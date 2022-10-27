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Radeon RX 5600 XT - король бюджетного гейминга

На что потратить свои кровные, когда финансов кот наплакал. Видеокарта, о которой все забыли. Видеокарта, способная удивлять
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3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
3060 Gigabyte за 30 с началом
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
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Предыстория

Всю свою жизнь покупаю видеокарты в рамках бюджета 150-200$. Целевыми картами были ТОПы без разъемов дополнительного питания. Холодные, до 75 ватт и максимально производительные с таким ограничением. FX5600 - GT6600 - GT8600 - Rdeon 2600 - Radeon 4650 - Radeon 6670 - GT750ti - R7 360 длинный путь осознанного выбора. Пока не наступила осень 2016 года и не была представлены видеокарта серии Polaris 10. Radeon 470 на 4 гигабайта стоимостью 169$ за младшую версию.

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После новогодних праздников, прошерстив иностранные торговые площадки, заказал с Amazon нужную видеокарту, с учетом купона и доставки, заплатил 175$. В Беларуси, где проживаю, лимит беспошлинных посылок 22 евро. Заказ через посредников дошел в мае 2017 года. Радости не было предела.... В местных магазинах данная видеокарта с 250$ за 2 месяца выросла до 550$. В день получения, не вставляя видеокарту в системный блок, была продана майнерам за жалкие 400$.

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К весне 2018 рынок  стабилизировался. Криптовалюты упали в цене. На рынок массово хлынули подержанные видеокарты. Geforce 1066 и Radeon 488 отдавались за 100$ и это крайне важная информация для дальнейшего понимания развития ситуации. 

nVidia выводит новое поколение видеокарт серии RTX. Рекомендованная цена младшей и самой дешевой RTX 2060 составляла 349$. На старте самые дешевые видеокарты в магазинах стартовали с 400$.  Рынок был завален отличными 1066 и 488 по цене менее 100$ и уступающих в подавляющем числе игр не более 30% Спрос на новые видеокарты был около нулевой. Новинки были не интересны. 

Затишье перед бурей

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Конец 2019 года. С небольшим опозданием, компания АМД выпускает 5700 серию. Подвинув немного RTX 2060. И 5500 серию вклинившуюся в младший сегмент. Первые были дорогими, вторые напрямую конкурировали с видеокартами предыдущего поколения. Тихая и незаметная смерть экспериментальных моделей. Слишком дорого. Слишком много конкурентов.

Начало 2020 года. Компания АМД понимает, что у нее есть карты за 169$ и за 359$ а между ними огромнейшая дыра. Старые RX 590 слишком горячие и мало эффективные. Они не способны ни как конкурировать с 1660. Анонсируется выпуск Radeon RX 5600 XT. Особенностью данной видеокарты является видео чип. Это урезанный по частоте и шине чип от RX 5700. Без урезания функциональных блоков. Более быстрый, чем у конкурентов в ценовой нише до 300$

Radeon RX 5600 XT


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Видеокарта практически идентична своему старшему собрату. Вместо рекомендованной стоимости в 369$ отдается за 279$. Аккуратное позиционирование. В мае 2020 года карта начинает появляться у блогеров.

Империя наносит ответный удар

В июне 2020 года на волне эпидемии и возросшего спроса на новые видеокарты, компания nVidia снижает ценник на свою RTX 2060 до 299$. Выпускает более производительную RTX 2060 super. В инфо поле этот момент не сильно освещался и мало кем был замечен. Но данный шаг жесточайшим образом отразился на позиционировании карты от красных. На старте продаж цены всегда завышены и в магазинах старичок RTX 2060 стоил дешевле, чем более медленная 5600 XT

Новый BIOS

Никогда такого не встречал. АМД официально выпускает новый официальный BIOS для видеокарт серии RX 5600 XT с разгоном на 15%. Практически все вендоры на своих сайтах выкладывают инструкцию по обновлению видеокарт. Разрыв в производительности между RX 5700 и 5600XT сокращается до 5-10% в редких случаях, когда упор идет в пропускную способность шину видеопамяти до 15%. Это что-то невероятное, и в большинстве своем незамеченное подавляющим числом покупателей.

Забытая всеми

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Карты от АМД менее востребованные решения, чем карты от nVideo. При прочих равных, покупатель выберет карту из зеленого лагеря. На старте продаж 5600 XT продавались по завышенному прайсу и не представляли интереса. Конкуренция с 2060 накладывала свой отпечаток.  Далее наложился ажиотаж от пандемии. Компании массово закупали оборудование для удаленной работы. Следом пришел Майнинг. RX 5600 XT при своем привлекательном соотношении рекомендованная цена/производительность не были доступны широкому кругу покупателей по рекомендованной стоимости. Число упоминаний в прессе были сведены к минимому, в обзорах и блогеров ее упоминаний практически не было.

AMD FidelityFX Super Resolution

22 июня 2021 года на волне майнинг бума АМД представила новую технологию. Бюджетную альтернативу  по повышению частоты кадров в играх. Тут есть небольшой нюанс, который редко упоминается в обзорах. Для старших видеокарт, эта технология не представляет никакого интереса. Избалованные пользователи с хорошими финансовыми возможностями, видят все огрехи технологии. В нижнем сегменте, где качество графики уже не играет решающей роли - пара лишних кадров для плавности имеют серьезный аргумент. Вспомнить хотелось бы 12 мая 2022г. В этот день была представлена AMD FidelityFX Super Resolution версии 2.0. Особенностью данной технологии стала легкость внедрения в игры поддерживающие DLSS. Обычным модом, игры поддерживающие технологию nVidia автоматически начинали поддерживать FSR 2.0. Это дало огромный буст RX 5600 XT в противостоянии с RTX 2060 

