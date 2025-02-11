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Игры от Playstation будут выходить на Xbox - FromSoftware стала студией PlayStation

Сначала сказали, что эксклюзивы — святое. Теперь говорят, что бизнес важнее. Завтра скажут, что так и было задумано.
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Снова глобальный заговор и сплетни. Современная игровая индустрия и контентмейкеры уже не могут и дня прожить без интриг и расследований. Низкая компетентность и поверхностный взгляд разочаровывают, и хочется... Сегодня нашел интересную новость и делюсь с аудиторией. Вопрос активно обсуждается и строится множество предположений, вплоть до релиза Bloodborne на Xbox.

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Предисловие

За последние несколько дней произошло несколько интересных событий, о последствиях которых не хотят говорить в общественном поле. События, которые могут изменить всю картину восприятия игрового мира консольных геймеров. Одно связано с сороками, что летят на всевозможные блестяшки, а второе — с выходом игр от студий, принадлежащих Sony PlayStation, на консолях Microsoft. Как обычно, постараюсь осветить всё без воды и по существу.

Нижний интернет и его некомпетентность

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Возможно, многие замечали, что в последнее время многим лицедеям с камерами уже не важно, что они несут. Правдоподобные идеи и мысли без фактчекинга — это кредо любого популярного блогера. Чем больше несёшь ахинеи, тем больше можешь выпускать контента и попадать в рекомендации YouTube. Подобным, с особой циничностью, страдают игровые каналы из "нижнего интернета". Контент должен приносить просмотры, а не раскрывать правду.

Регулярно попадаются дурнопахнущие ролики со специфической подачей, нулевой адекватностью и полным отсутствием понимания вопроса. Игровых блогеров поразили четыре проблемы, четыре глубинные причины, четыре всадника апокалипсиса: деньги, самоутверждение, хайп и просмотры.

Как вам утверждение: "Хуанг выпустил новую карту с новым мылом и новой генерацией кадров, значит, разработчики ещё больше забьют на оптимизацию." Звучит жизнеутверждающе, особенно если вспомнить, что 99% ААА-игр выходят на PlayStation 5, где нет подобных инструментов и в обозримом будущем не появятся. И таких перлов — десятки, сменяющих один другой.

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Человек не проверяет свой контент, не даёт специалистам просмотреть текст и нюансы — и сразу в продакшн. Криво, косо, некомпетентно — народ "схавает". Но с игр требует, чтобы выходили вылизанными сразу на релизе, без изъянов и в идеальном состоянии. И нет, блогер тоже получает денежку за свой контент — и немаленькую.

Вороны падки на блестяшки 

Многие перестали замечать, как изменился мир вокруг. Вместо самообразования и развития идут по самому отвратительному пути и поощряют других своими финансовыми вливаниями. Человек регулярно несёт пургу, а ему за это увеличивают сумму на банковском счету.

И нет, в данном случае упрёк не в сторону блогера, а в сторону людей, которые потребляют подобный контент. Эти же люди покупают игры на релизе и жалуются, что проект сырой и ужасный. Им вешают лапшу на уши, а они снова и снова несут денежку за сырой продукт. За последние 15 лет лишь 10% крупных релизов на старте вылизаны до блеска. Непреложная истина. А люди всё равно несут деньги и удивляются подобному исходу.

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Подавляющее число геймеров всё больше начинают походить на ворону, что летит на блестяшку. В сети обсуждают и рекламируют игру? В неё обязательно нужно поиграть на релизе. Любимые блогеры рассказывают об игре красивые сказки? Непременно их надо послушать и потратить личные ресурсы.

И в этот момент начинается симбиоз. Одни с опилками в голове потребляют контент, другие пилят его изо всех сил, выжимая досуха всё, что не прибито гвоздями. Шум вокруг видеокарты? Есть инфоповод — пилим контент! Шум вокруг игровой консоли? Есть инфоповод — запиливаем контент! Хавают! Всё, что подсовываем, хавают! И спираль подобного раскручивается до невообразимых размеров. А потом в комментариях появляются такие пользователи и начинают повторять слова "говорящих голов".

