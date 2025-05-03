Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Как Microsoft прячет проблемы Xbox за красивыми цифрами в финансовом отчете (итоги 2025)

Геймеров кормят графиками, инвесторов — обещаниями, а рынок — иллюзией роста. Добро пожаловать в Xbox 2025.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Xbox не меняется. Xbox пускает пыль в глаза. За красивой ширмой бренда всё чаще скрывается пустота. Сегодня разбираю последний финансовый отчёт по консолям Xbox series и подпискам Xbox Game Pass. На конкретных примерах показываю, как Microsoft формирует иллюзию роста в игровом сегменте. Это не единичная аномалия, а устойчивая модель поведения, повторяющаяся из года в год.

реклама



Предисловие

Несколько лет своей жизни посвятил банкротствам, ликвидации, реструктуризации, санации и другим интересным событиям в жизни некоторых предприятий. Особенностью данной деятельности были отчеты перед кредиторами, банками, налоговой, государственными органами. В зависимости от ситуации необходимо было показать "выздоровление" предприятия либо невозможность взыскания денежных средств. Было много написанных бумажек, которые никто не читал, но были важны для соблюдения процедур. Например, был случай с небольшим заводиком в сельской местности — около 150 сотрудников при населении около 500 человек. Закрытие основного работодателя имело не самые хорошие последствия для местных жителей. Государство поддержало оздоровление и обязалось выплачивать минимальную зарплату, а взамен требовало найти инвесторов. Мне приходилось каждую неделю писать кипу отчетов в пяток инстанций и рассказывать, как у нас всё хорошо и как мы движемся к светлому будущему.

Вы не поверите, но именно такие отчеты по игровому направлению сейчас вижу от Microsoft. Красивые отписки, удобные для заголовков. Именно их и будем разбирать. Что скрывается за ростом игрового направления на самом деле?

реклама



Повышение прайса на консоли Xbox и игры от внутренних студий

Две заметные новости одним паровозиком проскочили в профильных СМИ. Переплетение мыслей и общие выводы невозможны одно без другого. Своё видение привёл пару дней назад, без оглядки на чужое мнение. Что первое пришло в голову — то и высказал. Так как это мои профильные навыки, то посчитал их наиболее близкими к реальности:

Почему дорожают консоли Xbox — разбор финансовой стратегии Microsoft

За 48 часов с появления заметки от Microsoft большинство специалистов считают, что упор идёт в противостояние Америки и Коммунистического Китая. Орёл и дракон выясняют, кто в доме главный. Обоюдные пошлины, от которых и стартует рост стоимости конечного товара.

реклама



Даниэль Ахмад занимается "damage control Xbox"

Большинство мнений строится на базе высказываний Даниэля Ахмада и его интерпретации происходящего. В его словах есть логика, правда, она не стыкуется с реальным положением дел: 

  • Пошлины в 145% ещё не ввели и не факт, что введут, но цены УЖЕ подняли. А ведь гордый восточный народ пришлёт свою "ответочку" со своими пошлинами и пойдут танцы в ритме вальса.
  • Перенос производства из Поднебесной в земли великих прерий — это процесс 5–7 лет. То есть в США не появятся аналогичные товары по старым ценам в обозримом будущем. Многие не знают, но в Америке культ потребления и кредитования является нормой. Увеличение стоимости заметного числа товаров вызовет снижение реальной покупательной активности. Для Америки колебания в 3–4% за год являются нормой, но 20–30% — это повод для выхода с вилами на площади и проспекты.
  • Ещё один момент — пошлины касаются десятков тысяч товаров, но цену подняла пока что только Microsoft. Если в течение ближайшей недели другие участники рынка не последуют примеру отраслевого гиганта, значит, вопрос не в пошлинах.
  • Серый импорт... Когда стоимость товара в одной стране выше, чем в другой, то люди чаще пользуются почтовыми отправлениями. На Американском континенте присутствуют Канада и Мексика. Sony и другим корпорациям не обязательно ввозить контейнеры с товарами в первую экономику мира. Соседние страны обрадуются увеличению товарооборота и поступлениям в казну.

