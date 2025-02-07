Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Пришло время испытаний. Выбор видеокарты в 2025 году – это дерби на необъезженном скакуне: слишком много вбросов, слишком много "диванных экспертов". Я взял себе Radeon RX 7600 не потому, что она лучшая, а потому, что она самая дешёвая. Современная истина, о которой не хотят говорить.
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Предисловие
Это не обзор видеокарты, а общие впечатления от современного рынка видеокарт и новой модели. Для начала стоит уточнить, что это не спонтанная покупка — к ней я готовился последние полгода. Изучил вопрос и сделал обдуманный выбор. Почти. Хотел RTX 4060, а получилось как получилось. Но обо всём по порядку.
Немного предыстории о выборе RX 5600xt
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Моя основная игровая платформа — это консоли. Я не требовательный к графике, но есть игры, заточенные под управление клавиатурой и мышью. Как ни возмущайся, а Total War: Warhammer III до сих пор остаётся эксклюзивом персональных компьютеров. Запасной вариант на редкие случаи обязательно должен быть.
Последние 20 лет я выбирал видеокарты с ограничением в 75 ватт и без дополнительного разъёма питания. Кому-то такие модели могут показаться «затычкой» но мне их было «достаточно». Когда глаз привык к определённой картинке, то пиксели с кулак уже не пугают.
С началом второй большой криптолихорадки я продал свою однокулерную Palit GeForce GTX 1650 за $230 и забыл об играх на стационарном устройстве на долгие два года. Понадеялся на сценарий первой волны, когда бум длился восемь месяцев, и ждал быстрого "чуда".
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Сентябрь 2022 года — это момент, когда стоимость карт нормализовалась, и я пошёл искать себе вариант на имеющиеся $230 в разрезе GTX 1660 Super и её вариаций. Все барахолки были завалены этой картой, и все они были с майнинга. Выцепить что-то нормальное не получалось. На перепродажу взять можно, но для себя на постоянку — слишком рискованно. Переключился на поиск Radeon 5500/5600 и абсолютно случайно выцепил RX 5600XT в топовом исполнении за $170 в идеальном состоянии от геймера. Достаточно подробно рассказывал об этом в данном материале:
Radeon RX 5600 XT - король бюджетного гейминга
Самая недооценённая видеокарта последнего десятилетия. Так получилось, что за месяц до релиза RX 5600XT зелёные выпустили RTX 2060 Super, которая в щи разделывала красных при чуть большей цене. AMD впервые в истории выпустила официальное обновление BIOS, где производительность карты увеличилась на 20%, и в некоторых играх она превосходила более старшую RX 5700. В сентябре 2022 RTX 2060 Super стартовали на местном рынке с отметки в $300.
Новая линейка RX 6600 минимально отличалась от старой RX 5600XT, доминирование на уровне 10-15%, что без тестов и сенсоров увидеть невозможно.
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Лицемерие от диванных экспертов
В декабре анонсируют и выпускают Intel ARC B580. Одновременно с этим сеть заполоняют ролики с анализом новинки и её влиянием на рынок. Новая карта за $250 в одну калитку уделывает карту двухлетней давности от Nvidia.
И тут интересная ситуация. Цены привожу в Минском маркетплейсе, но это не важно. Самая дешевая RTX 4060 у нас 1289 тугриков.
Самая дешевая B580 в официальной рознице 2075 тугриков.
Я напомню, что эти два специалиста пели про PlayStation 5 Pro за 120 000 рос. рублей. Никого не волновало, что цена у перекупов на "первую волну" всегда значительно выше последующих. Диванные специалисты широкого профиля утверждают, что 1289 меньше или равна 2075 тугрика.
Конечно, пример с ценами — это лишь нюанс, дабы показать лицемерие двух человек, которые унижают одни устройства, но забывают применить ту же практику к другим.
Но нас интересует другой момент, о котором редко говорят. Баги и проблемы с Intel Arc B580. Это называется лицемерие в квадрате. Когда люди являются "борцами" со всем неправильным и багами в играх, но на полном серьёзе рекомендуют видеокарту, которую, "может быть", когда-нибудь допилят.