 AMD Smart Access Memory

Технология пошла в массы весной 2021 года. Используется в 3.5 играх. Ее прямой конкурент Resizable BAR работает только на видеокартах RTX 30 серии (поправьте, если ошибаюсь). Пара баллов производительности в копилку карты от АМД

Boost видеокарты

С момента своего анонса, Radeon RX 5600 XT получила заметный прирост производительности. Конкуренция с 2060, чип от старшей карты, новые технологии и ценообразование увеличили привлекательность покупки. Так как видеокарта "забыта" и мало где упоминается, спрос на нее низкий. Доступные обзоры рассказывают о карте ДО ее бустов. Как следствие, - цена ниже плинтуса. На барахолках она регулярно (в сентябре-октябре 2022) встречается за 200$ с возможностью "торга"

Конкуренты осень 2022 года

На момент обзора, основными конкурентами по производительности для RX 5600 XT в бюджетном гейминге стали:

Geforce 1070/1070ti/1080 - картам более 6 лет. В магазинах отсутствуют. Ресурс исчерпан. Доживают последние дни. На барахолках ценник бегает в вилке 220-300$

Geforce 1660/1660ti/1660 super - отличнейшие видеокарты, рынок завален предложениями. Фермеры сливают карты по 150-200$

Geforce 2060/2060super - отличнейшая видеокарта. На рынке число предложений ограничен. Ценник начинается от 300$

Geforce 3050 - карта появилась в апреле 2022 года. На барахолках крайне мало. Ценник в магазинах от 350, на барахолках от 300$

Radeon RX 5700 - крайне редкий зверь, в продаже видел всего пару раз. Ценник не известен

Radeon 6500 - неудачная видеокарта с узким местом в виде 4 линий PCIex. В магазинах стартует от 300 на барахолке от 200$

Производительность

В подавляющем большинстве игр в разрешении 1080р видеокарта выдает 60 FPS на максимальных настройках. Звучит обтекаемо, но мы говорим о "Бюджетном гейминге". В случае острой необходимости можно снизить пару настроек. Для этой нише идеальная производительность. Но я не ухожу от вопроса. В современных обзорах часто встречаю "Эксельные" тесты, где одна видеокарта обходит другую на 3-5% у одних авторов, потом у других показатели противоположные и начинаются споры... На производительность  влияет множество факторов. Начиная от чистой, настроенной операционной системы, галочек в Биосе и патча игры, заканчивая Power Limite, температурой в помещении и разгоном производителя. Разница может доходить до 30%. Моя видеокарта  набирает в 3D MARK Time Spy 8190 попугаев. Это быстрее чем 94% всех проведенных тестов. Не серьезный и обманчивый показатель.

А вот среднее число баллов по всем тестам дает более правильное представление.

Производительность в 3D MARK  Time Spy

NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER  8488

AMD Radeon RX 5700                      8107

AMD Radeon RX 5600 XT                7457

NVIDIA GeForce RTX 2060              7429

NVIDIA GeForce GTX 1080              7276

NVIDIA GeForce RTX 3050              6406

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti           6351

AMD Radeon RX 6500 XT                5195

Все данные свободно проверяются на официальном сайте. Разгон, платформа, охлаждения и прочие нюансы нивелированы объёмами выборки. В таблицу производительности вставляем ценник, по которому вы нашли видеокарту и получаете число попугаев на потраченный рубль.

DLSS RTX и прочие маркетинговые инновации

Из всех современных веяний, технология сглаживания DLSS выглядит наиболее интересной. Только есть небольшой недостаток. В разрешении 1080р RTX 2060 и RX 5600 на максимальных настройках идут в 60 FPS. Нет необходимости в этой технологии. С выходом FSR 2.0 конкурентное преимущество nVidia снизошло до нуля. "Лучи" RTX 2060 не способна тянуть в 60 FPS ни при каких настройках.

Температура и TDP

Если вернуться к началу материала, можно заметить особенность - для меня важным показателем являются тепловыделение и потребление. Тишина и электросчетчик главнее FPS. Официальное потребление видеокарты Radeon 5600 XT 150 ватт (с новым Bios 180 ватт). Это очень горячо. Изменение Power Limit на 50% в AMD Software꞉ Adrenalin Edition помогает опуститься до 75 ватт. Исправить температуру на 12 градусов. Потерять в производительности 15-20%.  

В 3D Mark число попугаев уменьшится с 8190 (на модифицированных драйверах) до 6384 (на официальных драйверах) попугаев, сравнившись с 1660ti по производительности, выиграв в потреблении и нагреве.

Майнинг и барахолки

После 17 сентября начался слив видеокарт на барахолки. И тут нужно понимать, что существуют 3 вида видеокарт. Фермы созданные до начала бума. Фермы созданные во время бума. Фермы созданные во время скачка курса валют в марте 2022. Radeon RX 5600 XT в фермы начал попадать менее 1 года назад. Прямой конкурент 1660 (все версии) закупался фермерами сразу при выходе карт - более 2х лет назад.

Король

С момента первых обзоров RX 5600 XT ударно усилила свою производительность новыми прошивками и технологиями. Из-за редкости видеокарты, многие ее плюшки прошли мимо пользователей. Новая 6000 серия выдала ужасающую 6500 и совсем не бюджетную 6600. В стане nVidia  RTX 3050 слабее во всех вариантах. Старая RTX 2060 не опускается ниже психологической отметки в 300$. Единственная альтернатива - 1660ti (super) сливается по производительности на 15-20%. Редкие упоминания и известность делают Radeon 5000 серии серой лошадкой, которую обходят покупатели по незнанию. Приятная стоимость и производительность делают карту лучшим представителем для недорогого системного блока для игр в 1080р


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