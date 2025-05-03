Чей Крым? На банальный вопрос давно найден очевидный ответ — без "но" и "если". У подавляющего большинства жителей он не вызывает сомнений. Но прямо сейчас, во время мирных переговоров между сторонами противостояния, это — самая первая и самая простая тема. Почему такая банальщина стала камнем преткновения в урегулировании конфликта? Сегодня хочется рассмотреть тонкости и последствия понятий "де-юре" и "де-факто". Почему этот вопрос гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд?

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Умные слова и термины в современной политике

В современном мире существует две реальности, объективная и бумажная. Чтобы все было по красоте, обе реальности должны совпадать. Например, черные реэлторы могут юридически все красиво оформить и на бумаге квартира вам не будет принадлежать - "де-юре" все красиво, но "де-факто" не соответствует действительности. Противоположно этому, человек может въехать в квартиру и откажется ее покидать по требованию - "де-факто" квартира принадлежит ему, но у него нет документов на нее.

Статус "де-факто" - это реальное положение дел, независимо от юридических формальностей.

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Статус "де-юре" - это признанный юридически, оформленный документально, согласованный с международным сообществом.

Гибралтар — аннексированная территория под протекторатом Великобритании

Открыв любой источник про маленькую скалу на юге Испании, можно увидеть интересную интерпретацию событий. Это "заморская территория Великобритании" — пережиток самой мощной колониальной империи в истории. Во время войны за испанское наследство крепость была оккупирована англо-голландскими войсками в 1704 году. "Де-факто" контроль перешел к Англии. Более того, Испания "де-юре" передала Гибралтар Британии "навеки" с некоторыми оговорками.

После окончания Второй мировой войны началась "деколонизация империй", и Гибралтар стал одной из колоний, получивших "самостоятельность". В это время Испания объявила, что Гибралтар — не колония, а "оккупированная испанская земля". У события есть скрытый подтекст: в 1967 году у власти на Пиренеях стоял Франсиско Франко — последний приверженец запрещённой в России идеологии. Коренные жители не сильно стремились перейти от британского протектората к новым властям. После вступления Великобритании и Испании в Европейский союз статус маленького полуострова ушёл с повестки дня вплоть до начала Brexit. 97% жителей Гибралтара были против выхода из объединённого союза.

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На сегодняшний день подавляющее число граждан хотят присоединиться к Испании, сама Испания хочет включить территорию в свой состав, но... вопрос находится в подвешенном состоянии.

Фолклендские острова — аннексированная территория под протекторатом Великобритании

Ещё одна история с глубоким подтекстом. В отличие от стратегического месторасположения Гибралтара, эта кучка островов не имеет никакой реальной ценности. Скалы в тысячах километров от метрополии. Были оккупированы в 1833 году у Аргентины.

"Де-юре" острова никому не принадлежали. Аргентина получила независимость от Испанской империи только в 1816 году и не контролировала острова. Единственные обоснованные притязания на территории — это колониальное прошлое, часть которого досталась новому государственному образованию. Острова принадлежали Испанской империи, значит, они принадлежат им.

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Вопрос "де-юре" и "де-факто" проявился в 1982 году, когда аргентинские вооружённые силы высадились на острова. Ситуация быстро нормализовалась, но шума наделала достаточно.

Тайвань — Китай против Китая

Ещё один крупный исторический спор, которому больше 80 лет. Коммунисты против капиталистов. Статуса "де-юре" и "де-факто" фактически не существует — оба Китая считают территории временно оккупированными. Но тут вопрос упирается в международное признание и присутствие делегаций на международных площадках. Тайвань — одна из ведущих экономик мира, но юридически она не существует. Согласно резолюции ООН 1971 года, существует только Коммунистический Китай.

Вопрос интересен тем, что существуют различные международные соревнования, конкурсы, транснациональные корпорации, торговля. Стоит ли упоминать, что глава nVidia Дженсен Хуанг родом с одного острова в Южно-Китайском море?

Сложная тема, у которой нет реального ответа. Фактически остров контролирует одно правительство, но юридически весь мир против этого.

Кашмир — вечный спор Индии, Пакистана и Китая

Пару дней назад началась новая суета вокруг данной территории. Две ядерные державы снова бряцают оружием и не хотят обсуждать вопросы за мирным столом переговоров.

Британское колониальное наследие. Отсутствие чётко обозначенных границ, разделение по вероисповеданию и контроль над крупными водными ресурсами — целый клубок противоречий. Между тремя сторонами нет ни одного подписанного договора о границах. Есть лишь соглашения о прекращении огня. Все три страны несколько раз вели вооружённое противостояние между друг другом с серьёзными потерями живой силы. Без подписания документов конфликт будет длиться вечно.

Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи — непонятный спор между Россией и Японией

Многие жители планеты Земля считают, что Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года с капитуляцией Японии, но есть нюанс. По состоянию на апрель 2025 года так и не подписан мирный договор между Россией и Японией. Клубок противоречий, который не могут урегулировать светлейшие умы человечества уже 80 лет. По тексту Россия и СССР рассматриваются как одна страна — для удобства восприятия.

Согласно мнению России, она готова передать два острова Японии, но только после подписания и в рамках мирного договора. Япония утверждает, что нет ни одного документа, подтверждающего право России на данные территории. Но это лишь вершина айсберга.

Согласно Сан-Францисскому мирному договору (1951), все подписанты отказываются от репараций со стороны Японии, а та не претендует на территории за пределами основной метрополии. Вот только Россия не подписывала данный договор. Острова могут рассматриваться как часть репараций по итогу конфликта.

Данный вопрос рассматривается как прецедент, не встречающийся в других случаях. Между "де-юре" и "де-факто" есть взаимосвязь. Если одна из сторон противоречий долгое время не заявляет свои права на неконтролируемые территории, то международное сообщество может состояние "де-факто" перевести в состояние "де-юре" — без подписания документов.

Состояние контроля территорий "де-юре" и "де-факто"

Без подписания документов и согласия сторон на изменение границ, вопрос с принадлежностью территорий может длиться десятилетиями и даже столетиями. Если одна сторона гораздо сильнее другой в военном плане, это не означает, что подобное положение вещей сохранится через 100 или 200 лет. Не подписанные документы — это официально разрешённый вариант начать вооружённый конфликт по возврату территорий. Ни одна страна мира в данном случае не будет осуждать запуск ракет по "легитимным целям". Это официальный casus belli, который может быть использован в любой момент и не вызовет никаких последствий.

Послесловие

В разрезе возможных мирных трений между Россией и Украиной вопрос Крыма становится отправной точкой и маркером политических намерений двух сторон. Россия, обладая полным "де-факто" контролем над территорией с 2014 года, рассматривает присоединение как закрытый вопрос. Отсутствие международного признания и юридической фиксации - это статус "открытой двери" для будущих проблем и вооруженных конфликтов.

Для Украины - это военная капитуляция и легализация потери части суверенной территории. Это изменит не только внутреннюю легитимность власти, но и создаст опасный прецедент для аналогичных конфликтов в регионе.