Еще раз подчеркну: "Два диванных эксперта предлагают вам купить видеокарту, которая стоит заметно дороже аналогов с кучей проблем на уровне драйверов". И они называют себя "Санитарами игровой индустрии".
Сравнение RTX 4060 vs RX 7600 vs B580 (A770)
В моем системном блоке не было ни одной видеокарты, которая бы простояла более 2-х лет подряд. Большинство держались около 18 месяцев, после чего выставлялись на барахолку. Это чувство называется "руки чешутся" или "не знаю, куда приложить энергию". Старая карта устраивала меня на 99%. Недовольство вызывало лишь отсутствие поддержки в экзотическом софте, вроде MidJourney или Stable Diffusion. Тут стоит отметить, что я люблю различные эксперименты, и через мои руки проходит много нестандартного софта. Это не гипотетическая особенность, а реальная потребность.
Изначально рассматривал RTX 3060 и RX 6600xt. Второй отпал сразу, так как разница с моей картой была минимальной. Затем отпала 3060 — разница тоже минимальная, а вот цена заметно выше получаемой выгоды. Мониторинг вел по местным барахолкам почти полгода. Пассивный вариант апгрейда. В первых числах января выставил свою карту за $180, и у меня её забрали в течение часа. Я впал в ступор и остался без видеокарты.
Поставил эту карту, но её явно не хватает для моих потребностей. Нужно жестко урезать текстуры, чтобы уместиться в 4 ГБ памяти.
Включение AMD Smart Access Memory на Radeon RX 6500 XT дает 12% рост FPS в Warhammer III
Бегунки и вкусные цены на видеокарты
В Беларуси широко распространен челночный серый импорт. Дальнобойщики или путешественники привозят из сопредельных стран различную технику, делают возврат налога и отдают новые вещи без гарантии. В январе 2025 года сложилась странная ситуация. Цены на вторичном рынке сравнялись с новыми от "бегунков". Обратился к одному подобному "специалисту" и попросил прайс-лист. В этот секунду и произошел кульминационный момент:
- Самая дешевая гарантия, сутки на проверку RTX 4060 за $300;
- Самая дешевая гарантия, сутки на проверку RX 7600 за $250;
- Самая дешевая гарантия, сутки на проверку A770 за $230;
Вы любите смотреть обзоры в интернете и выслушивать мнение специалистов? Вам нравятся сравнения в играх? Технологии? Преимущества одной карты над другой? Забудьте! Последнее слово всегда за прайсом, особенно если берешь по верхней планке своих возможностей.
Забавный факт. Когда приобретал RX 5600 XT, я пол года ходил довольный как слон и не мог нарадоваться обновке. Эту карту приобрел неделю назад и НОЛЬ эмоций. Просто вставил и забыл.
Выбор видеокарты в 2025 году
Я играю на игровой консоли, и у меня не болит голова о том, что внутри системного блока. А что делать тем, кто решил собрать себе игровой ПК?
Я понимаю, что в Моске и у блогеров заработок немного выше среднего. Меня удивляют люди из нижнего интернета, что рассуждают об игровых системах. У них в головах две системы координат. С одной стороны, они рассказывают истории о том, что 3060/4060 за $350 баксов — это народные карты. С другой стороны, они рассказывают душещипательные истории про "региональные цены на игры". Как подобное у них укладывается в голове — мне трудно представить.
Месячная зарплата на видеокарту для них нормально, а вот игры обязаны стоить в половину от мировых цен. Мы не будем упоминать, что игры продаются без посредников, а видеокарты по серому импорту с кучей посредников.
Сейчас на рынке новых видеокарт нет бюджетного сегмента. Самые дешевые — это RX 7600 и RTX 4060. 30/40/50 исчезли два года назад.
Больше тестов, богу тестов
Мне не хочется проводить тесты производительности видеокарты. За долгие годы пришел к выводу, что у видеокарт есть два состояния: "Она тянет вашу любимую игру с приемлемым качеством" или "Она не тянет вашу любимую игру с приемлемым качеством".