Консольные эксклюзивы и системные селлеры

Многие до сих пор не знают, что это две совершенно разные категории игр с абсолютно разным предназначением. Основная задача и цель систем-селлера — продать игровую консоль. Успешность игры зависит от того, сколько человек побежало за приставкой, чтобы поиграть в неё.

Систем-селлер — это рекламный продукт. Вы видели баннеры на сайтах? Так вот, Horizon Zero Dawn или Marvel's Spider-Man 2 — это очень дорогой баннер. Многие не осознают, что корпорации тратят баснословные деньги на продвижение своих товаров и услуг. Как пример: в прошлом году Сбер на рекламу потратил около $355 млн, а Яндекс — около $191 млн.

И такие суммы тратятся КАЖДЫЙ ГОД. Японцы решили: зачем снимать ролики для ТВ, развешивать баннеры и платить непонятно кому, если можно потратить аналогичные суммы и выпустить игру? Изначально рекламные бюджеты сливались в унитаз. Теперь их часть можно вернуть и пустить в новый оборот. Беспроигрышный вариант.

В прошлом году многие специалисты из "нижнего интернета" активно обсуждали бюджеты некоторых крупных проектов от Sony и рассказывали сказки о том, как долго такие игры будут отбиваться. Думаю, все помнят эти душещипательные истории. Особо одарённые начали выдвигать теорию о том, что нужен одновременный релиз на консоли и ПК. Ведь такие релизы обязательно увеличат продажи консолей.

Простая математика. Средняя консоль приносит примерно $60 чистого дохода в год. За 7 лет жизни это $420. То есть, если за игрой побежало 2 млн человек и купило консоль, то она минимум принесла $840 млн чистой прибыли. Плюс стоимость самой игры.

Слив "эксклюзивов" PlayStation на ПК

Открою вам большую тайну, о которой вам никто не расскажет: на ПК до сих пор не вышло ни одного эксклюзива Sony. Абсолютно все релизы — это систем-селлеры и игры от партнёров. Японцы планомерно переманивают пользователей на свою платформу. Это БАЗА.

Sony не продаёт игры, она продаёт консоли. Абсолютно все её телодвижения связаны с увеличением числа продаж приставок. Вся её логика строится ТОЛЬКО вокруг этого факта.

Без понимания этого вопроса вы и дальше будете верить вбросам из разряда: "Затраты на разработку Concord обошлись в $400 млн." Ни один эксклюзив, если он не систем-селлер, не имеет и не будет иметь подобных бюджетов. Разработка эксклюзивов для Sony — это выращивание собственных специалистов, которые впоследствии будут клепать систем-селлеры.

Слив эксклюзивов Xbox

Тут совершенно другая ситуация. У Microsoft нет систем-селлеров. Последний намёк был в Halo Infinite, который слили в уборной под громкие аплодисменты. Ни Starfield, ни другие игры не позиционировались как "морковка" для покупки устройства. Ценность игр от внутренних студий для бренда Xbox чуть больше нуля. Исключением с натяжкой можно назвать...


Война эксклюзивов и "нижний интернет"

Подводя краткий итог вышесказанного, нужно отметить и подчеркнуть: "мусорные блогеры" хайпуют на значимости эксклюзивов и ловят просмотры. Неграмотные граждане, слушая очередной бред от "экспертов", внемлют пустым словам и начинают размазывать сопли по щекам. Xbox провалился, потому что у него нет систем-селлеров, а Xbox Game Pass подобным быть не может.

Систем-селлеры для обеих корпораций всё ещё важны, и они трясутся над ними, как над самым большим активом. Разница лишь в том, что у Microsoft их нет — и ей не над чем трястись. Всё остальное — это просто бизнес и рабочие моменты.

  • Minecraft Legends от внутренней студии вышла на синей платформе одновременно с зелёной.
  • Minecraft Dungeons от внутренней студии вышла на синей платформе одновременно с зелёной.
  • Psychonauts 2 от внутренней студии вышла на синей платформе одновременно с зелёной.
  • The Outer Worlds 2 изначально заявлялась для всех платформ.