Даниэль Ахмад интересный специалист. Он регулярно оправдывает действия Microsoft и негативно высказывается в отношении Sony. Например, сейчас он утверждает, что за Xbox последуют самураи и и это нормальная тенденция. Переместив негатив с одной компании на всех. В то же время, полгода назад его комментарии про дорогую PS5 Pro удивляли своей лаконичностью. 

реклама



Всё ещё настаиваю, что Microsoft избавляется от консольного направления, концентрируясь на издательской деятельности, и происходящее — лишь ширма.

Финансовый отчет Microsoft за 3 квартал 2025 года

Красивая диаграмма с указанием выручки по кварталам и суммарно за год с пониманием происходящего. Стабильный рост с момента покупки ZeniMax Media в 2020 и Activision Blizzard в 2024 финансовом году.

Денег много не бывает и ими необходимо хвастаться. В указанные циферки также входит продажная стоимость оборудования, реклама, продвижение чужих игр. Нам объявили несколько показателей. И каждый необходимо рассмотреть с особым цинизмом.

Выручка от подписки Game Pass для PC увеличилась на 45%

Ошеломляющий рост, какого игровая индустрия ни разу не видела в своей истории. В полтора раза всего за один год. Но волшебство улетучивается, как только в руки берёшь историю новостных заголовков за последний год. С 12 сентября стоимость подписки для персональных компьютеров выросла с $9,99 до $11,99.

20% исключительно за счёт роста стоимости и без увеличения числа пользователей. Но магия на этом не заканчивается. Мы можем посчитать примерный общий вклад, а с ним и примерный рост числа подписчиков на персональных устройствах. Низкая база всегда будет давать красивые цифры.

В апреле 2024 года примерная квартальная выручка всех подписок составляла $1,2 млрд. Число подписчиков всех мастей — 34 млн человек. Существовали подписки для PC $10, для Xbox $9, $11 и $17 (без разделения на Core, Standard, Ultimate). В апреле 2025 года ситуация изменилась: на PC — $12, на Xbox — $9, $15 и $20. Выручка PC увеличилась на 45%. Общая выручка игрового подразделения увеличилась на $272 млн.

Путём несложных манипуляций и предполагая, что число подписчиков на консолях осталось на том же уровне, а рост игровой выручки исключительно за счёт аренды игр, мы имеем примерное соответствие числа подписчиков на ПК в 45%, и сумму в $99 млн в прошлом и $144 млн за квартал в этом году.

И всё это исходит из того понимания, что предзаказы на новые игры Xbox на альтернативных платформах имели минимальное влияние на общую выручку. Иначе рост в $272 млн в общем расчёте уменьшил бы и остальные показатели.

А теперь про пыль в глаза. Общая выручка от пользователей подписки на персональных компьютерах — это 2% от общей выручки. Это погрешность в вычислениях, но о ней гордо рассказывают в презентации для прессы.

Общая игровая выручка Xbox увеличилась на 5%

Ещё один красивый слоган. Не буду уточнять момент с ростом стоимости игровых подписок Xbox Game Pass в сентябре 2024 года, что выросли на 20%, так как это будет банально и неинтересно. Посмотрю на другой общедоступный и понятный показатель — установочную базу пользователей Xbox.

В апреле 2024 года число проданных консолей было примерно на уровне 29 млн устройств. За год прирост составил 3 млн или 10%. Только данный факт должен был дать существенный прирост выручки. Кто-то может сказать, что люди перешли со старого коробокса на новый и продажа консолей ничего не дала. Отчасти это так, а ещё это признак того, что отток старых геймеров выше, чем приток новых. Явный признак прямого упадка и снижения аудитории у платформодержателя.