Тестов за последние 2 недели провел много, очень много, и некоторые стоит упомянуть. Они касаются всех видеокарт RX 6000 и RX 7000 линеек и новых функций от AMD.
Большинство функций и настроек в AMD Software Adrenaline работают исключительно в играх под DX12. В играх на DX11 утилита не работает или частично не работает.
На скриншоте ниже - моя любимая игра и тесты в ней. Так как я практик, а не теоретик, то указываю на проблемы, а не настройки и FPS.
Системник стоит на полу, у него шумоподавляющее покрытие и минимум "технологических" отверстий. Не ставлю дополнительные вентиляторы, так как они всасывают много пыли. Продуваемость отвратительная, и видеокарта уже через 5 минут прогревается до 75 градусов, а вентиляторы молотят на 2500 оборотов. Ужасная ситуация. И сидеть в таком окружении дискомфортно.
У старой RX 5600XT была фишка — регулировка Power Limit в пределах от -50% до +20%. Я ставил -50%, и общее потребление видеокарты было около 90 ватт. Этого было достаточно для моих потребностей, моего корпуса и частоты кадров в играх. Она была тихая и холодная. Настройки регулировались в MSI Afterburner парой ползунков.
А вот в RX 6000 и RX 7000 все намного хитрее. Сделать холодной и тихой в пару кликов у вас не получится. Манипуляции в районе погрешности и за рамки выйти не получится.
Альтернативный вариант — это зафиксировать частоту кадров на определенной отметке. Данная функция присутствует в AMD Software Adrenaline, только она работает не везде. Из 7 игр функция заработала только в двух. Сверху размещен скриншот из игры, и в нем 60 кадров, хотя в настройках адреналина фиксация стоит на 50 кадров.
Через RivaTuner всё работает отлично. Но у данного метода есть изъян. Для каждой игры нужны свои настройки (так как некоторые заметно тяжелее и выходят за рамки дозволенного, не достигая частоты кадров). К тому же одновременная работа сразу нескольких утилит в фоне — не самая лучшая идея.
Единственный рабочий вариант, который мне удалось найти, — это уменьшение напряжения на ядро через Adrenalin. Есть слух, что в MSI Afterburner есть аналогичная возможность, но её надо разблокировать. Потратил около часа, чтобы подобрать оптимальные для меня настройки. Баланс между шумом, напряжением, стабильностью и производительностью. В отличие от карт Nvidia, тут андервольт напрямую снижает производительность без "НО" и "Возможно".
Результат в игре. Скриншот не очень удачный, так как делал его во время написания материала и карта прогрелась, пока игра была свернута. При игре температура около 65, а крутиляторы вращаются на 1600.
Потеря в производительности примерно 20% по встроенному бенчмарку и 5% в самой игре на глобальной карте.
Сырые драйвера AMD Software Adrenaline
В сентябре 2024 года AMD совершила революцию и, по мнению экспертов, увеличила производительность своих видеокарт в играх с лучами до 40%. Достаточно много тестов подтверждают подобное мнение. Одновременно с этим возникли проблемы в играх. И снова, как пример, RX 5600XT и Total War: Warhammer III — моя фишка с уменьшением Power Limit перестала работать, игра регулярно начала вылетать, в самой игре появились артефакты. Откат на старую версию всё исправил. На момент написания материала последняя официальная версия драйвера датируется 5 декабря 2024 года.
Красные уже 2 месяца не обновляют драйвера. В январе вышли обновления в статусе бета. Зеленые за это время выпустили 7 сертифицированных драйверов. Ходят слухи, что красные готовят глобальные изменения с большим числом новшеств, но это лишь слухи.
Послесловие
Поверхностно пробежался по Radeon RX 7600 и показал, что её покупка никак не зависит от желаний. Абсолютно всё, что происходило вокруг карты — это стечение обстоятельств. Самые бюджетные варианты, без допиливания и прямых рук, не являются хорошим выбором для обычного геймера. Мануалы, инструкции и личный опыт — это единственное, к чему стоит прислушиваться. А вот "диванных экспертов" стоит избегать всеми возможными
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