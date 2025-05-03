Xbox не меняется. Xbox пускает пыль в глаза. За красивой ширмой бренда всё чаще скрывается пустота. Сегодня разбираю последний финансовый отчёт по консолям Xbox series и подпискам Xbox Game Pass. На конкретных примерах показываю, как Microsoft формирует иллюзию роста в игровом сегменте. Это не единичная аномалия, а устойчивая модель поведения, повторяющаяся из года в год.

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Предисловие

Несколько лет своей жизни посвятил банкротствам, ликвидации, реструктуризации, санации и другим интересным событиям в жизни некоторых предприятий. Особенностью данной деятельности были отчеты перед кредиторами, банками, налоговой, государственными органами. В зависимости от ситуации необходимо было показать "выздоровление" предприятия либо невозможность взыскания денежных средств. Было много написанных бумажек, которые никто не читал, но были важны для соблюдения процедур. Например, был случай с небольшим заводиком в сельской местности — около 150 сотрудников при населении около 500 человек. Закрытие основного работодателя имело не самые хорошие последствия для местных жителей. Государство поддержало оздоровление и обязалось выплачивать минимальную зарплату, а взамен требовало найти инвесторов. Мне приходилось каждую неделю писать кипу отчетов в пяток инстанций и рассказывать, как у нас всё хорошо и как мы движемся к светлому будущему.

Вы не поверите, но именно такие отчеты по игровому направлению сейчас вижу от Microsoft. Красивые отписки, удобные для заголовков. Именно их и будем разбирать. Что скрывается за ростом игрового направления на самом деле?

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Повышение прайса на консоли Xbox и игры от внутренних студий

Две заметные новости одним паровозиком проскочили в профильных СМИ. Переплетение мыслей и общие выводы невозможны одно без другого. Своё видение привёл пару дней назад, без оглядки на чужое мнение. Что первое пришло в голову — то и высказал. Так как это мои профильные навыки, то посчитал их наиболее близкими к реальности:

Почему дорожают консоли Xbox — разбор финансовой стратегии Microsoft

За 48 часов с появления заметки от Microsoft большинство специалистов считают, что упор идёт в противостояние Америки и Коммунистического Китая. Орёл и дракон выясняют, кто в доме главный. Обоюдные пошлины, от которых и стартует рост стоимости конечного товара.

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Даниэль Ахмад занимается "damage control Xbox"

Большинство мнений строится на базе высказываний Даниэля Ахмада и его интерпретации происходящего. В его словах есть логика, правда, она не стыкуется с реальным положением дел:

Пошлины в 145% ещё не ввели и не факт, что введут, но цены УЖЕ подняли. А ведь гордый восточный народ пришлёт свою "ответочку" со своими пошлинами и пойдут танцы в ритме вальса.

Перенос производства из Поднебесной в земли великих прерий — это процесс 5–7 лет. То есть в США не появятся аналогичные товары по старым ценам в обозримом будущем. Многие не знают, но в Америке культ потребления и кредитования является нормой. Увеличение стоимости заметного числа товаров вызовет снижение реальной покупательной активности. Для Америки колебания в 3–4% за год являются нормой, но 20–30% — это повод для выхода с вилами на площади и проспекты.

Ещё один момент — пошлины касаются десятков тысяч товаров, но цену подняла пока что только Microsoft. Если в течение ближайшей недели другие участники рынка не последуют примеру отраслевого гиганта, значит, вопрос не в пошлинах.

Серый импорт... Когда стоимость товара в одной стране выше, чем в другой, то люди чаще пользуются почтовыми отправлениями. На Американском континенте присутствуют Канада и Мексика. Sony и другим корпорациям не обязательно ввозить контейнеры с товарами в первую экономику мира. Соседние страны обрадуются увеличению товарооборота и поступлениям в казну.

Даниэль Ахмад интересный специалист. Он регулярно оправдывает действия Microsoft и негативно высказывается в отношении Sony. Например, сейчас он утверждает, что за Xbox последуют самураи и и это нормальная тенденция. Переместив негатив с одной компании на всех. В то же время, полгода назад его комментарии про дорогую PS5 Pro удивляли своей лаконичностью.

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Всё ещё настаиваю, что Microsoft избавляется от консольного направления, концентрируясь на издательской деятельности, и происходящее — лишь ширма.