Показатели игрового контента и сервисов повысились на 8% благодаря Call of Duty и Minecraft

Несколько раз перечитал данный факт, но так и не понял, о чём идёт речь. Если сие про внутриигровые покупки, то очень интересный факт. В начале года народ немного повозмущался данному факту и проглотил пилюлю. Судя по всему, репутация — ничто, а жажда наживы — всё.

Ведущий издатель по количеству предзаказов и предустановок игр

Самая интересная фраза, которую многие пользователи читают неправильно. Игра слов и очередное пускание пыли в глаза.

Слово "ведущий" — это не синоним "первый", "лучший" или "№1". Это размытое понятие, не поддающееся объективной проверке. Учитывая, что Microsoft входит в десятку крупнейших издателей игр на планете, то в абсолютно любом месяце, вне зависимости от ситуации, данная фраза будет "правдивой". У фразы нет иной смысловой нагрузки, как создать впечатление у обывателя.

Послесловие

Игровое направление Xbox всё чаще напоминает фразу: "Нам бы ночь простоять, да день продержаться". Отчётность Microsoft — это не про игры, это про картинку для акционеров. Играют уже не геймеры, а цифры. Всё остальное — красивая ширма, чтобы никто не заметил, как из платформы медленно, но верно уходит душа. Вопрос не в том, когда это всё закончится. Вопрос в том, сколько ещё успеют высосать из доверчивого народа.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Telegram-канал @overclockers_news - обновлённый формат нашего канала. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microsoft васютин xbox game pass microsoft отчётность xbox game pass цены xbox консоли 2025 xbox отчет 2025 xbox подписка даниэль ахмад
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: Rise, Rise, Rise – уникальный процессор на Socket 7 с пасхалкой внутри
34
Что показывали Doogee на выставке «Связь-2025»
4
Обзор процессорных кулеров Ocypus Delta A62 WH ARGB и Iota A62 BK
+
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Iota P1200
4
Обзор процессорного кулера Ocypus Delta A40 WH ARGB
2
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Delta P850
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8800 XPG Lancer CUDIMM RGB (AX5СU8800C4224G-BLACRSG) объемом 48 Гбайт
9
Построение самого компактного ПК или RTX 4090 в объеме 0.5 литра
16
Обзор ноутбука ASUS Zenbook A14 (UX3407R)
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WIFI
4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователи Windows 11 недовольны невозможностью установки ОС без доступа к интернету
19
Миллиардер Марк Цукерберг заявил, что «высшее образование не готовит людей к трудовой жизни»
3
Права на фильм "Кончится лето" выкупила американская компания
+
Ударный беспилотник Lumberjack с реактивным двигателем способен поражать цели на расстоянии 320 км
+
OnePlus сообщила о рекордных показателях продаж своего компактного смартфона OnePlus 13T
1
Lian Li запустила продажи корпусов LANCOOL 217 с отделкой из дерева по цене 100 долларов
2
Sony Xperia 1 VII протестирован в Geekbench с чипом Snapdragon 8 Elite и 12 ГБ ОЗУ
+
Nics Tek анонсирует компактную игровую клавиатуру Hesper64 (100) с двойными клавишами
+
TCL представила доступный 85-дюймовый QLED-телевизор TCL Q5K с Google TV
+
Свежие изображения Android 16 демонстрируют масштабные изменения пользовательского интерфейса
+
Испанские предприниматели проявляют интерес к возвращению на российский рынок
+
Трамп заявил, что Samsung планирует «крупные инвестиции» в США
+
Casio анонсировала скелетонизированные часы G-Shock GBX-100S с металлическим безелем
8
Xiaomi готовит премиальный смартфон Xiaomi 15S Pro с чипом XRing
+
Появились первые обзоры премиальной ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti OC с испарительной камерой
+
Авторы Heroes of Might and Magic: Olden Era показали героев и юнитов фракции «Лесной союз»
2
Сатья Наделла заявил, что Microsoft стала «ведущим издателем» игр на Xbox и PlayStation
+
Обновление KB5055627 для Windows 11 версии 24H2 ускоряет работу Проводника
+
Samsung Galaxy S25 Edge с корпусом 5.85 мм, Snapdragon 8 Elite и 200-Мп камерой дебютирует 13 мая
+
Garmin может добавить поддержку LTE в серию Fenix 8 и другие флагманские умные часы
+

