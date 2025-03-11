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Старые Мамонты рекомендует покупать видеокарты Radeon RX 9070XT в 2025 году

В эпоху, когда гейминг становится роскошью, школа мамонтов продолжает учить: чем дороже железо, тем ближе к легендам прошлого
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Гейминг исчезает не от дорогих видеокарт, а от иллюзий, что потраченные деньги того стоят. А школа мамонтов продолжает учить глубинный народ: верьте в маркетинг, собирайте деньги на мечту, и, возможно, ваши желания сбудутся.

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Предисловие

29 октября 2019 года мир узнал о видеокарте GTX 1660 Super. Это та самая модель, что пять лет подряд называлась "народной". На старте официальная стоимость устройства составляла $230. Тянула любую игру на высоких настройках с хорошей частотой кадров. Производство данной видеокарты завершилось в апреле 2024 года, но братья китайцы все еще снабжают местный ритейл "особыми" вариантами данного ускорителя.

Параллельно существовала Radeon RX 5600 XT — серая лошадка, о которой большинство геймеров не слышало. Тот случай, когда в местном ритейле по одной цене продавали два ускорителя с разницей в производительности до 50%, о чем рассказывал в данном материале:

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 Radeon RX 5600 XT - король бюджетного гейминга 

Переносясь в наши дни и глядя на последние презентации, меня удивили некоторые моменты. В ноябре 2024 года стартуют продажи дорогой и бесполезной Sony PlayStation 5 Pro — ультимативного игрового устройства с новаторскими решениями и новыми функциями. Японская корпорация подготовила около 120 игр с улучшениями и патчами для своего устройства. Недовольная публика махала тряпками и кричала: "Маловато будет!"

В первых числах марта 2025 года рынок увидел карты RTX 5070 и RX 9070 со "стартовой" стоимостью в $600, но в реальности они вряд ли будут стоить менее $700 в обозримом будущем. И из недр тверди земной появились сотни экспертов, ведущих речь о народной и самой достойной карте в игровой истории.

Из двух зол и выбирать нечего

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Все чаще склоняюсь к мнению, что в нижнем интернете люди живут в какой-то параллельной вселенной. Я понимаю, что у всех дома собраны системные блоки на RTX 5090 с i9-процессором, а эти ваши "x70x" — обычные затычки для серых масс, но правда жизни состоит в том, что 90+80+70 серии суммарно охватывают менее 5% от основной массы геймеров. Если ориентироваться на статистику Steam, то это число еще меньше.

Из-за этого любые разговоры о "популярных новинках" и о том, как AMD Radeon может захватить рынок видеокарт, выглядят, по меньшей мере, глупо и неуместно.

Нецензурно, зато искренне и честно о двух новинках от красных и зеленых:


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Мамонты из нижнего интернета

На сегодняшний день сложилась парадоксальная ситуация. В январе 2025 года приобрел себе Radeon RX 7600 - самую дешевую видеокарту из новинок. 

Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно 

Если не вдаваться в подробности, то AMD с декабря 2024 по март 2025 года не выпустила ни одного сертифицированного драйвера для своих видеокарт. Более трех месяцев подряд гигант индустрии не поддерживал свои устройства и не исправлял имеющиеся проблемы с софтом. И если вопрос с релизом игр как-то решался, то косяки с использованием функций "улучшайзеров" изображения, оптимизацией функций RDNA3, лучей и генераторов не менялись и не исправлялись. Ситуация оказалась настолько плачевной, что даже Intel выглядела настоящим молодцом, а там все очень не очень.

И тут интересна позиция "нижнего интернета" и некоторых его представителей. Судя по всему, они все сидят на видеокартах Nvidia и даже близко не представляют, что творится в синем и красном лагерях. Ибо высказывать мнение о победе Intel Arc B580 или Radeon RX 9070XT может только полный дурачок.

Божественная Radeon RX 9070XT и RDNA 4

Самая странная видеокарта на моей памяти. Не заглядывая в справочники и энциклопедии, кто из читателей сможет ответить, чем отличаются между собой RDNA, RDNA 2, RDNA 3 и RDNA 4? Для тех, кто не в курсе, — это "улучшайзеры" лучей с добавлением ИИ в последней версии. Для большинства сценариев — пустой звук.

А теперь давайте перефразируем вопрос: "Какие игры используют преимущества данных технологий?" Да, AMD активно сотрудничает с Sony и внедряет функции в эксклюзивы PlayStation, но что с остальными проектами? Уже пять лет существуют фишки от красных, но массового распространения технология так и не получила.

При анонсе в феврале 2025 года нам пообещали улучшения для 30 игр, которые "раскроют" потенциал новой видеокарты. Большинство — это эксклюзивы PS5, у которых и ранее с производительностью было все великолепно.

Возвращаемся во времена анонса PS5 Pro и к ситуации с мнением из "нижнего интернета". Игровая консоль за $700 — это слишком дорого, разница в картинке не стоит потраченных денег, а японцы не выпустили ни одной новой игры в ее поддержку. Radeon RX 9070XT за $600 — это лучшая покупка в этой части вселенной, хоть картинка не поменяется, а лишь добавятся пару кадров в некоторых играх. Тихо, мирно, не спеша — крыша едет, чуть шурша.

Крах бюджетного гейминга

Данный материал создавался как "крик души". На рынке в 2025 году нет видеокарт для обывателей. Ниша в $100-200 отсутствует как класс. Последние две видеокарты для "народа" — это RX 6500 (с 4 линиями) и RTX 3050 (что слабее древней 1660 при той же стоимости). Встроенные видеокарты не дают минимально допустимой производительности. Я люблю игровые консоли, но эти устройства "не для всех". С последнего бума майнинга образовался вакуум, где нет ничего вменяемого.

Параллельно с кризисом существуют мамонты, что рассказывают всем и каждому, как нам хорошо заживется с новыми игровыми картами по цене игрового системного блока 5-6 лет назад.

В октябре 2019 года стартовая сборка обходилась примерно в 37 000 рублей.

В январе 2025 года минимальная планка стартует с 80 000 рублей.


Ни курс доллара, ни инфляция не способны увеличить ценник практически в три раза. Да и с играми особой разницы нет — мы до сих пор играем в проекты из той эпохи без заметных улучшений.

Облачный гейминг

У меня есть устойчивое ощущение, что Microsoft о чем-то догадывается. Производители железа разрушают нишу рядовых геймеров и создают дефицит на рынке игровых устройств. Джейсону Хуангу выгодно создавать только дорогие устройства — но не продавать их рядовым геймерам, а сдавать в аренду.

Если доступность игровых устройств будет снижаться, то спрос на облака будет расти. Игровые серверы Nvidia сегодня и так одни из самых распространенных, а в скором времени могут получить еще большее распространение. Уйдет прослойка мелких ритейлеров и ОЕМ-сборщиков. Все деньги мира будут аккумулироваться в одних руках.

Послесловие

Современные мамонты готовы говорить что угодно и о чем угодно. Их не интересует, что происходит в этом мире. Ситуация с Radeon RX 9070XT и ее ценой в бумажные $600 — наиболее наглядный пример. Для обычного геймера это неподъемная сумма. RDNA 4 — отличная архитектура, если ты не знаешь, чем она является на самом деле: заоблачная цена, нулевые перспективы и жесточайшие проблемы с поддержкой.

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