Финансовый отчет Microsoft за 3 квартал 2025 года

Красивая диаграмма с указанием выручки по кварталам и суммарно за год с пониманием происходящего. Стабильный рост с момента покупки ZeniMax Media в 2020 и Activision Blizzard в 2024 финансовом году.

Денег много не бывает и ими необходимо хвастаться. В указанные циферки также входит продажная стоимость оборудования, реклама, продвижение чужих игр. Нам объявили несколько показателей. И каждый необходимо рассмотреть с особым цинизмом.

Выручка от подписки Game Pass для PC увеличилась на 45%

Ошеломляющий рост, какого игровая индустрия ни разу не видела в своей истории. В полтора раза всего за один год. Но волшебство улетучивается, как только в руки берёшь историю новостных заголовков за последний год. С 12 сентября стоимость подписки для персональных компьютеров выросла с $9,99 до $11,99.

20% исключительно за счёт роста стоимости и без увеличения числа пользователей. Но магия на этом не заканчивается. Мы можем посчитать примерный общий вклад, а с ним и примерный рост числа подписчиков на персональных устройствах. Низкая база всегда будет давать красивые цифры.

В апреле 2024 года примерная квартальная выручка всех подписок составляла $1,2 млрд. Число подписчиков всех мастей — 34 млн человек. Существовали подписки для PC $10, для Xbox $9, $11 и $17 (без разделения на Core, Standard, Ultimate). В апреле 2025 года ситуация изменилась: на PC — $12, на Xbox — $9, $15 и $20. Выручка PC увеличилась на 45%. Общая выручка игрового подразделения увеличилась на $272 млн.

Путём несложных манипуляций и предполагая, что число подписчиков на консолях осталось на том же уровне, а рост игровой выручки исключительно за счёт аренды игр, мы имеем примерное соответствие числа подписчиков на ПК в 45%, и сумму в $99 млн в прошлом и $144 млн за квартал в этом году.

И всё это исходит из того понимания, что предзаказы на новые игры Xbox на альтернативных платформах имели минимальное влияние на общую выручку. Иначе рост в $272 млн в общем расчёте уменьшил бы и остальные показатели.

А теперь про пыль в глаза. Общая выручка от пользователей подписки на персональных компьютерах — это 2% от общей выручки. Это погрешность в вычислениях, но о ней гордо рассказывают в презентации для прессы.

Общая игровая выручка Xbox увеличилась на 5%

Ещё один красивый слоган. Не буду уточнять момент с ростом стоимости игровых подписок Xbox Game Pass в сентябре 2024 года, что выросли на 20%, так как это будет банально и неинтересно. Посмотрю на другой общедоступный и понятный показатель — установочную базу пользователей Xbox.

В апреле 2024 года число проданных консолей было примерно на уровне 29 млн устройств. За год прирост составил 3 млн или 10%. Только данный факт должен был дать существенный прирост выручки. Кто-то может сказать, что люди перешли со старого коробокса на новый и продажа консолей ничего не дала. Отчасти это так, а ещё это признак того, что отток старых геймеров выше, чем приток новых. Явный признак прямого упадка и снижения аудитории у платформодержателя.

Показатели игрового контента и сервисов повысились на 8% благодаря Call of Duty и Minecraft

Несколько раз перечитал данный факт, но так и не понял, о чём идёт речь. Если сие про внутриигровые покупки, то очень интересный факт. В начале года народ немного повозмущался данному факту и проглотил пилюлю. Судя по всему, репутация — ничто, а жажда наживы — всё.

Ведущий издатель по количеству предзаказов и предустановок игр

Самая интересная фраза, которую многие пользователи читают неправильно. Игра слов и очередное пускание пыли в глаза.

Слово "ведущий" — это не синоним "первый", "лучший" или "№1". Это размытое понятие, не поддающееся объективной проверке. Учитывая, что Microsoft входит в десятку крупнейших издателей игр на планете, то в абсолютно любом месяце, вне зависимости от ситуации, данная фраза будет "правдивой". У фразы нет иной смысловой нагрузки, как создать впечатление у обывателя.

Послесловие

Игровое направление Xbox всё чаще напоминает фразу: "Нам бы ночь простоять, да день продержаться". Отчётность Microsoft — это не про игры, это про картинку для акционеров. Играют уже не геймеры, а цифры. Всё остальное — красивая ширма, чтобы никто не заметил, как из платформы медленно, но верно уходит душа. Вопрос не в том, когда это всё закончится. Вопрос в том, сколько ещё успеют высосать из доверчивого народа.