Игры от PlayStation на консолях Xbox

Вы не поверите, но на зелёной платформе есть франшизы, создаваемые внутренними студиями Sony.

С 2021 года на Xbox выходит симулятор бейсбола MLB The Show от внутренней студии San Diego Studio. Игра никогда не была мультиплатформенной, но в один прекрасный момент посетила конкурирующую платформу. Кто-то может сказать, что владельцы лицензии заставили японцев пойти на такой шаг. Мы этого не знаем, но допускаем.

С 31 января 2022 года студия Bungie стала одним из подразделений Sony и не стесняется выпускать Destiny 2 на платформе конкурентов и снимать сливки. Более того, игра была в Xbox Game Pass и брала "грязные деньги" от пользователей Xbox. И снова некоторые могут заявить, что игра находилась на консоли до приобретения и её просто не убрали.

В мае 2023 года была анонсирована Marathon. И сразу с анонса стало известно, что игра от внутренней студии Sony выйдет на Xbox Series. Странно, что этот момент никого не взбудоражил. Игра от японцев в день релиза будет на Xbox. Некоторые могут сказать, что онлайн-сессионке нужны широкие просторы. Спорное утверждение, если вспоминать HELLDIVERS 2, но, возможно.

6 февраля 2025 года Sony завершила сделку по поглощению Kadokawa Corporation. Вместе с ней под крыло Sony переходит FromSoftware. Тут стоит уточнить, что покупка студий — это не покупка людей в рабство. Глава студии Хидэтака Миядзаки добился для себя преференций и получил разрешение выпускать свои игры на всех возможных платформах, включая Xbox. То есть, следующий соулс-лайк от создателя жанра выйдет на платформе конкурента с лейблом PlayStation.

Выход Bloodborne на консолях Microsoft

Технически, данная игра уже пол года доступна на коробоксе. Любой желающий в любой момент может пройти игру без особых проблем.


Необходимо сделать небольшую ремарку. В 2024 году посадили председателя директоров (он же сын основателя) Kadokawa Corporation, и внутри корпорации начался разлад с перетягиванием "одеяла". Крупные подразделения начали вести самостоятельную деятельность в полунезависимом состоянии. Поглощение Kadokawa происходило с некоторыми оговорками и устными договорённостями, а не только на бумаге. Достоверно известно, что FromSoftware получила широкую автономию и может делать всё, что ей захочется.

Летом 2024 года выходит крупное обновление для ELDEN RING — Shadow of the Erdtree. Технически, с осени (и после посадки руководства) студия должна была взяться за новый проект. В декабре сеть заполонили сливы о Bloodborne, её возможной доработке, обновлении, разблокировке частоты кадров и так далее.

В январе 2025 года Sony отправила DMCA-страйк создателю патча для игры, а также были закрыты несколько пабликов, связанных с созданием контента для Bloodborne. Слишком много суеты на пустом месте вокруг этой игры.

В узких кругах широко обсуждается вопрос, что самураи надавили на Хидэтака Миядзаки и заставили его поработать над обновлением старого шедевра.

Учитывая договорённости о мультиплатформе, есть высокая вероятность того, что Bloodborne ремейк выйдет на всех актуальных платформах. То есть, на Xbox Series появится не просто соулс-лайк, а священный грааль прошлого поколения.

Послесловие

Ходит ошибочное мнение, что Sony не выпускает игры на платформе конкурента, но это не так. "Нижний интернет" постоянно что-то выдумывает, но всё гораздо сложнее. Есть калькулятор. Есть мешки денег. Есть весы. Бизнес выбирает оптимальный вариант для максимизации прибыли. Очень часто причины решений лежат чуть глубже обычного, и не всем удаётся разглядеть истину. Выход игры от одной корпорации на платформе другой - это баланс и четкий план, а не ревность, крики и проявление эмоций.

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