Популярные статьи

"Мастер", "Чокнутые", "Чёрный чемодан – двойная игра": краткий обзор новых фильмов (субъективно)
+
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
239
Краткий обзор игры Steel Seed (субъективное мнение)
2
Days Gone Remastered для PS5 — почему новая версия испортила любимую игру
7
Ретроклокинг: Rise, Rise, Rise – уникальный процессор на Socket 7 с пасхалкой внутри
34
Истребитель 6-го поколения Tempest будет нести в два раза больше полезной нагрузки, чем F-35
8
РФ укрепит политическую связь с КНДР и построит автомобильный мост протяженностью 830 метров
2
Обзор наушников uRage SoundZ 330 Gaming
12
Почему дорожают консоли Xbox - разбор финансовой стратегии Microsoft
+
Как азиатские страны начинают доминировать в космической отрасли
1

Сейчас обсуждают

Игорек Казаков
09:30
В ремастере улучшили дальность прорисовки травы, и теперь локации выглядят куда более детализированными, также цветовая гамма стала более естественной, освещение стало выглядеть более естественным, те...
Days Gone Remastered для PS5 — почему новая версия испортила любимую игру
Serge Ivanof
09:21
Плохое вранье.
В течение последних 12 лет «Байкал Электроникс» выпустила порядка 85 000 процессоров
unhurtable
09:03
С какими странами Финляндия имеет сухопутное сообщение что так важна колея единая, ах да с цельной Швецией ПЛАНИРУЮТ в этом году, правильно, ради одной то точки обязательно надо все что есть передела...
Россия строит новые железные дороги у границ с Финляндией, что беспокоит соседей
Bernigan
08:51
Да, блогеры хорошо стадо пасут, что оно скупает втридорога шлак многократно худший чем даже 5070
Цены на Radeon RX 9070 XT взлетают до $1000 из-за дефицита
Tritonk7
08:47
Читал с удовольствием, не знал что существует такой большой зоопарк под сокет 7 . Вот понимаю в те времена какая была конкуренция. Сейчас все очень скучно.
Ретроклокинг: Rise, Rise, Rise – уникальный процессор на Socket 7 с пасхалкой внутри
Eisbrecher
08:21
Просто любопытно. А вам не лень столько времени тратить на чимбу? :D
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
swr5
08:09
Не надо сгущать краски и постить тут душераздирающие картинки. Линус пока никого не убил и не сжег.
Пользователи Windows 11 недовольны невозможностью установки ОС без доступа к интернету
swr5
08:07
В мире Линукс немного все не так. Там все принадлежит тебе. Если ты взял что-то оно уже твое - пользуйся, развивай, изменяй и т.п., т.е оглядываться не надо.
Пользователи Windows 11 недовольны невозможностью установки ОС без доступа к интернету
Даня Завьялов
08:05
Хз, где ты такое увидел, я нигде не писал, что "FHD после апскейлеров это и есть 4к" Я писал, что апскейл с 1080 до 4к будет выглядеть лучше, чем нативные 1080, а это тупо факт, хз как с этим можно с...
Я снова отложил покупку нового QHD монитора для игрового ПК на пару лет и вот почему
Даня Завьялов
07:58
Хз, никогда не слышал) 1063 и 1066 - да, так разделяют иногда 3гиговая 1060 тоже из под пера китайцев вышла, вряд ли такая планировалась сразу
Я снова отложил покупку нового QHD монитора для игрового ПК на пару лет и вот почему
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем