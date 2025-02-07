Пришло время испытаний. Выбор видеокарты в 2025 году – это дерби на необъезженном скакуне: слишком много вбросов, слишком много "диванных экспертов". Я взял себе Radeon RX 7600 не потому, что она лучшая, а потому, что она самая дешёвая. Современная истина, о которой не хотят говорить.

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Предисловие

Это не обзор видеокарты, а общие впечатления от современного рынка видеокарт и новой модели. Для начала стоит уточнить, что это не спонтанная покупка — к ней я готовился последние полгода. Изучил вопрос и сделал обдуманный выбор. Почти. Хотел RTX 4060, а получилось как получилось. Но обо всём по порядку.

Немного предыстории о выборе RX 5600xt

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Моя основная игровая платформа — это консоли. Я не требовательный к графике, но есть игры, заточенные под управление клавиатурой и мышью. Как ни возмущайся, а Total War: Warhammer III до сих пор остаётся эксклюзивом персональных компьютеров. Запасной вариант на редкие случаи обязательно должен быть.

Последние 20 лет я выбирал видеокарты с ограничением в 75 ватт и без дополнительного разъёма питания. Кому-то такие модели могут показаться «затычкой» но мне их было «достаточно». Когда глаз привык к определённой картинке, то пиксели с кулак уже не пугают.

С началом второй большой криптолихорадки я продал свою однокулерную Palit GeForce GTX 1650 за $230 и забыл об играх на стационарном устройстве на долгие два года. Понадеялся на сценарий первой волны, когда бум длился восемь месяцев, и ждал быстрого "чуда".

Radeon RX 5600xt

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Сентябрь 2022 года — это момент, когда стоимость карт нормализовалась, и я пошёл искать себе вариант на имеющиеся $230 в разрезе GTX 1660 Super и её вариаций. Все барахолки были завалены этой картой, и все они были с майнинга. Выцепить что-то нормальное не получалось. На перепродажу взять можно, но для себя на постоянку — слишком рискованно. Переключился на поиск Radeon 5500/5600 и абсолютно случайно выцепил RX 5600XT в топовом исполнении за $170 в идеальном состоянии от геймера. Достаточно подробно рассказывал об этом в данном материале:

Radeon RX 5600 XT - король бюджетного гейминга

Самая недооценённая видеокарта последнего десятилетия. Так получилось, что за месяц до релиза RX 5600XT зелёные выпустили RTX 2060 Super, которая в щи разделывала красных при чуть большей цене. AMD впервые в истории выпустила официальное обновление BIOS, где производительность карты увеличилась на 20%, и в некоторых играх она превосходила более старшую RX 5700. В сентябре 2022 RTX 2060 Super стартовали на местном рынке с отметки в $300.

Новая линейка RX 6600 минимально отличалась от старой RX 5600XT, доминирование на уровне 10-15%, что без тестов и сенсоров увидеть невозможно.

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Лицемерие от диванных экспертов

В декабре анонсируют и выпускают Intel ARC B580. Одновременно с этим сеть заполоняют ролики с анализом новинки и её влиянием на рынок. Новая карта за $250 в одну калитку уделывает карту двухлетней давности от Nvidia.

Два любителя клецок

И тут интересная ситуация. Цены привожу в Минском маркетплейсе, но это не важно. Самая дешевая RTX 4060 у нас 1289 тугриков.

Самая дешевая B580 в официальной рознице 2075 тугриков.

цена intel arc b580 в феврале 2025

Я напомню, что эти два специалиста пели про PlayStation 5 Pro за 120 000 рос. рублей. Никого не волновало, что цена у перекупов на "первую волну" всегда значительно выше последующих. Диванные специалисты широкого профиля утверждают, что 1289 меньше или равна 2075 тугрика.

Конечно, пример с ценами — это лишь нюанс, дабы показать лицемерие двух человек, которые унижают одни устройства, но забывают применить ту же практику к другим.

Но нас интересует другой момент, о котором редко говорят. Баги и проблемы с Intel Arc B580. Это называется лицемерие в квадрате. Когда люди являются "борцами" со всем неправильным и багами в играх, но на полном серьёзе рекомендуют видеокарту, которую, "может быть", когда-нибудь допилят.

Баги и проблемы Intel arc b580

Еще раз подчеркну: "Два диванных эксперта предлагают вам купить видеокарту, которая стоит заметно дороже аналогов с кучей проблем на уровне драйверов". И они называют себя "Санитарами игровой индустрии".

Сравнение RTX 4060 vs RX 7600 vs B580 (A770)

В моем системном блоке не было ни одной видеокарты, которая бы простояла более 2-х лет подряд. Большинство держались около 18 месяцев, после чего выставлялись на барахолку. Это чувство называется "руки чешутся" или "не знаю, куда приложить энергию". Старая карта устраивала меня на 99%. Недовольство вызывало лишь отсутствие поддержки в экзотическом софте, вроде MidJourney или Stable Diffusion. Тут стоит отметить, что я люблю различные эксперименты, и через мои руки проходит много нестандартного софта. Это не гипотетическая особенность, а реальная потребность.

Изначально рассматривал RTX 3060 и RX 6600xt. Второй отпал сразу, так как разница с моей картой была минимальной. Затем отпала 3060 — разница тоже минимальная, а вот цена заметно выше получаемой выгоды. Мониторинг вел по местным барахолкам почти полгода. Пассивный вариант апгрейда. В первых числах января выставил свою карту за $180, и у меня её забрали в течение часа. Я впал в ступор и остался без видеокарты.

Поставил эту карту, но её явно не хватает для моих потребностей. Нужно жестко урезать текстуры, чтобы уместиться в 4 ГБ памяти.

Включение AMD Smart Access Memory на Radeon RX 6500 XT дает 12% рост FPS в Warhammer III

Бегунки и вкусные цены на видеокарты

В Беларуси широко распространен челночный серый импорт. Дальнобойщики или путешественники привозят из сопредельных стран различную технику, делают возврат налога и отдают новые вещи без гарантии. В январе 2025 года сложилась странная ситуация. Цены на вторичном рынке сравнялись с новыми от "бегунков". Обратился к одному подобному "специалисту" и попросил прайс-лист. В этот секунду и произошел кульминационный момент:

Самая дешевая гарантия, сутки на проверку RTX 4060 за $300;

Самая дешевая гарантия, сутки на проверку RX 7600 за $250;

Самая дешевая гарантия, сутки на проверку A770 за $230;

Вы любите смотреть обзоры в интернете и выслушивать мнение специалистов? Вам нравятся сравнения в играх? Технологии? Преимущества одной карты над другой? Забудьте! Последнее слово всегда за прайсом, особенно если берешь по верхней планке своих возможностей.

Самая дешевая Radeon RX 7600

Забавный факт. Когда приобретал RX 5600 XT, я пол года ходил довольный как слон и не мог нарадоваться обновке. Эту карту приобрел неделю назад и НОЛЬ эмоций. Просто вставил и забыл.

Выбор видеокарты в 2025 году

Я играю на игровой консоли, и у меня не болит голова о том, что внутри системного блока. А что делать тем, кто решил собрать себе игровой ПК?

Я понимаю, что в Моске и у блогеров заработок немного выше среднего. Меня удивляют люди из нижнего интернета, что рассуждают об игровых системах. У них в головах две системы координат. С одной стороны, они рассказывают истории о том, что 3060/4060 за $350 баксов — это народные карты. С другой стороны, они рассказывают душещипательные истории про "региональные цены на игры". Как подобное у них укладывается в голове — мне трудно представить.

Месячная зарплата на видеокарту для них нормально, а вот игры обязаны стоить в половину от мировых цен. Мы не будем упоминать, что игры продаются без посредников, а видеокарты по серому импорту с кучей посредников.

Сейчас на рынке новых видеокарт нет бюджетного сегмента. Самые дешевые — это RX 7600 и RTX 4060. 30/40/50 исчезли два года назад.

Больше тестов, богу тестов

Мне не хочется проводить тесты производительности видеокарты. За долгие годы пришел к выводу, что у видеокарт есть два состояния: "Она тянет вашу любимую игру с приемлемым качеством" или "Она не тянет вашу любимую игру с приемлемым качеством".

