Auto V;

The Elder Scrolls V: Skyrim;

Mass Effect;

Minecraft;

Terraria;

Borderlands 2;

Call of Duty 4: Modern Warfare;

Diablo III.

Две трети самых продаваемых мультиплатформенных игр берут своё начало и популярность в эпоху Sony PlayStation 3 и Microsoft Xbox 360. Вся современная игровая культура выросла именно из этих платформ. Смотря в будущее мы снова и снова оглядываемся в прошлое и проводим сравнение.