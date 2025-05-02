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Почему дорожают консоли Xbox - разбор финансовой стратегии Microsoft

Можно долго делать вид, что всё идёт по плану. Особенно если никто точно не знает, каким должен быть этот план.
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Перемены. Именно так можно охарактеризовать последние телодвижения Фила Спенсера. Microsoft готовит пользователей консолей Xbox к новым реалиям. При этом она думает не только о геймерах, но и собственном кошельке. Трех зайцев одним ударом. Сегодня кратко рассмотрим вопрос с уклоном в стоимость конечного устройства и целесообразности его производства.

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Предисловие

Microsoft поднимает стоимость своих консолей выше адекватного значения. Примитивная Xbox Series X с 2 ТБ стоит дороже мощной и продвинутой PlayStation 5 Pro. Странное решение, всполошившее игровое сообщество. Фраза "Добейте выживших" наиболее ярко демонстрирует ситуацию с ценовой политикой Microsoft... Или нет? Или в действиях Фила Спенсера и компании есть рациональное зерно? Постараюсь рассмотреть вопрос через призму платформодержателя и его финансового планирования.

Дисклеймер

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В один день были опубликованы квартальный финансовый отчёт и уведомление о повышении стоимости. Я планирую два отдельных материала. Один построен на чётком понимании ситуации, второй — на предположениях, из-за чего возможны "несостыковки" фактов. Чтобы мои тексты и мнения не воспринимались как "раздвоение личности" предупреждаю: всё сказанное ниже — это предположения и они могут отличаться от реальности. Всё описанное ниже — исключительно пища для размышлений построенная на богатом жизненном опыте.

Microsoft повышает стоимость консолей, игр и аксессуаров

Немногие знают, но 30–40% стоимости конечного товара составляют "накладные расходы". Магазин, что выставляет товар на полочку, хочет кушать. Перевозчик, что развозит товары по магазинам, хочет кушать. Разработка, проектирование, склады, таможенные пошлины, платные дороги, работа складских терминалов, патентные сборы, лицензирование, гарантийные обязательства, сертификация и куча всего остального — это невидимая денежка, что требуется для распространения устройства по всему миру.

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И тут надо понимать тонкость момента. Если сертификация стоит 100 рублей и ты продаёшь 100 устройств, то конечная стоимость товара увеличивается на 1 рубль. Если сертификация стоит 100 рублей и ты продаёшь только 5 устройств, то стоимость товара увеличивается на 20 рублей. Когда считают продажную стоимость, то расчёт берут не из одной единицы товара, а из плана (к примеру, будет продано 70 млн устройств за жизненный цикл) и все накладные расходы делят на плановое число устройств. Продашь больше — заработаешь. Продашь меньше?..

Некоторые пользователи связывают повышение конечной стоимости устройства с торговым противостоянием Китая и США — мол, таможенные пошлины повысят конечную стоимость. Но я в такое не верю. В разрезе игровых консолей Xbox Поднебесная оказывает лишь услуги по сборке устройства, а не создаёт его. США поднимает пошлины на американский товар и вводит против него заградительные барьеры? Или Китай повышает пошлины на ввозимые в страну высокотехнологичные комплектующие и ставит барьеры, что уменьшат объёмы заказов для местных сборщиков? В обоих случаях это будет friendly fire.

Microsoft отказывается от консольного подразделения Xbox

Фил Спенсер и компания берут курс на издательское дело. Они больше не заинтересованы в поддержании консольного направления на плаву и постепенно сворачивают деятельность. Последние полтора года вопрос был гипотетическим, с большим числом различных намёков, но теперь от слов перешли к делу.

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За 2024 год было реализовано примерно 3 млн устройств Xbox различных модификаций. Тонкость вопроса состоит в том, что конечная себестоимость напрямую зависит от предзаказа на комплектующие. Все слышали, как передовые линии TSMC забиты заказами Apple на несколько месяцев вперёд. Большой заказ — большие деньги. Чем больше заказ, тем важнее клиент и к нему лучше отношение. Когда твой годовой план продаж — всего 3 млн устройств, то твоя очередь подойдёт "как-нибудь потом", либо плати больше, чем остальные. Microsoft не может сделать заказ на 10–20 млн устройств и складировать их долгие годы непонятно где. А мелкие заказы обходятся заметно дороже.

Какой план по развитию Xbox на ближайшие годы

У меня есть предположение, что Microsoft сделала последний заказ на последнюю партию игровых консолей текущего поколения. Не имеет никакого значения, как долго и быстро они будут продаваться. Главная цель — показать, что консоли присутствуют в продаже. Если консоль продаётся и не изъята из магазинов, значит платформодержатель и дальше может продолжать доить уже существующих пользователей. Не будет суеты, что Microsoft закрывает игровое подразделение и быстрой миграции на альтернативные платформы. В существующую стоимость включили издержки длительного хранения, компенсацию запланированного демпинга, излишние затраты, что потратили на проектирование и прочее.

Запас в 3–5 млн штук из последней партии по завышенной стоимости аккуратно разойдётся за 2–3 года. Если очень понадобится, то можно будет устроить скидки и распродать хвостик в самом конце — как было с Xbox One X. Упор сделают на Xbox Game Pass на ПК, мобильных устройствах и телевизорах. Три с половиной игры с лутбоксами разместят в "альтернативных" магазинах.

Послесловие

Планомерный демонтаж консольного бизнеса Xbox в самом разгаре. Некоторые видят в этом хаос, другие — работу эффективных менеджеров. Повышение цен, отказ от массового производства, ставка на издательскую модель — несколько взаимосвязанных элементов. Вопрос не в том, почему исчезнут консоли Xbox, а в том, что мы увидим после. В виде логотипа на стартовом экране? В виде облачного приложения в телевизоре? В виде платного сервиса без привязки к железу? Microsoft сокращает затраты на производство железяк и плавно переводит геймеров в новую эру. Без вазелина и на добровольной основе.

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