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Анонсирована Nintendo Switch 2 - консоль для аристократов

Новая консоль – это шаг вперёд или дорогая попытка удержаться на месте? Ответит только рынок.
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У меня есть странная привычка — смотреть на вещи, как на товар и оценивать их потребительскую привлекательность. Никаких эмоций, привязанностей и симпатий — только прагматичный расчёт. Презентация Nintendo Switch 2 оставила больше вопросов, чем ответов. Я ждал характеристик и цены, но услышал лишь про игры. Разберёмся в доступных данных и попробуем понять, насколько успешным может стать новое устройство.

Анонс Nintendo Switch 2

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Самое популярное игровое устройство 

Nintendo Switch преодолела планку в 150 млн проданных устройств и называется самым популярным и востребованным. Очень странная формулировка от представителей "нижнего интернета". По их представлению, популярность — это число отгрузок. Не то, как используется устройство, а именно отгрузки. Почему-то в их маленькие головки не влезает простой факт, что устройство могли купить, и оно пылится в шкафу. Купить могли в подарок, поддавшись рекламе, а по факту — бесполезный кусок пластика.

Популярное — это когда на устройстве играют. И чтобы проверить данный факт, нам стоит заглянуть в финансовые отчёты игровых гигантов и сравнить их в лоб. Так как Microsoft не делится цифрами, то упор сделаем на Nintendo и Sony.

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Большая N отгрузила 150 млн устройств и крайне редко делает скидки на свои эксклюзивы. За 2023 год получила выручку почти $13 млрд.

Странная Sony отгрузила почти 70 млн устройств и преодолела отметку в $27,5 млрд за 2023 год. 

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Сказать, что разница между двумя платформодержателями феноменальная — это утаить кота в мешке. Число отгруженных устройств никак не говорит о популярности гаджета, пока люди не встали с дивана и не расчехлили свои кошельки. Только выручка способна отобразить заинтересованность в полной мере.

Стоимость новой консоли — $450

Вообще не понял данной фишки. По состоянию на 3 апреля ещё не опубликованы технические характеристики и неизвестна начинка, но что-то мне подсказывает, что выставлять цену, как у Sony PlayStation 5 и Xbox Series X, — это очень смелое решение.

Стоит напомнить, что модель 2017 года стоила на $100 дешевле старших консолей и была чем-то свежим и необычным. А сегодня есть несколько конкурентов со схожими параметрами и ценой немного ниже. В 2017 году не было телефонов, сопоставимых с портативкой по производительности, и подавляющее число игр — донатные мусорки "три в ряд". В 2025 году многие корпорации уловили фишку мобильного гейминга и готовы вкладывать ОЧЕНЬ много денег в большие проекты для телефонов.

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Полноценные игры с огромным миром и некоторыми игровыми механиками. Бесплатно. За $450 достаточно устройств с хорошей начинкой. Они менее удобные, но они есть и для казуального геймера будут достаточными.

Nintendo Switch 2 попала в нишу, где у неё несколько конкурентов, которым она проигрывает по многим параметрам.

Агуша-гейминг не для детей

Многие думают, что аудитория портативного устройства — это пользователи чуть старше детского сада. Но это не так. Детям и подросткам в 2025 году не интересны игры Nintendo. Они играют в то, что обсуждается у них в классе или университете. Если об игре не говорят друзья и знакомые, они не сядут играть даже в самую лучшую игру на свете. Социальный аспект превалирует над всем остальным. Только осознанные и состоявшиеся личности могут сделать выбор, не поддаваясь мнению толпы. Яркие красочные проекты — это хорошо, когда надо купить подарок, а не запустить игру самому.

Если посмотреть ТОП самых продаваемых игр, то первые 24 строчки занимают эксклюзивы игровой консоли. Сумасшедшие тиражи, что заставляют волосы шевелиться.


Но это лишь до того момента, пока не поднимешь глаза немного выше и не сравнишь выручку с конкурентами. Как при таких продажах выходит, что общая выручка меньше? А очень просто. Купили консоль в бандле с 1–2 играми и забросили. В отличие от конкурентов, большая N продаёт свои консоли без дисконта и сразу в плюс.