Тестов за последние 2 недели провел много, очень много, и некоторые стоит упомянуть. Они касаются всех видеокарт RX 6000 и RX 7000 линеек и новых функций от AMD.

Большинство функций и настроек в AMD Software Adrenaline работают исключительно в играх под DX12. В играх на DX11 утилита не работает или частично не работает.

На скриншоте ниже - моя любимая игра и тесты в ней. Так как я практик, а не теоретик, то указываю на проблемы, а не настройки и FPS.

Перегрев дешевых Radeon RX 7600



Системник стоит на полу, у него шумоподавляющее покрытие и минимум "технологических" отверстий. Не ставлю дополнительные вентиляторы, так как они всасывают много пыли. Продуваемость отвратительная, и видеокарта уже через 5 минут прогревается до 75 градусов, а вентиляторы молотят на 2500 оборотов. Ужасная ситуация. И сидеть в таком окружении дискомфортно.

У старой RX 5600XT была фишка — регулировка Power Limit в пределах от -50% до +20%. Я ставил -50%, и общее потребление видеокарты было около 90 ватт. Этого было достаточно для моих потребностей, моего корпуса и частоты кадров в играх. Она была тихая и холодная. Настройки регулировались в MSI Afterburner парой ползунков.

А вот в RX 6000 и RX 7000 все намного хитрее. Сделать холодной и тихой в пару кликов у вас не получится. Манипуляции в районе погрешности и за рамки выйти не получится.

Альтернативный вариант — это зафиксировать частоту кадров на определенной отметке. Данная функция присутствует в AMD Software Adrenaline, только она работает не везде. Из 7 игр функция заработала только в двух. Сверху размещен скриншот из игры, и в нем 60 кадров, хотя в настройках адреналина фиксация стоит на 50 кадров.

Настройка AMD Software Adrenaline



Через RivaTuner всё работает отлично. Но у данного метода есть изъян. Для каждой игры нужны свои настройки (так как некоторые заметно тяжелее и выходят за рамки дозволенного, не достигая частоты кадров). К тому же одновременная работа сразу нескольких утилит в фоне — не самая лучшая идея.

Единственный рабочий вариант, который мне удалось найти, — это уменьшение напряжения на ядро через Adrenalin. Есть слух, что в MSI Afterburner есть аналогичная возможность, но её надо разблокировать. Потратил около часа, чтобы подобрать оптимальные для меня настройки. Баланс между шумом, напряжением, стабильностью и производительностью. В отличие от карт Nvidia, тут андервольт напрямую снижает производительность без "НО" и "Возможно".

Андервольт Radeom RX 7600

Результат в игре. Скриншот не очень удачный, так как делал его во время написания материала и карта прогрелась, пока игра была свернута. При игре температура около 65, а крутиляторы вращаются на 1600.

Потеря в производительности примерно 20% по встроенному бенчмарку и 5% в самой игре на глобальной карте.

Сырые драйвера AMD Software Adrenaline

GPU-Z Radeon RX 7600

В сентябре 2024 года AMD совершила революцию и, по мнению экспертов, увеличила производительность своих видеокарт в играх с лучами до 40%. Достаточно много тестов подтверждают подобное мнение. Одновременно с этим возникли проблемы в играх. И снова, как пример, RX 5600XT и Total War: Warhammer III — моя фишка с уменьшением Power Limit перестала работать, игра регулярно начала вылетать, в самой игре появились артефакты. Откат на старую версию всё исправил. На момент написания материала последняя официальная версия драйвера датируется 5 декабря 2024 года.

Красные уже 2 месяца не обновляют драйвера. В январе вышли обновления в статусе бета. Зеленые за это время выпустили 7 сертифицированных драйверов. Ходят слухи, что красные готовят глобальные изменения с большим числом новшеств, но это лишь слухи.

Послесловие

Поверхностно пробежался по Radeon RX 7600 и показал, что её покупка никак не зависит от желаний. Абсолютно всё, что происходило вокруг карты — это стечение обстоятельств. Самые бюджетные варианты, без допиливания и прямых рук, не являются хорошим выбором для обычного геймера. Мануалы, инструкции и личный опыт — это единственное, к чему стоит прислушиваться. А вот "диванных экспертов" стоит избегать всеми возможными