Бюджетный гейминг для широких масс

Для многих может оказаться откровением, но консоли от японской корпорации взломали практически на старте. Сейчас в магазинах 80% новых устройств изначально идут чипованными и готовыми к эксплуатации.

Это единственное актуальное устройство, которое можно использовать из коробки. Ни одно другое устройство на подобное не способно. Оно всегда стоило недорого и было конкурентоспособным с телефонами, консолями и персональными компьютерами. Купил и радуешься. Даже если рассматривать вопрос с нетронутыми устройствами, они всегда находились в доступной нише для широких масс. Это как история с Xbox 360, только в дне сегодняшнем.

Nintendo Switch 2 против Nintendo Switch

На презентации нам показали много интересных проектов с различными фишками. Вот только вопрос — какие из этих фишек заставят обычного геймера отказаться от прошитого устройства и перейти на достаточно дорогой гаджет с дорогими лицензиями? Есть некоторая прослойка поклонников, а что будут делать остальные? Все любимые тайтлы уже с ними. В дороге есть во что поиграть. Мультиплатформа с качественной графикой? По цене в $450 можно взять по-настоящему ультимативные игровые устройства, если графика для вас действительно важна.

То есть портативность уже заполнена предыдущей итерацией, а картинка на альтернативных устройствах за те же деньги будет лучше.

Nintendo Switch 2 и прямая конкуренция

Во времена, когда устройство находилось внизу иерархии и замыкало список игровых устройств в нижнем ценовом диапазоне, особых вопросов к нему не возникало. Гибридное устройство стойко держало удар от мобильных телефонов и старших консолей. Это был самый низ, и поляна была пуста. Но с увеличением стоимости картина сильно меняется.

Я специально сделал два скриншота на два устройства для сравнения стоимости. Когда соотношение было 25К против 36К, у первого были явные преимущества. Теперь же картина меняется, и будет 36К против 50К. Никакое увеличение производительности и качества картинки не способно компенсировать подобные изменения.

Улучшение графики в новой Nintendo Switch 2

У старой консоли было три больших плюса:

  • Низкая стоимость владения;

  • Портативность и автономность;

  • Отсутствие конкурентов.

Сейчас все три находятся под большим вопросом. Увеличение стоимости и закрытие уязвимости отталкивает массу дармоедов. Портативность уже есть у 150 млн пользователей. В нишу входят несколько других игроков со своими фишками. Стоит напомнить, что PlayStation Portal стоит $200. Она не является прямым конкурентом, но нацелена на ту же нишу. Valve играет мускулами и предлагает устройство за $300. А ещё есть iPhone 16e — хоть его стартовая цена и начинается с $599, но в США они идут по подписке за $6 в месяц.

Еще у них великолепнейшая производительность и они способны воспроизводить огромную библиотеку разных игр.

Кто-то может заявить, что телефоны - не конкуренты портативным консолям, и будет не прав. Консоль берут, когда нужен новый экспириенс, но если ты получишь его в другом месте, то и потребности в ней не появится. Более того, для этого не придётся покупать ещё одно устройство. Телефон вам жизненно необходим, и он у вас будет на 117%.

Консоль для аристократов

Пару месяцев назад я высказывал мнение про новую консоль и сделал предположение, что она может стать главным провалом десятилетия.

После просмотра презентации я ещё сильнее укрепился в данной мысли. Мне так и не ответили, зачем брать данное устройство. Немного неправильно сформулировал вопрос: какие преимущества даст новая консоль, чтобы трата в $450 оказалась целесообразной? Стоит понимать, что при выборе первой версии Switch графика стояла на десятом месте, а инди-проектов на старой платформе всё ещё миллион и маленькая тележка.

Вот и получается, что устройство по завышенной цене будет интересно только аристократам голубых кровей с бесконечно толстым кошельком. Массовый геймер не получает ничего существенного. Костяк из фанатов обновится на новое устройство, но таковых только 10-15 млн человек, а что будут делать остальные?


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